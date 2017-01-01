«Плетенка» и «мясорубка». Факторы риска Константин Кузьмин, Москва

Вот типичная история. Жил себе спокойно провинциальный рыболов Василий Пупкин, ловил в свое удовольствие спиннингом марки «Крокодил» с катушкой бренда «Сунь-Вынь» и намотанной на ней китайской же монолеской. Но с какого-то момента – начал комплексовать. «Все нормальные спиннингисты на «нитку» ловят.

Я же – как лох последний - на «жилку». Пора это дело прекращать». Ну и покупает Василий «плетенку». И не абы какую, а «антибюджетную». Ибо нас всегда учили, что чем товар дороже, тем он лучше. А то, что цена шнура выходит даже выше, чем у катушки, нашего рыболова не настораживает... Заканчивается же все плачевно. Первая рыбалка становится для новенького шнура последней. «Борода» слетает за «бородой». А пару раз шнур просто разрывается где-то посередине. Трагедия...

Определение «расходник» применительно к шнурам вызывает двойственные чувства. С одной стороны, это ведь не удилище или катушка, которые покупаются «на века», шнур подвержен сравнительно быстрому износу. С другой - стоит он отнюдь не бросовых денег, и потому каждому из нас хочется, чтобы и этот неизбежный износ шел помедленнее и, главное, не было неожиданных казусов, из-за которых срок жизни шнура способен сокращаться в разы. Большинство таких казусных ситуаций можно просчитать загодя. И, соответственно, попытаться их предотвратить и избежать. О том, как это сделать, мы сегодня и поговорим.

Принцип ценового соответствия

Пример, с которого мы начали, он как раз в эту тему. Есть у вас, к примеру, дешевенькая, ценой около полутора тыщ, катушка. Так вот, «плетенка», которую вы намерены на нее намотать, не должна стоить тех же (не говоря уже про еще большие) денег. Вас должна устроить та, что в средней размотке (это 135 - 150 м) будет стоить, скажем, рублей 600.

Почему так? Причин несколько. Прежде всего, от бюджетной катушки можно ждать всяких не самых приятных сюрпризов, из которых в данном контексте наиболее критично низкое качество укладки шнура. Что, как вы должны понимать, имеет все шансы обернуться регулярным скидыванием «бород». Чтобы их по полдюжине раз за рыбалку аккуратно и методично распутывать, это надо обладать суперуравновешенностью буддийского монаха. Это я к тому, что в реальности «бороды» придется обрезать. Согласитесь, лучше, когда это коснется дешевого шнура, а не дорогого. Еще вот имеет значение, что большинство недорогих шнуров, базовых в рамках своей марки – среднежесткие и относительно безболезненно переносящие узлы и затяжки, после развязывания которых они не теряют прочности.

Принцип ценового соответствия в более дорогом сегменте тоже актуален, хотя и в меньшей мере. Даже если иметь в виду катушки с ценником примерно от 2,5 тыс.р., то следует отдать должное прогрессу китайских производителей – на этом уровне уже можно найти немало моделей с весьма приличными рабочими характеристиками. Например, Select или Stinger. Но все равно старайтесь избегать сочетания, когда «нитка» стоит столько же, сколько и катушка.

Принцип соответствия силового

Вы, наверное, замечали, что на шпулях катушек указывают их лесоемкость. Прежде это было в основном так: 0,3/140 (скажем, mm/M), сейчас часто можно видеть и несколько иное: 1.5/200(#/m). В первом случае подразумевается монофильная леска, во втором – плетеная, которая маркируется в японских «единицах гоу». Но нас в контексте сегодняшнего разговора интересует не емкость шпули, а косвенным образом заложенные в этих числах силовые характеристики катушки.

Обычно лесоемкость приводится для трех разных диаметров монофильной лески, а самый большой из них - это как раз тот максимальный, который производитель рекомендует для данной катушки. Если его превысить, то как бы нет гарантии, что катушка в скором времени не умрет от чрезмерных нагрузок. Вы здесь можете задаться логичным вопросом: гораздо чаще ведь емкость указывается для «монофила», мы же ловим на «плетенку». Как быть? Соображения следующие. Пусть максимальный диаметр указан как 0,3 мм.

Средняя монолеска такой толщины имеет разрывную прочность примерно 12 - 14 lb*. Если же иметь в виду шнур подобного реального теста, то это примерно тот, что формально проходит как «18 - 20 lb» - тут, знаете ли, «правила игры» на рынке плетеных лесок такие. Поэтому мы можем более или менее спокойно наматывать на нашу катушки «плетенку» с обозначенным тестом в 20 lb.

