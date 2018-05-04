Pulse пятен Максим Яхонтов | 4 мая 2018 г.

Помню, как на смену лихорадке по микроджигу пришла пора ловли прудовой форели. И постепенно все дорожки спортсменов в то время, так или иначе, пересекались в этом направлении. Но поскольку всё это было в новинку и диковинку, мы адаптировали наши имеющиеся снасти и ловили ими. За давностью времён сложно оценить, успешно ли, но удовольствие мы получали. Сейчас почти весь прошлый опыт, можно сказать, был позитивным и дал очень хороший задел на будущее.

Время шло, и снасти спортсменов всё больше затачивались под конкретные условия, всё больше фирм стали обращать внимание на новые направления и требования. Рынок наполнялся приманками и снастями. Но, что и понятно, всё специализированное обходится очень дорого. На тот момент, когда направление форелевого спорта активно развивалось, я не был особо финансово готов к таким приобретениям, поэтому пытался совмещать и искать универсальность.

В итоге для ловли на «резину» я всегда использовал удилища для микроджига — во-первых, для заброса сверхлёгких приманок мне психологически нужно длинное удилище (не короче 7,3 футов), во-вторых, чувствительность от солидовых вершинок всегда была для меня в приоритете, т.к. контроль проводки и поклёвки, в первую очередь, я осуществляю визуальный.

Потом уже появились и специализированные снасти, но приобретённую в первые пару лет привычку было уже не искоренить. Поэтому использование удилищ для рок-фишинга при ловле радужной форели для меня более чем естественно и предпочтительно. Скажу даже так: если бы возникла необходимость взять на водоём только один спиннинг, то с вероятностью в 90% это была бы удочка для микроджига. Хотя, в то же время, в коллекции уже хватает удилищ, которые создавались для прудовой ловли, и вряд ли с ними будет комфортно на рыбалке в естественных условиях.

Так и получилось на одной из спонтанных рыбалок. Звонок по телефону, скорые сборы - и выбор удилища Maximus Pulse 732 SUL. Оно как раз стояло в прихожей, и с ним уже прошло несколько приятных рыбалок в городе плюс отпуск в Крыму. И вот, видимо, настало время проверить удилище на крупной и бойкой рыбе.

Был уверен, что снасть не подведет, но, тем не менее, считаю рыбалку по радужной форели самой сложной проверкой ультралайт-комплектов.

Водоем нас встретил пустыми мостками и приятной утренней тишиной. Очень люблю приезжать первым. Есть шанс час-другой половить в тишине и собрать самые сливки активной рыбы. Правда, за уединением стремился не я один. В итоге спустя уже пару часов на мостках водоема нас уже было порядка шести человек.

Собственно, первые поклевки не заставили себя долго ждать. Равномерная проводка колеблющейся блесны и нежная солидовая вершинка Pulse резко изгибается на поклевке. Спустя мгновение уже весь бланк включается в работу под рывками бойкой голодной рыбы.

Поклевка произошла уже практически у мостка, поэтому решил особо не тратить время, быстро завёл форель в подсак. Хотелось получить поклевку на дальней дистанции, чтобы испытать удилище и на возможных «свечках», и на резких уходах рыбы на глубину водоема. Но добиться желаемого удалось не сразу.

Рыба решила покапризничать — часто провожала приманку, периодически её бодая и решаясь клюнуть только на среднеблизкой дистанции. Но, тем не менее, на одном из забросов практически после пары оборотов катушкой я получил сильный удар - и сразу же рыба вышла на «свечку». За время вываживания прыжков было около пяти, несколько забегов со сматыванием шнура под треск фрикциона, но в итоге рыбка сдалась.

За ту рыбалку было поймано порядка десятка «хвостов», и могу смело сказать, что Pulse справился со всеми отлично, и сомнений, что где-то удилище подведет, не появлялось.

Также отмечу, что удилище вполне универсально и комфортно отрабатывает с колеблющимися блеснами до 3,5 г и форелевой «резиной». Предвосхищая вопросы, скажу, что порог массы колеблющихся блесен в 3,5 г я определил лично для себя по своим ощущениям, хотя вполне вероятно, что можно грузить и больше в рамках теста, указанного на удилище.

В течение всего дня я ловил комплектом только с Maximus Pulse 732 SUL, применяя довольно широкий спектр приманок, дабы закрыть все интересующие меня вопросы. Испытание спортивной форелью этот комплект прошёл на отлично, проявив все самые лучшие качества и в очередной раз показав свою универсальность.

В данной статье я хотел показать, что если вы только на пути освоения ловли в ультралайт-направлении, и первым удилищем, скорей всего, у вас как раз будет спиннинг для рок-фишинга, то им можно смело пробовать ловить и в иных условиях.

Конечно, по-хорошему стоит в дальнейшем приобрести специализированные снасти, с которыми вы будете получать совсем другие эмоции.

Ну и в заключение моей небольшой статьи про этот спиннинг хочется сказать, что Pulse - действительно уникальная серия удилищ, аналогов которым, пожалуй, нет. Возможно, кому-то будет поначалу непривычна эргономика, строй и подобные нюансы снасти, но поверьте на слово, буквально после пары часов рыбалки какой-либо дискомфорт улетучивается, а на его место встают новые положительные ощущения и эмоции.