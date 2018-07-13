Поймать пассивную щуку. Работа с приманками Андрей Швец | 13 июля 2018 г.

Мечта любого спиннингиста – приехать на водоем в такой день, когда хищник максимально активен и без раздумий атакует любую предложенную ему приманку. Но такое бывает крайне редко. И чтобы всё же попасть на активную рыбу, нужно как можно чаще выезжать на рыбалку. Но большинство из нас ограничены во времени работой - и выбраться на водоем получается или по выходным, или в отпуске. К тому же ныне рыболовный прессинг на водоемах просто зашкаливает, и рыба быстро учится – иначе ей не выжить, она становится очень осторожной. Так что приходится прилагать всё больше усилий и изобретательности, чтобы перехитрить хищника и убедить его в том, что наша приманка вкусна и неопасна.

Без сомнения, многое зависит от опыта спиннингиста, гармоничности его снасти и умения ею пользоваться, но всё же самое главное – это наша приманка и то, как мы её подадим хищнику. Приманка для нас – как инструмент: от умения её использовать зависит, поймаем мы или нет, и если поймаем, то сколько. И даже малейшие отличия в «игре» двух вроде бы похожих внешне приманок или какой-нибудь незначительный, на первый взгляд, нюанс в их подаче, может решить исход всей рыбалки. Мастерство спиннингиста определяется не тем, сколько мешков активной рыбы он может поймать, а тем, насколько быстро он сможет подобрать приманку, которая спровоцирует на поклевку пассивную рыбу.

Правда, даже рыболовы с большим стажем иногда не могут подобрать ключик к несговорчивой рыбе, но от этого никто из нас не застрахован: как правило, чем больше у рыболова практики, тем меньше холостых рыбалок с нулевым результатом. Однако чем дольше ловишь щуку спиннингом, тем больше убеждаешься, что никаких закономерностей и правил-аксиом даже на основе многолетних наблюдениий вывести нельзя. Можно лишь составить для себя общую схему ловли, но часто рыба ведет себя совершенно непредсказуемо и задает всё новые загадки, заставляя каждый раз искать особенный к ней подход.

Причин рыбьим капризам может быть сколько угодно: иногда они очевидны и, что называется, лежат на поверхности. Это или сильное изменение уровня воды в водоеме в ту или другую сторону, или резкий скачок атмосферного давления, или внезапное сильное помутнение воды, либо же слишком высокая её температура. Причины-то разные, но результат всегда один: щука впадает в коматозное состояние и наглухо закрывает рот, игнорируя все попытки соблазнить её самыми изысканными приманками и проводками.

Некоторые при такой ситуации опускают руки и просто прекращают рыбалку, считая дальнейшую ловлю бесперспективным полосканием приманок, но наиболее упорные всё же продолжают бороться, стараясь любыми путями подобрать ключик к рыбе. Делается это чаще всего вовсе не для того, чтобы уйти от пресловутого ноля, а из желания проверить свои собственные силы - получится у меня заставить капризную рыбу клюнуть или нет?

Чтобы это с большой долей вероятности воплотилось в жизнь, нужно, в первую очередь, думать головой, т.е. трезво анализировать ситуацию и иметь довольно обширный арсенал приманок, чтобы было из чего выбирать для щучьего «меню». Ну а упрямство нам очень понадобится, т.к. процесс подбирания ключика растягивается порой на долгие часы. Бывают вообще случаи, когда находишь ту самую приманку, способ её подачи и тактику только под самый конец рыбалки, когда и ловить-то уже особо некогда и пора уезжать домой - но зато тебе греет душу мысль, что ты всё-таки смог перехитрить рыбу и вышел из этого противоборства победителем.

Нужны ли на воде огромные коробки с приманками - ведь ловить, и часто успешно, можно и с каким-то минимальным набором - десятком воблеров, «колебалкой», «вертушкой» да парой-тройкой «силиконин»? Скажу так: такой минимализм нормально отработает при активности рыбы от средней и выше. Но вот когда хищник наглухо закрывает рот, то именно богатый арсенал, состоящих из совершенно разных по своим характеристикам приманок, и позволяет путем подбора найти этот самый заветный ключик. Однако бездумное перелопачивание приманок из коробок ни к чему хорошему не приведет - необходим именно вдумчивый и взвешенный подход к этому вопросу.

