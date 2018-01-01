Приглашаем посетить 43-ю международную выставку Охота и рыболовство на Руси
Уважаемые читатели! Редакция журнала «Спортивное рыболовство» приглашает вас посетить 43-ю международную выставку Охота и рыболовство на Руси, которая состоится в г. Москве, ВДНХ, павильоны 69 и 75 с 21-го по 25 февраля 2018 года.
Традиционно выставка проводится 2 раза в год. Тематические сектора выставки Охота и рыболовство на Руси затрагивают практически все сферы охотничей и рыболовной деятельностей, активного спорта и отдыха:
- Рыболовные снасти и инвентарь;
- Одежда, обувь, аксессуары для рыболовов и охотников;
- Охотничье оружие, ножи, инструменты и оборудование для охоты;
- Устройства слежения, оптика;
- Луки, арбалеты, тиры и аксессуары для стрельбы;
- Полевая экипировка, средства защиты, аксессуары;
- Транспортные средства для охоты и рыбалки: автомобили, лодки, снегоходы и т.д.;
- Изделия из кожи, кости, меха, чучела, трофеи;
- Рыболовный и охотничий туризм;
- Снаряжения для дайвинга, подводной фото и видеосъемки, подводной охоты;
- Снаряжение для отдыха, туризма и спортивного сплава;
- Аксессуары для водных видов спорта;
- Инвентарь для экстремальных видов спорта;
- Спортивная экипировка, обувь и инвентарь;
- Одежда и инвентарь для велоспорта, велосипеды;
- Одежда, обувь, инвентарь для зимних видов спорта;
- Страховочные системы и аксессуары для альпинизма;
- Семинары, учебные курсы, конференции на актуальные для рыбаков и охотников темы;
- Информация о прокате рыболовного инвентаря и снасти;
- Общественные организации для туристов, охотников и рыбаков;
- Специализированная литература;
- Подарки и сувениры.
Все участники выставки представят свои новинки и разработки для уходящего летнего и предстоящего зимнего сезонов. На выставке будут представлены новинки таких брендов, как Westin, Abu Garcia, Berkley, Stinger, Usami, Rapala, Storm, Shimano, Kuusamo, Salmo, Daiwa и прочих.
Также всех участников ждет развлекательная программа! Приходите на 43-ю Международную выставку Охота и рыболовство на Руси всей семьей, будет весело и интересно!
Подробнее о выставке вы можете узнать по ссылке выставка Охота и рыболовство на Руси.