Подледный лов раттлином и блейдбейтом в начале зимы Александр Дуркин | 7 ноября 2018 г.

Кануны многих зим нового века в моём Заполярье мало чем отличались друг от друга - в октябре озёра вставали, и даже удавалось выйти на первый лёд. Затем следовали затяжные циклоны с оттепелью, дождями, ветрами - и лед попросту разъедало: потепление климата не обошло стороной и высокие широты. Ну а через недельку-другую зима брала своё окончательно - и наступало, так сказать, «второледье». Тут уже невольно начинаешь сравнивать все факторы, сопутствующие рыбалке по первому и второму льду – и активность рыбы, и погодные условия, и приманки, и прочее.

У меня ежегодный выход на первый (а теперь и второй лёд – будем уж так его называть) проходил почти всегда по одному сценарию, благо водоемы (близлежащие озёра) знакомы и с их обитателями мы почти на дружеской ноге. Однако в тот раз (уж десять лет тому) мне предстояло нечто новое – опробовать подо льдом абсолютно непривычные еще приманки – безлопастные воблеры, они же раттлины (все из пластика), а также блейдбейты (чистые железяки). Всё происходило несколько неординарно, поэтому рыбалка та запомнилась.

Но чуть-чуть предыстории. На раттлины я «подсел» летом того же года и крепко. На рынке у заезжего лоточника случайно прикупил китайское изделие без названия и указанной массы (а по ощущению - 16 – 18 г). Привлекла необычная форма, тигровый окрас и очень демократичная цена. Конечно, из рыболовной периодики я знал, что существует такой зверь под названием «раттлин», но вот ловить на него рыбу не доводилось – в продаже не попадался, да и просто не было необходимости – от добра добра не ищут. Но на ближайшей же рыбалке на три заброса безвестного «китайца» случилось три щучьих поклевки – первая щука сошла, вторую (на «полторашку») я благополучно вывел, а третья, явно за «пятерку», просто откусила воблер вместе с поводком почти у самого берега (взяла сбоку и раттлин торчал снаружи пасти).

Трех забросов хватило, чтобы прочувствовать низкочастотную вибрацию приманки, которая вкупе с «погремушкой» собрала зубастых со всей округи. Давненько я такого не видел – стояла середина дня и жора не наблюдалось. По приезде домой я, естественно, тут же помчался на рынок, но, увы, во всей куче хлама из Поднебесной тот раттлин, что бесславно погиб, был в единственном экземпляре.

А в наших рыболовных магазинах о таких приманках и не слыхивали. Пришлось обратиться к сетевым каталогам - и уже поздней осенью я стал обладателем четырех различной окраски корейских раттлинов под названием Vib массой 21 г, длиной 7 см и с шумовой капсулой, а также двух «американцев» Cotton Cordell Super Spot (7,5 см, 20 г) с «погремушкой».

Разловить их по открытой воде спиннингом не успел - сезон заканчивался, но «выполоскать» их получилось. И кроме горизонтальной я попробовал и вертикальную их проводку – впечатлило. Кроме раттлинов стояли в очереди и блейдбейты (с англ. «приманка-лезвие») под названием Сicada от американской Reef Runner развесовкой от 7 до 21 г. Это сейчас различные модели блейдбейтов под собирательным названием «цикада» и на слуху, и в деле, а тогда в наших краях были они, кажется, только у меня, и то в единственных экземплярах.

На первый лёд я по традиции выхожу на Комсомольское озеро, находящееся в десяти минутах ходьбы от моего дома. Водоем замкнутый, длиной с километр и шириной 300 – 350 м, подпитывается водами из подземных горизонтов, стоками с небольшой болотистой тундры и осадками в виде тающего весной снега и дождей, а в летнее время зарастающий практически со всех сторон сплошной лентой водорослей шириной до 30 м.

Озеро довольно типично для Севера – овальной формы, с плоскими берегами, поросшими кустарником, песчано-илистые грунты дна постепенно понижаются в центральную яму глубиной 8 - 9 м. Ихтиофауна довольно разнообразна: сиговые, включая чира, пелядь и ряпушку, щука, окунь, сорога, язь, налим. Ну и ёрш – куда ж без него! Ерш в озере, кстати, очень хорош - до 20 см и больше – выуживать очень приятно.

Все формы жилые – нерест, нагул, зимовка – всё в озере. При высокой воде в весеннее половодье в Комсомольском озере происходит пополнение - заходит рыба из р. Печоры. Той весной рыбьего полку также прибыло, в чем я убедился, ловя спиннингом окуня – бойкого, упитанного, светлого речного окраса.

Льдообразование на озёрах вблизи Нарьян-Мара той памятной зимой произошло резко: в конце октября уже через пару дней я топором прорубил несколько лунок во льду Комсомольского озера, замерил толщину льда в разных местах - оказалось 4 - 5 и даже 6 см. Значит, завтра первый выход на первый лёд!

