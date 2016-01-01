Приемы ловли на мормышку на течении Алексей Дьяченко, мастер спорта международного класса

Знакомство с ловлей на мормышку со льда в условиях наличия заметного течения для меня началось почти с мгновенного осознания значительных сложностей. В процессе разбирательства с каждой из возникающих проблем и поиска возможных решений формировалась и общая картина того, как можно и нужно на течении подбирать ключик к «мормышечной» рыбе при ловле спортивными снастями.

Одна из основных сложностей для рыболова при ловле мормышкой на течении заключается в том, чтобы добиться компромисса между двумя требованиями к характеристикам снасти. С одной стороны, нужно подобрать размер/массу мормышки в сочетании с толщиной лески так, чтобы приманка четко контролировала горизонт ловли, которым в абсолютном большинстве случаев является дно. С другой стороны, нужно подобрать приманку, да и леску, которые будут позволять эффективно добиваться поклевки, не настораживают рыбу и позволяют ее благополучно доставать из-подо льда в оптимальном режиме.

Дополнительной и очень существенной проблемой, вставшей в полный рост на этапе углубленного освоения, стало правильное использование прикормки. Здесь сложность проявилась в том, чтобы правильно синхронизировать характеристики снасти с особенностями прикормки. Идеальным результатом синхронизации должна быть работа прикормки, при которой рыба большей частью скапливается в том месте, которое рыболов облавливает своей снастью эффективнее всего. Чем меньше оба участка пространства совпадают друг с другом, тем хуже будет результат ловли.

Для себя я выделил три принципиально различающихся подхода к ловле на течении: контроль точки ловли, контроль поверхности дна, контроль горизонта ловли. Можно сюда было бы добавить еще вариант с полным отсутствием контроля, когда рыболов не имеет четкого представления о нахождении его приманки и прикормки, хотя рыба ловится. Но это, как мне кажется, скорее промежуточная стадия ловли, т.к. отсутствие понимания приводит к невозможности стабильного повторения результатов в немного изменившихся условиях или на следующей рыбалке.

Контроль точки

Мое накопление опыта ловли на течении начиналось с освоения данного подхода, поскольку он является самым простым и понятным на начальной стадии освоения. Смысл такого решения в том, что снасть должна, несмотря на течение, все время работать на ограниченном пространстве. И после каждой проводки или остановки мормышки та должна возвращаться примерно в одно и то же место дна. Внешними признаками этого является неизменность спуска, означающая отсутствие перемещения мормышки вниз по течению по дну или вдоль дна. Даже если течение переменное по силе и по направлению, подобный подход при соблюдении ряда условий принципиально позволяет наиболее оперативно проверять наличие рыбы в перспективной точке.

Оперативность здесь обеспечивается созданием максимальной кучности и неподвижности прикормочного «пятна» в условиях течения. Благодаря ограниченности территории кормления достигается локальная концентрация рыбы и ее активизация, а также отпадает необходимость облова больших пространств и горизонтов.

Требования к снасти при подобном подходе формулируются довольно просто и понятно, т.к. от нее требуется минимальная парусность и, как следствие, минимальное отклонение лески с висящей на ней мормышкой от вертикали. Достигается это уменьшением диаметра лески и увеличением массы мормышки. Однако простота этого - лишь кажущаяся. Потому что конечной целью рыболова является поимка рыбы, а вовсе не абстрактное опускание мормышки ко дну. И вот это условие сразу же сильно осложняет задачу, поскольку от толщины лески напрямую зависит ее возможность противостоять сопротивлению рыбы и вероятность успешного вываживания — чем больше, тем надежнее, и чем тоньше, тем рискованнее.

Но такая зависимость противоречит требованиям к минимизации ее парусности на течении, и еще снижает вероятность успешной поклевки — толстая леска настораживает рыбу и делает снасть менее чувствительной. Утяжеление мормышки тоже имеет свою цену.

