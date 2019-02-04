Подледная вертикаль Николай Линник | 4 февраля 2019 г.

Зима в наших краях короткая. И заканчивается, чаще всего, во второй половине февраля. И если позволяет состояние ледяного панциря, очень популярной становится ловля леща, густеры и синца в устьях больших речных стариц. На этот праздник последнего льда в одном месте порой собирается не одна сотня рыболовов.

Но, как водится, успешно рыбачат не более трети от всех собравшихся. Остальные являются лишь статистами. Почему так? Оставим в стороне снасти, приманки и технику игры. Они всё равно приблизительно одинаковые у всех. А поговорим сейчас о тактике поиска рыбы, и в частности - о «легкой» и «тяжелой» воде. Слышали о такой?

Прикладная ихтиология

Как известно из физики, плотность воды сильно зависит от её температуры. А самой плотной является вода с температурой от 0 до +4 °С. Именно такая вода скапливается в холодную пору года на самых глубоких участках водоемов. Рыба, относящаяся к холоднокровным животным, у которых жизненные функции сильно зависят от температуры окружающей воды, подобных мест старается избегать.

К такому перепаду температур особенно чувствительны лещ и его ближайшая родня - густера, синец и белоглазка. Обладателям эхолотов хорошо знакома картина, которую можно наблюдать каждой осенью: прибор показывает, что под лодкой стоит огромный косяк рыбы, но вся она висит в толще воды и никакими способами её невозможно заставить опуститься ко дну. Причина – нежелание рыбы тратить лишнюю энергию, находясь в «тяжелой» холодной воде.

В подобной ситуации у рыболова остается два выхода: ждать, когда рыба соизволит опуститься ко дну на кормежку, или же постараться найти место, где рельеф дна позволяет «дотянуться» до горизонта залегания рыбы.

Зимой, когда у рыболова появляется возможность проводить приманку по вертикали, казалось бы, что вопрос с поиском слоя, где располагается рыба, можно решить намного проще: укорачивай себе леску - и ищи, где находится рыба. Но не всё так просто.

У нас большинство речных затонов, где предпочитает зимовать лещовая родня, представляют собой водоемы, где в свое время поработали машины для земляных работ. Там довольно обрывистые берега и четко выраженные свалы в глубину. Фоновые глубины составляют, как правило, 5 - 9 м. В тех местах, где плотность грунта несколько выше (выходит на поверхность глина), имеются локальные мелководья. Площадь этих мелководий невелика, но интересны они тем, что здесь селятся колонии ракушек, которыми и питается большинство активной зимней рыбы. Найти такой пятачок – большая удача для рыболова. Остальная (большая) часть дна таких затонов представляет собой равномерное, несколько заиленное плато.

Вода в подобных водоемах перемешивается слабо - и поэтому её расслоение на «легкую» и «тяжелую» очень ярко выражено. Обычно зона «тяжелой» воды располагается у самого дна на высоту до полутора метров. Большую часть зимы рыба и занимает этот горизонт для жизни. В это время клев её, как правило, непродолжительный: первые два часа после восхода солнца и час перед закатом.

В остальное время рыба вообще не питается. Исключение составляют оттепели, когда очень часто случаются продолжительные дневные «выходы». И чем оттепель продолжительнее, тем выше от дна может подниматься рыба. Для рыболовов, рыбачащих на таких водоемах регулярно, ситуация знакома. Они вовремя укорачивают рабочий спуск оснастки - и продолжают успешно рыбачить.

Примечательно, но применение эхолота для обнаружения активной рыбы помогает не всегда. В устьях больших стариц полно другой зимующей и «не берущей» рыбы, которая также висит в полводы (рис. 1).

Когда же начинается интенсивное таяние снегов, и в водоем попадает большое количество талой воды, ситуация несколько меняется. С первых же дней весны начинает работать старое рыбацкое правило: 90% рыбы в водоеме скапливается на 10% его площади. Подводные организмы тоже чувствуют весну и с каждым днем начинают двигаться всё более активно. Вслед за ними движется и рыба.

Теперь стаю кормящейся густеры или синца часто можно встретить на мелководных поливах. Особенно часто это случается, если несколько дней постоит теплая безветренная погода. А вот в устьях временных ручьев или небольших притоков, впадающих в старицу, она отсутствует. Парадокс? Это как посмотреть. Казалось бы, появление свежей, обогащенной кислородом воды должно стимулировать у подводных обитателей жизненные процессы, но...

Талая вода холодная, её температура составляет около нуля. Лещ, густера и синец сторонятся такой воды - и предпочитают отстаиваться по границам холодных течений (рис. 2), либо продолжают оставаться «на зимних квартирах», совершая периодические прогулки вверх-вниз.

