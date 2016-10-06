Рассуждения на тему «где искать рыбу?» Алексей Коломиец, Волгоград

Как-то, общаясь после рыбалки, мы с товарищем затронули интересную тему. Мол, сейчас трудно найти более-менее серьезную литературу, претендующую на пособие по поиску рыбы на реке, и потому приходится перелопачивать кучу печатных изданий и контент рыболовных сайтов, дабы по крупицам собрать чьи-то наблюдения. Ведь многие авторы считают, что рассказывать, где рыба стоит - «на рельефе», на бровке, на заструге, на «обратке» и т.п. – банальность. Типа, это и так все знают! В классической же литературе, в том числе и у Леонида Палыча Сабанеева, есть четкое описание мест обитания того или иного вида рыбы.

Однако новое поколение выбирает не букварь, оно выбирает «ты рукой покажи», «дай ссылку», «предоставь ролик». В общем, эта тема сильно нас заинтересовала. Мы, оба авторы статей, тут же вспомнили более чем очевидные факты, которых не знают даже наши знакомые, слывущие «продвинутыми» спиннингистами. Закончился разговор тем, что мой товарищ попросил как-нибудь порыбачить вместе, причем именно в плане обмена опытом, чтобы я рассказал, где бы я начал искать ту или иную рыбу и как бы я стал это делать. Предупреждаю сразу. Все написанное относится лишь к равнинным речкам юго-западной части нашей страны - Волге и Ахтубе с притоками и протоками, а также батюшке-Дону выше Цимлянского водохранилища.

Психологический аспект

Дома я пару дней не мог привести мысли в порядок. Долго думал. Перелистывал свои старые записи. Сам себе задавал вопрос – ну вот как, дядя Леша, ты ищешь место, чтобы начинать ловлю на спиннинг? Оп-па! А у меня сразу несколько вопросов в ответ! Какую рыбу? На каком водоеме? В какое время года? На воблер? На джиг? С лодки? С берега? «Забродники» есть? А до этого жара была или оттепель? Мы хотим оттянуться по мелочи или ищем трофей? И вот тут понимаешь, что у спрашивающего лезут глаза на лоб, он его начинает морщить - и точно не отстанет, пока не услышит ответы на все перечисленные мною же вопросы.

Вопрошающий кивает головой и отвечает: «Рыбу хищную, водоем подскажи, хотим ехать в эти выходные, два воблера у нас, джигов много, лодка есть, но можем и с берега ловить, «забродники» возьмем, нам бы наловить на уху, но и крупная рыба интересна!». А вот другой вопрос: «Алексей, если ты был на Ашулуке, где там крупную щуку поискать в конце августа? Едем на базу. Берем лодку с мотором. Эхолота нет». Вот тут ситуация уже более конкретно звучит, вплоть до того, что им просто нужно подсказать, в какую сторону от базы следует поехать в первую очередь и какие места проверить потом.

Я исподволь заводил разговор на эти темы с разными в плане «продвинутости» рыболовами - и к своему изумлению понял, что практически всем интересно, что я отвечу на необъятный первый вопрос и то, где бы поискать конкретную рыбу в определенном районе. Ну, и как быть? С чего начать?

В начале всех начал

Каждый человек представляет себе реку по-своему. Кто-то в детстве был только на пляже или пару раз прокатился на прогулочном катере. Кто-то регулярно летом гостил у дедушки и речку представляет собой в виде омута с заброшенной мельницей. А кто-то вспоминает речку, как некий арык с мутной водой, протекающий недалеко от бахч. Если собрать этих трех индивидуумов и попытаться рассказать им, что собой представляет река – будет много вопросов, потому что именно в их воспоминаниях всё было иначе.

А вот у меня в детстве не было никаких речек. Были либо пруды, либо берег водохранилища, либо Волга, куда бегал только на пляж, да на «камни» бычков ловить поплавочной удочкой. Но зато у меня сохранились очень четкие воспоминания о том, как мы весной пускали по ручьям кораблики или даже спички - и на корточках, на четвереньках сопровождали свои корабли. Ревновали к более сильным струям, которые подхватывали и уносили в отрыв чужих фаворитов. Негодовали, если кораблик начинает кружить в водовороте или вдруг его выбросит на мель.