Чаще всего для рыбы есть некий диапазон размеров мормышек, которыми она в принципе интересуется как пищевыми объектами - и выход за рамки которого практически лишает шансов на поклевку. Причем в самом этом диапазоне есть более узкий диапазон размеров мормышек, на которые рыба клюет более-менее уверенно и эффективно. В идеале именно под этот диапазон «эффективных поклевок» и надо всеми правдами и неправдами постараться подогнать снасть, чтобы и рыба клевала активно, и мормышку не уносило течением. И здесь мы снова возвращаемся к леске, т.к. более мелкая и легкая мормышка лишь на тонкой леске будет оставаться на одном месте, несмотря на течение.

Поиск компромисса между этими тремя условиями — привлекательность размера приманки для рыбы, диаметр лески и масса мормышки — вовсе не всегда может оказаться результативным с точки зрения подхода «контроль точки». Течение может быть таким, что все имеющиеся мормышки будет либо катить по дну, либо вообще уносить вдаль, поднимая над дном. Рыба может быть пассивной или такой мелкой, что не будет реагировать на подобранный размер приманки.

Успешно противостоящая течению леска будет затруднять, делать крайне рискованным вываживание клюющей рыбы, или же просто путаться из-за большой длины спуска и недостаточной упругости у тонких диаметров. В этом случае есть выход — ножками. Рыболову придется поискать другой перспективный участок, на котором он сможет «совместить трудно совместимое» и половить-таки рыбу: с меньшей глубиной, с более слабым течением, с более активной рыбой или со всем этим одновременно.

Важно отметить, что с точки зрения спортивного подхода к использованию мормышечной снасти крайне важную роль в эффективности ловли рыбы играет правильное использование прикормки. В разбираемом случае требования к прикормке в общих чертах совпадают с требованиями к снасти: она должна четко держать точку ловли — иными словами, на протяжении определенного времени прикормка должна привлекать рыбу в место, которое рыболов эффективно облавливает имеющейся снастью. От чего же зависит это самое время? Безусловно, оно должно гарантированно превышать то время, за которое рыба обнаруживает прикормку и скапливается в точке ловли.

Крайне желательно, чтобы оно также превышало время, за которое образуется максимальная концентрация рыбы на прикормке. И желательно, чтобы это время хотя бы чуть-чуть превышало время, за которое подходит большая часть рыбы, интересующейся кормом и способной подойти в точку ловли. Если же по тем или иным причинам повторный докорм лунки дополнительными порциями прикормки нежелателен или практически противопоказан, два последних «желательно» приобретают ранг практически обязательных пожеланий.

Впрочем, мой не очень долгий опыт использования зимой видеокамеры позволяет предположить, что представления о концентрациях и активности рыбы подо льдом, сложившиеся эмпирически «вслепую», могут иметь мало общего с реальным положением дел. Рыбы может собраться до дури, но при этом мормышкой будут интересоваться единицы. Или же активность невеликого количества рыбок будет такова, что возникнет ощущение большой концентрации. Или же собравшаяся на прикормку рыба будет напрочь игнорировать приманку долгое время.

Эти дополнительные сложности обязательно влияют на наш результат, но далеко не всегда их удается разрешить. И в любом случае для того, чтобы иметь возможность ловить рыбу на течении, нам необходимо правильно подобрать снасть, а чтобы собрать максимальный улов, надобно правильно составить и использовать привлекательную для рыбы прикормку.

Для контроля точки дна необходима так называемая «пассивная» прикормка. На сложившемся жаргоне рыболова это означает, что состав ее таков, что частицы сами по себе ведут себя предсказуемо и инертно — падают на дно и лежат там относительно долгое время с минимальными перемещениями.

Такое несколько туманное описание означает, что они, частицы эти, должны быть заметно тяжелее воды, быстро тонуть и медленно перемещаться потоком воды. Или должны быть смешаны с такими компонентами, которые препятствуют быстрому смыванию, склеивая в комок или же задерживая снос по поверхности дна за счет создания участка неоднородностей, цепляющих переносимые частицы.

