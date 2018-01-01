Разные «безмотылки», разные техники, разные тактики Владимир Соколов

Иногда на рыбалке я оказывался в плотном окружении рыбаков, которые безуспешно пытались переманить найденного мною окуня своими мормышками с животными насадками. И, судя по их удивленным глазам, они не понимали, что происходит рядом с ними. Вроде бы, традиционного кивка на удочке у меня нет, но и блесны не видно.

А приманка – миниатюрная, издали похожая на привычную мормышку, только вот её обладатель не парится с какими-либо наживками. Просто подсек, рыбу достал, снял - и приманку снова в лунку. Да еще и с каждой лунки получает солидную серию, а у них – слёзы. Думаю, что после знакомства с моими снастями некоторым коллегам «безмотылка» западёт в душу.

«Неоны». В статье о «безмотылках» прошлогоднего ноябрьского номера я упоминал один из вариантов оснащения мормышек так называемыми «неонами» (фото 1). С учетом перспективного набора цветов, думаю, желающих изготовить из них «обвес» будет достаточно. Однако при работе с «неонами» следует иметь в виду, что пластик, из которого они изготовлены - не теплостойкий, и при нагреве паяльником крючка бисер легко деформируется в месте контакта с последним.

Поэтому, если есть желание оснастить крючок подобным бисером, перед пайкой нужно сделать следующее. Во-первых, еще перед насаживанием «неона» на крючок для обеспечения качественной пайки стоит зачистить цевье крючка алмазным надфилем или абразивом. А потом, насадив «неон», изготовить на крючке теплоотвод. Я делаю на цевье 2 - 3 оборота медной проволокой диаметром 0,6 - 0,8 мм, изготавливая как бы ручку для удержания крючка при пайке (фото 2). Кроме этого, в отверстие «неона» капаю каплю воды. Подобные предосторожности позволяют сохранить внутреннее отверстие в бисере в целостном виде (фото 3).

Отверстия в бисере. Делая мормышки из керамического бисера, я использовал следующие технологические варианты в зависимости от внутреннего диаметра его отверстия.

1. Диаметр отверстия в бисере позволяет надеть его через петельку крючка, но при этом бисер не проходит через поддев. Здесь всё просто. Крючок зачищал алмазным надфилем, и паял на теле, удерживая крючок зубочисткой, вставленной в отверстие бисерины (фото 4).

2. Диаметр отверстия не позволяет продеть в него петельку крючка, но бисер можно надеть через цевье. Также зачищается цевье крючка и выполняется пайка мормышки. Затем я нанизываю бисер на крючок через поддев. И в зависимости от диаметра отверстия в бисере, на крючке паяется стопор. Вначале строго по месту на поддеве делаю несколько оборотов проволоки диаметра 0,15 - 0,2 мм, а потом с кислотой выполняю его пайку. Если отверстие бисера большое, то перед стопором ставлю 2 - 3 звена от мелкой цепочки якорного плетения (фото 5) или пайетку (плоскую пластиковую чешуйку). Это и своеобразный переходник к стопору, и в то же самое время легкоподвижный элемент «обвеса» приманки (фото 6).

3. Диаметр отверстия не позволяет надеть бисер ни через петлю, ни через поддев, но бисер заслуживает того, чтобы оказаться на крючке. Я в этом случае выполнял его как подвес «на серьге». На готовую мормышку надеваю два звена мелкой цепочки, а внутрь бисера, предварительно продев через звено цепочки, вставляю сталистую проволоку (фото 7). Для этого беру гитарную струну №№ 1 или 2. В итоге получается самый подвижный вариант безмотыльной мормышки.

«Винтокрыл». Конечно же, я продолжил и дальнейшее развитие темы «винтокрыла». Мне уже задано довольно много вопросов, связанных с появлением этой приманки. Хочу рассказать, благодаря каким наблюдениям и мыслям она появилась на свет.

