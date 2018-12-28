Плотва. Секреты успеха Владислав Сальников | 28 декабря 2018 г.

У каждого рыболова обязательно должны быть в запасе какие-то «фишки», которые он может пустить в ход в периоды бесклевья. И гораздо эффективней будет вместо того, чтобы упрямо сверлить лунку за лункой, присесть на ящик и прикинуть, чем в этот раз получится удивить рыбу. Ну а самый банальный способ улучшить клёв – поставить очень тонкую леску. Одна удочка с леской диаметром 0,06 мм обязательно должна быть в ящике.

К этому выводу я пришёл на одном из затонов Оки, когда при глубине в месте ловли порядка 6 м рыба брала всего в двух метрах ото льда. Из нашей компании только один рыболов вытаскивал на лед одну плотву за другой, в то время как остальные могли только завидовать и судорожно менять проводки, тщетно ожидая хоть какого-то результата. Сравнили его и наши приманки, выслушали мастер-класс по анимации, даже кивок изучили с пристрастием – ничего особенного, всё как у всех.

Но кроме лески – такой тонкой не было ни у кого! Снег на льду не лежал, так что тот напоминал стекло, прозрачность воды - идеальная, вот и не брала рыба подозрительную приманку. Я вообще в тот день, памятуя о традиционных окских трофеях, ловил с леской 0,1 мм, а удочки с леской тоньше 0,08 мм на тот момент у меня вообще не было. Но поставив эту чуть более тонкую леску, я получил, хотя бы изредка, робкие прикосновения рыбы к приманке, которых до этого вообще не было.

Так что делайте выводы. Единственное, что тут хочется добавить – при ловле с очень тонкими лесками никогда не затягивайте сильно гайку на катушке, иначе даже 100-граммовая плотвичка при резкой подсечке может уплыть от вас с мормышкой во рту.

Еще одну хитрость я тоже подсмотрел на Оке. Этот лайфхак наверняка осудят адепты безмотыльной ловли, но когда не клюет - все средства хороши. Я заметил, что один рыболов периодически извлекал из лунки приличную плотву. Решил понаблюдать за ним с пристрастием. К его леске был привязан «Чёртик». Однако прежде чем опустить приманку в лунку после поимки очередной рыбы, он делал с ней какие-то манипуляции.

Поначалу я решил, что он насаживает на крючок мотыля или личинку репейной моли (последняя, кстати, очень востребована при ловле плотвы), но потом выяснилось, что насадкой служит манная болтушка. И это в самый разгар зимы! Сам бы я до такого никогда не додумался – растительная насадка в конце января, да еще на крючке «безмотылки»! Этот изобретательный рыболов в тот раз точно всех обловил, и ему низкий поклон за столь неординарную идею.

Еще одному фокусу я научился на небольшой, но при этом глубокой речке с приличным течением. Мой друг детства, тяжелый на подъём, больше любит экспериментировать с приманками, чем бегать по водоему в поисках активной рыбы.

В один из наших совместных выездов он привычно расположился на давно известной нам рабочей точке - и ни в какую не хотел с неё уходить, несмотря на полное отсутствие поклевок. Он менял удочки, периодически что-то перевязывал - и в какой-то момент достал первую плотву, потом вторую… Я примчался с противоположного берега и засверлился другу практически «под ящик», но у него продолжало клевать, а у меня даже не начинало.

Попросил мормышку на экспертизу. Она оказалась флуоресцентной, такие часто называют фосфорными. Друг дал мне такую же - и дело пошло. С чего это рыба отдала вдруг предпочтение ярким приманкам? Погода была пасмурная, на льду - сугробы, да плюс течение, поднимающее взвесь со дна – может, плотва просто не видела черную приманку? Возможно и так, но почему она видела её в другие дни? Есть в рыбалке вещи, которые трудно рационально объяснить, но они работают.

Кстати, после этого случая на часть своих приманок я нанес флуоресцентным лаком полоски и точки (фото 1), и уже лет десять успешно ловлю ими на самых разных водоемах, причем не только плотву. Нанести на часть приманок лаком для ногтей зеленые, оранжевые или красные точки тоже не помешает. Обязательно попробуйте, ведь как показывает практика, рыба никогда не перестает удивлять.

Теперь о звуке. Некоторые рыболовы утверждают, что свободно скользящая по цевью «безмотылки» бусина привлекает рыбу не только визуально, но и создает звук, напоминающий ей движения живого объекта.