Добиваются таких свойств прикормки следующей системой мер. Для «белой» прикормки - это некоторое увеличение размера помола и/или увеличение доли фракций крупного помола. Увеличение доли более тяжелых компонентов - и уменьшение доли более легких и всплывающих компонентов. Увеличение доли тяжелого балласта (песок, гравий, глина, грунт), добавляемого для ускорения погружения прикормки или для удержания ее в точке. Усиленное увлажнение прикормки, исключающее пыление и клубление частиц после открытия кормушки у дна. Максимальное приближение горизонта открытия кормушки к поверхности дна в точке ловли.

Отказ от использования прикормки в рассыпчатом состоянии и переход на формирование комков в виде шаров или асимметричных форм, лучше всего противостоящих течению долгое время. Для чисто любительских целей может также использоваться и стационарная кормушка, опущенная ко дну в отдельной лунке, расположенной выше по течению, но в спорте такое приспособление не используется - и потому я им никогда не пользуюсь. К тому же стационарная кормушка существенно снижает мобильность и сильно ограничивает арсенал возможных вариантов поиска рыбы.

Для кормления мотылем выбор специальных мер заметно меньше, чем для растительной прикормки, если мы не используем их в виде единой смеси. Первый способ применения мотыля прост и подходит на несильном течении — это кормление кормушкой «в дно». Для этого кормушку аккуратно опускают до самой донной поверхности - и после четкого касания максимально аккуратным поддергиванием открывают.

Аккуратность здесь нужна не столько для того, чтобы не распугивать рыбу подобным шумом и нездоровой суетой, сколько для того, чтобы неизбежно возникающая при рывке и открывании дна зона турбулентности минимально подняла мотыля над дном.

Если понаблюдать за раскрытием кормушки в воде, то почти всегда в момент открывания мы увидим сначала возникающее облако частиц, разбрасываемых во все стороны завихрениями воды, а уже потом они все начинают двигаться туда, куда диктуют им законы физики и состояние среды. А поскольку мотыль имеет отрицательную плавучесть, он сразу после раскрытия кормушки начинает опускаться ко дну. Нам надо лишь обеспечить, чтобы высота, с которой он пошел ко дну, оказалась минимальной, потому что течение сильнее всего его перемещает именно до того, как тот достигнет дна.

Второе решение для удержания мотыля в точке на течении позволяет его эффективно использовать на более сильном течении. Это смешивание с тем или иным видом грунта, песком или гравием. Подобные добавки резко уменьшают эффект клубления мотыля в момент раскрытия кормушки у дна, почти сразу прибивая данный животный компонент к поверхности дна. Именно это в большинстве случаев повышает эффективность кормления смесью, а вовсе не мнимое многими «присыпание» части личинок слоем грунта.

Во-первых, потому что грунт не так и просто при раскрытии кормушки положить той самой возникающей в воображении «горкой», внутри которой останется надолго энное количество несмытого корма. Для маленьких кормух, на мой взгляд, это почти недостижимо, а огромные «самосвалы» имеют кучу недостатков при использовании - и потому применяются лишь при острой необходимости.

Чаще всего при кормлении рассыпчатой смесью грунта с мотылем мы получаем компактное «пятно» личинок, которых прилипшие и прибивавшие сверху тяжелые частицы быстро опустили на поверхность дна. Плюс к тому на дне образовались неоднородности, дополнительно цепляющие сдвигаемых водой личинок и держащие их долгое время на месте.

Третье решение является самым ультимативным — прикармливание смесью грунта с мотылем, которая слеплена в комки той или иной формы. Для этого необходим грунт с заметными клеящими свойствами — суглинки или очень аккуратно увлажненная глина.

На этапе приготовления к использованию главное - ни в коем случае не переувлажнить смесь. Иначе она превратиться в грязь или жижу, ею невозможно будет нормально пользоваться, а мотыль очень быстро задохнется и погибнет. Нам нужно состояние, при котором грунт сохраняет рассыпчатость и не слипается в ком самопроизвольно, но при этом в процессе лепки образует комки, внутри которых остается некоторое пространство с воздухом и живыми мотылями. И чем грунт более липкий по своим свойствам, тем аккуратнее и меньше его надо увлажнять и тем большее количество мотыля он будет эффективно удерживать, что нам и требуется.

