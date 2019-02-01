Почему я применяю флуорокарбон в джиг-спиннинге Сергей Акулич | 1 февраля 2019 г.

Моё знакомство с флуорокарбоновой леской длится почти полтора десятка лет. Через мои руки прошло множество наименований этой лески разнообразного диаметра, её я применяю в разных видах рыбной ловли. Но наибольшую востребованность флуорокарбон имеет у меня в джиговой ловле, где используется для изготовления поводков различной конструкции.

Поделюсь собственными наработками, а также приведу интересные статистические данные, основанные на личных экспериментах. Но для начала напомню вкратце об отличиях флуорокарбоновой лески от нейлоновой. Структура флуорокарбона более плотная, чем у нейлона, поэтому леска из него быстрее тонет и мало впитывает воду. Также она практически не теряет своих рабочих свойств под воздействием ультрафиолетовых лучей (солнца).

Флуорокарбон довольно жесткий и в гораздо меньшей степени подвержен абразивному износу, нежели нейлон - соответственно, и острым зубам щуки этот материал должен противостоять лучше. Конечно же, нельзя не отметить и малозаметность такой лески - ведь коэффициент преломления света в флуорокарбоне (1,42) из всех лесочных материалов наиболее близок к коэффициенту преломления в водной среде (1,33).

Какие цели я преследовал, намереваясь использовать флуорокарбон для изготовления поводков в джиговой ловле? Отмечу по степени важности.

Микроджиг

В деликатной микроджиговой ловле между «плетенкой» и силиконовой приманкой я ставлю шок-лидер из тонкой флуорокарбоновой лески, чтобы во время проводки исключить повреждение рабочего участка «плетенки» о донную поверхность.

Это потому, что моим самым любимым типом проводки в микроджиге является волочение приманки по дну. И этот материал гораздо лучше выдерживает контакт с различным абразивом донной поверхности, нежели сплетенная из четырех или восьми тонких и мягких нитей «плетенка». И по прошествии многих лет практики могу с уверенностью сказать, что применение вставки из флуорокарбона позволило существенно сократить потери приманок - здесь оказывают неоценимую помощь плотность и жесткость этого материала, которые минимизируют его износ.

Другая задача - уменьшение заметности оснастки в целом и, соответственно, увеличение числа поклевок хищника. И с ней флуорокарбоновая леска справилась на ура. Основным объектом охоты при микроджиговой ловле является, прежде всего, окунь - и тот стал не так настороженно относиться к оснастке, где использовался флуорокарбон, куда менее заметный в воде, нежели другие материалы. Так, например, во время одного выезда на водохранилище я провел эксперимент. Тогда мне удалось найти окуневый «котел». И я успешно ловил полосатого приличных размеров на оснастку с использованием флуорокарбонового шок-лидера.

Затем менял эту вставку на поводок из другого, более заметного материала (титан, стальной поводок 7х7) или напрямую привязывал оснащенный грузом «силикон» к шнуру. Суперактивность крупного окуня продолжались еще 5 - 10 минут – видимо, по инерции, а потом интенсивность поклевок существенно уменьшалась - и далее они и вовсе прекращались.

Хищника явно что-то настораживало. Но как только в оснастку возвращался отрезок флуорокарбона, у полосатого разбойника вновь возобновлялся интерес к приманкам. И это несмотря на то, что на момент ловли из-за цветения сине-зеленых водорослей видимость в воде едва достигала 10 - 20 см. Такое разборчивое поведение окуня в моей практике можно вспомнить не раз.

