Радуга безнасадочной ловли Владимир Клень

Перволедье – период активной ловли самой разной рыбы. В это время открывается огромный простор для экспериментов, особенно при использовании приманок безнасадочного типа. Не только варьируя тактику и технику ловли, но и грамотно подбирая цвет приманок, можно добиться весомых успехов. Подробнее о «радуге» в безнасадочной ловле и поговорим.

Тема восприятия цвета и света в контексте рыбалки в целом и зимней в частности меня интересует давно. Перечитав массу литературы, пришел к выводу, что имеющаяся информация в своем большинстве носит либо теоретический характер и сложна для восприятия среднестатистическому рыболову, либо бессистемна и обрывочна. Ну а мнения знатоков-подледников весьма противоречивы. Вместе с тем не имею права не сказать в их защиту - расставить все точки над «I» не удастся никому и никогда.

Мы сами себя веками изучаем и до сих пор многого не можем понять, а изучить рыб и подавно не удастся. Тем более в таком сложном вопросе, как восприятие ими цветовой палитры на разных глубинах при разной освещенности водоема и т.д. С учетом сказанного вижу своей задачей очертить ключевые подходы в данной теме, поделившись собственным мнением относительно «безнасадочной радуги».

Зрение и спектры

Бытующее у некоторых мнение о том, что окраска приманки является второстепенной характеристикой, считаю неоправданным. С ним можно согласиться разве что во время хорошего клёва, когда рыба ловится абсолютно на любую приманку. Однако даже в такие интервалы цвет имитации способен повлиять на активность клёва крупных особей и видовой состав вылавливаемых рыб. Ну а в период негативных природных перемен, пресловутого глухозимья, и говорить не приходится - цвет более чем важен.

У обитателей глубин цветовое восприятие развито хорошо, хотя по сравнению с человеком спектр чувствительности сетчатки глаз несколько смещен в красную область. Рыбы более близоруки и отчетливо видят лишь на относительно небольших расстояниях. Вместе с тем зрительный потенциал у них при плохой освещенности выше нашего. Кроме того, среда обитания и способ питания также влияют на их зрение.

Например, те рыбы, что держатся мелководья и у поверхности, наряду с хищниками различают цвета лучше сородичей. Для них это вопрос выживаемости. Ну а рыбы глубин больше уповают на обоняние и осязание. Развитое цветовое зрение им просто не требуется. Ну и в зависимости от возраста рыб зрение тоже разнится. Порой всеядные мальки могут обладать острым зрением, а куда более разборчивые половозрелые особи того же вида видеть хуже.

В контексте цвета приманок затрону вопрос спектральных свойств воды. При проникновении в глубину свет теряет энергию. Это связано с отражением волн от поверхности, частичным рассеиванием их и полным поглощением. Красная (длинноволновая) часть видимого спектра поглощается сильнее всего, фиолетово-синяя (коротковолновая) – слабее, а меньше всего поглощается зеленый свет. Впрочем, загружаться этим не следует. Многое еще зависит от степени освещенности водоемов и водотоков, чистоты воды и прочих характеристик.

Лично я просто сделал концептуальный вывод, что на большей глубине лучше различимы яркие цвета. Особенно желтый и зеленый (фото 1). Но благодаря преломлению в точке приводнения они точно выглядят не так, как нам представляется изначально. Причем в разных водных объектах на одних и тех же глубинах один и тот же цвет будет разниться. Но это еще не значит, что рыба станет клевать лучше.

Цветовая палитра

В вопросе влияния на интенсивность клёва цвета приманки заострю внимание на двух моментах. Первый – её внешняя схожесть с типичными объектами питания рыб конкретного озера или реки. К примеру, на нескольких хорошо изученных мной речных протоках почти все активные зимой рыбы – плотва, окуни, густера, красноперка, голавли, ельцы, язи, лещи лучше всего ловятся на рачков-бокоплавов, которых рыбаки приспособились добывать из вытянутой из-подо льда растительности. Соответственно, и на безнасадочные приманки коричневого и черного цветов рыба ловится наиболее успешно. Однако превращать это наблюдение в формулу абсолютного успеха не стану. Даже на других протоках той же самой реки в фаворитах порой ходят приманки иной расцветки – зеленые, красные, золотистые.

Идем далее. За активностью клёва рыб может стоять заметность «безнасадки» в окружающей среде. А это второй момент, который хочется отметить. Контрастирующая мормышка лучше заметна на большом расстоянии и потому степень её привлекательности выше. Даже если она не напоминает привычный корм, у рыб просыпается любопытство. Когда же оно происходит на фоне голода, рыба действует активно, без раздумий атакуя вызывающую приманку.