Рыхлый и рассыпчатый грунт, наоборот, позволяет создать большой объем обедненной смеси с небольшим количеством мотыля. В этом случае эффект комка будет сохраняться на дне может быть и значительно меньше, но зато неоднородностей, удерживающих личинок от сноса, будет больше, да и присыпание корма частицами грунта становится уже более реальным.

По продолжительности нахождения частиц корма в точке кормления все три приведенных варианта использования мотыля (которые, если вдуматься, во многом пересекаются со способами модификации использования растительной прикормки на течении) можно выстроить от самого быстро, активно и недолго собирающего рыбу к самому медленно, пассивно и долго ее привлекающему. Чистый мотыль на дне быстрее всего и активнее всего срабатывает, но течение раньше всего «пятно» личинок смывает, а рыба активнее всего их выедает - и по обеим причинам разбредается в разные стороны.

Соответственно, такие лунки требуют более оперативной проверки, и если есть возможность и резоны - докорма. Но этот способ кормления трудноосуществим на заметном течении и сильно теряет в этих условиях в эффективности. Рассыпчатая смесь грунта и мотыля заметно лучше противостоит течению, но срабатывает медленнее, рыба собирается дольше, но не так активно. Соответственно, и выедается такой корм помедленнее. Правда, нужно учитывать, что для этого приема нужны более крупные кормухи - для того, чтобы на дно доставить то же количество мотыля.

В случае же использования мелких кормушек реальная привлекательность прикормленной таким способом точки сильно уступает чистому мотылю - вплоть до почти утраты эффекта привлечения рыбы. Слепленный грунтом в комки мотыль еще менее привлекает рыбу, т.к. до разрушения комка и начала вымывания личинок подобная точка работает весьма слабо. Но зато этот прием позволяет мотылю оставаться на месте, даже на очень заметном течении, долгое время, а рыба его зимой выедает наиболее медленно. Правда, и обнаруживает такой «пятачок» она довольно долго.

Разобравшись с контролем точки ловли на течении, рыболов рано или поздно может оказаться в условиях, когда такой подход не работает. То ли рыба не ест крупные тяжелые мормышки, то ли течение слишком сильное, то ли мормышки взяты с собой мелковатые. Что делать в этом случае? Осваивать следующий способ ловли на струе, которым как раз и можно эффективно ловить снастью с большей парусностью.

Контроль поверхности дна

Здесь все должно работать в единой системе, при которой рыболов активно проверяет участок дна, по которому сносит его прикормку и мормышку, когда он сам сидит на одной прикормленной лунке. Лишь после полного и довольно долгого тщательного пролова полосы дна меняется лунка.

По своей сути подобный подход является возможным логическим продолжением изначального «контроля точки», когда прикормку потихоньку сместило вниз по течению, а искать изменившееся в связи с этим место дислокации рыбы с помощью ледобура невозможно, затруднительно, не стоит или банально лень. Впрочем, мой опыт показывает, что облов полосы дна на течении часто оказывается заметно эффективнее упорного долбления одной точки более тяжелой снастью.

Выглядит этот второй способ весьма показательно. Рыболов опускает мормышку ко дну, начинает стучать по нему - и у него «увеличивается глубина», ведь точка касания приманкой грунта все время смещается вниз по течению. То же самое происходит и после каждой проводки с подъемом: проводка — увеличилась глубина — пришлось прибавить спуск. И так несколько циклов подряд, за которые рыболов может обловить весьма длинный участок дна. Если мормышка легкая или леска сильно парусит, то приманку можно стравить чуть ли не на длину всей намотки. Если же мормышка довольно тяжелая, то в какой-то момент ее положение может оказаться почти равновесным - и она перестанет катиться дальше.