В меньшей степени я рассчитывал на то, что флуорокарбон тонких диаметров будет хорошо противостоять острым щучьим зубам. Так оно и получалось - срезы флуорокарбоновых шок-лидеров зубастой проказницей всё же происходят. Правда, рекордную щуку на 8,65 кг мне посчастливилось поймать именно микроджигом с берега, но поводок из тонкого флуорокарбона очень удачно попал ей во время полуторачасового вываживания за так называемый ус - и хищница так и не сумела его перекусить

Классический джиг

Вышеперечисленные задачи я ставлю, применяя флуорокарбон и в качестве поводочного материала для большого джига. Основными объектами моей охоты являются судак, крупный окунь и щука. Исходя из особенностей посещаемых мной водохранилищ, с одного перспективного места практически всегда можно рассчитывать на поклевку всех вышеперечисленных хищников.

Что касается уменьшения заметности оснастки в целом и увеличения общего числа поклевок хищника, то и здесь попытка получилась успешной. Всё дело в том, что я ловлю в основном на пригородных водохранилищах, подверженных колоссальному прессингу со стороны многочисленных рыболовов.

И хищник, обитающий здесь, является ну очень разборчивым и капризным. И чтобы спровоцировать щуку, судака с его «всевидящим оком», а также крупного окуня на долгожданную поклевку, джиговику приходится идти на всевозможные доработки оснастки. Одной из таких важнейших доработок и является использование в качестве поводка практически незаметного взору хищника флуорокарбона.

В подтверждение своих слов приведу два примера из практики ловли абсолютно разных хищников – судака и щуки. Лодочный сезон 2018 года открывали с товарищем 2 июня на Минском море. Цель в это время только одна – судак. Нашли привлекательное место - обширный подводный стол с обильной ракушкой дрейссеной, глубина там составляла 4,4 – 4,8 м. Судак в тот день отличался довольно хорошей активностью – за 6 часов ловли я добыл 6 зачетных клыкастых и несколько приличных по размеру окуней. Ну, задача на утро выполнена, и я решил заняться экспериментами с элементами оснащения.

Заменил флуорокарбоновый поводок собственной конструкции диаметром 0,6 мм металлической струной 0,3 мм и продолжил джиговать. В течение 40 - 50 минут - ни одной внятной поклевки, лишь какой-то некрупный хищник подвис на приманке и сразу же отвалился. Вернул поводок из флуорокарбона - и почти сразу реализовал роскошную поклевку приличного судака. В течение получаса с этой точки поймал еще двух зачетных хищников. Уже интересно. Между тем выглянуло солнышко, к обеду по водохранилищу разогналась умеренная волна. Мы были в предвкушении дневного выхода клыкастого. И ближе к 14 часам дня наши ожидания оправдались.

На обнаруженном небольшом плато с локальным коряжником дождались пищевой активизации крупного судака. Поклевки хищника следовали здесь с завидной частотой. Я снова рискнул - и заменил флуорокарбон металлическим поводком 7х7. Ни одной поклевки в течение двадцати минут не последовало, хотя напарник за это время сумел «приземлить» двух хороших клыкастых. Возвращаю в оснастку фторкарбоновый поводок - и долавливаю трех судчаков. На этом дневной выход хищника закончился. Вот такой интересный эксперимент мне удалось осуществить.

Второй пример. Осенью прошлого года компанией из трех увлеченных джиговиков организовали выезд опять же на Минское море. Целью ставили охоту за зубастой красавицей. Для этого у нас в арсенале перспективных точек уже имелось несколько локальных мест с обильным коряжником, где вероятность встречи со щукой в осенний период была очень высока. Поскольку видимость в воде достигала более двух метров, я и один мой товарищ поставили в качестве поводков довольно толстый флуорокарбон: диаметр 0,65 мм (Gamakatsu G-Line) у меня, 0,5 мм (Nautilus Neckar) - у напарника.

Оставшийся же компаньон, опасаясь обреза оснастки зубастой хищницей, использовал титановые поводки. Не буду утомлять всеми подробностями той рыбалки, озвучу лишь её окончательную статистику. Тому, кто применял поводки из металла, за 8-часовую рыбалку удалось изведать лишь одну щучью поклевку. Мы же с товарищем на двоих увидели 11 поклевок, сумели поймать 8 зачетных щук и несколько крупных окуней. Этот результат является превосходным для пригородного водохранилища. Правда, не обошлось в тот день и без неприятностей - у товарища во время вываживания крупная зубастая хищница срезала флуорокарбоновый поводок.

