Презентация РИБ «Мини-Рыбачок» Владимир Соколов, Санкт-Петербург

Рыбакам – владельцам маломерных судов хорошо известен термин «гонка вооружений». В отличие от общепринятого, политического смысла, он никоим образом оружия не касается. В нашей среде речь идет всего лишь о замене судна на большее. И все это из-за того, что по мере освоения акваторий близлежащих начинают манить и тянуть просторы и дальние горизонты, где рыбы, естественно, больше. И она, понятное дело, толще.

Это, конечно, шутка, но по мере роста уверенности рыболова в своих силах и по мере понимания им условий, в которых рыба водится, приходит и более четкое представление о том, какое должно быть судно для решения своих рыболовных желаний.

Казалось бы, чего проще, ведь современный рынок маломеров в любом исполнении, хочешь – надувных, хочешь - жестких корпусов, наполнен чуть ли не до краев. Но при пристальном рассмотрении и детальном изучении оказывается, что далеко не всё так просто. И для выбора подходящего именно под твои пожелания и под твои условия ловли судна зачастую найти не удается. По мере освоения на воде у многих в голове откладываются именно те параметры корпуса и мотора, которые были бы оптимальными. И уже не диаметр баллона и ширина кокпита являются определяющими при выборе, а несколько иные параметры. Которые, как показывает опыт изучения рынка, производители в свои разработки даже и не закладывают.

Естественный вопрос – а почему? Дело в том, что потребителями их товара могут быть самые разные люди со своими предпочтениями. И чтобы товар пользовался спросом у всех, надо попытаться создать что-то универсальное. А мне вот после нескольких лет, проведенных на воде, универсальное, которое нужно ещё как-то дорабатывать и приспосабливать под себя, не подходит.

И где выход? Он довольно простой и сложный одновременно. Это custom boat, т.е. корпус, сделанный специально под конкретную задачу и условия эксплуатации. Сложная задача, если исходить из того, что такие лодки у нас в стране пока практически никто не делает. Но проблему можно несколько упростить, если приложить, где это возможно и находится, что называется, в компетенции, руки самому. А там, где есть возможность с кем-то скооперироваться, то доверить изготовление отдельных элементов специалистам узкого профиля, четко обрисовав им свои условия и разработав макет изделия.

Так в этом году увидел свет и почувствовал воду уже второй образец custom boat из серии «Рыбачков». На этот раз уже в виде РИБа, как бы меньшего брата «Невского рыбачка». Их роднят обводы корпуса, выполненные в виде псевдоклинкера, адаптированные под движение в глиссирующем режиме. Их также роднит и основная задача, под которую они проектировались и строились – это рыбалка. Причем, как рыбалка троллинговая, так и ловля взаброс. На «Мини-Рыбачке» достаточно места, чтобы ловить, не мешая друг другу, даже втроем – ровной поверхности пайола и закрытых рундуков, на которых можно спокойно стоять, для этого предостаточно. А потенциал, заложенный в обводы, выполненные в виде псевдоклинкера, позволяет говорить о хороших мореходных качествах нового РИБа.

Но основная идея, заложенная в конструкцию судна, на первый взгляд выглядит несколько фантастически. Дело в том, что жесткий корпус, на базе которого уже и создавался РИБ, благодаря применению некоторых заимствований из западных технологий производства судов удалось сделать достаточно легким, несмотря на довольно приличные размеры. Так, при длине 4400 мм лодка имеет ширину кокпита около 1600 мм, высоту на форштевне 7600 мм. Когда на лодку были установлены ложементы и в них уложены баллоны, то габариты судна получились такие: максимальная длина по концевикам баллонов – 5200 мм, максимальная ширина по баллонам - 2550 мм, что полностью укладывается в ПДД.

Лодка буксируется на специальном трейлере, но благодаря небольшой массе может перевозиться любым автомобилем. На берегу, пользуясь штатной лебедкой трейлера, экипаж их двух человек легко справляется с лодкой, даже не погружая ложементы прицепа в воду.

И здесь есть еще один любопытный параметр. На транце у РИБа устанавливается мотор Suzuki DF9,9 - понятно, что с некоторыми доработками. И вот под этим мотором экипаж из двух человек с рыболовным снаряжением, запасом горючего и еды легко выходит на режим глиссирования. Соответственно, автономность плавания позволяет проводить в море и день, и два. На судне на ночлег могут легко разместиться 3 человека, предусмотрен как носовой тент-обтекатель, так и стояночный тентом с высотой перекрытия около 1700 мм.

А более подробно, как эта лодка создавалась, об особенностях ее конструкции, с какими трудностями пришлось столкнуться авторам проекта и как выходили из этих ситуаций, уже в следующий раз.