С рассветом я спешу на лёд и веду сам с собой примерно такой диалог: «С чего начать? С проверенных приманок или сразу же с новых?» - «Нужна уха, в первой рыбалке на первом льду - это святое!» - «Ну, на уху-то я наловлю в любом случае – козырные-то блёсенки и мормышки с собой». Ну и тому подобное. Но пробурив первую лунку, я всё-таки первым делом опускаю под лёд «паровоз» из двух «Чёртиков» - проверенно временем и рыбой. Кладу нижнюю приманку на дно, 3 - 4 раза стучу по нему и начинаю неспешный подъём с потряхиванием.

Глубина подо мной - два с небольшим метра, так что проводка выше 50 - 60 см необязательна (если подойдёт стайный окунь, попытаюсь поднять его к самому льду). Первая поклевка всегда неожиданна, подсекаю - и колючепёрый окунь, первый в сезоне, кувыркается в снегу. С открытием! В окуне граммов 160 - 180 – «комсомольский стандарт». Рисунок темный – свой, озерный, хотя и пришлые, речные, тоже скоро потемнеют – природу не обманешь. Быстро бросаю «паровоз» в лунку, тот не проходит и полводы - кивок выпрямляется.

Подсечка – и второй брат-близнец прыгает рядом с первым. Тут же достаю третьего окуня – процесс пошёл. Беру более мощную удочку, с леской 0,25 мм, к карабину пристегиваю раттлин цвета red head.

Тормоз на мультипликаторе отключен, тяжелая (21 г) приманка вытягивает леску до дна, настраиваю пружинный кивок на удобное расстояние ото льда и подбрасываю раттлин вверх более чем на метр (ловлю стоя) – он отзывается ощутимой вибрацией, опускаю руку – приманка резко ныряет, даже быстрей чем надо. Вновь поднимаю и опускаю раттлин, теперь уже слегка придерживая его - и на паузе, в нижней точке у самого дна, когда уже затухают колебания, кивок прогибается. Я подсекаю - и окунь вылетает из лунки, как пробка из бутылки. Я счастлив – разловил-таки приманку, причем с первого раза. И теперь верю в неё окончательно, а это великое дело!

Сел окунь на два крючка брюшного тройника №7 (по отечественной классификации), именно сел, а не забагрился - значит, пока я всё делаю правильно. Таким же макаром я выудил еще несколько окуней, а потом начались невнятные тычки и легкие ударчики по раттлину, выражавшиеся в шевелении кивка, и я никак не мог подсечь рыбу. Решил было уже сменить приманку, но потом сообразил, что окунь побаивается довольно крупных тройников, да и накололся на них наверняка.

Тройники пустые, без кембриков, бисера, эпоксидных капель и прочих наворотов, подвигающих полосатого к поклевке. В коробке с блёснами обнаружил 3-граммовую джиг-головку с дюймовым красным твистерком, снял его с крючка, порезал тело на сегменты и насадил по два на каждый тройник. На первой же проводке ощутил удар на паузе и вытащил из лунки 300-граммового красавца, севшего на нижний тройник и зацепившегося спинным плавником за тройник хвостовой. Так «двойной тягой» и достал! Вот и проблема подсадки на тройник решена – силикон держится отлично, хотя и бисер попробовать не мешает, тоже ведь дополнительный раздражитель. Но это всё потом, а пока меняю Vib на Super Spot.

Этот нырять явно не будет – он ощутимо легче. И действительно, от предыдущего ныряльщика отличается почти планированием вглубь. Но при подъёме приманки вибрация ощущается - исключительно за счёт плоского «лба». После нескольких планирований и подъёмов раттлина, на паузе, следует едва ощутимый тычок - и очередной окунь на льду. Силикона для подсадки на тройник у меня с собой больше нет, да и времени Super Spot для манипулирования им отнимает гораздо больше, чем Vib, поэтому перехожу к следующему номеру программы – блейдбейту. Лунок к тому времени я пробурил всего ничего – 5 - 6 штук на пятачке 10х10 м – светлого времени - кот наплакал, и тратить его, бродя по приличному зеркалу озера, по меньшей мере, неразумно.

Перволедье тем и замечательно, что активная рыба (в данном случае - окунь) перемещается по всему водоёму и приманку найдёт обязательно. Исходя из этого, я и решил пробурить не более десяти лунок, а потом ходить по ним, облавливая их и снимая урожай.

Сicada, как известно, имеет два двойных крючка, повернутых жалами назад, но это годится для горизонтальной проводки спиннингом. При отвесной же ловле, в том числе подледной, брюшной двойник необходимо развернуть жалами вперед – иначе неминуемы холостые подсечки.

Итак, на передний (брюшной) двойник для пущей привлекательности я насадил обрывок червя и опустил приманку в свежепробуренную лунку. После двух циклов – свободное падение и подъём «цикады» с ускорением – ощутимый удар и очередной «полосатик» трепыхается на льду. Червя он, конечно же, ободрал, так что я продолжаю ловить на пустую приманку. Поклевки есть, но много нереализованных – окунь только бодает «цикаду».