Вот оно, первое понимание реки! Тут тебе и водовороты, на которых спичку или кораблик подтолкнуть хочется, тут тебе и перекаты, и намытые в период Большой воды пляжи. На следующий день ручеек малость иссякнет - и мы замечаем, как оголились мини-пляжи, как обнажились камни на дне ручья и за ними теперь образовываются маленькие завихрения. Я не знаю, как узнать о речке больше, как если пройти гусиным шагом весь ручей от начала до впадения в большую лужу или слив канализации. Сейчас я рассматриваю снимки из космоса тех мест, где собираюсь рыбачить, и представляю себе любую реку вот таким ручьем. Я примерно понимаю, что происходит под водой.

Оттолкнувшись от темы ручьев, попытаюсь объяснить свои предпочтения по поиску рыбы на реках, ну или о потенциальных уловистых местах. Попробую на пальцах объяснить наиболее часто используемые мной приемы поиска рыбы. Оговорюсь, правда, что большую часть времени я провожу со спиннингом, а это универсальное оружие. С помощью джиггинга можно обнаружить не только хищную рыбу, но стаи частика. Вполне возможно, что я взялся объять необъятное. Но всё ж хотя бы начну. Быть может, кому-то это будет полезным или интересным.

Выход из ямы

Чаще всего для обывателя-рыболова речка делится на определенные места - где клюет и на всё остальное. Именно поэтому часто встречаются вопросы по типу «Подскажите местечко, где можно поймать рыбу и отдохнуть». И как бы нас ни бесили подобные вопросы, мы должны признать, что да – речки имеют места, где рыба ловится, и есть места, где она или не ловится, или имеет узкую специфику ловли. Некоторые уловистые места чем-то схожи, хоть и находятся на разных реках и даже в разных бассейнах. И даже на других континентах.

Одно из таких характерных мест – это плавный выход из ямы. То есть, если яма, скажем, имеет глубину 9 м, то на протяжении метров хотя бы ста-двухсот вниз по течению глубина уменьшается метров до четырех-пяти. Если уйти ещё мельче, то начинается узкая специфика, о которой я заикнулся. Можно попробовать ловить жереха, чехонь, голавля, язя соответствующими приманками. Но выход из ямы, особенно если в нём присутствуют одинокие коряжины – должен работать по хищнику.

Есть там рельеф дна или нет, есть ли там крутые бровки или нет – это другой вопрос. Главное для меня – это выход из ямы. Именно выход, а не вход! Я не знаю, почему, но на входе в яму у меня получается ловить рыбу хуже. Возможно, просто ещё не понял специфику. А вот выход – он чаще всего более пологий, чем вход. На нем легче приноровиться к течению. А как только грузик начал отстукивать дно – уже появляется понимание присутствия других характеристик, присущих уловистым местам. О них (бровки, ступеньки, «грядки») мы поговорим чуть ниже.

А сейчас я непременно добавил бы один важный момент. Не все ямы похожи друг на друга. Объясняю тем, кто не пускал в детстве кораблики по ручьям. Любое изменение глубины в реке ведет к изменению её течения, причем не только в горизонтальной плоскости от берега к берегу, но и в вертикальной, диагональной – какой угодно! Почему так происходит – это тема для чьей-то диссертации. Я лишь опираюсь на свои наблюдения.

Все ямы имеют неровные края. Могут быть «карманы» с обратным течением, могут - более крутые или пологие края самого углубления, встречается различный характер дна на том или ином участке края ямы (например, ракушечник или глиняная площадка). Разумеется, обнаружить эти секретные аномалии поможет только время. Я это говорю только затем, чтобы подчеркнуть важность самого понятия «выход из ямы». Думаю, любая яма, будь она прямая или с поворотом – сдерживает основную струю течения. Объем воды больше, течение замедляется. Может, на яме течение бьет в берег - и от этого тоже тормозится. Как мне кажется, именно это привлекает рыбу там проводить достаточное количество времени в течение дня, что бы мы смогли её там поймать.

Никаких особенных требований к спиннингу в таких местах предъявлять нет надобности. Течение замедленное. Можно ловить, чем привыкли. Мой друг ловит спиннингом Stinger Power Age, а я частенько чередую Nordic Stage Scout, Hearty Rise Evolution и бюджетный Team Dubna Champion. Мне интересно как ведут себя разные бланки в знакомых мне условиях. Самое противное, что ни одного спиннинга я не отругал. Одно из двух: либо мне везет, либо наши научились предлагать российским спиннингистам нормальные модели. Извините за такое отступление в плане матчасти.

Ну так вот, а куда девается сила основного течения? А вот как раз на размытие - ну или поддержание форм ямы. Где будет вымыт заветный «карман» – зависит от породы земли, по которой течет река. Но и об этом мы ещё поговорим. Сейчас я хочу заострить ваше внимание на том, что если вы рыбачите с лодки или можете с берега достать любой край ямы – нужно непременно уделить этим самым краям ямы больше внимания. Однажды на ерике Банный, что напротив пос. Селитренное (Астраханская область) совершенно случайно я наткнулся на такой неприметный «карман».