Мало того: зачастую мало просто найти, на что та же щука берет в данный момент, нужно еще и применить какую-то особую, подходящую к данным условиям ловли тактику - сама приманка вам рыбу не поймает. Например, приезжаем на хорошо знакомый водоем половить щуку, полные самых радужных надежд, но проходит час, два, три – а мы не увидели даже намека на поклевку. Становится понятно, что хищница сегодня по известным ей одной причинам не в настроении - и её совершенно не интересуют предлагаемые нами приманки, даже самые проверенные хиты не работают.

Начинаем играться с проводками, изощряемся и так, и сяк – все равно результат нулевой. Большинство спиннингистов в такой ситуации идут по двум путям. Первый - это когда у рыболова опускаются руки: мол, бывает, не хочет ничего жрать зубастая, попал на неклёвый день - и собирается домой. Второй: рыболов, более упорный, начинает перебирать все приманки в своих рабочих коробках в надежде вытянуть козырный туз. Иногда, в конце концов, удача улыбается ему - и он что-то ловит, но чаще бывает наоборот – переполоскав в воде весь свой арсенал, он тоже с чувством «выполненного долга» едет домой.

Вот тут мы и подходим к самому интересному: как же всё-таки правильно работать с приманками в неклёвые дни, когда хищник упорно не хочет проявлять себя? И существует ли вообще выход из этой, казалось бы, патовой ситуации? Конечно, готовых рецептов на такие случаи ни у одного, даже самого титулованного спиннингиста-практика нет, но всё же некоторые интересные наработки и наблюдения в этом направлении имеются. Я же поделюсь личным видением решения этого вопросуа

Для начала приведу в пример случай, иллюстрирующий, насколько важен подбор именно «той самой» нужной приманки, причем даже при высокой активности щуки. В это можно не поверить, но как раз так и было, причем данный эпизод отнюдь не единичен в моей практике. Произошло это около трех десятков лет назад – тогда и щучки в наших водоемах водилось поболее в разы, и прессинг рыболовный был не такой, как сейчас.

Ловили мы с товарищем с рассвета на мелководных плавнях щуку на «колебалки» – я на свой любимый «Шторлек» (эту блесну называют еще «Шторлинг»), а он – на «Норвегу». Часов в девять у меня начались редкие и бессистемные поклевки, а потом как прорвало – пошёл самый настоящий жор, щука хватала блесну через заброс.

Но вот что тогда поразило – у меня «Шторлек» рыба разрывала буквально на части, тогда как товарищ на свою «Норвегу» не увидел ни тычка - и чуть не плакал, глядя как я тягаю щуку за щукой. Видя такие его муки, я поделился с ним своим запасным «Шторлеком» - и тут же он стал ловить не хуже меня. Казалось бы, две схожие по форме и по игре блесны (только «Норвега» чуть пошире), одинаковая равномерная проводке, а такая сногсшибательная разница в результатах – и это при том, что щука была в этот момент на пике активности. Что уж говорить тогда о пассивной рыбе.

Существует два метода поиска «той самой» приманки при ловле неактивной щуки. Начнем с первого, которым идёт обычный среднестатистический спиннингист: происходит постепенный перебор приманок всех видов, взятых с собой, вплоть до тех, которые пылились в коробке годами и никогда не видели рыбы. Перевязываются приманки одна за другой и полощутся в воде, пока хватает терпения – конечно, есть шанс, что щука таки смилостивится и клюнет или чисто случайно пристегнется к поводку именно то, что ей в данный момент будет по нраву.

Но чаще нудная смена приманок, отсутствие поклевок, быстро гаснущий энтузиазм приводят к тому, что мы собираемся домой, утешая себя тем, что в следующий раз уж точно покажем щуке кузькину мать.

Однако гораздо разумнее и намного эффективнее будет другой подход к поиску приманки-джокера: перебор должен идти не внутри приманок одного класса (допустим, один минноу заменяем на другой, однотипный) - смена приманки должна быть кардинальной по её виду. Предположим, пробуем один, второй минноу – поклевок нет, ставим раттлин – тоже пусто, «вертушка» – не хочет щука её кушать, крэнк – ноль эмоций, а пристегиваем к поводку спиннербейт – и вот оно, счастье, начались поклевки!

Предпочтения щуки в данный конкретный момент не всегда поддаются какому-либо логическому обоснованию, поэтому, чтобы выявить её предпочтения в данный момент, и нужна такая чехарда с приманками. Кардинальной сменой класса приманок мы имеем возможность достаточно быстро выяснить, на что щука реагирует в данный момент, а когда это становится более-менее ясно, то тут уже можно поработать и с подачей приманки.

