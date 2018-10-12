«Платники». За и против Константин Кузьмин | 12 октября 2018 г.

В подходе к выбору места рыбалки есть две крайности. Одним из нас – подавай вертолетную заброску, бурелом, сплав по таежной речке, медведей вместо людей… Другим – не нужны ни романтика, ни преодоление. Им нужен комфорт и более или менее гарантированный клев на водоеме, что находится максимум в часе езды от дома. А это ни что иное как платный пруд.

История вопроса

Вообще-то, платные водоемы были и в СССР. При крупных рыбоводческих хозяйствах выделяли один-два прудика, на которых можно было, заплатив какую-то сумму, половить мелкого карпика. Но широкого распространения эта практика тогда не получила. Как-то оно уж больно банально было. Плюс – многим из нас мерный карпенок был не интересен в принципе. Вот если бы карпы размером с поросёнка или хищник!

Но тут пришли 90-е, и мы начали «строить капитализм». И сработало правило «спрос рождает предложение». Первые «коммерческие» (тогда это слово было в ходу) пруды были организованы крайне примитивно. Но свою положительную роль они сыграли. Мы поняли, что для того чтобы ловить такую «экзотическую» рыбу, как форель, вовсе не обязательно уезжать за сотни верст от мегаполиса.

Другое дело что годы-то, напомню, были 90-е, т.е. крайне неспокойные. С разгулом криминала. Мы тогда как-то половили форель на фермерском пруду под Дмитровом и даже сняли о том небольшой фильм. А спустя неделю на пруд ночью проникли какие-то уроды с электроудочкой и буквально всю форель в нём истребили. Поэтому не просто так у нас повелось обносить платные пруды высоким забором с колючей проволокой.

Еще вот в те годы многие посетители «платников» решали для себя двуединую задачу: как поймать рыбу и перекинуть её через тот самый забор, чтобы не оплачивать при выходе? Позже, дабы исключить такие случаи, по периметру ограждения стали размещать видеокамеры. Короче, веселые были времена…

Халява - это у нас в крови

На Руси и в старинные-то годы почти всё то, что в принципе могло быть бесплатным, по сути таковым и являлось. А советская власть – тем более – взрастила несколько поколений «строителей коммунизма», которые привыкли пользоваться дарами природы «за так». Даже если это не совсем «дары», а к их возникновению приложил руку кто-то более работящий и предприимчивый.

Робкая попытка государства перевести всю рыбалку на платную основу столкнулась несколько лет назад, как вы помните, с девятым валом народного гнева. Власти ничего не оставалось, как пойти на попятную.

Впрочем, платные пруды - это совсем другое: не нравится – лови где-то еще. Благо выбор таких мест огромен. И в самом деле, привычка к халяве дает о себе знать. Даже те из нас, кого рыбалка на «платниках» не напрягает чисто финансово, предпочитают в своем большинстве ловить на «бесплатной воде». Что определенно выступает тормозом в развитии всей системы платной рыбалки в нашей стране.

Улавливаете, к чему я клоню? Да к тому, что за границей рыбалка на «платниках» пребывает на более высокой стадии развития. И нам есть, чему у них поучиться.

Четыре против четырех

Я – далеко не завсегдатай платных водоемов. Недавно попробовал прикинуть, сколько у меня в среднем за год бывает рыбалок на «платниках». Вышло семь-восемь. Вроде бы очень немного, но половина из них - за границей. Получается этакий паритет в плане объективного сравнения: четыре дня здесь, четыре – там.

…Первый раз я попал на зарубежный «платник» в 2002 году. Место, что недалеко от Римини, называлось Парко Лаги (Parco Laghi). Сильно удивили три момента. Первое это отсутствие у местных итальянских рыболовов, простите за словечко, «понтов» в виде подчеркнуто дорогих снастей. У нас ведь тогда было как: если приехал на «платник» - будь добр, «соответствуй». Поэтому спиннинг с катушкой в сумме у нас тянули где-то на 1.000 евро. У итальянцев же то, что я видел, было раз в пять дешевле.