Мне кто-то позвонил, я заглушил мотор, ветром и течением меня стало относить куда-то в сторону «бестолкового» берега. И вдруг эхолот запищал, как будто ему выдернули провода по самые наконечники. Тут стояла стая густеры. Дальше уже дело техники – найти судака и щуку. А сама яма была абсолютно пустой как в центре, так и со стороны подмытого берега.

Подобная ситуация произошла и на Ахтубе ниже знаменитого Трехречья.

Мы излазили всю яму - и никакой рыбы эхолот не показывает. Как такое может быть? Но мое упорство дало результаты. Рыба почему-то сбилась в самом углу, расположенном ближе к пологому берегу. Ну и, опять же, обнаружил я эту рыбу во многом благодаря тому, что более тщательно исследовал речку именно за поворотом на предполагаемом ослабленном течении.

Места за косами

Вторым по значимости и частоте успешных рыбалок со спиннингом у меня числятся места, расположенные за косами, т.е. ниже по течению. Важно только лишь найти приемлемую глубину, где комфортно находиться хищнику. Я для себя решил, что это 4-5 м. Если заброшенный груз падает секунды 3-4, то уже можно пробовать джиговать. В таких местах часто ставят сети, потому как коса отбивает основное течение и рождает эдакую застругу, которую любит посещать рыба. Глаза мне открыл на такие места местный рыболов из Ахтубинска. Он даже удивлялся, мол, а где ещё ловить рыбу, если не ниже кос? Я его правилом с успехом пользовался в годы своего егерства.

За косами чаще всего образуются затоны, которые могут претендовать на превращение в старицу. Не обязательно, чтобы это была пляжная коса из песка, как это обычно бывает на Ахтубе. Это может быть глиняный язык или оконечность острова. Главное, чтобы глубина плавно увеличивалась - и вы могли до неё добросить. Очень хорошо, если удастся ловить, осуществляя проводку с мели на глубину. Весьма неплохо в таких местах работает «Отводной поводок». Эту оснастку и закинуть можно дальше, и приманочку окуневую хищнику предложить. Судаков я в таких местах встречал редко, а вот окуней и щук – достаточно. За косами я люблю рыбачить и зимой, только нужно помнить, что ветер с песчаной косы может нанести песок на лед - и рыбалка станет морокой.

Очень похожее место можно обнаружить, даже если и нет никакой косы, а просто резкий поворот речки или место за глиняным мысом. Там тоже течение замедляется, подкручивается, нарезая в грунте ступеньки и грядки. Рыба там постоянно держится. Очень часто подобные места видны на поверхности воды, когда нет ряби. Ровное течение встречает на своем пути какую-то аномалию, вода начинает менять направление, перемешиваться - и все это заметно на поверхности в тихую погоду.

Очень часто на широких перекатах видны такие места. Как раз там нужно пробовать ловить голавля, язя, жереха. Как вы будете ставить лодку – это совсем другой и очень интересный вопрос. Но сейчас я говорю не о том, как поймать рыбу, а о том, где её искать.

Деревья в помощь

В нашем первом диалоге, благодаря которому я сейчас пишу все эти буквы, мы с товарищем, для примера, нарисовали себе задачу. Унылый пейзаж, поворотов реки нет, турбулентностей не видно, дно однообразное – что делать? Где искать рыбу? Ну, или с чего начать поиск рыбы? Первое, что сказал мой товарищ – искать деревья. Где деревья – там может быть рыба. Я полностью согласен с его точкой зрения, но хочу дополнить его наблюдения своими предположениями. Рыбу искать около деревьев нужно не потому, что с этих деревьев что-то съедобное падает, а потому что корни дерева по какой-то причине зацепились именно за этот участок земли. Почему именно в этом месте? Случайность? Нет, извините. Это в лесу деревья растут по закону Пуассона. А в степи или в пойме – дисперсия выше там, где более благодатная почва.

На степных просторах это банальные ямки, где вода задерживается, или следы зверей, куда семена попали. В пойме всё чуть иначе. Во время формирования этой самой поймы древними течениями наносились разные породы земли. Где-то песок, где-то суглинок, где-то глина. Куда-то нанесло больше почвы, а где-то деревьям мешала зацепиться россыпь известняка. Если посмотреть на карту Волго-Ахтубинской поймы, то без труда можно увидеть одну деталь. Что ерики, что растительность – представляют собой эдакие дуги. Они могут быть еле заметными, а могут и более чем очевидными.