Опытный охотник за щукой в большинстве случаев может рано или поздно найти подход к щучьему сердцу – потому что не ловит шаблонно, тогда как не очень опытный спиннингист может так и не добиться успеха.

Второй метод работы с приманками при сражении с пассивной щукой, по моему многолетнему опыту, более полный и правильный, и, что главное, самый эффективный и практически всегда приносит результат.

Он заключается в том, что при смене приманок выбор идет не только между их классами, но и внутри каждого класса. Такой метод поиска является более изощренным, его используют немногие спиннингисты: отчасти от того, что большинство рыболовов считает такое копание в свойствах приманок излишним, отчасти просто от непонимания многих нюансов и поверхностного знания свойств своих приманок. Мы не просто меняем, например, крэнк на блесну или на минноу: в каждом их этих классов приманок мы пробуем по две-три модели с разной «игрой», шумовые, тихие и так далее.

Многим это покажется излишней тратой драгоценного на рыбалке времени, однако стоит пару раз попробовать поработать таким образом с приманками - и результат, скорее всего, приятно удивит вас. Кроме того, важно проверять все горизонты водоема: хищник может стоять у дна или в толще воды, а в пассивном состоянии он даже не подумает атаковать самую соблазнительную приманку, которая проходит всего-то на полметра выше или ниже его стоянки. Приведу один небольшой пример с одной из своих рыбалок, наглядно демонстрирующий, как по-разному реагирует щука на две схожие внешне приманки, но имеющие разную «игру».

В тот раз я ловил на хорошо знакомом мне озере, где щука водилась в достаточном количестве, но была сильно капризной – водоем располагался недалеко от городской черты и подвергался сильному рыболовному прессингу. Начал рыбалку с проверенного минноу-суспендера, но поклевок не случилось, поигрался с проводкой и длительностью пауз, но щука молчала.

Ставлю еще один минноу, но с более высоким телом и с шумовой камерой с мелкими шариками: минут пятнадцать ловли – тоже не хочет отзываться зубастая. Очередная смена приманок – кардинальная: я пристегиваю к поводку раттлин со среднеактивной «игрой» и почти неслышной при проводке погремушкой из мелких шариков. Попадаю прямо в точку: щуки начинают клевать азартно, причем некоторые атакуют раттлин очень агрессивно, проглатывая его целиком.

И тут я решаю проверить то, о чем говорил чуть выше – значимость даже малейших нюансов «игры» приманки внутри класса. Меняю отличившуюся приманку на другой раттлин c агрессивной «игрой» и более громкой погремушкой - и поклевки прекращаются как по мановению волшебной палочки, хотя я старался подобрать проводку «виба» и так, и сяк. Ставлю опять предыдущий раттлин – и через пару-тройку забросов ловлю хорошую щуку, потом еще несколько.

Получается, мы относимся к делу не поверхностно: половили на какой-то произвольно взятый раттлин, не получилось - и меняем его, предположим, на крэнк, а подходим к вопросу более основательно. Пробуем половить поочередно на две-три модели раттлинов с разными характеристиками – «игрой», амплитудой колебаний, шумностью и т.д., и с большой долей вероятности попадаем в яблочко – щука атакует нашу приманку.

Точно так же поступаем с минноу, «вертушками» и любыми другими приманками: пробуем отличающиеся по своим ТТХ модели, пытаясь добиться результата до тех пор, пока у нас это не получится. Та же «вертушка» может быть с лепестком типа «Колорадо», имеющая более напряженный ход и большую шумность в воде, или с лепестком типа «Ивовый лист», менее шумная и с более спокойной «игрой», или передне- или заднеогруженная и так далее.

И чем больше приманок с разноплановой «игрой» мы предложим щуке, тем выше наши шансы на поклевку. В моей практике было немало таких случаев, когда хищница выбирала один из четырех предложенных мной раттлинов и ловилась на него очень хорошо – а если бы, допустим, у меня не оказалось понравившейся ей модели «виба», то я решил бы, что именно этот тип приманок она сегодня попросту игнорирует.

Не менее важна при ловле неактивной щуки и подача приманки. Хищник заторможен, поэтому нам нужно подобрать такую проводку, чтобы у него возникло непреодолимое желание атаковать предложенную нами приманку – для этого нам нужно на короткое время вывести его из состояния ступора. С этим порой приходится достаточно повозиться, и совсем не факт, что у нас вообще получится найти нужный рисунок анимации приманки. Каждый раз щука задает сложнейшие ребусы, которые приходится разгадывать.

