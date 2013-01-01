Поймать щуку жарким днем. Поиски решений Андрей Швец

С наступлением жарких летних деньков охотиться за хищником со спиннингом становится всё сложнее: мало того, что из-за нещадно палящего солнца находиться на водоеме некомфортно - меняются и сами условия ловли. С каждым днем всё больше прогревается вода, особенно в стоячих водоемах, они начинают зарастать мягкой и жесткой водной растительностью и на поверхности, и в толще воды. В жаркий полдень, в особенности, когда стоит безветренная погода, вода в водоемах без течения напоминает парное молоко - и тогда всякая жизнь под водой замирает.

Даже ночи не несут долгожданной прохлады - душно, как и днем, вода практически не остывает. Активничать в это время может лишь мелкий окунек, да и то на утренней зорьке, щука же словно вовсе перестает питаться. Все попытки поймать ее в это время в большинстве случаев не приносят успеха, поэтому многие любители спиннинга переключаются на ловлю или судака, или голавля, которому жара нипочем. Некоторые и вовсе до середины - конца августа изменяют спиннингу, переходя на ловлю фидером мирной рыбы: пока не спадет одуряющий зной и не станут прохладней ночи - щука, дескать, ловиться всё равно не будет. Однако поймать зубастую в этот период вполне реально – ведь если мыслить логически, то совсем не питаться она никак не может. Другой вопрос, что делает она это значительно реже, да и переваривает проглоченную добычу дольше.

А чтобы заставить крайне неактивную щуку клюнуть, нужно выяснить, где она в данный момент держится и какие приманки предпочитает, а также выбрать подходящий способ их подачи. Один и тот же воблер можно преподнести рыбе совершенно по-разному: в одном случае она может и вовсе не отреагировать на него, а в другом жадно атакует - тут уж без метода проб и ошибок никак не обойтись. Некоторые наработки в этом направлении имеются - уже много лет я ловлю летом щуку именно в самую жару, и это у меня неплохо получается. Ну а думающим спиннингистам чужой опыт всегда интересен - можно почерпнуть что-то полезное и для себя.

Как уже упоминалось, в летнюю жару водоросли покрывают и поверхность воды, и разрастаются в ее толще, особенно в прибрежной зоне. Ну а значительная часть щучьего стада, когда его придавливает чрезмерный прогрев воды в водоеме, некомфортный для существования, забивается в самую гущу водорослей и безвылазно живет там и охотится, т.к. условия в этот период здесь комфортные и фактически идеальные. Тут тебе и замаскироваться легко для охоты за добычей, и пищи предостаточно - просто мечта любого хищника. На мелководье и в прибрежной зоне малька хоть пруд пруди, за ним даже гоняться не нужно: мелочи ходят такие тучи, что стоит просто открыть пошире пасть - и она буквально сама туда заплывет. Чаще всего прячется щука в осоке, редком камыше или тростнике и стоит там, высунув только кончик носа - здесь она становится практически недоступной для поимки спиннингом.

Где прячется в жару щука, мы выяснили, теперь перед нами стоит непростая задача - вытянуть ее из зарослей и заставить атаковать предложенную нами приманку. Много сезонов подряд самым эффективным тактическим приемом был облов прибрежной зоны с лодки с забросами «в берег». Сразу скажу, что это забирает много сил, т.е. рыбалка получается сверхтрудовой - нужно постоянно перемещаться на лодке вдоль береговой линии, причем якорные стоянки приходится менять часто, подолгу не зависая на одном месте. Обловили точку, поймали одну или две щучки, нашумев при вываживании - меняем место. Или не поймали, заработав пару холостых выходов или сходов, наколов рыбу - тоже переезжаем, больше в этой точке полоскать приманки бессмысленно, нужно дать месту отдохнуть.

При такой ловле на первое место выходит мастерское владение снастью, а именно умение положить приманку точно в намеченное место, причем с довольно большого расстояния - на мелководье щука лодку ближе, чем на 30 - 40 м не подпускает, тем более, если стоит полный штиль, а вода прозрачна. Она может даже не видеть лодку и сидящих/стоящих в ней людей, но издалека почувствует движение водных масс, которые сдвигает своим корпусом лодка даже на медленном ходу.

Самые эффективные забросы, при которых и происходит большинство контактов с рыбой (правда, не всегда заканчивающихся ее поимкой) - это снайперское попадание строго под самый урез травы. Причем абсолютно не важно, что глубина там часто составляет всего лишь десяток-другой сантиметров - на такой радикальной мели часто держатся даже двух - трехкилограммовые щуки. Но стоит немного не рассчитать и положить воблер даже в полуметре-метре от травяной стенки - и щука стопроцентно не среагирует на него, потому как категорически не желает далеко выходить на чистую воду.