Вопрос: а что будет, если мы заметно превысим этот показатель? Скажу откровенно, на основе своего многолетнего опыта, что, скорее всего – ничего. Точнее, так: если у меня что-то и происходило с катушками из-за откровенного превышения разумного предела прочности «нитки», то это касалось бюджетных моделей, у которых и при соблюдении всех рамок срок жизни прогнозировался небольшой. Начиналось все с люфтов, которые постепенно прогрессировали, потом утяжелялся ход. Ну и с какого-то момента ловить катушкой становилось невозможно. Могу предположить, что если бы я пользовался менее прочными шнурами, эти катушки продержались бы подольше, но не в разы.

Дам все-таки один совет: постарайтесь уменьшить нагрузку на катушку при серьезных зацепах. Рвать толстый шнур напрямую - это рисковать «свернуть голову» катушке. Часто в такой ситуации рекомендуют намотать шнур на какую-нибудь подручную ветку - и с ее помощью натягивать, вплоть до обрыва или освобождения приманки.

Но я – поступаю проще. Если приманка основательно засела и сдернуть ее (например, «методом лука») не получается, приходится «приступать к продиранию». Здесь, медленно натягивая шнур, стоит чуть поддержать узел с роликом указательным пальцем – примерно как это видно на приведенном в тексте фото.

Другая крайность - это когда на мощную силовую катушку наматывают тоненький шнур. Делают это когда просто по незнанию, а когда сознательно – ну, чтобы кидать подальше. Возможно, ничего страшного и не случится. Но следует помнить, что большинство мощных катушек спроектировано так, что их фрикционный тормоз не предполагает тонкой регулировки в области малых нагрузок. А порою в этой самой области фрикцион еще работает не плавно, а как бы толчками, что, как вы понимаете, едва ли приведет к чему-то хорошему, если пользоваться подчеркнуто тонкими шнурами.

Однако есть здесь и одно полезное исключение.

Если относительно большая и мощная катушка комплектуется матчевой шпулей, то как бы автоматом предполагается, что на ней будет намотан именно тонкий шнур, поэтому и фрикционный тормоз делается рассчитанным на плавную работу на небольших нагрузках.

Сюрпризы разных диаметров

Допустим, есть у вас катушка с запасной шпулей. На основную – вы наматываете шнур самого актуального для вас теста. Если изначальная намотка не устраивает, то регулируете ее шайбочками. Как это делается, лишний раз описывать не буду, т.к. все легко находится через любой поисковик в интернете. Катушка после регулировки в работе вас только радует – никаких проблем с петлями.

И тут вы решаете задействовать резервную шпулю. Разумеется, наматываете на нее шнур другого теста, отличающийся на две, а то и три градации. И на первой же рыбалке с этой второй шпулей получаете несколько «бород»...

Как такое возможно? А вот как. Если бы мы ловили на монофильную леску, то, намотав на одну шпулю, например, 0,3 мм, на вторую – 0,2 мм, ловили бы себе спокойно, их чередуя, ничего бы страшного не было. Просто потому, что монолеска, благодаря ее физико-механическим свойствам, при намотке как бы слегка «растекается» по шпуле, заполняя ее пространство ровнее, чем если бы на ее месте была «плетенка».

А вот «плетенка» существенно разных диаметров на одну шпулю ложится по-разному. И в нашем примере, если, например, на основной шпуле намотан шнур размерности #1.5, то шнур #0.8 на вторую (точно ведь такую же!) шпулю ляжет иначе. Это будет заметно даже невооруженным глазом. Например, на шпуле 2 проявится провал спереди, которого нет на шпуле 1. И, как следствие, со шпулей 2 катушка «петлит». Что делать? Есть три варианта решения проблемы.

Первый, он же самый банальный. Принцип «одна катушка – одна шпуля». По-нормальному, когда дело касается ловли на шнуры существенно разной толщины, и катушки требуются разного класса – по величине, «мощи» и пр. Другое дело, что такое решение натыкается на стремление многих из нас иметь «два в одном», т.е. просто сэкономить...

Второй путь – компромиссный. Мы «разносим» шнуры на двух шпулях: меньше – по толщине, больше – по каким-то другим свойствам. Скажем, на первую шпулю наматываем 4-жилку #1.5 – для ловли среди травы или коряжек, а на вторую – 8-жилку #1.2 – для дальнего заброса в открытых местах.

Вариант три – он чуть сложнее и, я бы сказал, хитрее. Одну из шпуль оставляем как есть, а ко второй – подклеиваем снизу ту шайбочку, что мы сняли, регулируя намотку первой шпули. Получаем две шпули с разной регулировкой. Я мог бы расписать все подробнее, но, думаю, вы сами сообразите, что и как, если поднятый вопрос для вас актуален.