Некоторые летние и зимние блесны можно использовать и в реверсном варианте. То есть, поменяв отверстия крепления блесны и крючка местами. Когда в начале прошлого сезона я экспериментировал на льду с различным оснащением «Дьяволов», т.е. тройник с некоторым «обвесом» отдельно, а несимметричный груз – отдельно, и появилась идея реверса. Правда, не всей приманки, а лишь груза.

На мой взгляд, каплевидные грузы для этого мало подходят, а вот «ларвы» и «креветки» - словно созданы для подобных экспериментов. Если в течение прошедшего сезона, делая новые взамен утраченных «безмотылок», я лишь менял размеры тройников, их оснащение, размеры и цвета грузов, то в межсезонье пошел несколько дальше, заметно расширив линейку этих приманок за счет внесения различных конструктивных изменений.

В первом случае в вольфрамовое тело приманки я впаял одинарный крючок, но так, чтобы он смотрел не вовнутрь, а наружу. На случай, если рыба будет целиться исключительно в тело. Эту приманку я сделал на базе тройника № 14 со «светофором» и кисточкой (фото 8). При массе 1,49 г, мормышка сможет работать до глубин около 5 - 6 м.

Следующую модификацию приманки я делал уже с учетом значительного подъема уровня воды в Ладоге. В этом году он поднялся почти на полтора метра - и много рабочих точек прошлых лет оказались глубже 5 - 5,5 м. В итоге на базе тройника № 10 появился утяжеленный вариант приманки. Для этого я спаял два тела и развернул петлю подвеса приманки на 90° (фото 9). Соответственно, масса приманки составил 2,4 г.

И еще одну модификации подобной приманки я реализовал уже несколько по иной схеме. В её состав входят три элемента: тройник и два вольфрамовых груза, объединенные одним миниатюрным заводным кольцом (фото 10).

Все новые приманки предварительное тестирование на Неве прошли. Микроокуня они привлекают, так что есть все основания надеяться, что на Ладоге и Балтике они не только будут привлекать и собирать, но и ловить.

А это видеорассказ об этих приманках: часть 1 и часть 2.

Лески. В течение прошедшего сезона я существенно поменял подходы к использованию лесок. На своих удочках я использовал вначале лески разных диаметров, самые тонкие начинались с 0,072 мм. А уже в середине зимы я стал переходить только на лески, близкие 0,12 мм (фото 11).

Но при совсем незначительном расхождении с заявленным диаметром, мои лески всё-таки, что называется, сдавали на узлах. Хотя пробовал завязывать их совершенно разными узлами, включая Клинч, Улучшенный клинч, Паломар, мой традиционный «якорный самовяз».

Причем дома все узлы вязались в глицерине – это самый бережный способ. Продолжая дальнейшие поиски (всё же обидно терять приманки, и даже не на трофейной рыбе), я перешел на более толстую леску 0,12 мм (фото 12). А потом еще чуть увеличил диаметр, взяв вначале монолеску 0,14 мм, а чуть позднее - и флуорокарбон 0,12 и 0,14 мм (фото 13), с ними и заканчивал сезон.

На самых тяжелых приманках – от 1,2 г и более, когда приходилось ловить в достаточно плотном окружении, флуорокарбон 0,12 мм отработал просто на отлично. Во-первых, приманка, привязанная на нём, заметно быстрее тонет. Во-вторых, из-за несколько большей жесткости лески даже на шершавой, с массой зацепок поверхности снега ни разу не образовалось «бород» и не завязалось ни одного паразитного узла. Что, в свою очередь, позволяло поддерживать очень высокий темп лова.

И, в-третьих, прочности флуорокарбона вполне хватало, чтобы поднимать на лед рыбу, даже форсируя события. Обычно на удочку, оснащенную чуть более толстым флуорокарбоном, я переходил, если чувствовал, что начиналась «раздача». Но для одиночного окуня я всё же использовал более деликатные снасти - на лесках до 0,11 мм.