При этом день ловли в Парко Лаги стоил 38 евро, т.е. весьма существенных денег. Это означало, что итальянцы экономили на снастях, но никак не на плате за саму рыбалку. Наши же приоритеты в то время были с точностью до наоборот.

Что еще тогда сильно впечатлило, так это правило, согласно которому ловить разрешалось на приманки с одним одинарным крючком без бородки. Оно и на воблеры тоже распространялось. Смириться с этим было трудно, но приходилось подчиняться. Это был строжайший No Kill*. Что сильно контрастировало с нашим «чем больше поймают, тем больше заплатят». Поэтому у нас не возбранялось ставить хоть десяток крючков.

Наконец, что поразило больше всего, рыба в Парко Лаги вела себя как совершенно дикая. Оказывается, такое возможно! Просто незадолго до этого я побывал на «платнике» в Бисерове, где начало бешеного клева форели как-то очень подозрительно совпало с моментом выпуска её, привезенной из садков, в пруд. Потом выяснилось, что это норма: форель, только что выпущенная из садков, набрасывается на всё, что попадает в воду. Даже на брошенный камешек. Есть люди, которым ловить такую форель интересно. Но «рыбалкой» это можно назвать едва ли.

Если брать, то лучшее

Мне бы не хотелось, чтобы у вас сложилось впечатление, что цель этого моего повествования – показать, что у них – всё хорошо, а у нас – всё плохо. Просто, напомню, в других странах рыбалка на платных водоемах начала развиваться несколько раньше, чем в России. Соответственно, и продвинулась в этом плане «заграница» несколько дальше.

В чём мы определенно отстаем, так это, если хотите, в «антуражности». Попадая на многие зарубежные «платники», сразу понимаешь, что к их созданию определенно приложил руку высокопрофессиональный ландшафтный дизайнер. Если на минутку отрешиться от реальности, то можно подумать, что ты оказался где-то в первозданном уголке природы.

У нас же чего-то подобного я не видел. Это или взятый в аренду обычный деревенский пруд, или расчерченный перемычками на квадраты заполненный водой «земельный надел», где в одном «квадрате» - форель, в другом – карп, в третьем – щука… Впрочем, «квадратные платники» я видел, например, в Таиланде или Корее, т.е. там таким примитивным типом акватории тоже не брезгуют. Но душа лежит к чему-то поэстетичнее...

Арийный бум

Для меня интереснее ловить на «платниках» щуку. Но всё же для большинства посетителей платных прудов главный объект - это форель.

В мире существуют, скажем так, две школы ловли озерной форели на ограниченных акваториях. Итальянская и японская. Итальянцы чаще ловят на относительно больших прудах с невысокой концентрацией рыбы. Широко используют сбирулино и натуральные приманки. Японцы же – это искусственные приманки, высокая плотность как самой форели, так и тех, кто её ловит.

У нас – прижился японский подход. Наверное, в силу его большей спортивности и азартности. Честно говоря, когда лет 12 назад всё только начиналось, я едва ли решился бы спрогнозировать бешеный рост популярности арийной ловли в обозримой перспективе. Тем не менее, это свершившийся факт. Для тех, кто возможно, не очень в курсе, напомню, что есть два вида ловли форели спиннингом: арийная (на прудах) и стримовая (в реках и ручьях).

Под каждый из них выпускается огромное количество специализированных снастей и приманок. Но вот, что характерно, если стримовые форелевые спиннинги у нас берут больше для ловли голавля, окуня и язя, то арийные – почти все используются по прямому назначению. А всё потому, что в одной только Москве сейчас, по прикидкам, любителей ловли форели на «платниках» - несколько тысяч человек. Для околорыболовного бизнеса это очень приличная цифра. Потому что народ этот – платежеспособный. На снастях – не сильно экономит.

Очевидный плюс ловли арийной форели – основной её сезон приходится на весну. В это время на спиннинг на «дикой» воде действует или полный запрет, или жесткие ограничения. А форель в этот период, по прохладной-то воде, активна и хорошо ловится. И спиннингистам не приходится считать дни до «открытия». На «платниках» нет весеннего нерестового запрета.

