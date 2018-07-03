Приманки LureMax, или что предложить окуневому семейству Сергей Эгоист | 3 июля 2018 г.

Подготовка к сезону спиннинговой ловли идёт полным ходом, ведь до завершения нерестового запрета остались считанные дни. Ежегодное ТО мотора пройдёно, лодка в гараже ожидает загрузки в авто, а вот коробка с приманками ещё ждёт пополнения. Отпуск в октябре прошлого года позволил выходить на воду через день, много опыта было получено путём поиска новых мест и подбора силиконовых приманок под них.

Какие-то приманки то молчали, то, как говорится – выстреливали, другие показывали стабильные результаты независимо от места ловли. Приманкам от компании LureMax я уделил примерно двадцать процентов времени, что из этого получилось, расскажу ниже.

Первые впечатления после открытия пачки только позитивные, никаких изъянов в геометрии, приятный, не кричащий запах, ведь как бы мы это ни отрицали, нужно, чтобы запах нравился не только рыбам, но и самим рыболовам. Также хочется отметить и количество «бойцов» в пачке, что в комплексе со стоимостью имеет большой плюс и отрыв от конкурентов.

В моей коробке с открытия сезона жидкой воды и до закрытия, которое сопровождалось ледоставом, было четыре модели: Sensor, Slim Shad, Seeker и Yobbo. Скажу сразу, с моделью Yobbo подружиться так у меня и не получилось, несмотря на то, что несколько рыб поймать всё же удалось. Остальные модели показывали хорошие, а главное стабильные результаты.

Sensor – это классической формы виброхвост с тонким ребристым телом и небольшой хвостовой лопастью. Всего в линейке три типа размера, вне зависимости от размера десять штук в упаковке, что в последнее время встречается крайне редко, ведь часто с увеличением размера «резины» уменьшается её количество. Что по поводу цвета, то у меня оказался яркий Lime Pepper и «карамелька» Caramel Oil в размере 10 сантиметров.

К большому сожалению, трофейной рыбы поймать не удалось, размер судака чаще всего был в диапазоне от 600 граммов и до одного килограмма. По моему мнению, Sensor лучше раскрыл себя при ловле именно пассивного судака, который периодически бодал приманку или ложился на неё. Также я заметил, что большинство поклёвок было на смене классической проводки на так называемые «подбросы» – именно на паузе и были основные контакты с рыбой.

Данной моделью периодически интересовался и окунь, особи в основном были от 200 граммов, что в принципе логично с учётом длины Sensor. Что по поводу цветового решения, то ощутимо видимых различий я не заметил, но обязательно продолжу свои наблюдения. Очень удивило, но ни одной зубастой хищницы на данный «силикон» поймать не удалось, с чем это связано не понятно, поэтому в этом сезоне я продолжу её тестировать и уверен, что нарушу созданный мною стереотип.

Так уж получилось, что сезон открытой воды прошлого года я акцентировал свои выезды на ловле клыкастого и полосатого хищника. Это связано и с гастрономическим вкусом, и с симпатией к данным видам рыб. Модель, о которой пойдёт речь далее - это Slim Shad. Классическая форма силиконовой приманки, которая довольно таки часто встречается в коробке у многих рыболов. Slim Shad в размере 9,5 сантиметров у меня был в цвете Deep Purple – тёмно-сиреневый и Pearl Shad – цвет под естественную кормовую рыбу.

Не знаю, чем, но мелкий, как говорится, несъедобный судак с достоинством оценил данную модель. Даже в местах, где периодически на другие приманки попадались судаки до полутора килограммов, Slim Shad’ом продолжали интересоваться особи до 300 граммов, которые, естественно, после фотографирования отправлялись обратно к своим братья набирать кондиции.

«Силикон» размером 11,5 сантиметров попал ко мне в руки в середине октября, и больше двух щук около килограмма я не смог поймать, так как температура воздуха приблизилась к отметке 8 градусов ниже нуля, и нам пришлось закрыть сезон.

Сегодня три пачки разных цветов Slim Shad в размере 11,5 см уже есть у меня в рыболовной коробке, так что тестирование продолжится.

На мой взгляд, полностью себя раскрыл Slim Shad 9,5 сантиметров при ловле крупного окуня. Именно на него в основном были пойманы особи от 500 граммов, самый крупный был в районе 850. Удивило что на тот же Sensor, с учётом практически одинаковой длины, такого размера окуни не попадались. Также хочется заострить внимание, что практически все особи были пойманы только на тёмно-сиреневый Slim Shad, и с чём это связано осталось загадкой.

Хочется проговорить про приманку, которая отлична от вышеописанных тем, что она имеет два типа плавучести. Виброхвост Seeker с ребристым, довольно-таки объемным телом и широкой лопастью хвоста оказался у меня в коробке в размере 8 сантиметров, который я чаще применял при ловле судака, а в размере 6,5 сантиметров - на полосатого разбойника. Цвета Lime Pepper у старшей модели и Motor Oil у «окунёвой».

Оснащённый офсетным крючком Saikyo 4-го номера, «силикон» Seeker я нередко использовал при ловле в трудных местах, которые в изобилии окружены корягами и затопленными деревьями, которые так любит охранять затаившийся в них судак. На одной из рыбалок судак чуть за 1,5 килограмма не засёкся, а просто держал приманку во рту и не хотел её отпускать, не признавая до последнего подвоха.

Пассивный окунь и некрупная щука хорошо отзывались на Seeker в цвете Motor Oil, правда, последняя нередко срезала шнур, так как я часто ловил, не используя поводок. Очень понравилось живучесть силикона двух типов плавучести, ни одной рыбе не удалось его вывести из строя. Плотная, но при этом мягкая и, конечно же, уловистая приманка завоевала моё доверие, на всех рыбалках она принимала своё участие и приносила рыбу.

В заключение фото судака, которого я поймал до нерестового запрета на «червяка» от LureMax, ещё маленький, но уже такой красавец!

Всем хорошего клёва на водоемах, с уважением Сергей Эгоист, рыболовный клуб «Kamfish».