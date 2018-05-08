Про охоту, голавля, ультралайт и нахлыст Алексей Коломиец | 8 мая 2018 г.

Месяц назад я завёл рассказ о своем увлечении голавлевой ловлей. Но в рамках той статьи невозможно было перечислить все нюансы этой удивительной, не побоюсь этого слова, охоты. Ведь когда мы удим рыбу с поплавком – мы просто ждем поклевку. А когда воочию видим объект, который ловим – это уже, извините, действительно охота! Я решил отдельно рассказать про охоту на голавля с нахлыстом и спиннингом класса ультралайт.

Незабываемое знакомство

Именно на малой речке я впервые познакомился с голавлем. Это было на Иловле (левый приток Дона). Я пробирался через высокую «тросту» к воде. Когда раздвинул последние стебли – ахнул. На фоне светлого песчаного дна вальяжно плавала стайка толстоспинных ребят. Глубина - от силы по колено. У меня в руках 6-метровая удочка с поплавком. Пробую ловить, но после первого заброса только один из голавлей кинулся к упавшему поплавку - и сразу отскочил в сторону. Больше никто не реагировал.

Мысля рыбацкая заставила меня снять поплавок. Не нужен он вовсе. Только отвлекает голавлей от самого крючка, на который я насадил, разумеется, кузнечика. Без поплавка тоже ничего не получилось. Дробинка тянула кузнечика на дно - и я не понимал, что там происходит. Я снял и дробинку, укоротил леску, насадил кузнечика пожирнее. Да только вот добросить кузнечика до голавлей не получалось. Они так и стояли на слабом течением за основной струей. Я не поленился, вырубил сзади себя весь тростник, чтобы нормально можно было размахнуться длинным удилищем.

Когда закончил все приготовления – голавли куда-то исчезли. Видимо, не дождались – ну, мол, его. А мне что делать? Зря, что ли, я ножом прорезал просеку в тростнике? Я решил всё же потренироваться в забросе. Ведь такая ситуация может случиться и завтра! Уж не знаю, были ли это мои первые шаги навстречу нахлыстовой ловле. Я раз десять пытался докинуть кузнеца до того места, где видел голавлей.

Пару раз у меня это получилось, но основное течение увлекало упавшую леску - и кузнечик быстро покидал заветное место. Я уже не верил в успех задуманного, а просто тренировался в забросе. И голавль не вытерпел! Он появился вдруг из ниоткуда. Я увидел лишь бурун, инстинктивно подсек - и уже понял, что случилось, когда шестиметровая удочка согнулась, как это бывало у меня на двухкилограммовом карасе. Но голавль оказался небольшой. Может, с полкило. Но тогда это была самая большая рыба, которую я смог поймать в Иловле.

Вся эта история до сих пор стоит у меня перед мысленным взором. Я помню всё до мельчайших подробностей. И забыть это невозможно, потому как уже не с удочкой, а с нахлыстом или спиннингом, пробираясь через заросли к воде, я жду свидания с крупными голавлями. И когда я их вижу, во мне всегда борются два желания - попробовать их поймать или просто посидеть и понаблюдать за ними. Обычно я делаю сначала второе, потом - первое. Так что хватит лирики. Начну уже о самой ловле.

Штрихи к портрету малой речки в мае

Легкими и суперлегкими приманками я начинаю ловить со второй половины мая. Иногда позже, иногда раньше – всё зависит от погоды и от всей весны в целом. В общем, пару лет назад 22 апреля я плавал за своим воблером, а после спасения вернулся в воду - и еще поплавал в свое удовольствие. Ну а теплая вода – это начало роста водорослей и всякой прибрежной флоры. Забросить приманку точно под торчащий из воды пень не получается, потому как уже свисают над водой какие-нибудь листья камыша или листья кувшинок дотянулись до поверхности воды. Пусть не всё, но многое меняется.

Уже не холодно бродить по воде просто в плавках и акватапочках. В вейдерсах, конечно, комфортнее, ибо всякие мальки так и норовят сделать эпиляцию ног. Они это выполняют робко, но повсеместно. Ну и всякого рода пиявки – их тоже никто не отменял. Слазишь через водоросли за воблером или застрявшим в траве голавлем – потом лучше хорошенько осмотреть себя. После пиявок кровь плохо сворачивается. Меня кусало в речке почти всё. Я даже наступал на какую-то выдру или нутрию.

В общем, остался жив. Это не Амазонка и пираний с крокодилами тут нет... наверное.

Ультралайтовый шарм

Признаюсь честно, я никогда не был приверженцем ультралайта. Во время повального увлечения моими приятелями ловлей спиннингами сверхлегкого класса я называл их спиннинги «зубочистками», а само занятие – баловством. Ну вот зачем, скажите мне, пытаться ловить жереха ультралайтом? А вдруг и вправду клюнет - и что тогда? И ведь на Ахтубе был случай, когда ко мне подошел мой товарищ и слёзно просил отомстить жереху за сломанную тем «зубочистку». Он, видите ли, хотел половить чехонь ультралайтом...