Убежден, что именно последним выводом объясняется секрет притягательности для всех рыб мотыля (фото 2). Помимо запаха и акустических колебаний при шевелении, он носит ярко-красный окрас и потому выделяется в воде и на фоне сникшей растительности. Так что изготовленная под него приманка имеет высокие шансы на уловистость.

Долгое время не мог понять, почему столь очевидный вывод не принимают во внимание изготовители «безмотылок». В результате решил доказать свою правоту посредством эксперимента. Убедил знакомого талантливого рыболова-конструктора изготовить для меня вольфрамовые мормышки типа «проволочка» красного цвета. Спустя время выслал ему серию фотографий со своими трофеями, пойманными на неё (фото 3). Вскоре мастер попробовал ловить сам и пришил к аналогичным выводам.

Более того, обнаружил, что такие мормышки безотказно работают даже на запрессингованных водоемах, где рыба весьма разборчива и привередлива. В результате до сих пор он благодарит меня за «открытие», лежавшее, казалось бы, на поверхности. В общем, красные безнасадки очень удачный выбор.

Из остальных цветов нельзя пропустить зеленый. При нацеленности на ловлю плотвы, густеры и иных «белых» рыб, он отличается высокой результативностью. Что за этим кроется? Возможно ассоциация с цветом растительности, которой в иное время года питаются эти рыбы. А возможно дело в спектральных особенностях поглощения данного цвета водой, о чем упоминал выше. Именно зеленая мормышка наряду с желтой наиболее отчетливо видны под водой с большого расстояния (фото 4). Однако и у белой мормышки есть подобный эффект различимости. В воде она ассоциируется с зеленой. Ну а упомянутая красная выглядит черной и не исключено, что как раз в этом её фишка.

Отдельно остановлюсь на моих любимых цветах – медном, серебряном (фото 5) и золотом (фото 6). У них неслабая контрастность, плюс ассоциативное сходство с мальками. Пусть они и мельче последних в разы, но по окуню работают безукоризненно. На случай слабого клёва вообще держу в запасе мормышки из чистого серебра с подвеской из нескольких звеньев золотой цепочки. Беспроигрышный вариант уговорить на поклевки самых неподатливых полосатых. Ну а еще золотистые и серебристые приманки расшевеливают плотву и красноперку.

Сегодня на безнасадочных мормышках, «Козочках» и «Чертиках» можно увидеть так называемые «коронки» (фото 7). Причем у некоторых моделей они обладают флуоресцентным эффектом. Это значит, что такая «коронка» поглощает свет и переизлучает его с той же или большей длиной волны. В результате приманка становится существенно ярче, заметнее, нежели выкрашенная обычной краской. Но чем мутнее и непрозрачнее вода, тем хуже различаются в ней цвета.

Соответственно, окрас мормышки теряет свое значение. Именно поэтому при ловле подлещиков на глубине 8 - 10 м чаще всего достаточно ровно работают и черные, и бронзовые, и красные, и золотистые и прочие имитации, КПД которых способен усилить флуоресцентный эффект. Правда, эти глубины не лучший выбор для «безмотылок». При таком варианте рациональнее ловить с наживками и натуральными насадками.

Рекомендую обратить внимание на приманки с кристаллами и яркими полусферами. В них заложен эффект дополнительной контрастности, перекликающийся с отражаемостью света. Соблазняют любую рыбу, но в первую очередь окуней (фото 8). Для этих же целей на многие «безнасадки» цепляется бисер, пайетки и прочая мишура, которая усиливает контрастность и выдает дополнительную акустику.

Факторы успеха

Определяясь с выбором цвета приманки, немаловажно помнить о факторах, оказывающих непосредственное влияние на предпочтения объектов ловли. Первейший из них – активность рыб. Чем менее они настроены питаться, тем большее значение имеет цвет приманки. Иной раз ощутимый эффект дает именно замена мормышки одного цвета на другой. Причем чаще всего, когда блеклая или темная меняется на яркую, вызывающую. Срабатывает упомянутый эффект любопытства.

Второй фактор – пищевые пристрастия рыб конкретного водного объекта. Если пытаемся имитировать живность реки или озера, мормышка должна походить на неё.

Третий фактор – видимость приманки. Необходимо задуматься, способна ли рыба и насколько быстро обнаружить её. Особенно если эта рыба малоактивна. Далеко не факт, что в приоритете окажется яркая мормышка. Ведь она, наоборот, может насторожить, отпугнуть рыб. Поэтому беспроигрышным часто оказывается черный цвет. При слабой освещенности он не раздражает рыб и выглядит заметным на фоне более светлого фона.