Таких выездов, подтверждающих превосходство поводков из практически невидимого в воде флуорокарбона над поводками из различных металлических сплавов, в своей спиннинговой практике могу вспомнить не один десяток.

Далее хочу затронуть весьма щекотливую и отчасти спорную тему. А именно - какой толщины флуорокарбон не по зубам пятнистой красавице? Всё же попробую разобраться в этом вопросе, и далее приведу статистику личную и моих компаньонов. Оговорюсь, что никогда не ставлю цели охоты за трофейной щукой - на большинстве рыбалок я охочусь за крупным окунем и судаком.

Основной же размер вылавливаемых мной пятнистых хищниц на пригородных водохранилищах - от одного до двух килограммов, гораздо реже попадаются более крупные особи. Но зато не может не радовать приличное количество «хвостов», которое мне и моим товарищам попадается в водоемах, подверженных существенному рыболовному прессингу.

Много лет назад я начал делать поводки из флуорокарбоновой лески диаметром 0,3 – 0,35 мм. Какое-то время успешно ловил ими хищника, в том числе щуку, пока в течение одного осеннего выезда зубастая не спустила меня с небес на землю, срезав в течение часа ловли два поводка диаметром 0,33 мм. Я увеличил диаметр до 0,38 – 0,45 мм. Количество срезов щукой сократилось, но всё равно пятнистая изредка выходила победителем в противостоянии с этим более толстым флуорокарбоном.

Я довел диаметр поводка до 0,5 мм. Но хищница всё же срезала и такой флуорокарбон. И вот более года назад увидели свет мои первые поводки собственной разработки, которые я изготовил из флуорокарбоновой лески диаметром 0,6 мм (Sunline Siglon FC) и 0,65 мм (Gamakatsu G-Line).

Сделав около трех десятков таких поводков, я поделился ими с двумя моими товарищами для проведения долгосрочного эксперимента. И спустя год с небольшим готов привести статистику этих испытаний.

В моем активе набралось 65 выездов (как с лодки, так и с берега), у компаньонов число таких рыбалок составило 47 и 31 соответственно. Мне удалось поймать 43-х зачетных щук, не считая множества разнокалиберного окуня и приличного количества судака. Максимальный размер пойманной мной зубастой хищницы чуть не дотягивал до трех килограммов. Остальные же выловленные мной щуки весили от 0,7 до 2 кг. Ребята за это время на двоих поймали около полусотни зачетных хищниц, а самая крупная у них весила более 3,5 кг.

Суммарную статистику нетрудно подсчитать. Но особого внимания заслуживает тот факт, что в ходе испытаний щука ни разу не обрезала поводки диаметром 0,6 и 0,65 мм! Да, были какие-то повреждения поводочного материала, но они оказались некритичными, так что и с такими поводками мы продолжали джиговать. Предоставленные данные, по моему мнению, позволяют уже сделать определенные выводы.

Очередная цель, которую я преследую, применяя флуорокарбон в качестве поводочного материала, это уменьшение истирания крайнего участка «плетенки» о дно водоема. Несмотря на то, что наиболее перспективные места ловли джиговика всегда изобилуют многочисленной ракушкой, камнями, песком, коряжником и тому подобным, леска толстых диаметров справляется с поставленной целью довольно уверенно.

На своей памяти не могу вспомнить ни одного случая, когда бы произошел обрез поводка из флуорокарбона диаметром 0,4 – 0,65 мм различным абразивом, находящимся на дне водоема. В течение каждого выезда внимательно слежу за состоянием поводка и крайнего участка плетеной лески, и если они подверглись существенному износу - перевязываюсь.