Можно было бы снова насадить червя и ловить спокойно, но гораздо интереснее перехитрить рыбу только за счёт правильной «игры» приманки. Пробовал я подсадить на нижний крючок окуневый глаз – «цикада» тут же потеряла «игру» – вибрация хоть и ощущается, но на порядок слабее.

Делаю вывод, что подсадка нужна, но легкая и не объемная (по крайней мере, для «цикады» этой массы – 7 г), что-то вроде тех же кусочков силикона, бисера или кембриков. Тем не менее, нахожу нужный ритм игры: ускорение при подъёме, затем следует сброс, планирование приманки почти до дна и легкое покачивание ею на паузе. Пауза до 4 - 5 с обязательна - и полосатые под 200 г виснут на крючках блейдбейта.

На уху я уже наловил достаточно, поэтому решаю поэкспериментировать. В одну лунку поочередно опускаю оба раттлина и блейдбейт. Меняю темп и ритм игры, глубину - и делаю вывод, что пока окунь берёт всё, что ему предложат, а на крючки «цикады» с подсадкой червя садится и ёрш. Темнота падает быстро, я собираюсь домой. Эксперименты продолжу завтра - надо же набирать опыт с абсолютно новыми для меня зимними приманками.

А наутро оправдывается худший прогноз – подошёл очередной циклон с Атлантики, густыми хлопьями валит снег, температура за ночь с минус восьми поднялась до плюс десяти – какая уж тут рыбалка, если в двух шагах ничего не видать. Но к одиннадцати часам снег идёт уже зарядами, видимость улучшается - и часа два светлого времени у меня еще есть. Быстро бегу на Комсомольское озеро. Слой мокрого и тяжелого снега на льду – где-то 10 см, из вчерашних лунок и из трещин выступила вода, так что приходится бродить и стоять в ней постоянно.

Первая мысль – где тут быть рыбе, если так резко упало давление, да подпрыгнула температура? Но только бросаю красно-белый раттлин Vib во вчерашнюю оттаявшую лунку, отрываю его от дна, как кивок уверенно гнется - и я выдергиваю окуня из воды. За ним второй, третий, четвертый. Меняю приманки - берёт на всё! Хожу по старым лункам, новые даже не бурю, а выловленные окуни плавают по снежно-водяной каше. Всё-таки перволедье – это перволедье, рыбе и резкая перемена погоды нипочём!

А циклон набрал силу, пошёл дождь, а в последующие два-три дня температура поднялась до плюс трех - четырех. Дождь разъел еще неокрепший лед, на озерах появились полыньи – здесь уже не до рыбалки. В общем, как и ожидалось, через десять дней после первого льда наступило «второледье» - и рыбалка стала трудовой.

И к раттлинам и к «цикаде» наш окунь стал относиться очень настороженно - и его приходилось вымучивать. Конечно, сменив удочку на мормышечную или с легкой блесенкой, окуня я ловил без особого труда. Но интерес-то и состоял в том, чтобы попробовать новые приманки. Пришлось отказаться от резкой игры, подъёмы стали более плавными, а сброс приманки - контролируемым, т.е. леска была постоянно натянутой, пауза с легкими покачиваниями-подрагиваниями доходила до 6 - 8 секунд. И это возымело действие – окунь опять стал брать и раттлин, и «цикаду».

Но подошел декабрь, а с ним и последнее в году солнце скрылось на месяц. И рыба (как и всё живое, в т.ч. и рыболов) чувствует дискомфорт. А ловить-то хочется! И я сменил тактику.

Наверняка многие рыболовы в глухозимье, а то и просто при плохом клёве применяют такой приём: сначала в лунку опускается блесна или балансир, следует несколько циклов игры ими, а затем опускается мормышка, которую и берёт пассивная рыба. Или просто сверлятся рядом две лунки, блёсна в одной из них, после игры ею, кладется на дно, а мормышкой в соседней лунке ловится рыба.

Так я в качестве раздражителя применял раттлин или «цикаду», которые своими низкочастотными колебаниями привлекали потенциальный объект охоты, а затем в лунку опускал или балансир или блесну. Получилось эффективнее, чем пара «блесна - мормышка». Брали окуни и щучки, причем в разных водоемах. А игра данными приманками в этом случае необходима как раз резкая, злая. Раттлин со своей «погремушкой» и спящего хищника разбудит – мол, кто это там расшумелся?

В общем, той, уже давней зимой, после полутора десятка рыбалок, начиная с перволедья и до Нового года, с применением раттлинов и блейдбейта, я для себя сделал вывод, что приманки рабочие и даже очень, а то ли еще будет ближе к весне, да по крупному окуню?

Прошло десять лет... Раттлины и блейдбейты прочно поселились в моих зимних расходных коробках (летних, естественно). Здорово выручали нас с женой они и в пресловутое глухозимье в феврале при ловле щуки. Работают они и в спокойных водах озер, и на течении водотоков. Моделей различных я перепробовал и оторвал довольно много – всех и не упомню. Меня вполне устраивает развесовка 12 – 20 г. После десятка лет эксплуатации могу сказать точно: без этих вибрирующих с низкой и (или) высокой частотой приманок на льду мы уже и не появляемся.