Прикармливание. В среде безмотыльщиков частенько возникают дискуссии на тему «Допустимо или нет прикармливание лунок?». В моем представлении, однозначного ответа на этот вопрос нет. С точки зрения права, законодатель на ловлю «безмотылкой» никаких ограничений не вводит. Поэтому закармливание ничего не нарушает.

Вопрос второй – кого приваживать? Плотву, которую я обычно целенаправленно не ловлю? Если бы и собрался за ней ехать, то наверно какую-то прикормку взял бы, как это обычно делается весной, когда мы на Ладоге открываем сезон поплавочной удочкой, потому как практически на всех участках озера присутствует какое-то течение, «белую» рыбу прикормкой можно собрать и довольно долго удерживать на одной точке. Правда, иногда на прикормку отзывается и окунь, подходя заметно позднее плотвы и как бы «разбавляя» её клёв.

А в отношении окуня на Ладоге, я думаю, желание прикормить возникает в первую очередь от неверного представления о поведении рыбы, а во вторую - от лени. Обычной человеческой лени, когда напрочь забываются старинные рыбацкие поговорки – «Волка ноги кормят», «Сколько потопаешь, столько и полопаешь». Пару раз на Ладоге доводилось быть свидетелем, когда рыбаки пытались прикормить окуня какими-то прикормками, содержащими рубленого мотыля. Отозвалась на это действо лишь «белая» рыба и считанные окуни. Мы же, попробовав побегать и поискать, в итоге нашли своего окуня, причем хорошего и в большом количестве (фото 14).

В прошлый сезон мой коллега, найдя активного окуня, попробовал удержать стаю, бросив в лунку пару десятков так популярных в Средней полосе и в Центральной России мормышей. Но ладожский окунь это всё воспринял как оскорбление. Практически сразу перестало клевать в радиусе около ста метров. Опущенная в воду подводная камера Agua-Vu рыбы тоже не показала. Вся наша группа вначале не понимала, что произошло и почему как обрезало. Но потом ситуация прояснилась - и пришлось срываться с точки и отправляться снова на поиски. Прошла пара часов, прежде чем мы в километре от эпицентра экспериментального «прикорма» нашли еще одну стаю активного окуня. Ну а взмыленному инициатору сего действа уже не требовалось объяснять, что хорошо, а что плохо...

Удочки и гаджеты. В том и этом сезоне были продолжены эксперименты по оптимизации старых и созданию новых моделей удочек, в которые закладывались изначально иные идеи, они по-другому оснащались, варьировалась длина хлыста и кивка. Что-то, на мой взгляд, оказалось очень удачным, а что-то оказалось неудобным, пришлось переделывать.

В позапрошлом сезоне несколько последних ледовых рыбалок прошло при плюсовой температуре, когда вчерашние лунки совершенно не замерзали. Такое положение дел дало надежду, что и на следующий сезон это явление повторится. И в предвкушении очень быстрой ходовой рыбалки с «безмотылкой», я сделал себе пару удочек с очень длинным хлыстом и довольно длинным (140 мм) кивком, чтобы можно было ловить стоя, перекрывая весь диапазон глубин от дна и до уровня около трех метров, куда на вытянутой руке и поднималась эта длинная удочка.

Но теперь природа таких условий для лова не предоставила. Все наши приезды на Ладогу сопровождались ночными заморозками, минусить продолжало и утром. И открытых, не замерзших лунок не было, за исключением лишь пары раз, да и то только днем. Но попробовав удочку в нескольких лунках, а потом в нескольких лунках проведя разведку при помощи Agua-Vu (фото 15), я пришел к пониманию того, что с удочкой получается явная потеря времени.

