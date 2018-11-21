«Пингвины» на жарком асфальте Спортивное рыболовство | 21 ноября 2018 г.

44-я выставка «Охота и рыболовство на Руси» состоялась 6 – 9 сентября 2018 г. В Москве - непривычная жара, временами - под тридцатник. Видимо, поэтому и было маловато фирм, представляющих зимнюю продукцию. Но это – шутка: как и всегда, осенняя выставка по числу экспонентов значительно уступает той, что проводится в начале весны. С чем это связано – с тем ли, что у многих фирм основной товар для подледной ловли еще в пути из варяг в греки, то ли потому, что зимний ассортимент в принципе уступает по объему летнему – не знаем, но факт есть факт. Тем не менее, мы нашли многое чего для зимних арсеналов - и расскажем об этом читателям журнала.

Мы уже привыкли, что на каждой московской выставке на стенде ООО «Северные мастерские» обязательно находим новинки – компания с прекрасной репутацией, сложившейся за 20 лет деятельности на отечественном рынке, активно развивается, никоим образом не почивая на лаврах. А в последние годы приманки под брендом Nord Water's в ходу не только у российских рыболовов, но и в Прибалтике и странах Скандинавии. На стенде нас встречает генеральный директор Асхат Сафин.

СР. Асхат Мансурович, чем на этот раз порадуете любителей подледной ловли?

АС. Мы представляем три предсерийных образца. Об оригинальной приманке для отвесного блеснения «Бокоплаве» поговорим особо (от редакции: подробно - в статье этого номера «Бокоплавы» - новый вид горизонтальных блесен). А вот еще пара новинок (фото 1). Первая - судаковая блесна «Кронштадтская». Задумали мы её в трех размерах, самый большой - 110 мм. Эта модель с прогонистым, слегка изогнутым телом - для водоемов с большими глубинами и крупной рыбой.

Нижняя сторона имеет грань по оси приманки, верхняя – плоская. Такая конструкция позволяет блесне в свободном падении мягко планировать, покачиваясь, а при взмахе удильником - неторопливо всплывать, что напоминает поведение обессилевшей рыбки. Всё это провоцирует даже пассивного хищника на атаку.

А вот модель «Трофейная», рассчитывалась как окуневая, мы намерены выпускать её в трех размерах - 35, 45 и 55 мм, масса - от 6 г и выше.

СР. А почему «Трофейная»?

АС. А потому, что на предсерийных испытаниях приманка собрала кучу трофеев – успешно ловила не только окуня из-подо льда, но и летом, будучи установлена на спиннинг, язя и голавля в реках! Так что, получается, это не чисто зимняя окуневая приманка, а универсальная. Сделана она из латуни, будут как крашеные варианты, так и с металлическим блеском – гальванизированные.

На падении при отвесном блеснении или при равномерной спиннинговой проводке «игра» блесны напоминает хаотичные движения раненой рыбки – ни один нормальный хищник не сможет проплыть мимо такого соблазна.

На стенде компании «РЫБОЛОВ-СЕРВИС», входящей в Salmo Group, нас встретил Олег Ажар, рыболовный эксперт компании. Мы поинтересовались, что он может порекомендовать российским рыболовам для грядущего зимнего сезона.

ОА. Вот, к примеру, основная новинка по приманкам – балансир Lucky John Viking. Новая форма, выполнен в скандинавских традициях.

СР. А в чем новизна формы?

ОА. Ну, может, я некорректно выразился. Новизна – это для наших фирменных линеек балансиров. Понятно, что у тела привычная форма рыбки, но именно такой у нас раньше не было. У «Викинга» (фото 2) есть отличительные особенности «игры» – он, в отличие от классического балансира, достаточно долго зависает в момент падения. Такая вот изюминка в анимации приманки. Выпускается три типоразмера. Самый малый – 7 г/40 мм – нацелен на окуня, ну а средний (16 г/60 мм) и крупный (44 г/80 мм) работают и по судаку тоже.

И еще есть одна особенность приманки - в том, что она покрашена по новой для нас технологии. В прошлом году мы купили ноу-хау окраски у известной финской фирмы Karismax. Теперь «Викинги» и «Нордики» (другая серия балансиров от «Лаки Джон») имеют под лаковым защитным слоем голографическое фольгированное покрытие.

Расширяется в этом году и линейка зимних удилищ Lucky John - появилось полдюжины новых моделей (фото 3). Во-первых, это удлиненная удочка из графита C-Tech Perch Long длиной 61 см - для ловли окуня на блесны. Во-вторых - два мощных судаковых блеснильника Zander HT с хлыстами, самыми жесткими среди всех наших моделей. Потом - появился набор C-Tech Pike&Perch Set, состоящий из одной ручки и двух хлыстов разной мощности и жесткости.