Иными словами, чтобы ранней весной быть с уловом леща и его ближайших родственников, рыболову нужно отыскать в водоеме места, где рыбе наиболее комфортно. А комфорт в это время года складывается из трех факторов: слабое или полное отсутствие течения, достаточное количество корма и наличие «легкой» теплой воды. Причем разница в температуре водных слоев всего в один градус способно творить чудеса.

Тактика поиска рыбы

Секрет успеха рыбалки при ловле весенней густеры и синца заключается в подвижности рыболова. Обнаружив стаю кормящейся рыбы, не стоит быть уверенным в том, что вам удастся просидеть весь день на нескольких лунках. Речная «бель» в марте очень активна и находится в постоянном движении.

Интенсивный клев на одной лунке длится от силы минут 15, после чего нужно подниматься - и идти вслед за переместившейся рыбой. Когда рыбачишь «в толпе», определить направление движения косяка рыбы можно по перемещению других рыболовов. Обычно счастливчика, «севшего на рыбу», вычисляют очень быстро - и толпа перемещается поближе к нему. Но наступает момент - и рыба перестает клевать у всех. Это сигнал к началу активного поиска рыбы по вертикали.

Пробуя проводить приманку на разных горизонтах, опытные рыболовы «прощупывают» глубину залегания косяка рыбы. И как только этот горизонт обнаружен, рыбалка продолжается. А потом начинается то, о чем я упоминал в самом начале статьи: приблизительно треть рыболовов раз за разом вытаскивают на лед рыбу, остальные же выполняют скучную роль наблюдателей.

Ищем рыбу по вертикали

Тактика поиска рыбы по вертикали проста, но требует изрядного запаса терпения. После того как найдено дно, делается несколько проводок в придонном слое. Причем мормышку всякий раз следует поднимать как можно выше.

Если поклевок нет, леска укорачивается на высоту максимального подъема. Обычно это 8 - 10 оборотов катушки (если удочка с катушкой). Затем цикл повторяется. Несколько подъемов приманки на максимальную высоту - и очередное укорачивание лески на 8 - 10 оборотов. И так, пока приманка не поднимется в средние слои воды. После перехода на новую лунку приём повторяется. И так до тех пор, пока не будет зафиксирована первая поклевка.

Потом некоторое время (а может и до конца рыбалки) можно рыбачить в этом горизонте. Если же косяк рыбы «соскочил» и перемещения по водоему не приносят новых поклевок, следует повторить операцию поиска рыбы по вертикали. Возможно, она снова опустилась ко дну. Или же, что обычно бывает ближе к вечеру, вслед за кормом поднялась еще выше к поверхности.

Уловистые свалы

Если несколько дней стоит теплая солнечная погода, то поиск питающейся рыбы следует начинать на свалах, граничащих с обширными мелководными поливами. И через слой льда весеннее солнце способно прогреть в них воду на доли градуса. Даже этого мизера оказывается достаточно для того, чтобы активизировалась жизнь подводных насекомых - и те начали привлекать сюда рыбу.

А вот успех лещовой ловли сильно зависит от четкого попадания на точку кормления и времени «выхода» рыбы.

В отличие от густеры и синца, которые зимой питаются подвижным планктоном, основу питания леща составляют мотыль и моллюски. Так что далеко от мест кормежки рыба не уходит всю зиму. Зависая большую часть суток на границе «легкой» и «тяжелой» воды, время от времени лещ опускается ко дну покушать. Если стая выходит на кормежку, то рыба, в первую очередь, ищет корм в каких-то определенных точках, где имеется аномалия в рельефе.

Это может быть ямка, локальная возвышенность или просто лежащая на дне коряга. Важно, что на каждой такой «золотой точке» рыба будет появляться всю зиму, а значит - здесь она будет ловиться до самого схода льда. Шансы на улов значительно повышаются, если рыболову известно несколько таких точек. И вообще, в отличие от водохранилищ, где ловля леща носит чисто механический характер, лещовая рыбалка на речных старицах сильно напоминает охоту.

Днем всегда нужно стараться держаться в стороне от толпы, которая всегда готова «помочь» тому, кто поймал рыбу: ведь стоит пробурить несколько лунок рядом с уловистой, как стая рыбы прекращает кормиться - и снова повисает в толще воды. Вот и приходится переходить на ночное расписание, когда все остальные рыболовы уходят со льда. Тут и лещ начинает брать. Голод не тётка, рыбе нужно кормиться.

Ну и в заключение хочу еще раз подчеркнуть, что тактика поиска рыбьей стаи является всего лишь одним из звеньев длинной цепочки элементов в процессе поиска рыбы. Не стоит недооценивать и значение приманки, и её презентацию. Но об этом мы поговорим чуть позже.

Рыбачьте в удовольствие!