О пользе мелких шпуль

Наше представление об идеальной катушке со временем претерпевает изменения. Лет так 15 назад очень многие (и я в том числе) считали, что если на шпулю входит 300 ярдов (это один из стандартов американской размотки) шнура ходового теста, то это очень правильная катушка. Аргументация была вполне убедительная: один моток в 300 ярдов живет, по мере износа и расхода шнура, заметно дольше, чем два по 150. Ну просто хотя бы потому, что более короткий шнур гораздо быстрее доходит до стадии «уже не хватает на заброс».

Однако позже постепенно пришло понимание, что у мелкой шпули есть своя выгода. Мало того, что мы стали относиться к «плетенке» не столь трепетно, как прежде, приняв для себя неизбежность ее расхода. Выяснилось и менее очевидное: мелкая шпуля дает более ровную намотку. Что проявляется двояко.

Во-первых, что происходит с намотанным на глубокую шпулю шнуром на серьезных зацепах? Даже если изначально качество укладки не вызывало вопросов, то при натяжении шнура, близком к предельному, происходит его врезание в нижние слои. Или, может быть, даже не врезание, а вдавливание – это слово точнее передает суть того, о чем мы сейчас говорим. В результате под рабочим отрезком шнура образуется неровная «основа» - и, как следствие, сам этот рабочий отрезок ложится менее гладко, чем это было вначале.

По идее, следовало бы после каждого такого эпизода распускать шнур на всю длину, на которой заметно вдавливание, и наматывать его, пропуская через пальцы, обратно. Но кто ж такое будет делать?! Ведь речь может идти и перемотке каждый раз туда-сюда двух сотен метров шнура. Поэтому приходится мириться с тем, что идеальная в начале рыбалки намотка становится в ее ходе неидеальной. Но это, как несложно догадаться, влечет за собою больший риск сброса «бороды» и, соответственно, потери части шнура. Экономия за счет большей размотки выходит боком...

Во-вторых, на мелкую шпулю шнур в принципе ложится ровнее – вы, возможно, и сами это подмечали. Если не подмечали, то проведите простенький эксперимент. Возьмите катушку с глубокой шпулей, у которой имеют место проблемы с качеством намотки. И начните заполнять шпулю с нуля, обращая внимание на то, с какого момента эти самые «проблемы» станут визуально заметными. У большинства таких катушек это происходит уже после того, как шпуля будет заполнена на 40 – 50 %. То есть о проблемной укладке не было бы и речи, будь шпуля малоемкой.

В этой связи вспоминаю одну из своих катушек 10 - 12-летней давности. Это было очень бюджетное изделие, проходившее под маркой Tom Lakefield. Примечательным в катушке было то, что она комплектовалась аж тремя шпулями, в том числе и мелкой. Именно с этой шпулей я отловил катушкой сезона полтора. Отловил в свое удовольствие. А вот две глубокие – не пригодились.

Они «бородили по-черному». Судя по всему, предназначались они для монофильной лески, и предъявлять какие-либо претензии у меня не было достаточных оснований.

Этот коварный «хордовый виток»

Начну с конкретного примера. Лет пять назад на одном из форумов развернулось обсуждение такого не особо важного, на первый взгляд, вопроса, как попадание с началом подмотки шнура на лицевую часть шпули. Я еще тогда заметил, что есть вот у меня катушка Daiwa Steez, и с нею примерно так за сотню рыбалок такого не было ни разу. Сказал – и «сглазил»: через день Steez положил-таки свой первый «хордовый виток»...

Сам этот вопрос может кому-то показаться не стоящим и выеденного яйца. Если и вы так считаете, то вам просто везло. На самом деле проблема-то серьезная, грозящая неприятностями. Поэтому остановимся на ней в деталях.

Как это происходит? Вы выполняете заброс. Начинаете подмотку как обычно, не глядя на катушку, а из-за некоторой слабины шнура и, возможно, заднего начального положения шпули, шнур на первом же обороте ложится не туда, куда он должен был ложиться, а как-то по хорде поперек борта...

Все бы ничего, но вот что происходит далее. Во-первых, при последующих забросах сбегающий с катушки шнур сильно трет сам себя в тех двух точках, где хордовый виток пересекает кромку шпули. Во-вторых, если на одном из последующих более дальних забросах хордовый виток просто уходит с катушки «в порядке очереди» вместе со всем участвующим в забросе шнуром - это везение. Хуже такой вариант развития событий, при котором сбегающий со шпули шнур стягивает хордовый виток раньше положенного.

Не буду расписывать в деталях варианты того, что может быть. Скажу лишь, что худших – может быть два. Это или «борода» (заметьте, в полусотне метров от конца шнура!), или даже обрыв «плетенки» в этом месте. И то и другое, можно сказать, приговор шнуру, причем часто – дорогому. Ну потому что антибюджетные 8-жилки более склонны путаться и рваться в такой ситуации. И это всего лишь «безобидный» хордовый виток.