Но хоть сверхлегкий спиннинг в моей практике не на первых ролях, всё ж эта тема мимо меня не прошла. Есть ситуации, когда ультралайт даст фору более серьезным «тестам». Чаще всего ультралайтовые спиннинги ездят со мной, как вы уже догадались, на малые речки за голавлем. Я слышал, что во многих регионах России ловля голавля ассоциируется исключительно с ультралайтовыми приманками. И в наших краях такие люди есть. Они пытаются максимально уравнять шансы с сильной рыбой.

Дескать, только в этом случае вываживание рыбы будет приносить больше удовольствия, переживаний и эмоций. А уж если килограммовый губастик на крючке – вот тут, как говорится, полный фарш! В моем случае – всё гораздо банальнее. У меня есть много всяких ультралайтовых приманок, но их ведь надо чем-то забрасывать! Именно по этой причине у меня живут два ультралайтовых спиннинга. Это Stinger Innova SRD IV 702UL (213 см/2 - 10 г) и Norstream Stage SG-66UL (198 см/2 - 7 г). Эти спиннинги ни в коем разе сравнивать нельзя. Ни по строю, ни по стоимости. Stinger Innova – у меня на все ультралайтовые случаи, тогда как Stage, который втрое дороже, брать на рыбалку без необходимости не хочется.

Личная «жаба», знаете ли, тоже знает толк в спиннингах! Есть у меня и три катушки: Penn Battle II 1000, Daiwa Freams Kix 1500 и Tica Dyna Spin GQ1500. Разумеется, чаще я ловлю на Freams Kix. На неё и «плетенка» намотана «нарядная», и к работе и тонкой настройке фрикционного тормоза меньше всего нареканий.

А вот с ультралайтовыми приманками – всё гораздо разнообразнее. Раньше у меня была коробочка, где я держал уокер Smith Towadi, воблер Jackall Chubby-M, «вертушки» MEPPS-00 и парочку 3-граммовых Myran Panter для дальнобойности.

Кстати сказать, именно «Мюраны» я чаще всего использовал при ловле голавля. Или кто-то подсказал, или где-то подслушал – уже не помню.

С ними у меня на первых порах получалось лучше всего. И летят, и ловят. Ну MEPPS-00 ловил всё, что шевелилось в речке, включая настоящих лягушек и раков. С тех пор в ультралайтовой коробочке стало достаточно тесно. Туда добавились «вертушки» народных умельцев, а после изучения форелевой темы – мухоблесны.

Ну и еще парочка ультралайтовых воблеров, таких как Lucky Craft Snacky-S. Рассказывать обо всем, что лежит в этой коробке, нет смысла. Я перечислил только те приманки, на которые чаще всего ловил голавля на малых речках. Короткий поводок из гитарной струны № 1 ставлю обязательно. Дарить щуке тот же самый Smith Towadi – ну очень не хотелось бы.

В плане мест для ловли на ультралайт – это чаще всего длинные перекаты. Обязательно захожу по берегу вниз по течению - и затем или бреду по воде, или по берегу, облавливая каждое «окно» в траве, каждую границу с травой, каждую видимую ямку. Забросы делаю либо поперек течения, либо апстрим. Ловить голавля там, где я уже прошел и всё прокидал – не вижу смысла. Ну и заканчивая повествование про ультралайтовую ловлю голавля на малых речках, надо сказать, что легкий спиннинг я вожу с собой всегда.

Часто даже не достаю его из тубуса. Но когда это случается – после него что-то более тяжелое в руки брать не хочется. Как бы поточнее-то выразиться? Теряется изящность, легкость и воздушность. Теряются шансы ловить спиннингом плотву или даже уклейку. А еще при ловле на ультралайт я всё время думаю – эх, здесь бы с нахлыстом пройтись!

Нахлыст – это несложно

Когда-то мне это говорили, но я не верил. Ведь не может быть простым то, что ты никогда не делал! Нахлыст – это ведь надо шнуром над головой махать, правильно петли строить... Нахлыст – это красиво, но не более того. И спорить с этим мнением бесполезно… пока сам не попробуешь. Тут, знаете, примерно как научиться ездить на двухколесном велосипеде. Все ездят, а объяснить начинающему ребятёнку не могут. Он не знает, что такое равновесие и как его достичь. И езду на велосипеде сравнить не с чем!

Учителя держат велосипед, поддерживают во время движения… Но как только руку отпускают – всё валится к чертям. Руль не туда, центр тяжести - в сторону, и ты не понимаешь, что происходит. Так и в нахлысте. Пока инструктор рядом – вроде всё понятно. А как только самостоятельно начинаешь что-то делать – петля широкая, шнур не летит, валится. Так вот, если вы хотите понять, что такое ловля нахлыстом – поезжайте на малую речку! Там совсем не обязательны дальние забросы, держание длинного шнура над головой и прочие премудрости.