Нашей целью в подборе снасти, как мне кажется, должна быть такая настройка снасти, при которой после одной проводки «на подъем» глубина увеличивалась примерно наполовину или чуть меньше от высоты проводки. При этом важно, чтобы касание мормышкой дна соответствовало не стандартному расположению кивка близко к поверхности воды, как при ловле в стоячей воде, а высоко. Вплоть до соответствующей высоте подъема над дном длине. Тогда мы будем эффективно контролировать и облавливать дно и придонный горизонт на сносе приманки, стравливая один отрезок лески за две-три проводки.

Если мормышку будет нести быстрее, и стравливать леску придется после каждой проводки, мы рискуем при малейшей задержке потерять контакт с дном, да и значительную часть ловли реально будем заняты разматыванием снасти, а не собственно ловлей. В принципе, таким способом можно облавливать очень длинную полосу дна, но я предпочитаю подбирать снасть и проводку так, чтобы это была длина, соответствующая либо высоте поднятой руки при посадке на коленях, либо высоте моего роста. Как правило, такого вполне достаточно, если все настроено и сделано верно.

Еще одним плюсом, имеющимся у снасти, которую течение сносит медленно, является возможность не только катить мормышку по дну вниз по течению, но и волочить ее по дну против течения, что резко выделяет приманку на фоне других донных объектов и позволяет рыбе безошибочно ее идентифицировать, как что-то живое и съедобное. Немаловажно это потому, что при правильном использовании прикормки рыба на течении больше всего начинает интересоваться именно донными объектами.

При сравнении эффективности проводок это проявляется в полном или почти полном отсутствии поклевок при падении мормышки, минимуме поклевок при подъеме мормышки высоко и преимущественном клеве на катящуюся вниз или ползущую по дну вверх по течению мормышку. Правда, и поклевки в этих случаях не совсем обычно выглядят, поскольку с непривычки не совсем читаемы — мормышка то ли перестает катиться, то ли замедляется, то ли, наоборот, начинает катиться сильнее. Чтобы не ошибаться в таких случаях, я стараюсь все перемещения приманки по дну делать с ритмичными покачиваниями-пошевеливаниями.

В этом случае поклевка более ясна, т.к. либо на отпуске, либо на одной или другой стадии цикла покачивания кивка будет заметно явно искусственное живое влияние на снасть. Несмотря на вялый внешний вид поклевок, подсекать стоит, не рассчитывая особенно на «дать получше заглотить». При подобной игре контроль над мормышкой очень смазывается - и чувствительность снасти заметно теряется, а значит, мы видим многократно ослабленную поклевку. К тому же, как ни крути, а на течении рыба жизнью приучена как можно меньше «щелкать клювом», чтобы не остаться голодной в потоке проносимого водой корма.

С точки зрения возни с постоянным отматыванием-подматыванием лески рыболов теряет в оперативности перемещения и скорости ловли, но зато за счет большей эффективности прикормки он может добиться итогового выигрыша в результате. А это подводит нас уже к вопросу собственно создания привлекающего рыбу потока корма — составу и применению прикормки, оптимизированной под описанный мною выше способ облова дна и придонного слоя воды.

Прикормка для создания на дне полосы или в самом придонном слое воды шлейфа кормовых частиц имеет свои четкие характеристики. Часть кормовых частиц обязана потихоньку перемещаться потоком вниз по течению. И это должно происходить с такой скоростью, чтобы рыба, подходящая на прикормку, концентрировалась, пусть и смещаясь со временем (при отсутствии докорма) все ниже и ниже, на довольно ограниченном отрезке дна, который и облавливает рыболов своей снастью.

