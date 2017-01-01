«Резина». Внимание к деталям Константин Кузьмин, Москва

Как бы мы активно ни обсуждали воблеры или приманки на основе металла, нельзя не признать, что «резина» сейчас по «числу единиц» у спиннингистов с большим отрывом на первом месте. Иными словами, на один проданный воблер или одну блесну приходится три-четыре силиконовых приманки. Это показатель их большей популярности в целом, того, что они в большей мере, в силу относительной дешевизны и не критичности даже немалых потерь на рыбалке, могут считаться «расходниками».

Почему именно к деталям?

Мне вспоминается едва ли не первая в нашей периодике статья про силиконовые приманки, написанная без малого тридцать лет назад Юрием Полоскиным. В тот момент 90% наших спиннингистов ловили на «железо» - и ни на что другое. И вдруг выясняется, что за рубежом уже давно идет «мягкая революция». Это было как гром средь ясного неба. И стало возможным скорее благодаря стечению обстоятельств: Юрий Владимирович, сам по себе страстный рыболов, в тот «невыездной» почти для всех нас период часто летал в загранкомандировки, откуда однажды и привез «икру заморскую, баклажанную».

Я помню, в первые год-два после того как мы узнали про силиконовые приманки, они если и встречались в магазинах, то или продавались настоящие, фирменные - поштучно и по какой-то очень негуманной цене, или сомнительного качества, исполненные неким кооперативом. Или же мы делали «твистеры» своими руками из резиновых перчаток или волейбольных камер, но нас грызли немалые сомнения в том, что такая альтернатива могла быть хоть отчасти адекватной «резине», исполненной в заводских условиях и привезенной из-за границы...

Сейчас про все это вспоминаешь с улыбкой. Потому что мы уже настолько основательно прониклись темой силиконовых приманок, что в её понимании нынешний среднего уровня спиннингист считался бы «профессором» в 90-е. Поэтому уже давно нет резона останавливаться на каких-либо базовых истинах. А вот не вполне очевидным деталям уделить внимание определенно стоит. Ибо от них ответ на вопрос «поймаем мы - или нет» зависит порою очень-очень сильно.

Приглядимся к хвосту

Самой первой дошедшей до нас разновидностью силиконовых приманок был твистер. Поначалу не было ни капли сомнений, что причина интереса к нему хищной рыбы – в трепетании загнутого хвостика. «Полощется как флажок на ветру, «излучает» во все стороны высокочастотные колебания… Вот окунь и остальные – клюют», - так мы себе всё это представляли. Но потом – сначала кто-то один, потом многие – вдруг столкнулись с ситуацией, когда хвост отъеден, а рыба продолжает клевать.

Причем не хуже, а то и лучше. Тут же вспомнили про «поролонку», у которой в принципе нет «высокочастотного» хвостика, но ловит же! Теория стала рассыпаться - и маятник качнулся в другую сторону. Тогда магазины уже предлагали довольно широкий ассортимент всевозможных «резиновых изделий» - и несколько неожиданно едва ли не в лидеры продаж (по крайней мере, в Москве) вырвались такие, в общем-то, специализированные вещи, как слаги и узенькие «рыбки» Fin-S.

Хотя первые, по своему предписанному назначению, предполагали использование на офсетном крючке без огрузки, а вторые – в дроп-шоте, наш рыболов о том не знал - и просто насаживал на джиг-головку. Отчасти такие приманки стали популярными в силу отмеченного выше – что многие стали считать активный хвост у силиконовой приманки элементом бесполезным. Плюс кто-то из известных спиннингистов несколько раз очень хорошо так поймал на Fin-S, а молва в наших кругах разносится быстро.

Что мы имеем на данный момент? Пожалуй, что-то среднее. То есть большинство имеющих значительный опыт ловли на силикон спиннингистов считает хвостовой элемент приманки, может, и не архиважным, но все же играющим заметную роль. Давайте вкратце ответим на основные связанные с этим вопросы.

Твистер и виброхвост – когда лучше одно, а когда – другое? Твистер несколько уместнее на относительно динамичной проводке, т.е. на той, что в целом более скоростная и с минимальными остановками. Ну, хотя бы уже потому, что твистер в статике смотрится несколько «неестественно». Виброхвост же позволяет добиться большего по времени зависания на ступенчатой проводке – благодаря «эффекту парашюта», который ярче выражен именно у расположенной поперек лопатки, нежели у лежащего в плоскости направления движения завитка твистера. Еще вот лопатка виброхвоста придает всей приманке более выраженный «роллинг», т.е. вихляние тела, что, как принято считать, добавляет ей привлекательности, особенно на равномерной проводке.

Размер хвостового элемента. «Роллинг» получается тем более выраженным, чем крупнее лопатка. Поэтому те виброхвосты, что в основном ориентированы на «свимбейтинг» (равномерную проводку) наделены, как правило, большой хвостовой лопаткой. С другой стороны, габаритная лопатка заметно парусит на забросе - и снижает его дальность. Поэтому у «броскового» виброхвоста она делается небольшой. То же, но в меньшей мере, можно сказать и о хвосте твистера.