Подводная система видеонаблюдения оказалась на порядок эффективнее, позволяя визуально определить наличие рыбы под лункой. Причем, опуская камеру в лунку, я, плавно поворачивая камеру на 360°, сразу же проводил осмотр под самым льдом. Такой же круговой осмотр производил по мере погружения. Это позволило не только обнаруживать рыбу в верхних слоях воды, но видеть и различать, какая рыба находится в непосредственной близости от лунки (фото 16). И, уже исходя из этого, использовать специально заточенную под эту рыбу приманку.

Кроме этого, выявилась и такая интересная особенность: иногда висевшая под водой камера реально собирала (!) рыбу. То ли инфракрасная подсветка так влияет, то ли слабое электромагнитное излучение подводной части камеры во время работы. Объекты нашей ловли спустя одну-две минуты после погружения камеры появлялись в поле зрения, выплывая откуда-то издалека.

Обычно все опыты с Agua-Vu по поиску я проводил, когда в пределах видимости не было ни одной группы ловящих – хотя бы как примерного ориентира вектора поиска. Поэтому, прибыв на пустынную акваторию, я в первую очередь проходили по уже когда-то работавшим точкам (фото 17). И, надо честно сказать, может не с первой попытки, но в течение часа-полутора с помощью камеры рыбу найти удавалось почти во всех поездках.

Поэтому - вполне закономерный вывод: в «чистом поле», безусловно, рыбу проще найти системой подводного наблюдения, чем проверяя по несколько минут каждую лунку удочкой. Особенно принимая во внимание то, что, может, мормышка, висящая на удочке, сегодня не будет интересовать окуня. И подобный поиск рыбы с помощью удочки может дать не совсем объективную картину того, что происходит под водой.

Попытка использовать эту длинную удочку при ловле сидя тоже особого удовольствия не принесла. С ней приходилось сидеть заметно дальше от лунки, а при поклевке - очень сильно сгибаться, чтобы поднять рыбу из лунки. Что, опять же, неудобно. Но, пожалуй, самым главным был такой момент: при ловле на «Чёрта» или «Винтокрыла» из-за большой инерционности такой длинной удочки далеко не все поклевки удавалось реализовать. Если посмотреть кинематику кончика хлыста, то получается такая картина. Кивок просигнализировал о поклевке. Подсечка - и кивок продолжает уходить в крайнее нижнее положение. Потом уже начинает амортизировать, сгибаясь, хлыст. А потом к этому добавляется еще некоторая амортизация лески.

Короче, пока крючок на приманке начнет поступательное движение вверх, роковое для жертвы, проходит какое-то время, за которое рыба, сумев сообразить, что здесь что-то не так, в лучшем для рыбака случае «получает по губам», а в худшем – получается просто пустая подсечка. Их, подобных ложных подсечек, получилось с длинной удочкой довольно много, и, как следствие, итоговые результаты откровенно разочаровали.

Поэтому после нескольких экспериментальных выездов длинную удочку я подкоротил, сделав из нее двухколенный складной «телескоп» (фото 18). Подобная конструкция чуть-чуть утяжелилась (фото 19), но за счет существенного повышения жесткости хлыста резко уменьшила реакцию удочки на поклевку. И уже почти все 100% поклевок или очень близко к этому заканчивались реализацией. Более того, уменьшение транспортного размера удочки (фото 20) позволило её размещать в моей рыболовной коробке. Что, думаю, сведет практически на ноль вероятность её повреждения при транспортировке.

Попробовав несколько вариантов изготовления телескопов для «безмотылки», я пришел к пониманию того, что часть арсенала необходимо перевести именно на такие снасти. Тем более что я обзавелся довольно большим «набором» ломаных угольных хлыстов от спиннингов различных тестов. В процессе испытаний возникли и некоторые проблемы, которые, правда, оказались легко решаемыми.