Кроме того, ловля получается очень скоростной: после приводнения воблера у самого уреза травы достаточно провести его максимум метр, а затем можно смело выматывать шнур. Иногда поклевки всё-таки случаются и на таком скоростном выматывании, уже недалеко от лодки – это если щуку из травы нам вытянуть удалось, но на мгновенную хватку она не решилась, а когда потенциальная жертва стала очень быстро ускользать от нее, то она настигла ее и атаковала. Самыми же продуктивными всегда были первые 2 - 3 «твича» после приводнения воблера - до девяносто процентов всех щучьих поклевок приходилось у меня именно на этот момент.

Поскольку ловля происходит у нас на «дальняке», на максимальном выбросе воблера (а я ловлю преимущественно на эти приманки), от полетных качеств последнего будет зависеть очень многое. Скажем, один из них будет лететь как дротик, ювелирно точно приводняясь, а второй, чуть кувыркнувшись в воздухе, проиграет первому в дальности, так что даже 2 - 3 м недолета до уреза осоки или камыша сыграют роковую роль - и мы не сможем увидеть поклевку.

Дальше и точнее всего забрасываются минноу с магнитной системой дальнего заброса - не кувыркаясь в полете, они укладываются в цель очень точно даже на большом расстоянии. Рекордсмены у меня в этом отношении - морские минноу Megabass с патентованной системой дальнего заброса LBO (Linear Bearning Oscillator), у которых при забросе в хвост уходит вольфрамовый цилиндр просто зверского размера. Эти воблеры начинают свой полет с таким сильным щелчком, что подчас кажется, будто сломалась вершинка удилища.

Многое зависит и от самого удилища, которым мы забрасываем приманку: излишне коловатое нам не подойдет, т.к. оно не будет грузиться при забросе, слишком мягкое - тоже, поскольку паразитные колебания его вершинки не позволят укладывать воблер точно в цель. Идеальным будет спиннинг быстрого или сверхбыстрого строя с гибкой вершинкой, им и продернуть минноу можно комфортно, и на забросе грузиться оно будет, выстреливая затем приманку как из катапульты. Что касается катушек, то для такой ловли я использую «мульты» или топового сегмента (Многое зависит и от самого удилища, которым мы забрасываем приманку: излишне коловатое нам не подойдет, т.к. оно не будет грузиться при забросе, слишком мягкое - тоже, поскольку паразитные колебания его вершинки не позволят укладывать воблер точно в цель.

Идеальным будет спиннинг быстрого или сверхбыстрого строя с гибкой вершинкой, им и продернуть минноу можно комфортно, и на забросе грузиться оно будет, выстреливая затем приманку как из катапульты. Что касается катушек, то для такой ловли я использую «мульты» или топового сегмента (Shimano Antares), или средней ценовой категории (Shimano Metanium 2013 или Exsence DC). Все эти три модели очень приятны в работе и далеко бросают даже легкие парусящие приманки, ну а бюджетные «мульты» им однозначно проигрывают в дальности заброса. ), или средней ценовой категории (Shimano Metanium 2013 или Exsence DC). Все эти три модели очень приятны в работе и далеко бросают даже легкие парусящие приманки, ну а бюджетные «мульты» им однозначно проигрывают в дальности заброса.

Итак, надеюсь, я убедил, что при сильном прогреве воды щука в основном забивается в траву и большую часть времени сидит там безвылазно, а самой результативной бывает тактика облова уреза прибрежной травы со снайперскими забросами впритык к ней. В такие моменты можно до бесконечности облавливать обширные плесы любыми, самыми изысканными приманками, но наградой будут всего лишь неполовозрелые и вечно голодные «шнурки», которых и щукой-то назвать язык не поворачивается. Однако случается и так, что множество поимок щуки приносит тщательный облов всего прилегающего к берегу мелководного участка, здесь рыба тоже есть, пусть и в меньшем количестве, чем у травы. Особенно это касается протяженных поливов с небольшой глубиной, тянущихся параллельно береговой линии и прилегающих к более глубоким участкам - здесь разнокалиберная щука рассредоточена по всей акватории более-менее равномерно.

И если возле берега у уреза осоки или камыша глубина минимальна, что требует применения плавающих воблеров класса SSR и SR, то на поливах выбор приманок будет намного богаче, т.к. характерные глубины в таких местах колеблются метров до двух. Однако и тут не всё так просто, т.к. зубастая, придавленная одуряющей жарой, не настроена проявлять хоть какие-то признаки хорошего аппетита. Вообще, золотое правило при ловле неактивной щуки - пытаться при поиске того самого «ключика» к рыбе проводить ротацию приманок не только среди одного класса, меняя, например, один минноу на другой, а более радикально. Нет поклевок на воблер - меняем его на «колебалку», не хочет ее - можно предложить щуке «вертушку», не заводит ее пение лепестка под водой - пробуем ловить на «силикон» - что-то из предложенного меню ей всё же может прийтись по душе. Однако мне как радикальному любителю ловли на воблеры приходится сложнее, поэтому волей-неволей выбираю между классами воблеров, пытаясь хоть как-то расшевелить пребывающую в пассиве рыбу.