Когда он широкий («лопушистый»), приманка очень активная в «игре», но её бросковость – посредственная. Поэтому я иногда, если ловлю с берега и от дальности заброса многое зависит, подрезаю завиток твистера – примерно как это показано на фото. Примерно по тому же принципу можно уменьшить лопатку виброхвоста – немного подрезав её по периметру.

Совсем без хвоста. Вариант силиконовой приманки, о котором мы упомянули выше, - совсем без «активной» хвостовой детали – тоже ведь заслуживает интереса. И не только в версии «неогрузки» или поводковых оснастках, но и в полноценном джиге. Он дает эффект двух типов, это всё то же увеличение дальности заброса, и, что в данном случае более важно, более быстрое погружение в воде. Важно оно в той, например, ситуации, когда мы ловим, к примеру, судака или берша с лодки на большой глубине и течении.

Головка и без того очень тяжелая, а если поставить виброхвост, то потребуется масса на 20 - 25% больше, чем для бесхвостых слагоподобных приманок. Такие, кстати, лучше взять под глубинную ловлю готовые (Lucky John S-Shad – как вариант), чем кромсать что-то «хвостатое».

Прячем жало

Когда много лет назад кому-то пришла идея исполнить силиконовую приманку незацепляющейся, как это сделать было подсказано самими механическими свойствами этого материала – мягкостью и упругостью. Самым первым был т.н. «косой монтаж»: это когда не требуется ничего специального - берем обычную джиг-головку и насаживаем приманку так, как это показано на фото. Конструкция простая, но, скажу вам, очень эффективная. Я сам ею часто пользовался.

Затем появились офсетные крючки. Поначалу они все были такими, что расположение в силиконе жала было аналогичным тому, что мы видим в «косом монтаже», т.е. притопленным вглубь и ориентированным под углом к поверхности приманки. В принципе, вариант тоже рабочий, но я бы сказал - «на четверочку». Потому что силикон в месте прокола от забросов со временем разбивается, а жало так и норовит вылезти наружу.

Но вскоре появились на свет «офсетники» с жалами, смотрящими на ступеньку, на которой фиксируется головная часть приманки. В основном то были крючки геометрии wide gap, т.е. «широкие», удобные для оснащения не только «червей», но и приманок с более широким телом, что, согласитесь, для нас с вами весьма актуально. Так вот, такие «офсетники» предполагают жало, выведенное наружу, но параллельное спинке приманки и фактически лежащее на ней. Американцы называют это «texposed».

Что важно: несмотря на открытое положение жала, данная конструкция менее подвержена зацепам, чем «классическая». Но всё ж проблемы иногда возникают. Смотришь - а приманка чуть съехала по поддеву, и жало уже не прилегает к силикону, а на миллиметрик-другой над ним нависает. Соответственно, угроза зацепа и отрыва возрастает. Есть несколько путей для нейтрализации такой угрозы. Первый – это выгнутая продольно спинка силиконовой приманки, что реализовано, например, в виброхвостах Lure Max Spy. Жало вполне может не прилегать плотно к силикону, но его расположение в «горной долине» заметно снижает вероятность зацепиться за что-то, кроме рыбьей челюсти.

Вариант номер два, пожалуй, большинству из нас знаком лучше. Это более или менее глубокий продольный «карман» на спине приманки. Часто он сочетается с аналогичным «карманом» на ее животе. Самый, пожалуй, характерный пример - это Keitech Easy Shiner – тут и два «кармана» присутствуют, и оба – весьма глубокие. Если коротко, то при ловле в реально проблемных местах стоит предпочесть «резину» с глубоким верхним «карманом». Ну, и надо понимать роль нижнего: он позволяет использовать относительно небольшой офсетный крючок без особого регресса в реализации поклевок, но с еще более высокой проходимостью по корягам.

Позаботимся о долговечности

«Резина» - это расходник, тут не поспоришь. Но все равно ведь нам хочется, чтобы «расход» был минимальным, правильно? Вот несколько советов, что делать, чтобы терять минимум силиконовых приманок. Я в данном контексте не касаюсь вопроса оснащения крючками и банальных потерь на зацепах. Это личный выбор каждого из нас, на что сажать приманку - на «офсет» или на разлапистый двойник или тройник. Косвенным образом обозначим этот момент оговоркой «при прочих равных».

Итак, какие части приманок из силикона наиболее уязвимы? Таковых, как мне думается, все согласятся, две. Это голова и хвост. Причем «проблемы с головой» случаются раза в полтора-два чаще, чем отгрызенные хвосты. Просто - раз! – поклевочка, вынимаем – головная часть приманки вся раздолбанная. Или просто от большого числа забросов начинает раз за разом съезжать со ступеньки «офсета» или на поддев джиг-головки.

Как быть? Решений несколько. Первое и самое, пожалуй, простое, это пользоваться приманками удлиненной геометрии. Разбилась головная часть – просто обрезаем её на полсантиметра-сантиметр и насаживаем по новой. И так можно сделать раза два-три. Что важно, при этом и сам крючок выходит из тела приманки в новом, еще не разбитом месте.