Самый простой способ создать вместо компактного малоподвижного «пятна» корма полосу более активно перемещающихся по течению частиц - это стартовую дозу «пассивной» прикормки разделить на несколько частей и доставлять ее в несколько этапов. Первая основная доза стандартно опускается на дно так, чтобы создать максимальную концентрацию в точке, облавливать которую рыболов способен удобнее и быстрее всего. Вторая порция опускается тут же, но кормушка открывается несколько выше, благодаря чему течение часть частиц сносит вниз по течению до момента касания дна - и образует след корма с меньшей концентрацией. Следующая порция открывается еще выше, и с ее помощью создается еще более вытянутый след-шлейф-хвост кормовых частиц с еще меньшей концентрацией и большей протяженностью. В этом случае рыба, движущаяся от места с меньшей концентрацией к месту с большей концентрацией прикормки, будет собираться гораздо активнее и скапливаться в наиболее удобном месте. А при отсутствии клева на первых проводках в самой верхней части кормового следа рыболов продолжает облавливать более нижние участки, перемещая мормышку навстречу потенциальной добыче.

Второе и, на мой взгляд, более эффективное прикормочное решение — качественное изменение прикормки в сравнении с той, что использовалась при «контроле точки». Для этого в составе прикормки должны присутствовать более легкие частицы, которые поток заметно легче, быстрее и дальше будет перемещать вниз по течению. Это выгоднее потому, что рыба гораздо активнее, быстрее и массовее подходит на поток кормовых частиц, нежели просто на их запах, приносимый из неопределенного далека.

Легкая фракция может быть как того же состава, но меньшего размера помола, так и из качественно иных компонентов, которые в воде тонут медленнее и потому дальше сносятся, быстрее и легче перекатываются по дну. Частично этого эффекта удается на некоторое время добиться и простым недоувлажнением прикормки, благодаря чему в ней останется больше воздуха, или смешиванием нормально увлажненной смеси с некоторым объемом почти сухой.

Качественных изменений в использовании мотыля тоже можно добиться, хотя здесь выбор приемов не так велик. Первый подход - это использование по возможности менее стойких к течению вариантов кормления. Например, кормление рассыпчатой смесью мотыля и грунта там, где для контроля точки ловли кормили грунтом, слепленным в комки. Или же опускание на дно чистого мотыля на течении, где желательно кормить смесью с грунтом. В этих случаях более сильное течение станет быстрее размывать «пятно» мотыля и смещать личинок все ниже и ниже по течению, создавая шлейф медленно катящегося корма.

Можно применить описанный выше способ разбития одной стартовой дозы на три порции - и каждую последующую открывать выше предыдущей, создавая все более и более вытянутый вниз по течению след. Таким способом, кстати, можно при острой необходимости даже частично, а то и полностью перетянуть рыбу у человека, сидящего ниже по течению. Впрочем, с таким же успехом и другие рыболовы вполне могут воспользоваться вашим трудом, сев ровно на струе прикормки и собственным закормом остановить рыбу или просто ловить без прикормки, загребая жар чужими руками. Похожим решением может стать и одновременный закорм лунки сразу несколькими мотыльными составами: комок-другой слепленных грунтом личинок, плюс порция рассыпчатой смеси грунта и мотыля, плюс порция чистого мотыля.

В итоге получится тот же самый эффект, но разные части получившегося «пятна» будут работать в разное время, быстро собирая рыбу и действуя максимально долго. Правда, сама процедура закорма довольно хлопотна - и потому не всегда оправданна. Во многих случаях проще и выгоднее после истощения рыбных запасов конкретной лунки приготовить новую - и снять с нее побыстрее «сливки». А затем вновь переместиться в поиске новой, чем высиживать на одной точке и ждать чуда, которое может и не произойти.

Еще одно решение, облегчающее ловлю на полосе сносимой потоком воды прикормки - это полоса лунок, расположенных строго по струе. Решение известное и применяемое активными рыболовами-любителями довольно часто. Рыболов по мере ухудшения клева на самой верхней лунке в полосе просто переходит на следующую, расположенную ниже.

Иной раз, правда, приходится подбирать ключик к условиям, в которых четко и долго контролировать дно по тем или иным причинам невозможно, весьма затруднительно или в силу поведения рыбы, стоящей выше дна, неэффективно. В этом случае может сработать третий подход.