Теперь подробнее – почему такое происходит и как с этим бороться. Для начала заметим, что проблема более характерна для недорогих катушек. У топовых – что-то такое в конструкции заложено, что делает хордовый виток скорее исключением, чем правилом. Но большинство из нас ловит бюджетными катушками, поэтому с ним приходится считаться. Важно, что и среди дешевых катушек прослеживается «расслоение» по этому вопросу.

У одних – хордовый виток случается редко, у других – часто, вплоть до десятка раз за рыбалку. Если вы заметили за своей катушкой такую дурную привычку, то, пусть это и звучит банально, возьмите за правило после каждого заброса контролировать, как ложится первый виток - и если что, просто подправлять его пальцем. Оно может показаться нудно-муторным, но, скажу по себе, к этому привыкаешь. У меня такие катушки были.

Часто к хордовому витку приводит техническая погрешность исполнения заброса – когда мы посылаем приманку по неоправданно высокой траектории. Это тем более чревато при забросах против ветра. Тогда образуется большая слабина, и на первых нескольких оборотах шнур ложится на шпулю абы как, в том числе и поперек борта. Поэтому постарайтесь кидать более настильно. Особенно при встречном или встречно-боковом ветре.

Еще один фактор, провоцирующий хордовый виток, это чрезмерно выраженный обратный конус профиля укладки шнура на шпулю. Мы ведь обычно получаем его, регулируя намотку, с целью исключить скидывание петель при ловле рывковым методом. Но тут можно и перестараться – шнур будет сильно «подпирать» кромку шпули, а иногда – и «переступать» через нее, что может привести и к хордовому витку. Если так, то стоит подложить под шпулю тоненькую шайбу. Обратный конус останется, но будет менее резким.

«Архитектурные излишества»

Есть на спиннинговых катушках пара элементов, которые вроде бы несут в себе полезный функционал, но, бывает, создают проблемы.

Первый из них - это регулятор фрикционного тормоза, т.е. гайка с захватом. Вот этот самый захват порою чисто геометрически бывает исполнен таким, что шнур имеет склонность на него несколькими оборотами наматываться. Что случается дальше, если такое происходит, обычно вызывает со стороны рыболова поток бранных слов: те же неприятности, что и при хордовом витке, только в еще более радикальном выражении.

Вторая неприятность, связанная с регулятором фрикциона, это попадание шнура под него. Просто вы вдруг ощущаете, что «что-то пошло не так», смотрите на катушку и видите, что «плетенка» как-то залезла под гайку - и уже успела десятком оборотов намотаться на ось. Это, может, не столь критично, как намотка на сам регулятор - ну, уже потому, что не чревато образованием «бороды», но все равно приятного мало.

Что делать? У меня вот не раз возникало желание взять напильник - и сгладить острые углы трапециевидного захвата фрикциона, характерного, например, для катушек Shimano прежних поколений. Но, понятно, едва ли этот путь следовало бы одобрить. Вариант, который вернее, это подобрать подходящий по резьбе и прочей механике регулятор от какой-либо старой катушки. У меня вот таких «мясорубок», что я использую как доноров запчастей, десятка полтора. Например, вот то, что вы видите на фото, это катушка марки Cormoran, у которой в ее оригинальном виде шнурочек нет-нет да и попадал под гайку. Я подыскал замену, все нормализовалось.

Наконец, еще одна «иногда лишняя» деталь катушки - это клипса, фиксатор лески. Она может нести в себе два «сюрприза». Первый – это повреждать скрытыми под пластмассовой накладкой острыми металлическими кромками шнур. Полезно поглядывать на это место на шнуре – не видно ли на нем надорванных волокон? Если заметите, то просто перестаньте пользоваться клипсой. Невелика потеря. Через мои руки штуки четыре таких катушки прошло.

Вторая проблема проявляется тоже не часто, но чревата отстрелом приманки. Просто на очередном забросе ваш джиг или любимый воблер предательски улетает в никуда. А все потому, что шнур на предыдущем забросе каким-то образом умудрился попасть под клипсу, что потом вызвало резкую остановку и обрыв.

Как такое происходит? В силу того же, что, как мы отметили выше, вызывает хордовый виток – из-за начала подмотки со слабиной. Только в том случае шнур попадает спереди от шпули, а в этом – на ее «юбку», где и «находит» клипсу.

Но вот какой момент. Такое (попадание шнура на «юбку») происходит с разными катушками, но попадание под клипсу – только с некоторыми из них. Вылечить это сложно. Поэтому если вдруг вам не повезло с катушкой и попалась именно такая, то самое верное - это просто удалить клипсу. Опять же, невелика потеря. А от лишней головной боли избавитесь.

Примечание*. 1 lb (фунт) = 0,45 кг