Более легкий и мягкий хлыстик – для окуневой рыбалки, пожестче – для щуки и даже судака. Ну и, наконец, еще две модели для блеснения F-Tech Jigging разной длины, имеющие цельный хлыст (Flat Tip) из упрочненного стеклопластика, который на вершинке сточен таким образом, что получился плоский кивок. Надо ли говорить, насколько чувствительными получились эти удочки?

СР. А как с зимней одеждой, которой славится еще один ваш бренд - Norfin?

ОА. Тут вне конкуренции - Discovery Heat (фото 4). Это зимний утепленный костюм, состоящий из комбинезона и куртки. Что в нём интересного, так это то, что он имеет электронную систему подогрева Heat System. Как это реализовано? В комбинезон интегрированы три нагревательных элемента: один – на пояснице, два – в области бедер.

Они – гибкие, эти элементы, никак не стесняют движений. В кармане брюк – выходной конец электрокабеля с USB-разъемом, к которому мы можем подключить любой переносной аккумулятор – например, портативное зарядное устройство пауэрбанк (power bank), который мы обычно используем для подзарядки смартфонов и других гаджетов.

Подключаем кабель, нажимаем на кнопочку, выведенную над карманом комбинезона (фото 5). Держим две секунды – загорается красный свет, получаем самый мощный режим обогрева. Еще раз нажимаем – загорается желтый свет, получаем средний режим, еще раз жмем - зеленый свет, самый слабый из режимов. Если подержать кнопку нажатой еще две секунды - отключим нагревательное устройство.

Для аккумулятора требуется минимальная емкость 2100 мА•ч и напряжение 5 В. Тогда в самом мощном режиме устройство Heat System проработает 2 часа (температура нагрева 55 градусов), в среднем – 4 (45 градусов), в слабом – 6,5 (38 градусов). Мы тестировали этот костюм с вшестеро более мощным аккумулятором - так в самом мощном режиме система грела 3,5 часа, в среднем – 10 часов, в самом легком – почти сутки, 20 часов.

Правда, тестировали мы при комнатной температуре, но если ставить литий-полимерные аккумуляторы, то они мороза не боятся - и будут работать примерно то же время. Но надо понимать, что режимами можно манипулировать: замерзли – включили самый мощный режим, согрелись – переключились в малый и т.д.

Если аккумулятор не используем – получается обычный костюм «Норфин Дискавери»: мембрана, проклеенные швы. И в таком костюме выдерживается температура до минус сорока. Хочу заметить, что костюм с системой подогрева нельзя стирать – только в химчистке, специализирующейся на чистке мембранных тканей (сухая чистка). Но я, например, свой «Дискавери», пусть и обычный, ношу 4 года - и ни разу не стирал. Где-то загрязнилось – отмыл место водой с мылом, и всё. Вообще, мембранная ткань не любит стирок, даже если стирать дорогущим специальным средством, всё равно потихоньку выходит из строя.

У стенда питерской ECOGROUP нас встретил Дмитрий Семеошенков, менеджер отдела продаж.

СР. Дмитрий, что новенького на зимнем фронте?

ДС. Вот две новинки – так называемые «вибы», предназначенные для подледной ловли.

Vib Phantom 90 (25 г/90 мм) – крупная приманка с силиконовым напылением на объемном металлическом теле - этакой «кожей» (фото 6, вверху). У «Фантома» ярко выраженная широкая балансирная «игра» с характерной для раттлинов (чем, по сути, и являются многие «вибы») высокочастотной вибрацией на падении. Силиконовое напыление – чтобы сделать «виб» бесшумным, это хорошо при ловле осторожного (пассивного) судака.

Vib Nemo Slim (22 г/80 мм) – тоже с металлическим телом, но просто окрашенном (фото 6, внизу). У нас уже выпускается модель Vib Nemo длиной 70 мм, она весит 16 г, что маловато – быстро сносит течением. А эта модель – тяжелее в полтора раза, и испытания показали, что она очень хорошо работает на сильном потоке, на ямах, на глубинах до 7 м. Варианты окрасок - от «натуралок» до светящихся. На Финском заливе прошлой зимой оттестировали «Немо Слим» на ура – отлично отловился по судаку и окуню.

СР. А еще чего-нибудь новенькое покажете?

ДС. Вот поляризационные очки Alaskan Stikine в металлической оправе – пользуются, кстати, на выставке большим спросом, люди хотят покупать их (фото 7). А дело в том, что в нижней части поляризационных линз врезаны стеклянные вставки с диоптриями (+2), своего рода увеличительные стекла. Узлы на мелких приманках вязать – милое дело. У нас таких раньше не было. Но больше у нас, конечно, новинок появится на весенней выставке. Приходите.