Главное – это знать, что высматривать. Ну и, как вы уже видимо догадались, подобные места можно искать и на самой речке. Если на голом пространстве в речкой граничит явная полоса деревьев, то, скорее всего, этот пласт земли чем-то отличается от соседних. Значит, скорее всего, этот пласт продолжается и под водой. Значит, водой будет размывать дно в этом месте неравномерно, ведь пласты земли разные! Иначе, деревья бы росли везде.

Я умышленно не буду писать о всевозможных «вытеках» и о местах, где овраги или низины врезаются в речку. Понятно, что в паводок там появляется вода, она несет пищу, помогает речке размывать это место. Я просто скажу, что подобные места я тоже отношу вот к таким различным пластам земли, на которые надо обращать внимание при поиске интересных точек в плане рыбалки.

Берег левый, берег правый

Ещё одно место на реке, которое я считаю достаточно перспективным, это там, где течение меняет направление и несет воды реки по диагонали от одного берега к другому. Такие места называют перекатами, столами, плесами. Все зависит от глубины. Если мелко – перекат, если достаточно широкое место с умеренным течением и приемлемой глубиной – плес. На самом деле, не суть, как это место называется. Мне важно, что течение, ударившись об один берег, теряет силу и упорядоченность - и вот в таком беспорядке стремится к противоположному берегу.

Из-за этого самого беспорядка в струях на подобных плесах намываются всевозможные неровности дна. С берега на этих местах ловить затруднительно - из-за больших расстояний заброса. А вот с лодки – пожалуйста. Очень часто с лодок ловят леща и другую частиковую рыбу. Ну, а где «белая» рыба, там и хищник её должен караулить. Нередко на подобных местах можно встретить длинную диагональную ступеньку. Именно под ней любит находиться рыба. Правда, поймать её там днем трудно. Такие точки, как утверждает моя практика, работают до восхода. Как только солнце показалось – место замолкает, как будто там никто и не плавал никогда.

Разумеется, к моменту появления первых лодок с рыболовами такие ступеньки ниже перекатов замолкают. Видимо, это происходит из-за небольшой глубины. Но подобные точки я с удовольствием отмечаю в своем ПЗУ в голове, ибо днем они очень хорошо видны.

Осыпающийся берег

Очень интересные места, которые я исследую последние года три. Я присматривался к таким характерным участкам достаточно долго. Если ловить с берега – там очень сильное течение, которое несет любой груз, какой ни поставь. Но все изменилось, когда я начал ловить на воблеры с лодки в дрейфе. Течение уже не мешает. Начинают работать воблеры, какие изначально крутит на сильной струе. Когда лодка плывет параллельно берегу примерно со скоростью потока, то, забрасывая воблер под берег, получаешь проводку по диагонали и даже чуть по течению, т.е. «игра» приманки выглядит достаточно вялой - и это при достаточно сильном течении. Но это всё специфика, о которой можно говорить долго.

Я хочу сказать, что и тут без замедления течения не обошлось. Однажды я два года подряд ловил вдоль одного и того же берега - и каждый раз замечал, что поклевки начинаются в конкретном месте. Не посередине, а напротив приметного куста. Ну, ориентиры ведь никто не отменял. Когда лодку несет быстро по течению, и вы знаете место, где случаются поклевки, лучше подготовиться заранее. Так вот, не сразу я понял, в чем дело. Всему виной - всё те же разные слои земли. Если более внимательно посмотреть на, казалось бы, однообразный берег, то можно заметить, что низкий кустарник начинает расти примерно в том месте, где начинает клевать язь и голавль. Ну, голавль и жерех – понятно, любят сильную струю.

Но почему язь находится в таком неудобном месте? Оказалось всё просто. Там, где начинают расти кустарники, встречается более плотный грунт, который после подмытия берега скатывается в воду и тем самым привлекает молодь рыб, а также создает миниатюрные завихрения основного течения. Вот там язь, подобно хариусу или форели, и караулит свою добычу. Как только воблер с вялой «игрой» появляется в поле его зрения, он делает отчаянный рывок - и поклевка выглядит смелой.

Сначала такое место было одно на Волге. Буквально в прошлом году мы с Константином Кузьминым специально начали исследовать другой, очень похожий берег. Разумеется, мы гнались за двумя зайцами. Мы обнаружили выходы хорошего жереха в месте, где течение «дует» по диагонали протоки. Решили тщательно его обловить, но иногда из-за ветра не попадали в нужную струю, нас сносило ближе к берегу и, чтобы не пугать жереха мотором, мы сплавлялись вдоль берега, который три года считали бесперспективным.

