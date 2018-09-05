Про Медведицу и её голавлей Алексей Коломиец | 5 сентября 2018 г.

Моё знакомство с левым притоком Дона Медведицей началось с изучения снимков из космоса. Я детально исследовал всю речку в максимально возможном масштабе, искал перекаты и пути подъезда к ним. Меня интересовал только голавль, потому как всю остальную рыбу я могу поймать намного ближе к дому. А вот удаленность Медведицы от Волгограда и отсутствие прессинга нашего брата рисовало мне девственно чистые берега и диких, не видевших в своей жизни ни одного воблера крупных голавлей.

Старые и новые мосты

Вообще-то мосты на небольших речках – это всегда интересно. Главное достоинство – это возможность перейти реку и порыбачить с другой стороны. Даже если речка совсем небольшая, шириной в заброс воблера – всё равно другой берег дает совсем другую картину и всякие неожиданности в плане рыбалки. А еще рядом с новым мостом часто могут находиться останки старого моста в виде древних свай или насыпей. Думаю, не стоит никого убеждать, что голавль любит такие места. Не всегда ловится, но посещает их неизменно.

У меня из головы не выходит встреча с огромным голавлем на Медведице. Мы с товарищем путешествовали вдоль реки на автомобиле. Можно сказать, исследовали реку. В общем, подъехали к деревянному мосту, по которому местные жители ездили из поселка в поселок. Оставили машину чуть поодаль, в теньке, и чуть ли не на цыпочках пошли к мосту – посмотреть, что и как: какова глубина, какой спиннинг доставать, видно ли рыбу.

Вид реки сверху – это всегда интересно. Даже если рыбы не видать, стоять и смотреть на текущую воду – это легкий гипноз природы. Оторваться трудно. И вот стоим мы под таким гипнозом, глядя на воду. И вдруг как раз в том месте, где уходили в глубину старые деревянные сваи, стремительно появляется огромный голавль. Крутившийся тут же малёк – врассыпную.

А голавль, как нам показалось, на миг остановился, разглядывая, что за два чудика стоят на мосту, и также стремительно ушел обратно в глубину. Туда, откуда торчали старые подгнившие сваи. Мы переглянулись. «Ты видел!?» – «Да!» – «Что это было?» – «Это был тот, кого мы два дня ищем!» – «Сколько в нем, трёшка?» – «Ну, не знаю, но задвушник точно».

Мы – бегом к машине. Товарищ собирает ультралайт. А я тормознул с ультралайтом. Подумал, как такого монстра вываживать на ультралайт, да еще среди торчащих свай?! Впервые меня посетило откровение, что мои снасти бессильны в такой ситуации. Я понял, что абсолютно не готов к ловле таких вот монстров. Собрал лайтовый спиннинг, взял коробку с воблерами и пошел по берегу ловить всё, что ловится. На самом мосту, разумеется, я поводил воблер туда-сюда.

Таскал мимо свай, заглублял, насколько это позволял воблер и ловля практически в отвес. Хотелось чуда. Хотелось увидеть голавля еще раз. Ну пусть бы просто подплыл, посмотрел на воблер и уплыл, как часто бывало. Нет! «Хозяина моста» мы так больше и не увидели. Не удостоил нас своим вниманием. А рыбалка шла своим чередом. С моста ловился мелкий жерешок, проскакивала чехонька и мелкие голавлики атаковали всё, что движется. Но вся эта суета казалась чем-то несерьезным, как будто взрослые дяди играют в песочнице «в танчики», воображая себя опытными полководцами.

Я сразу скажу, голавль этот засел занозой в моем рыбацком сердце. Исподволь я готовлюсь к встрече с ним. Я купил два отцепа «Омут», это как раз то, что нужно для подобных мест. Я пополнил арсенал самыми-пресамыми диповыми крэнками, какие смог придумать и достать. Я начал практиковать ловлю голавля раттлинами и блейдбейтами. Я больше не ставлю тонкий шнур и всё реже беру в руки ультралайт. В том, что я начал чаще ловить крупных голавлей в других малых речках – не моя вина. Это всё Медведица, а конкретно – мост через реку между станицей Сергиевская и хутором Заполянский.