В один день лучше работают крэнки, проводимые самой обычной монотонной «равномеркой» в среднем темпе - на минноу щука могла только выходить, обозначая свое присутствие и тычась в них носом (такие касания еле заметны и фиксируются буквально на грани ощущений - вроде бы воблер задел какую-то травинку, однако крючки после выматывания оказываются чистыми). Это говорит о том, что щука в этом месте есть и интересуется приманками, однако вяло и инертно, а чтобы ее расшевелить, нужно что-то менять - или саму приманку, или способ ее подачи. Иногда рыбалку спасает уокер - щука, не реагирующая, казалось бы, ни на что, яростно атакует его. Однако и проводить уокер нужно так, чтобы ленивая рыба имела время подумать, что это за объект нахально движется прямо у нее над головой и не стоит ли его за это наказать.

Следовательно, даем щуке подумать: ведем уокер одиночными потяжками с паузами между ними по 8 - 10 секунд (иногда и более) – правда, не у всех хватит нервов и терпения на такое, но иногда подобная проводка является единственным способом хоть как-то расшевелить рыбу. Однако всё это несколько субъективно – ведь все мы знаем, что на какую приманку чаще всего ловишь, та и будет приносить тебе добычу стабильнее всех. Причина этому проста: во-первых, ты уделяешь ей больше времени в сравнении с остальными приманками, а, значит, пускаешь в дело практически на каждой рыбалке, а во-вторых, раз ловишь на конкретный воблер долго - значит, нарабатываешь практический опыт работы с ним, который просто бесценен.

Очень часто выручал при ловле щуки в жару и такой прием, как периодический сбой «игры» воблера, причем чаще всего это получалось с крэнками на равномерной проводке. Именно об этом мы и поговорим подробнее, т.к. очень часто именно сбой является пусковым механизмом щучьей атаки даже в самые неклёвые дни.

Крэнки многими спиннингистами совершенно напрасно недооцениваются - сейчас в моде твичинг и рывковая проводка минноу: по себе знаю, что после того, как сам привык задавать воблеру тот или иной рисунок «игры», очень трудно заставить себя ловить «равномеркой». Тем не менее, именно в летнюю жару приходится поневоле наступать на горло собственной песне и заставлять себя пристегивать к поводку пресловутый idiot bait (так называют крэнк американцы, поскольку эта приманка не требует какой-то замысловатой анимации – дескать, бросай и тяни без затей, а активно играющий воблер сам поймает рыбу).

Но и тут не так всё просто - воблер на равномерной проводке соблазнит на поклевку только активную щуку, а вот заторможенная зубастая такую приманку стопроцентно проигнорирует. Зато сбои в движении крэнка, на мгновение резко меняющие его «игру», привлекают к приманке внимание даже разморенного жарким летним солнцем хищника и порой вынуждают моментально атаковать воблер.

Каждый спиннингист за свою практику наверняка не единожды наблюдал, как щука провожает его приманку до самого берега или до борта лодки, а завидев человека, неторопливо разворачивается и величественно скрывается в глубине. Причем это только те случаи, когда мы смогли своими глазами обнаружить «проводы» приманки и потерю интереса к ней. А сколько таких отказов бывает там, под водой? Гораздо больше щучьих глаз, чем мы можем себе представить, видят нашу приманку при проводке, и если она чем-то настораживает рыбу, та равнодушно провожает ее взглядом, а если всё-таки заинтересуется, но сама не очень активна, то может довольно долгое время следовать за ней.

В поляризационных очках прекрасно видно, как щука идет буквально на расстоянии двух-трех сантиметров от воблера, едва не утыкаясь в него носом, но не решается на хватку - именно в таких случаях сбой в проводке, причем - резкий, заставляет ее рефлекторно атаковать приманку. Раз так, отчего не взять такой прием на вооружение? Мы ведем наш крэнк равномерной проводкой, медленно или со средней скоростью, а через каждые 6 - 7 м пути выполняем два резких коротких рывочка кончиком удилища. Воблер, до этого размеренно двигавшийся, конвульсивно дергается из стороны в сторону, и часто затем следует моментальная жадная хватка - после бесклевья такое может показаться фантастикой. Что же происходит под водой?