Решение номер два - это использование крючков со «штопорным» фиксатором. Даже если вы такими никогда не пользовались, то, скорее всего, их видели. Просто вкручиваем спираль в голову приманки, ну и втыкаем, где надо, крючок. Держится очень надежно. Лучше, чем на зубе джиг-головки или на ступеньке «офсетника».

Третий вариант - это использование на офсетном крючке стопора. Это, если кто не в курсе, такой маленький, грубо говоря, шарик из среднетвердого пластика, который как бы подпирает снизу головную часть приманки, не давая ей съехать со ступеньки. Стопоры продаются отдельно и бывают рассчитаны на крючки из проволоки разной толщины. Но, скажу вам по секрету, их легко нарезать самому из резины типа обувной подошвы. Когда стопор изначально не на крючке, то последовательность действий достаточно очевидна: сначала насаживаем приманку, как обычно, на ступеньку, потом насаживаем через жало стопор, придвигаем его к ступеньке и после – втыкаем в силикон жало.

Но как быть, если стопор уже на крючке? Ведь существуют «офсетники», уже с новья оборудованные стопором, который еще и жестко зафиксирован. Например, у Decoy. Ну, или просто приманка «измордована» до такой степени, что уже и стопор не помогает. И её на крючке надо заменить. Тогда сначала делаем жалом в голове приманки прокол, затем просовываем сквозь него крючок колечком вперед - и все прекрасно садится на ступеньку. Опасения касательно того, что при прохождении колечка «офсетника» сквозь силикон образуется слишком широкий канал, по большей части напрасны. Ну, если только силикон окажется недостаточно прочным и эластичным.

Кстати, о прочности. Это четвертый путь к минимализации потерь силиконовых приманок. Стараться ловить на ту «резину», что более живуча. Есть вот, например, «резина» Gary Yamamoto. Она определенно радует своей «съедобностью», но достигается это качество благодаря очень-очень высокому содержанию соли. А это – палка о двух концах. И по прочности «резина» Gary Yamamoto – в аутсайдерах. Чаще, пожалуй, она убивается даже не от поклевок, а просто от нагрузок на забросах и проводке. Тут уж надо выбирать, что важнее...

Эластомер – его плюсы и минусы

Строго говоря, термин «эластомер» применим к любому более или менее растяжимому мягкому пластику. Но в нашей с вами среде он используется в более узком смысле. Впервые я увидел приманки из этого материала на одной из международных выставок лет, наверное, пятнадцать назад. Тогда это сильно впечатлило: берешь, скажем, 10-сантиметровый виброхвост - и спокойно растягиваешь его почти до полуметра...

К настоящему моменту приманки из эластомера знакомы если не всем, то многим. Соответственно, многие из нас, при всех его достоинствах, натыкались на связанные с эластомером «подводные камни».

Главный плюс эластомера - это его «некусабельность», т.е. та самая живучесть, о которой мы говорили выше, и которой часто не хватает. В самом ведь деле, приманка из эластомера выдерживает в разы больше поклевок, чем аналогичная из обычного силикона. Ни тебе отрубленных хвостов, ни вырванных «кусков мяса». Однако это же выступает пусть и как небольшой, но минус. В сомнительных случаях, когда есть сомнения, то ли была поклевка, то ли нет, эластомер вам ничего не покажет. Не оставляют на его поверхности зубы хищника порезов и ссадин.

Эластомер имеет выраженную положительную плавучесть. Я это его свойство использую, например, в изготовлении самодельных «тараканов», т.е. имитаций насекомых, на которые ловлю голавля. Еще вот, что очевидно, в джиговых и поводковых оснастках плавучесть приманки оберегает ее от значительной части возможных зацепов.

Главная же проблема эластомера - это его химическая агрессивность. Положишь приманки из него вместе с обычными силиконовыми в один отсек коробочки – и спустя какое-то время (порою всего через день) обнаруживаешь, что те «потекли»: в местах соприкосновения выделяется липкая маслянистая жидкость, а сами приманки деформируются и становятся непригодными для использования. Более того, эластомер способен вступать в химическую реакцию с некоторыми видами пластика, из которого изготавливаются, например, воблеры и отдельные элементы катушек.

Так что будьте бдительны и аккуратны. Держите приманки из эластомера отдельно от других и всего того, что исполнено на основе полимеров, но в химических свойствах которых у вас нет уверенности. Что вот гарантированно нейтрально к эластомеру, так это полиэтилен. Из него, как известно, изготавливается большая часть коробок для хранения всякой рыболовной всячины, ну и пакетики, в которые те же приманки фасуются.

Наконец, приманки из эластомера несколько хуже «обычных» держатся на крючках. Вопрос с «офсетниками» решается посредством стопоров, о которых речь шла выше. А в случае с джиг-головкой, если приманка не особо широкая в передней части, ее можно обмотать двумя-тремя оборотами медной проволочки, скрутив затем ее концы.