Далее идут факторы внешнего порядка. Начну с сезонности. В контексте рыбалки принято различать перволедье, глухозимье и последний лед. Они оказывают серьезное влияние на активность рыбы. В начале зимы клёв лучше не только из-за высокого содержания кислорода в воде - рыбы продолжают накапливать жировые запасы для зимовки и питаются интенсивнее. Поэтому цвету можно уделять внимания меньше.

Сезон определяет погоду и, соответственно, видимость подо льдом. Речь не только об освещенности, на которую влияют облачность и толщина снежного покрова на льду. По мере похолодания отмирает водная растительность и после осенних дождей да ветров вода становится самой прозрачной в году. Поэтому по перволедью и в глухозимье видимость лучше, нежели по последнему льду, когда из-за талых вод она мутнеет. Соответственно, приманки следует подбирать максимально схожие по форме и цвету с кормовыми объектами рыб. Особенно если рыбалка идет на малой глубине. Ну и погоду характеризуют сила ветра с давлением, которые серьезно отражаются на клёве: чем они постояннее, тем лучше клюет - и наоборот.

От сезона зависит кормовой рацион рыб. Упоминавшийся выше бокоплав (фото 9) покоится в грунте, но в глухозимье из-за недостатка кислорода часто поднимается к нижней поверхности льда. Этим пользуются многие рыбы, активно поедая его. Соответственно, цветовая гамма мормышек опять же должна быть соответствующая. На коричневые и бурые мормышки мне удавалось вытягивать из одной лунки не только множество окуней, но даже плотвы и густеры (фото 10).

С сезоном можно увязать время суток. Традиционно утром и вечером, когда освещенности слабая, клёв лучше, а днем – хуже. Соответственно, роль окраски мормышки повышается именно в светлое время суток.

Однако еще более важным видится иной фактор – места ловли. У него имеются собственные характеристики, оказывающие влияние на выбор цвета приманки. Например, освещенность зависит от упомянутой выше глубины ловли. Далее идет сила течения. Помимо зрения, рыба обнаруживает колебания мормышки за счет боковой линии. Ток воды увеличивает внешний шум, приводит в движение растительность, поднимает взвесь, что в итоге снижает чувствительность боковой линии. Поэтому на течении эффективнее работают мормышки ярких контрастных оттенков, сильнее бросающиеся рыбам в глаза (фото 11). Попутно течение и наличие родников положительно влияют на кислородный режим водоема. При их наличии рыба ведет себя неизменно активнее.

Не помешает присмотреться к цвету воды. Если в мутной должны доминировать флуоресцентные приманки, то в коричневой более уловистыми могут стать бурые, кофейные, медные, оранжевые. В сине-серой – фиолетовые, синие, зеленые, салатовые, серые, голубые, белые. Кстати, для окуней любых водных объектов самыми ходовыми являются именно оранжевые «безнасадки» (фото 12).

Не лишним является учет особенностей обитания, питания и поведения конкретных рыб конкретного водного объекта. На одном из озер мы с друзьями перебрали едва ли не все имевшиеся с собой мормышки, но довольствовались лишь несколькими окуньками. Мнение об отсутствии добротной рыбы развеял местный рыбак, который за пару часов натаскал ведро мерной плотвы. Оказалось, рыба в озере «подсажена» рыбаками на пареную пшеницу и исправно ловится на неё даже зимой! Поэтому скорее откликнется на обычную «Овсинку», нежели на более затейливую имитацию.

Вообще, поймал себя на мысли, что ежегодно срабатывает некое своеобразное правило «нового цвета приманки», когда открываешь для себя колер или комбинацию колеров, которые либо на одном, а порой и на ряде водоемов становятся фаворитами по уловистости. Не думаю, что дело лишь с сочетаемости цветов. Несомненно, слагаемых успеха больше. В их числе и еще один любопытный фактор – убежденность рыболова. Порой кажущийся выигрышным цвет приманки одного рыбака при аналогичном применении точно такой же имитации другим рыбаком оборачивается провалом.

Зато стоит последнему заменить мормышку на иной, порой самый невообразимый цвет - и ситуация меняется если не кардинально, то в лучшую сторону. Зрение рыб – не единственный орган чувств, да и внешне одинаковые приманки за счет разности выполнения рыбаками проводки будут выдавать разные колебания. Так что акустика приманки одного рыбака может зазывать рыб на трапезу, а акустика приманки соседа оказаться сигналом опасности или чего-то иного. Поэтому запас «безмотылок» с богатой цветовой палитрой на рыбалке оправдан.

В общем, каждый из нас неизменно формирует собственное представление об уловистых цветах, конструкции оснастки, типах, стиле проводки и прочем. И это абсолютно верно. Прислушиваясь и присматриваясь к другим, надо всегда слушать свой внутренний голос и обязательно верить. Тогда удача не пройдет стороной.