Теперь – на стенд питерской компании «ЭКО ФИШ», где нас поджидал наш давнишний друг Антон Гаврилов.

СР. Ну что, Антон, есть чем похвастаться?

АГ. А как же! Новинок много, покажу вам только основные. Вот, скажем, свеженькие приманки для подледной ловли (фото 8). Верхняя – это Tsunami Vib (в двух размерах), нижняя – Gansta Ice. Обе модели ориентированы на ловлю судака.

Gansta – более высокочастотная при проводке и чуть быстрее тонет. Уникальность Tsunami в том, что он больше на падении работает, «сыпется» и немножко уходит вперед. Это зимняя версия приманки, а летняя, когда мы цепляем леску за морду, хороший стикбейт, которым можно ловить жереха, «котлового» окуня. Приманка далеко и точно летит, а работает на рывках. Проводка такая: несколько рывков – и пауза. Она плещется в воде как обезумевшая уклейка.

Зимой же ловля на неё может быть на относительном мелководье – где-то метров до пяти, при условии, что нет течения или оно очень слабое, т.е. на водохранилищах и озерах. Как раттлин Tsunami не работает вообще – только как стикбейт. А Gansta прекрасно действует на течении, на глубинах метров до семи. Вот это уже классический раттлин, пусть и узенький, с высокочастотной «игрой».

Теперь пройдемся по удочкам (фото 9). Появились новые модели в линейке зимних телескопов Arctic Char. В прошлом году мы презентовали Arctic Char с небольшой рукоятью и мотовильцем для лески – модель Sensor. Она была предназначена для блеснения на малых глубинах – до четырех метров максимум, больше намотать лески на мотовильце - проблематично.

Тем не менее, этот простой Sensor пользовался огромной популярностью – в прошлом году было продано неимоверное его количество. В этом же году на его базе сделали удочку с удлиненной рукоятью - под установку катушки. Для этого на рукояти предусмотрена специальная площадка, а прикрепить катушку можно или на термоусадочные трубки, или обычной изолентой. И лови тогда хоть на десяти метрах! Одна из новых моделей - трехчастная (Sensor Jig 3), другая – двухчастная (Sensor Jig 2). Эти удилища предназначены в первую очередь под блеснение окуня, но по своим мощностным характеристикам способны ловить и некрупного судака, и травяную щуку.

Следующая новинка – комплект для охоты на крупного хищника (фото 10): приличного судака, щуку, налима, а также для ловли в толпе, где немаловажна маскировка своих действий от окружающих конкурентов-рыболовов. В комплект входит удилище в трех жесткостях (мягкий, средний и жесткий хлыст) и зимняя мультипликаторная катушка (передаточное отношение 3,8:1). В конструкции катушки предусмотрен фрикцион с регулировочной «звездочкой» и трещотка, последняя разрешит установить удочку на льду и отойти от неё – будет поклевка, так сразу услышите. Для отпуска приманки на глубину фрикцион отключается специальной кнопкой.

Шпуля катушки посажена на подшипники (фото 11) и передаточный механизм – с минимальным количеством люфтов, что сказывается в лучшую сторону и на эргономике в общем, и на надежности в частности. Очень легкий ход шпули – такой, что катушку и по открытой воде можно применять, но там, где не требуется дальний заброс – например, при лодочной ловле или болонской удочкой в проводку с дальним отпуском на реках.

Что позволяет такой комплект? Безо всяких проблем и без спутанной лески ловить на любых глубинах. Ставить более тонкие лески, потому что есть фрикцион – на рывках рыбы он включается в работу. И даже при подходящих температурах ловить с тонким шнуром – руки тот резать не будет благодаря катушке. Позволяет ловить более быстро – и спускать приманку, и доставать её из воды. И более скрытно – не надо размахивать руками, доставая из-подо льда пойманную рыбу.

К слову, катушка не способна обмерзнуть – на «мульте» нет ни лесоукладчика с «глазком», ни еще каких устройств, которые могли бы покрыться ледяной коркой. Сделана катушка из морозоустойчивого пластика. Разве что пропускные колечки удочки могут обмерзнуть, но они большого диаметра и освободить их будет несложно. Такой комплект очень пригодится корюшатникам.

Ну вот, кратенький обзор новинок 44-й выставки мы завершили. Теперь будем ждать весеннюю выставку, которая пройдет 28 февраля – 3 марта 2019 года всё там же – на ВДНХ.

До встречи!