Спортивный аспект

Дальше – больше. На «платниках» сейчас проводятся разнообразные турниры по спиннингу – от местечковых до профессионального (уже хотя бы в силу участия чемпионов мира) PAL Trout. Тема оказалась невероятно востребованной. Во-первых, спиннинговая рыбалка - это вообще занятие очень соревновательное. И даже когда мы просто ловим с друзьями, всегда обращаем внимание на «кто кого». Лодочные же турниры требуют решения массы технических (в прямом и переносном смысле) вопросов, тогда как соревнования на «платниках» выгодны хозяевам водоема, просты в организации, доступны для большинства рыболовов, зрелищны и удобны для фото- и видеорепортажей. Короче, одни плюсы.

Еще вот с некоторых пор отдельные турниры, проводимые на платных прудах, получили официальный статус. Они, как принято говорить, «внесены в сетку». Например, «Щучья Охота» в рыбхозе «Гжелка». Чем это интересно? А тем, что участие в них дает возможность получения спортивных разрядов. Что само по себе является важным условием для попадания на соревнования более высокого ранга.

Минусы «платников»

При всех положительных моментах, рыбалка на платных водоемах несет в себе и порцию негатива. Мое дело – предупредить. Особенно если вы пока не ловили на «платниках», но рассматриваете их на перспективу.

Первое. Если вы любите уединение на рыбалке, то на «платнике» его вам никто не гарантирует. На многих платных прудах по периметру располагаются беседки с точками под барбекю, которые, особенно в выходной и в хорошую погоду, оккупируются шумными пьяненькими компаниями. Я вот, скажу откровенно, на городской набережной – с множеством прохожих вокруг – чувствую себя комфортнее, чем на «платнике» с одной-двумя бригадами шашлычников по соседству. А они ведь еще и «полезными советами» изведут. Какого цвета блесну ставить, с какой скоростью вращать катушку и т.п.

Второе. Не пытайтесь вынести из рыбалки на платном пруду что-либо ценное и полезное для рыбалки в диком водоеме. Рыба на «платниках» ведет себя совершенно иначе. Например, у неё там и тут не совпадают сроки нереста. Помню, как этой весной я испытывал сомнения, когда меня позвали на «платник», стоит ли вообще ехать? Всё потому, что дело было где-то 20 апреля, и на окрестных «жабовниках» у щуки был самый разгар нереста. Но на месте оказалось, что у здешней щуки нерест уже давно позади. Возможно, его даже вызвали как-то искусственно. И щука уже активно питалась.

Или вот когда щуки в пруду очень много, и кушать ей там особо нечего, нет нужды «подбирать ключик», т.е. что-то там мудрить с приманками. Щука будет живо реагировать и на то, на что ей по сезону и характеру акватории клевать не положено.

Третье. Рыба на «платниках» немного «не настоящая». Если вам доводилось ловить дикую радужную форель, вы поймете, почему прудовую, взращенную на комбикорме, называют иногда «куском мыла». На вываживании та и другая ведут себя как две совершенно разные рыбы. Дикая – не сдается, не исполнив три-четыре «свечки» и не стянув пару десятков метров шнура с фрикциона.

То же самое касается и щуки. Та, что живет «на воле», сопротивляется, грубо говоря, вдвое сильнее прудовой.

Четвертое. «Платники» вроде бы удобны для приобщения к рыбалке детей. Но не всё здесь так просто. Если ребенку рыба, как это часто бывает на «платниках», дастся легко, у него в сознании может автоматом отложиться, что пословица «без труда не вынешь рыбку из пруда» не отражает реального положения дел, и рыбалка - это просто, и результат – гарантирован. Но стоит юному рыболову попробовать хоть что-то поймать на «дикой» воде, где ни тебе удобных проходимых берегов, ни тем более плотно стоящей активной рыбы, тут его с максимальной вероятностью ждет облом.

Удар по самолюбию, от которого не всякий ребенок способен оправиться. И как следствие – потеря интереса к рыбалке в целом. Чтобы такой сценарий не воплотился в жизнь, стоит наоборот – начинать приобщение подрастающего поколения к нашему делу с общедоступных, сравнительно малорыбных водоемов. Ну, а «платники» - их лучше приберечь, что называется, на десерт.

Примечание*. No Kill – не убий.