И вот более тщательное исследование показало, что язь держится именно за небольшими глиняными валунами почти у самого берега. И не только язь. Подскажу один важный момент. Зацепы, разумеется, случаются. Ведь язь чаще всего караулит добычу у самого дна. Ну а поскольку лодка несется вдоль берега достаточно быстро – велика вероятность зацепа и обрыва приманки. Одно дело – мы с Константином приловчились к этой ситуации и моментально реагируем на это событие - отпускаем фрикционный тормоз, тормозим лодку и т.д.

Тем же, кто только начнет практиковать такую ловлю могу посоветовать лишь пробовать ловить на достаточно бюджетные серии воблеров. Например, Usami Purin 38F DR или Namida 40F DR, которые очень хорошо себя показали как на Дону, так и на Ахтубе. Ловили всё: окуней, судачков и даже чехонь. Впрочем, я уже писал об этих замечательных воблерах. На них свет клином не сошёлся. Ловите на те, которым верите. Это главное правило, которого я придерживаюсь.

Под ярами

Осыпающийся берег – может быть яром. Будь то Ахтуба, Дон или Волга – на каждой из этих речек я часто джигую под ярами. На самом деле, это достаточно опасно. Высота огромная, обвал может случиться в любой момент. По этим причинам я не рыбачу в таких местах после дождей или когда вода прибывает. Не лезу под самые карнизы, а забрасываю только с пологих мест. Как раз эти самые оползни сильно меняют течение.

Благодаря таким оползням возникают глиняные мысы, которые потом два-три года служат плацдармом для обстрела противоположного берега, да и стоять на них более безопасно, нежели под самым яром. Подобные места не подходят любителям ловить на донки. Туристам такие места несподручны для разбивки лагеря. Ходить по осыпающемуся берегу очень неудобно. Все эти отрицательные моменты хорошо сказываются на незапрессингованности подобных мест.

Рыбалка под ярами подарила мне достаточно рыб трофейного размера, чтобы я уделял им достаточно времени. Чаще всего я ловил джигом. Как-то раз зацепил «поролонкой» леску и вытащил на берег воблер с живым голавлем. Второй конец лески зацепился за какую-то корягу. Голавля я отпустил, воблер достался мне, но самое интересное – я стал более тщательно изучать это место и обнаружил, что рыба хорошо ловится на воблеры.

Помню, я там разловил свою первую приманку Mottomo Wrestler. Сначала предполагал, что ловить буду голавля, но первыми начали попадаться судаки. Оказалось, это вполне универсальный воблер. Ну а что касается уникальности этого места - все потому, что деревья, чудом зацепившиеся за осыпающийся берег, на самом деле устояли благодаря каменистой породе, которая выходила из глиняного склона. Эта каменистая гряда под водой сотворила удивительный голавлевый перекат!

Два года назад обвал глины засыпал это место - и ловить с берега стало очень проблематично. Вместо голавля начал попадаться судак, видимо из-за характера дня. Однако я жду, когда течение смоет глину, обнажив каменистую породу, и голавль вновь начнет радовать меня своими бешеными поклевками.

Подводя итоги сказанного

Я не случайно в каждом абзаце текста обязательно упоминал течение, его силу и смену направления или поведения. Лично мне рисунок течения во многом подсказывает место, где надо искать аномалию дна, ну или, если угодно, рельеф. Если на воде рябь и ни черта не видно, то начинаю крутить головой в поисках намеков на различные пласты почвы, уходящие в речку. Так или иначе, я представляю себе точно такое же поведение течения ручья, по которому в детстве пускал кораблики и рисую предположительные картины дна, которые я видел после того, как ручей высыхал - и намытое русло читалось без проблем.

Конечно же, есть на речках и секретные точки. Одинокая коряжина на свале в яму. Просто мешок с песком, который когда-то служил якорем. Полоса ракушечника на дальнем выбросе и т.п. Это своего рода бонусы в поиске. Есть характерные берега, где любит стоять язь, а какие-то места облюбовал голавль. Но это всё специфика разведки и ловли конкретных видов рыб. Я постарался рассказать о свои приоритетах в поиске, которые нарабатывались годами, причем как с берега, так и с лодки. Может, кто-то сочтет мою писанину банальной – пусть. Главное, я собрал все свои наблюдения в одном месте, за что журналу большое спасибо.