Если кто-то из читателй таки посмотрит на карту и однажды приедет в это место – ревновать не буду. Там отличные тенистые дубравы есть на левом берегу. Интересный участок реки с поворотами. Ну а если кому-то удастся не только увидеть, но и поймать «хозяина моста» - я почтительно сниму шляпу. Только надо поспешить! Потому как я собираюсь туда наведаться еще до того, как журнал напечатают в типографии.

Еще один загадочный мост – Ореховский. Он находится недалеко от станицы Островская, близ села Орехово. Это капитальный мост с асфальтовым покрытием, по которому можно доехать до усадьбы графа Орлова. Нет, не фаворита Екатерины II, а его младшего брата. Там когда-то хранилась библиотека и телескоп Ломоносова… О чём это я? А, о голавле! Так вот, ниже по течению от капитального моста также есть аномалии, созданные старым мостом. Древние насыпи из щебня разрезаны ручейками в нескольких местах, основное течение делает дугу и вливается в глубокую зимовальную яму. Я бродил по этим местам раза четыре. Голавля не поймал ни одного. Был только один приличный жерех, нашел крупного окуня.

Про джиг писать не буду – это отдельная тема. Но вот соседство абсолютно голавлевого места с зимовальной ямой – это чистый лист из мой будущей книги «Ловля крупного голавля. Традиции и мода». Ниже этой ямы я удосужился засадить воблер Clutch SR почти на самом выбросе. Ну что такое SR – это примерно полметра. Разделся, полез за воблером. Сначала шел, затем поплыл.

В месте, где засел воблер, ногами нащупал дно. Потом оказалось, что это не дно, а очень толстые деревянные стволы. Настолько толстые, что я, стоя посередине, мог сделать шаг в обе стороны - и только там почувствовать скругление. В общем, я стоял на дереве метра 1,5 - 2 в диаметре. Спрашивается, откуда здесь такие огромные стволы? Могу предположить, что это могут быть догнившие сваи старинного моста, построенного графом, перенесенные паводком через яму и сваленные на мели в виде завала.

А еще говорят, что название реки как-то связано с дремучими лесами, которые росли в этих местах. К этому предположению я отношусь скептически. Ну какие в волгоградских степях дремучие леса? Мне ближе другая точка зрения, что название «Медведица» произошло от двух слов «мёд» и «веди» (ведичество). Кстати, мёд до сих пор у нас производят в больших количествах. Но, пожалуй, хватит о Медведице. Чуть копни историю – прощай рыбалка. А вот тема голавля и глубоких ям – хочется об этом поговорить.

Голавль и зимовальные ямы

Другие малые реки - типа Чира и Иловли - тоже имеют свои ямы. Для их размера – внушительные. В них даже сомята, бывает, встречаются. Но Медведица шире в несколько раз и ямы на ней можно назвать зимовальными. Говорю это со знанием дела, и именно по этой причине стороной обхожу тему джига на этой речке. На яме, что ниже Ореховского моста, я не поймал ни одного голавля. То есть, совсем ни одного! Даже выходов не видел! Ниже по течению – ловил вперемежку со щуками.

Но всё это не то. Ни одного больше полукилограмма не поймал. А где жить двухкилограммовым особям, если не около такой ямы?! Тут тебе и смена течения, и крепкое дно, и завалы, и насыпи из щебня, слияние струй – вот прямо классическое место. Хорошо, бывает, что к какому-то месту так и не подобран ключик.

Берём следующую зимовальную яму под названием Ганина. Нас туда один дедушка направил. Она находится выше по течению недалеко от села Бурлук. Надо проехать Новый и Старый Кондаль и чуть выше хутора Громки. Я там был два раза, причем один раз - с ночевкой. На яме всю ночь кто-то квочил. Я же специально бродил по окрестностям со спиннингом и вглядывался в воду через поляризационные очки. И своего добился - увидел одного голавля в районе килограмма, медленно плывущего по своим делам.