Как оказалось, при изготовлении телескопа просто вставить одно колено в другое и насадить рукоятку-мотовильце не получится. Учитывая, что для элементов хлыста я использую тонкостенные углепластиковые верхние колена от спиннингов, нижнее колено в получаемом телескопе в обязательном порядке требует дополнительного усиления. Там, где выходит верхнее колено, я на участке примерно 15 - 20 мм длиной обязательно накладываю бандаж из синтетических ниток, который сверху покрываю полиэфирной смолой (фото 21). И при поклевке и подсечке за сохранность удочки с таким усилением уже можно не переживать.

Тема с телескопическими удочками для «безмотылки» меня привлекла еще и тем, что выбирая материал и геометрические параметры заготовки хлыстика, в конструкцию можно закладывать различные свойства будущего удильника. Кроме длины и жесткости, это могут быть разные формы изгиба хлыстика под нагрузкой мормышки. Например, на паре удочек, вторые колена я сделал, переточив монолитный фидерный хлыстик (фото 22) - правда, по-разному их оснастил.

Какие технические особенности есть у этих удочек? В первом варианте я взял в качестве верхнего колена хлыст от спиннинга - и получилась очень жесткая и, в тоже время, очень легкая конструкция. Эту удочку оборудовал укороченным кивком из ПЭТ (фото 23). В итоге получил снасть с очень быстрой реакцией на поклевку - именно то, что нужно для ловли на разных «Чертей».

Еще одно обращение к статье в прошлогоднем февральском номере журнала – это удочка с хлыстокивком. Конструкция получилась рабочей, большую часть рыбалок я провел именно с этими удочками. Особо подчеркну, что совсем небольшой кивок мне понравился тем, что позволяет без особого напряжения кисти задавать игру в очень большом диапазоне частот, из которого что-то непременно понравится рыбе.

Обычно, работая с этой удочкой, на первой проводке я задаю самую высокочастотную игру, на которой приманка работает наиболее шумно. Ну а после одной-трех подобных проводок я снижаю частоту и амплитуду колебаний и попытаюсь поймать ту рыбу, которая подошла к лунке, более плавными движениями, варьируя скорость подъема и паузы с полной остановкой. Очень часто такая тактика приносит успех. Мне удавалось собирать окуня с весьма большой площади. Это ощущение подтверждалось тем, что часто те, кто приходили в нашу толпу позднее и сверлился в радиусе 4 - 5 м от меня (фото 24), через какое-то время уходили, не солоно хлебавши, искать свою долю в другом месте.

Иногда окунь реагировал на первую же очень активную проводку. И в этом случае поклевка была сродни той, что получаешь, когда ловишь на блесны – четкий и ни с чем не сравнимый «удар в руку».

Совсем небольшой кивок в первые месяцы зимы очень часто позволял ловить рыбу без визуального контроля над движениями кивка - всё происходило только по удару в руку.

Как я уже отмечал ранее, эта пара снастей получилась очень ветроустойчивыми даже несмотря на относительно небольшую массу применяемых приманок - в диапазоне 0,6 - 0,9 г.

Неприятность подстерегла после того, как рюкзак со снастями был не очень аккуратно выгружен из машины.

Несмотря на защитный тубус, кивок одной из удочек, выточенных из фидерного хлыстика, оказался всё же хрупким - и был поврежден. Удочка мне очень нравилась - и в итоге к следующей рыбалке я заменил поломанную часть. В этот раз выточил кивок уже из комлевой части сломанного углепластикового спиннинга, сохранив размеры и строй поломанного кивка. Всё было восстановлено и собрано при помощи полиэфирной смолы и успешно прошло испытания на всех остальных рыбалках прошедшей зимы.

Но вернемся снова к конструкции удочек. Те, совсем безкивковые, которые я также анонсировал в февральском номере журнала и которые возил с собой на рыбалки с самого начала зимы, поначалу понравились, и даже очень. Особенно удочки с жесткими хлыстами из полых угольных конусов. В начале зимы все поклевки чувствовались, как четкие удары в руку, но по мере приближения весны поклевки становились всё нежнее и нежнее. Конечно, полностью на нет они не сошли, но, тем не менее, внесли небольшой дискомфорт в рыбалку.