Проанализировав ситуацию, можно с уверенностью сделать следующий вывод: что-то щуку в приманке настораживало и из-за этого она не решалась на хватку, но внезапные резкие рывки мгновенно создали иллюзию ускользающей добычи - и тут же следовала рефлекторная хватка. К тому же не обязательно тот или иной воблер настораживает щуку сам по себе - это может быть простым эффектом привыкания. При сегодняшнем гигантском прессинге на наши водоемы рыба уже повидала на своем веку любые приманки и самые разнообразные проводки, поэтому очередная пролетающая мимо ее носа «игрушка» вполне обоснованно может вызвать у нее лишь слабый интерес в совокупности с опасением. Вот по этой-то причине при отсутствии клева положение зачастую спасают самые необычные и нестандартные приманки или их расцветки - щуку тоже надо уметь удивить, и на атаку она может решиться даже из простого любопытства.

Один из таких нестандартных крэнков несколько лет назад прочно прописался в моей рабочей коробке - я практически всегда пускаю его в ход, когда активность щуки почти нулевая, и подводит он меня очень редко. По форме тела он типовой, но от сотен других моделей его всё ж отличает то, что возле заднего тройника на оси задней петли подвешен небольшой металлический лепесток, благодаря чему воблер сам, без помощи спиннингиста, во время равномерной проводки способен менять рисунок своей «игры».

В итоге с этим воблером можно не выполнять мелкие «твичи», чтобы, привлекая внимание щуки, сбить его с «игры» - он сделает это сам: для грамотного спиннингиста такая приманка всегда на вес золота. Эту модель выпускает фирма Imakatsu и называется она Waddle Bats. На «равномерке» в среднем темпе Waddle Bats играет как самый обыкновенный крэнк, колеблясь со средней частотой и амплитудой, однако стоит лишь на какую-то долю секунды ускорить проводку, как приманка, замерев на миг, совершает резкий бросок в сторону, после чего возвращается на первоначальную линию своего движения. Я поначалу не мог понять, за счет чего происходит резкий скачок воблера в сторону, но потом разобрался.

Получалась следующая картина: во время движения воблера вода давит на его заглубляющую носовую лопасть, заставляя приманку колебаться, а металлический лепесток – вращаться вокруг своей оси. Сам лепесток, напоминающий формой лопасть воблера в миниатюре, будучи периодически направлен к голове воблера, на миг превращается во вторую заглубляющую лопасть. При незначительной скорости поступательного движения приманки эффект от этого незаметен, но когда при увеличении скорости проводки усиливается давление водного потока на обе лопасти, то приманка и совершает внезапный скачок в сторону.

Происходит это из-за того, что давление на обе лопасти резко возрастает, но тут лепесток, проворачиваясь, уходит назад, к хвосту - и резкое снижение давления водного потока на приманку сразу дестабилизирует ее. Этот момент очень хорошо ощущается через шнур. Сбой в «игре» приманки, который можно сделать в любой момент, лишь чуть увеличив скорость проводки, просто неотразимо действует на хищника - большинство поклевок происходили или во время броска воблера в сторону или сразу после него. Лепесток выполняет еще одну функцию: вращаясь во время хода воблера, он пускает во все стороны яркие блики, создавая дополнительный привлекающий фактор для щуки.

Первое время при ловле в прозрачной воде мне даже казалось, что возле воблера мелькает своим широким боком какая-то рыба - я считал, что щука просто мазала при броске, настолько мощным был блик, испускаемый лепестком при вращении. В общем, в итоге получается, что в одной приманке присутствуют несколько привлекающих хищную рыбу моментов: колебания классического крэнка, отблески вращающегося лепестка и периодические сбои в движении, нарушающие монотонный рисунок «игры».

Как-то раз при ловле на меляке через поляризационные очки я полностью увидел весь процесс атаки щуки на этот нестандартный воблер. Погода стояла солнечная, полный штиль, а метрах в десяти - двенадцати от лодки я заметил медленно идущую за крэнком, почти впритык за ним, килограммовую щучку. Было понятно, что что-то в приманке ее настораживает и хватать ее зубастая явно не собирается: то ли хорошее освещение и прозрачная вода делали обман слишком явным, то ли колебания крэнка не соответствовали ее сегодняшним предпочтениям.

Пару-тройку метров я просто следил за ней, ничего не меняя в проводке, а потом крутанул рукоятку катушки в чуть более быстром темпе. Waddle Bats отозвался мгновенно: сопротивление приманки воде резко увеличилось, а когда достигло какого-то порога, резко пропало - и воблер совершил резкий скачок в сторону. Реакция щуки оказалась молниеносной - я даже не заметил самого момента атаки, а почувствовал лишь сопротивление уже засекшейся рыбы, настолько всё быстро произошло.

Как видите, даже в жаркий летний полдень поймать щуку на спиннинг вполне реально, хотя подход к ней в эту пору нужен особый, приманки и их подача - правильные, да плюс недюжинное терпение. Зато когда всё-таки удастся заставить щуку атаковать ваш воблер, удовольствию не будет границ.