Не знаю, насколько это соответствует истине, но что звук привлекает не только хищников, но и мирную рыбу, я убедился сам. Раскрою один секрет, который может выручить при ловле плотвы, особенно на запрессингованных водоемах, где в воде одновременно играют сотни практически одинаковых «тихих» приманок. Понадобится вольфрамовый «Чёртик» в форме конуса со сквозным отверстием для пропуска лески (фото 2). На леску сначала надеваем вольфрамовую бусину (диаметр бусины должен соответствовать ширине приманки), а затем привязываем «Чёртика». При проводке бусинка будет биться об него, создавая привлекающий рыбу звук.

Давным-давно в качестве бусины я использовал вольфрамовую мормышку, отломив от неё крючок, но только не каждая мормышка подходила, т.к. отверстие в ней должно быть строго по центру, иначе «Чёртик» собьется с вертикальной игры. Впоследствии для этих целей я стал применять нахлыстовые вольфрамовые головки (фото 3) – отверстие у них строго по центру, диаметр указан на упаковке (примерять ничего не надо), да и в сравнении с «жертвенными» вольфрамовыми мормышками обходятся они гораздо дешевле.

К этой теории визуально-акустических эффектов, положительно влияющих на клёв, можно отнести и работу «Гвоздешарика», по цевью которого скользит крупная латунная бусина (на фото 4 – четыре мормышки слева), хорошо видимая и слышимая рыбой. Знатоки утверждают, что звуки, издаваемые этой приманкой, не менее важны для рыбы, чем её внешний вид. Однако по моему опыту «Гвоздешарик» работает по плотве не на всех водоемах, и назвать его универсальной приманкой отнюдь нельзя.

Зато «Гвоздик» с цепочкой не раз выручал меня как на небольших проточных прудах, так и на крупных водохранилищах. Его «звенящая» игра не раз выводила из оцепенения самую заторможенную плотву. А всего-то и надо надеть на цевьё цепочку из 3–4 звеньев, защитив её от соскальзывания с крючка маленьким кусочком плотной резины (фото 5).

С цветом цепочки тоже можно поэкспериментировать, благо из Поднебесной на прилавки наших магазинов попало неисчислимое количество копеечной бижутерии. На одном водоеме однажды нереально «выстрелила» золотистая цепочка с фиолетовой окаёмкой, но даже если такой эксклюзив найти не удастся, вполне подойдёт обычная - под цвет алюминия или золота.

Теперь об еще одной подсадке на крючок, с которой меня в своё время познакомил очень опытный костромской рыболов Евгений Савельев. Это некая альтернатива обычному бисеру, но, на мой взгляд, более привлекательная для рыбы. Единственное неудобство, связанное с этой подсадкой – необходимость иметь некоторое количество в запасе, т.к. после извлечения крючка из пасти рыбы нередко обнаруживаешь, что крючки-то голые.

Изготовить такие подсадки проще простого: расплавляем ненужную силиконовую приманку зажигалкой, подставив под неё емкость с водой. Капли горячего силикона, попав в воду, скатаются в полупрозрачные шарики, они-то и послужат подсадкой на крючки безмотыльных мормышек. Плюс их в том, что для фиксации на крючках не потребуются дополнительные стопоры, а в случае необходимости можно будет легко поменять, к примеру, красный шарик на зеленый, не перевязывая приманку. Такая подсадка востребована не только при ловле плотвы, но и всех потенциальных трофеев безмотыльной мормышки.

В заключение еще одна «фишка». При ловле плотвы очень эффективен «паровоз» из двух «Чёртиков». Я недолюбливаю эту оснастку по ряду причин, но, немного модернизированная, она дает хороший повод заняться экспериментами с цветом. Вместо верхнего «Чёртика», особенно в местах, где потеря оснастки при зацепах обычное дело, я часто использую тройничок с надетым на него кембриком (фото 6).

Так вот, в один неклёвый день, не особо веря в успех, я от тоски привязал где-то в 15 см выше основной приманки тройник № 14 с надетым на него желтым кембриком. В тот день на эту подвеску я поймал более 40 плотвиц, а на нижний тяжелый «Чёртик» - только одну рыбку, причем не плотву, а окуня. Так что если вы хотите заняться цветовыми экспериментами, не обязательно перекрашивать вольфрамовые и свинцовые приманки – достаточно в поисках кембрика разобрать какой-нибудь вышедший из строя электроприбор…

Успех рыбалки всегда зависит от многих составляющих, однако на конечный результат порой может повлиять какая-нибудь едва заметная мелочь – тончайшая леска на удочке или полупрозрачный силиконовый шарик на крючке. Я заметил одну вещь: у вдумчивых рыболовов уловы всегда больше, чем у тех, кто ловит на авось.

Кусочек поролона, пропитанный мотылем; «качалка», вырезанная из упаковки от киндер-сюрприза; манная болтушка в разгар зимы – чего только не придумают рыболовы чтобы соблазнить рыбу и оставить конкурентов с носом, получив от того и другого несказанное удовольствие…