Поводок из флуорокарбона собственной разработки

В заключение хочу рассказать про поводок из флуорокарбоновой лески, конструкцию которого я разработал некоторое время назад и приверженцем которого я и мои компаньоны являемся в настоящее время. Здесь стоит сделать небольшое отступление. Ранее, применяя флуорокарбон диаметром 0,35 – 0,50 мм для поводков, я ничего особо не выдумывал - вязал с двух сторон отрезка поводочного материала минимально возможные для такой толщины хирургические петли (Surgeons Loop).

В одну петлю заводил джиговую застежку, другую соединял с «плетенкой» методом «петля в петлю» - и поводок готов к бою. А вот при использовании флуорокарбона диаметром от 0,6 мм и толще возникали определенные трудности. Поскольку этот материал обладает повышенной жесткостью, связанные из такой толстой флуорокарбоновой лески хирургические петли получались весьма большие и выглядели неуклюже, а узел, формировавший петлю, выходил чересчур объемным. Да и расход дорогостоящего поводочного материала при таком способе изготовления поводков, стал чрезмерно большим. Поэтому пришлось поразмыслить над выходом из этого положения. И он был успешно, на мой взгляд, найден.

Для изготовления поводка понадобится отрезок флуорокарбона длиной 30 - 35 см. С одной его стороны я делаю загиб длиной около 15 мм и фиксирую сдвоенный материал кусочком силиконовой трубочки Stonfo (диаметр 0,8 - 1 мм). При этом стараюсь сильно не сжимать флуорокарбон в месте сгиба, чтобы не травмировать довольно хрупкий материал (в большей степени это относится к Sunlune Siglon FC из-за его рабочих характеристик).

К тому же небольшая петелька, получаемая в дальнейшем на конце отрезка, будет более округлой. Затем беру отрезок прозрачной монофильной лески длиной около 40 - 50 см и диаметром 0,10 – 0,12 мм и делаю обмотку в 2-3 слоя этим «монофилом» сдвоенного поводочного материала, оставив на его конце миниатюрную петельку. Фиксирую обмоточную леску любым узелком, а излишки откусываю.

К слову будет сказано, обмотку лучше производить не виток к витку, а хаотично - ниже станет понятно, почему именно так, а не иначе. Получается своего рода бандаж длиной 8 - 10 мм. Затем беру любой суперклей (пользуюсь Soudal), обязательно жидкой консистенции, а не гель, и аккуратно зубочисткой или спичкой наношу его тонким равномерным слоем на лесочный бандаж, полностью покрывая его.

Хаотично сделанная обмотка позволяет лучше проникнуть именно жидкому текучему суперклею вплоть до толстого флуорокарбона. Тем самым все витки такого бандажа и поводочный материал крепко и надежно между собой склеиваются. Жду до полного высыхания и наношу второй слой клея. Аналогичные операции проделываю и на другом конце отрезка флуорокарбоновой лески. После полного высыхания в одну из петелек завожу застежку нужного размера и формы.

И на этом всё - поводок длиной 27 - 32 см готов к использованию. Все готовые поводки (которые потом хранятся в прочном капроновом тубусе для поплавков) подвергаются испытаниям в домашних условиях. И ни одна из сделанных таким образом петелек за год практики ни разу не разрушилась! На крупном хищнике или зацепах миниатюрная петля чуть подзатягивалась, но не более того.

Кто-то возразит, что такой процесс изготовления весьма трудоемкий и занимает много времени, а ведь можно воспользоваться металлическими обжимными трубочками. С первым пунктом отчасти соглашусь, но всё это делается для себя и собственные условия ловли, также мне нравится дорабатывать своими руками различные элементы оснащения. Ну а по второму пункту могу сказать следующее: не приемлю никаких металлических аксессуаров в виде обжимных трубочек в конструкции флуорокарбоновых поводков, за исключением застежек.

До встречи на водоемах, берегите природу!