Всё чаще я стал отдавать предпочтение либо кивкам из ПЭТ, либо переточенным хлыстокивкам. Это продолжалось до тех пор, пока я не решился заменить фиксирующий леску кембрик на чуть более длинный. Если первоначально он целиком надевался на хлыст и не выступал за его габариты, то в новой версии уже примерно 10 - 12 мм с хлыстика как бы свешивались (фото 25). Кто-то из нашей компании посчитал, что в моих снастях произошел возврат к традициям середины прошлого столетия, когда «писком моды» были кивки из ниппельной резинки.

Но на моих удочках получившийся микрокивок выполняет несколько иную роль - своеобразного демпфера, стабилизатора колебаний. Дело в том, что на обычных безкивковых снастях окуня привлекает игра только в совсем узком диапазоне амплитуд. Этот диапазон ограничен снизу простым плавным и равномерным подъемом приманки после обязательного касания или легкого постукивания по дну. Верхний же предел размаха – это положение удильника, при котором не допускается, чтобы леска, на которой подвешена приманка, образовывала провис. В этом случае мормышка может занимать любое отличающееся от условно рабочего положение в пространстве, что, вероятно, в большинстве случаев просто отпугивает окуня.

Выдержать такой довольно узкий диапазон амплитуд при проводках на протяжении нескольких часов рыбалки жестким хлыстом довольно сложно. Рука находится в постоянном напряжении - и очень быстро в игре появляются провалы и сбои. Иногда, правда, я несколько упрощал свою задачу, сопровождая медленный равномерный подъем постукиванием указательным пальцем по хлыстику. И надо сказать, что прием хорошо срабатывал.

А вот когда леска стала фиксироваться чуть, буквально на 1 см, более длинным кембриком, то стало значительно проще удерживаться в этом коридоре амплитуд. Именно благодаря тому, что кембрик иногда занимал горизонтально положение, он четко показывал, что надо немного «сбавить обороты» - уменьшить амплитуду колебаний. И фактически не выполнял функции сторожка, регистрирующего поклевку, а все поклевки четко передавались в руку, несмотря на небольшую амортизацию.

Более интересные, на мой взгляд, результаты удалось получить на безкивковых удочках совершенно новой и необычной конструкции. Аналогов этой конструкции я пока нигде и ни у кого не встречал. Ни в печатных СМИ, ни в Интернете. Основную функцию здесь также выполнял переточенный фидерный хлыстик.

Я его перетачивал не так радикально, как «хлыстокивок», т.е. не выводя в плоскость. А зажав монолитный угольный хлыст в патрон шуруповерта, сточил при помощи наждачной бумаги его последнюю треть (примерно 150 мм) еще больше на конус, доведя диаметр вершинки до 0,6 мм - и всё для того, чтобы придать ему больше гибкости (фото 26). Задача была, помимо этого, еще слегка изменить массу последней трети и её упругость.

Я чуть подгрузил кончик спиралью из вольфрамовой проволоки и залил полиэфирной смолой, чтобы леска не касалась металла. Все эти ухищрения нужны для того, чтобы с помощью такой удочки можно было задавать колебания приманке, используя эффект механического резонанса. Колебания бланка спиннинга после заброса являются по сути паразитными. В случае же с зимней удочкой для «безмотылки» эти самые паразитные колебания поставлены на службу правому делу. В моем случае резонансный контур включает в себя непосредственно удочку, леску и приманку. И только в таком виде эта штука работает.

Кивок на новой удочке, как таковой, отсутствует. Леска фиксируется на кончике хлыста при помощи яркой тонкой трубочки из силикона, которая, помимо этого, является еще и своеобразной подгрузкой этого механического резонатора (фото 27). Меняя величину приманок, одевая силикон разной длины и толщины, можно в некоторых пределах изменять максимальную частоту колебаний контура.

(Окончание следует)