Если мы ловим, например, рывковой проводкой, то здесь ключевую роль играет длительность пауз: если не угадать с этим параметром, то вполне можно вообще не увидеть ни поклевки. Общее правило таково: чем пассивнее рыба, тем большей должна быть длительность пауз в проводке, и с этим моментом нужно постоянно экспериментировать. В практике случались такие рыбалки, когда не клевало вообще ни на какие приманки, но стоило увеличить длину пауз с пяти, скажем, до пятнадцати-двадцати секунд, как начинались поклевки, причем уверенные и жадные.

Часто щука не хочет атаковать минноу на «твиче» – она или тычется в воблер закрытой пастью, или просто обозначает свое присутствие возле него холостым выходом. В таких случаях можно попробовать или потяжки удилищем, или стоп-энд-гоу, в некоторых случаях (особенно это касается так называемых cranking minnow – минноу с активной собственной «игрой») отлично работает даже равномерка без пауз.

С крэнками и шедами тоже не всё так просто – равномерную проводку, которая для них применяется чаще всего, при плохом клеве не только можно, но и нужно разнообразить: я уже много лет использую прием, который редко меня подводит. Он отлично работает и с классическими крэнками, и с шедами, но особенно хорошо ловят при его применении плоскобокие флэт-крэнки. Прием этот настолько прост, насколько и эффективен: мы ведем приманку «равномеркой» в среднем или медленном темпе и периодически, примерно через каждые 5 – 6 м, делаем один или два быстрых резких «твича».

Идущий до этого спокойно воблер конвульсивно дергается, заваливается набок, а затем вновь продолжает своё движение – щучьи поклевки обычно происходят именно в момент искусственного сбоя в проводке. Неактивная щука часто просто провожает нашу приманку, идя за ней почти впритык, но не решается схватить её – и именно пара резких «твичей» выступает пусковым механизмом атаки хищницы в этом случае.

Иногда работает тактика «раздраконивания щуки»: мы проводим воблер агрессивным твичингом практически без пауз по одному и тому же коридору десяток-полтора раз, и часто нервы хищницы таки не выдерживают - и она хватает наглого возмутителя спокойствия. Причем поклевка всегда злая, с резким ударом, т.е. у нас всё-таки получилось на короткий миг вывести хищницу из коматоза, в котором она пребывала.

А часто, наоборот, выручает сверхмедленная подача воблера – наиболее явно это прослеживается на примере применения тонущих безлопастных составников, в моей практике полно таких случаев. Например, начинаем ловить на ТБС (тонущий безлопастный составник), ведя его по классике короткими ритмичными потяжками кончика удилища – проходит время, но поклевок всё нет.

Меняем технику – ведем приманку не потяжками, а «катушечной» техникой, т.е. резкими короткими полуоборотами рукоятки катушки мультипликатора. Составник начинает плавно «глайдить» почти на одном месте, крайне медленно продвигаясь вперед – но нам это и нужно, поскольку хищник, за которым мы охотимся, мегапассивен и не настроен атаковать быстро двигающуюся приманку. Правда, в таких случаях у меня иногда бывало так, что хочешь поймать щуку, а ловишь судака, причем на такую довольно нетипичную для него приманку, но это даже хорошо.

Хорошо работает по пассивной рыбе следующий способ: мы предлагаем приманку, которую хищник гарантированно до этого никогда не видел - и она не успела ему примелькаться. Известно, что рыба постепенно привыкает к часто мельтешащим перед её носом приманкам и начинает относиться к ним с осторожностью, вот тогда и нужно удивить её. Приведу маленький пример из практики. Жаркий майский полдень, штиль, активность щуки на нуле – я перепробовал уже всё, что было в коробках, меняя способы проводки приманок, но тщетно.

Пристегиваю к поводку «последний аргумент» - диковинный ТБС японской TH Tackle Zoe Jointed, чудовищный гибрид с лепестком на животе и с пышной «юбкой» из силиконовых нитей в хвосте. При проводке приманка «глайдила» по сторонам, лепесток вращался, а на паузе составник тонул - и силиконовая «юбка», меняя свой объем, медленно распушалась. Удивить крупную щуку получилась – хищница жадно хватанула приманку почти у самых моих ног, тогда как до этого никак себя не проявляла.

Научиться подбирать приманку для неактивной щуки вполне возможно – главное, всегда работать головой и побольше практиковаться в ловле спиннингом, а всё остальное придет с опытом. И когда у вас получается после долгих попыток найти рабочую приманку для пассивной щуки, то вы сразу вырастаете в своих собственных глазах как спиннингист.