У меня было привязано что-то ультралайтовое - типа MEPPS 00 (надо было быстро чего-нибудь на уху наловить). С забросом я не оплошал. Забросил с упреждением – «вертушка» прошла выше голавля, а он на неё никак не отреагировал. Даже не оглянулся, бровью не повёл! Второй раз большой голавль проводил воблер Usami Purin 38 F-SR. Этот воблер как-то неожиданно подвинул фаворитов и улегся в коробке на почетное место рабочего крэнка по голавлю. И вот только лишь на него я увидел единственный выход чего-то крупного. Того, собственно, за чем так далеко ехал.

Ультралайт и ширина

На Медведице я столкнулся с тем, что не встречал нигде более. Это - просторы, несмотря на небольшую глубину. Классикой жанра можно считать два основных правила голавлевой рыбалки на малой речке: двигаться против течения и начинать ловить с ближних подступов, а затем облавливать дальние. Оба правила диктуются осторожностью голавля и его пугливостью. На Медведице ширина такова, что невозможно воблером и даже тяжеленькой «вертушкой» добросить даже до половины ширины.

Есть, конечно, узкие места, но попадаются и широкие плёсы. Смотришь с косогора на речку - и видишь, что плёс изобилует всевозможными подводными кустами, пеньками и бревнами. Рыба просто обязана быть под ними! Как только спускаешься и бредешь по воде – ориентир теряется, а вскользь по поверхности воды уже не видно ничего. Я не нашел ничего умнее, как просто медленно брести против течения и делать поперечные забросы воблером. Через некоторое время моя тактика оправдала себя.

Вот такая ловля «по площадям» давала неплохой шанс провести приманку в непосредственной близости от подводных препятствий, которых не было видно. Вот там-то и случались поклевки. Бредя по речке, я то и дело встречал огромные в диаметре пни. А, может, всё-таки, медведи, а не мёд? И за любым, даже маленьким кустиком течением вымыта солидная ямка, где обязательно живет какой-нибудь хищник.

Ну и, конечно же, я пробовал на Медведице ловить нахлыстом. Я не могу об этом не написать именно из-за её ширины. Когда заходишь по перекату практически на середину – можно спокойно развернуть шнур над головой. Потренироваться по дальности заброса. Хочешь - используй водный якорь, приём такой при забросе. Хочешь - забрасывай «мушку» вперед, назад. На Чиру или Иловле так не разгуляешься. Помню, в одном месте я с подводного куста снял порядка пяти голавлей. Спиннингом мне такого результата сделать не удалось.

К тому же очень быстро воблер засел на этом самом кусте - и мне пришлось искупаться, сплавать, отцепить воблер и изучить место, возле которого так хорошо ловились голавли нахлыстом.

Совет тем, кто собирается на Медведицу

Имейте в виду, что берега реки сильно заросли лесом и кустарником. Не везде можно проехать к воде. Чаще всего съезды только около населенных пунктов. Поэтому планируйте поиск для места ночевки не вечером, а днем. А то заночуете, как мы однажды, где-то в глуши и в абсолютно бестолковом в плане рыбалке месте.

Необходимо конкретно изучить карту и забить ключевые точки поворотов или направлений проселочных дорог в навигатор. Заблудиться там – проще простого. Увидите вживую, какие лесные массивы окружают Медведицу - и многое станет понятным.

Думаю, что сплав по реке будет шикарен. Вот только планировать его надо еще более тщательно. Я встретил там три байдарки - и все три спрашивали, где примерно они находятся. Навигатор у них сел, батарейки намокли, плывут уже три часа, ни одного поселка… Я им сказал, что они проплыли Старый Кондаль, которого не видно с реки (о таком поселке они даже не слышали), и единственный ориентир населенного пункта – Ореховский мост.

Я уверен, это не последние мои приключения на Медведице. Уж больно там всё загадочно. Я бы сказал, волшебно. Только вот не знаю пока правильных заклинаний. А голавль этим пользуется - и продолжает жить в Медведице как в сказке…