На малой речке достаточно плюхнуть «мухой» точно над бревном под водой или дать ей проплыть по течению над травой. Нужно всего лишь отмотать ровно столько шнура, чтобы достать до противоположного берега. А если не достаешь – сделай шаг вперед! Ну и, пожалуй, еще одно правило: медленно двигаться против течения. Благодаря ловле голавля нахлыстом я стал интересоваться различными методиками заброса, перекладыванием шнура выше по течению, «змейками», петлями и т.п. Управление «торпедой»* - это, знаете ли, затягивает. Вот в спиннинге главный кайф – точный заброс, дальше уже всё зависит от работы «вертушки» или воблера.

А в нахлысте точный заброс – само собой разумеющееся действо. На малой речке шнур уже отмерян. «Перелёт» совершить – надо еще постараться. А вот умело «плюхнуть», красиво без задержек дать грассхопперу («кузнечику») проплыть вдоль границы водорослей – это еще больше сродни охоте, чем рыбалке. То есть, мы получаем и то и другое. Но я ни к чему не призываю. Не умеете ездить на велосипеде – ну и не надо! Я – тоже не велогонщик… Но бродить летом по колено в воде с нахлыстом – это, знаете ли, удовольствие ни с чем несравнимое.

Сейчас у меня на службе нахлыстовое удилище Stinger Fly North Creeck 9064 #6 с катушкой River Cross 3 #5/6 и шнуром Scientific Anglers Trout WF-7-F. Не буду я хвалить или ругать свой комплект, потому как, еще раз повторяю, я не «велогонщик», однако нахлыстовых «лисапетов» у меня было 4 штуки, первый из которых я умудрился сломать на килограммовом голавле.

Сломал, разумеется, по дурости, по незнанию - короче, по-русски. Вообще, 6-й класс – самый универсальный для моих широт. Я и на Ахтубе, бывает, чехонь и язей ловлю. Ну а на малой речке дальний заброс чаще всего не нужен. Отмотал сколько надо - и делай спей-забросы со всевозможными водными и воздушными «якорями». И мне нравится вот так незатейливо ловить нахлыстом,

О вредном голавле замолвите слово

Берусь утверждать, что именно летом голавль самый вредный и наиболее разборчивый к предлагаемым нахлыстовым приманкам. Он может долгое время сидеть в тени вытянутых по течению зеленых косм водорослей и не выскакивать на струю по любому поводу. А вот если несколько раз наглый «кузнечик» или «жучок» проплывает прямо у него под носом с завидным постоянством – нервы не выдерживают. Он вылетает, родимый, и атакует, ибо он хозяин этого места - и нечего тут всяким жучкам-паучкам устраивать карусель! Но иногда складывается такое впечатление, что крупный голавль не кидается на первую же «муху», а дает другим собратьям фору.

Лично для меня это проблема. Часто мелкий лобастик становится жертвой, а крупные мотают на ус и отсиживаются. Тем не менее, долавливать дёрнувшегося к приманке голавля гораздо более результативно именно нахлыстом, чем спиннингом. Не буду дискутировать по этому вопросу, а просто выскажу свое мнение.

Осталось только признаться, что с нахлыстом я чаще всего брожу по перекатам. На них струя течения «точит» то один берег, то другой. Именно под подмытым берегом лобастые и обитают. То есть, по песочному пляжу чуть отхожу от берега и облавливаю более глубокий участок. При этом сзади чуть есть места для формирования петли шнура. Если места совсем нет, я делаю забросы вдоль речки, т.е. выше по течению - и «муха» сплавляется ко мне.

Надо только выбирать излишки шнура, чтобы не опоздать с подсечкой. Как только течение меняется – я иду уже по противоположному пляжу и облавливаю тот, с которого начал. Ну и, конечно же, есть излюбленные места, где голавль просто обязан находиться. В таких местах ловить сложнее, но не менее интересно. Представьте себе частокол веток какого-нибудь дерева, которое срезало льдом, и они находятся под водой сантиметрах в пяти.

Обловить такое место спиннингом довольно сложно. Ну только если кроулером или уокером. А вот для ловли нахлыстом – это мои любимые места. Плюхаешь «кузнечика» чуть выше подводной засады - и он проплывает весь этот частокол. Кто оттуда ринется сожрать «муху»? Интрига! И ведь еще половину речки видно в поляризационных очках. Наблюдаешь жизнь в ней. Слышишь какие-то всплески за камышовым поворотом. Глохнешь от пения птиц… Одним словом, ловишь капризного голавля в свое удовольствие.

Примечание*. «Торпеда» – вид нахлыстового шнура.