Приманки от Nord Waters в действии Захар Ильин

Как говорится, не имей сто рублей, а имей сто друзей. Друзья тебя и на место рыбалки отвезут, и помогут придумать, почему именно сегодня не клюет. Но друзья же и подскажут, что появилось на прилавках интересного за последние дни, что стало по-настоящему убойным на просторах Ладоги, за чем выстраиваются очереди и что ураганом сметается с прилавков рыболовных магазинов.

Вот такая картина сложилась у меня 9 лет назад. Кто-то из друзей, получив информацию со льда, уже знал, где «порется окунь», причем, рыбаков там наблюдалось совсем немного и была надежда, что на второй день будет не хуже. Кто-то получил информацию, что именно из всего обилия приманок выбирал окунь на тех точках. Известны были название, размер и цвет блесны. Осталось дело за малым – найти приманку и добавить её в свой арсенал. Хорошо, что есть в Разметелево магазин на горе, где его хозяин Александр и новости конфиденциальные сообщит, и новинки, чей пик популярности наступит еще через неделю-другую, предложит.

В этот раз «информаторы» говорили об Extreme - новинке, появившейся в линейке Nord Waters. Это то, что выпускается питерскими «Северными мастерскими». С её продукцией мы уже были давно знакомы, но такого всплеска интереса к блеснам компании пока еще не наблюдали. Как бы с подстраховкой я решил обзавестись сразу несколькими типоразмерами. От «пятерки» для ловли у берега и до 8 см, чтобы пробивать глубины в 8 - 11 м. Все приманки выбрал в двойном цвете – «серебро» и «золото», как самые востребованные на Ладоге.

Первый же день купания блесен привел к тому, что на удочках я оставил только 7 и 8 см, даже несмотря на то, что в местах лова больше четырех метров не отмечалось. Отлично ловился самый разнокалиберный окунь. И фактически не снимая с удочек эти приманки, я отловил на них весь сезон до марта. Причем и на небольших в 2 - 3 м глубинах, и на приличных, как у нас говорят «в створе» (примерная прямая между островами Зеленцы и Кареджи), где глубины приближаются к двенадцати метрам. И лишь по весне, когда окунь начал привередничать с размером приманок, я перешел уже на маленький размер 5 см.

Вначале было несколько рыбалок, когда окунь отлично ловился на простой тройничок с капелькой из флуоресцентной пластмассы. А чуть позднее в нижнее заводное кольцо я вернул стоковое оснащение – небольшую цепочку с тройником. С ней и завершал сезон. По весне, конечно, такое оснащение кроме окуня привлекает и другую, в частности «белую» рыбу – плотву и густеру, а иногда и вполне благородную – крупного рипуса, скажем.

С позиций человека, думаю, трудно описать, что же так интересует окуня в «игре» Extreme, но для меня стало фактом – блесна рабочая и вполне заслужила свое место в избранном арсенале приманок. Точнее, места - в зависимости от размера. И все последующие сезоны я при проверке новой акватории часто опускаю в лунку именно Extreme. И надо сказать, что такая тактика оказывается весьма результативной.

За это время выработался и определенный алгоритм в применении Extreme. С начала зимы я начинаю купать самые большие свои приманки, вне зависимости от глубины, а ближе к весне акцентирую внимание на мелких. Правда, бывают и исключения. Если окунь по каким-то причинам в коматозе и лишь толкает приманку, нанося удары по центру, то я сразу же перехожу на «пятерку», что, как правило, значительно меняет ситуацию в благоприятную для меня сторону. Но если весной удается найти стаю окуня, что называется, на дальних рубежах на глубинах за 6 - 7 м, то и в марте он предпочитает самые крупные приманки.

В прошедший сезон свой арсенал блесен Nord Waters я пополнил и всем уже хорошо известным «Форвардом» длиной 6 см. Можно сказать, что премьера блесны, состоявшаяся уже много лет назад, прошла почти незаметно. Каких-то восторженных отзывов не было, было лишь спокойное «ловит неплохо». Но в самом начале этого сезона, уже на льду, трижды за неделю столкнулся с тем, что владельцы блесны Forward выделялись своими дневными уловами просто до неприличия. Рыбаки в своем большинстве - люди общительные, поэтому выяснить причины оказалось просто. И мне ничего не оставалось, как добавить в свой арсенал и эту известную приманку.

Правда, в магазинах осталась модель только в желтом и красном металлах. Пришлось покупать «латунь» и на стороне с «чешуей» приклеить белый металлизированный скотч. Но после этого даже там, где, казалось бы, полное безрыбье, на «Форварда» удавалось поднять несколько штук окуней, и не только. В этом сезоне эту блесну как-то особенно выделял крупный рипус, который частенько хищничал над стаей окуня. В один из выездов в Леднево выяснилось, что рипус присутствует на акватории не в единичных экземплярах. В результате целенаправленной ловли в верхних слоях воды, почти под самым льдом, именно владельцы «Форвардов» поймали в пределах десятка этих представителей сиговых. Те же, кто пытался подобрать ключик другими приманками, довольствовались лишь редкими единичными поклевками.

Чем так привлекал Forward рыбу - сказать опять-таки сложно, но то, что он её «собирал» с довольно большой акватории, стало понятно не только мне, но и нескольким моим друзьям, которые тоже не прошли мимо этой блесны. Было и одно ограничение: этой блесной удавалось ловить рыбу лишь на относительно небольших глубинах до 4 - 4,5 м, дальше начиналась вотчина уже больших «Судачьих», Extrem, Killer и Galera.

Как будут развиваться события на зимней Ладоге в этом году, сказать пока сложно. Тепло почти весь ноябрь, да и уровень воды поднялся чуть ли не до рекордных значений в 5 м выше ординара. А это значит, что прошлогодний уровень превышен почти на полтора метра. Не исключаю, что в начале настоящей зимы именно крупные приманки и окажутся палочками-выручалочками для рыбаков.

Нельзя сбрасывать со счетов и такую мысль, что в новом сезоне могут выстрелить и совсем свежие приманки, которых под брендом Nord Waters выпущено несколько видов, включая и вертикальные блесны, и балансиры. А о том, как они работают на Ладоге, в следующий раз...