Контроль горизонта

Если по ряду причин у нас толком не получается ловить со дна, катя мормышку вниз или волоча вверх по течению из-за чрезмерной скорости потока, наша проводка окажется значительную часть времени оторванной от поверхности дна — поток воды приподнимет приманку выше. Как правило, если дна нам периодически коснуться снастью при стравливании лески удается – значит, ловля и проводка будут происходить в придонном слое, в котором шансы получить поклевку весьма высоки, а если речь идет о рыбе, стоящей или перемещающейся чуть выше, то и предпочтительнее.

Собственно, специфика данного подхода к ловле на течении заключается как раз в том, что мы поставлены в условия, когда либо не можем четко контролировать дно на протяжении всей проводки из-за характеристик снасти, либо сама рыба собственным поведением диктует нам ловлю несколько выше или с частичным отрывом. Зачастую это случается в условиях активного перемещения рыбы. В этом случае мы можем просто уменьшать спуск, ловя более тяжелой снастью в нужном горизонте, или же уменьшать размер мормышки и стравливать ее планомерно вниз по струе.

В первом случае тяжелее синхронизировать расположение снасти с уносимой потоком прикормкой, если сидеть приходится на одной лунке. Если же сделана серия лунок вниз по течению, то вполне можно регулярными обходами добиваться поклевок на всей протяженности кормового следа или шлейфа. Способ облова горизонта стравливанием лески менее мобилен, но зато привлекательность мормышки при нем для рыбы выше как за счет игры с перемещением по горизонтали, так и за счет меньшего размера.

С точки зрения особенностей использования прикормки здесь нет особенных секретов — она просто еще более легкая и быстрее перемещаемая течением, чем в предыдущем случае. Конечно, речь идет именно о той смеси, которая специально заточена и применяется для этого способа ловли. Специальные видоизменения растительной прикормки под подобную ловлю сводятся все к тому же увеличению содержания более легких или более мелких фракций или к некоторому недомачиванию и недоутяжелению относительно предыдущих вариантов ловли.

С мотылем все одновременно и сложнее и проще. Его не имеет никакого смысла использовать для создания шлейфа свободно парящих продолжительное время в придонном слое личинок, так как это приведет не к подходу рыбы в точку первоначального кормления, а к поеданию рыбой унесенного мотыля где-то ниже по течению. Рыба, скорее всего, вообще не подойдет, т.к. ей незачем идти в то место выше по течению, где мотыля не осталось почти сразу. Именно поэтому мотыля имеет смысл использовать либо в сочетании с прикормкой, если идет речь о ловле «белой» рыбы, либо теми же способами, что и в предыдущих случаях, когда мотыль образует на дне шлейф. Просто наша снасть будет облавливать уже не преимущественно протяженную поверхность дна, а придонный горизонт.

Сам же по себе мотыль обладает для рыбы такой привлекательностью, что она обязательно на него среагирует и проявит себя, если в принципе интересуется такими кормовыми объектами в данный момент. Кстати, это заодно показывает и некоторую возможность варьирования подходов в процессе рыбалки. Вполне возможно добиться неплохих результатов, совмещая использование прикормки для «контроля точки» со снастями для «контроля дна» или «контроля горизонта», а также прикормки для «контроля дна» со снастями для «контроля горизонта».

Да, это может несколько замедлить темп ловли, увеличив время между поклевками, но наши приманки при этом равно или пересекаются с расположением рыбы стоящей на прикормке, или направляющейся к ней. Но вот если мы будем использовать снасть для «контроля точки» с более легкой и быстро уносимой из места опускания прикормкой для «контроля дна» или «контроля горизонта», то о наличии рыбы подо льдом может долгое время даже и не догадываться, т.к. ее положение в пространстве будет сильно отличаться от расположения нашей снасти. Поэтому одним из важнейших условий успеха ловли на течении мормышечной снастью для меня является непрерывный анализ информации, чтобы представить и понять, что же происходит подо льдом с прикормкой, снастью и рыбой и как все эти три части рыбалки совместить в пространстве для получения стабильных поклевок.