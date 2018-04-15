Пикерный подход к крупному карасю Владимир Клень | 15 апреля 2018 г.

Весенняя ловля карасей не только азартна, но и результативна. А целенаправленно ловить их пикером я стал лет десять назад. Начинал с небольших водоемов, где доминировал некрупный карась. Пикерная рыбалка увлекла настолько, что стал расширять географию ловли. На сегодня в активе значатся караси не только из прудов и малых озер, но и из карьеров, водохранилищ, речных проток и даже больших рек.

И можно успешно ловить карасей даже в очень заиленных и полностью заросших травой водных объектах. Оказалось, что при грамотном подходе и наличии практики для пикера нет невыполнимых задач.

Не отношу себя к тем, кто готов неделю ожидать одну единственную поклевку трофейной рыбы, однако приоритетным всегда считаю ловлю если не трофейных, то, по крайней мере, крупных рыб. А чтобы их поймать, изначально важно правильно выбрать место и время ловли. На этом остановлюсь подробнее.

Явление и наблюдение

Типы водоемов, в которых водятся караси, я перечислил выше. Сказать, что на поимку крупных особей можно рассчитывать во всех из них, будет неверно. Встречал я и водные объекты, где в силу природных факторов караси не вырастали до размеров, радующих глаз. Но таких водоемов не так-то много.

И даже если мы порой полагаем, что где-то водится лишь мелкий карась, далеко не всегда это так. Крупный карась, а таким я считаю особь от 500 г и выше, просто не выдает своего присутствия и клюет редко. Причина такой ситуации часто объясняется его особенностями питания: крупные караси поедают ракообразных, корни и стебли растений и т.д., игнорируя ходовые рыболовные приманки - червей и всевозможных личинок.

По сути, именно весна, а точнее - апрель и май, являются тем периодом года, когда вероятность поимки крупных карасей возрастает. После ледостава они покидают места зимовки и рассредоточиваются по водоему, предпочитая хорошо прогреваемые мелководные участки, где глубина порой не превышает полуметра.

В отсутствие свежей растительности они активно питаются тем кормом, который способны обнаружить.

Знаю несколько озер, где крупные караси ловятся не более трех-четырех недель в году. Активность их клёва движется по синусоиде. После таяния льда и потепления они с каждым днем всё оживленнее питаются в прибрежной зоне. На пике клёва за рыбалку удается вытянуть из воды несколько десятков увесистых рыбин. Затем караси попадаются всё реже и реже – уровень клёва движется по нисходящей. И когда за день начинаешь вытягивать всего одного-двух, а на календаре уже середина мая, о водоеме можно забывать до следующего года.

Еще более скоротечным бывает карасиный клёв на реках. Остановки рыб во время карасиного хода к местам нерестилищ в среднем длятся пару недель. Но многое зависит от особенностей акватории конкретной стоянки.

Досконально изучая на протяжении большого периода времени протяженный участок одной из крупных рек, я выяснил, что в затонах, старицах, протоках и отдельных поливах караси стоят дольше. Но есть места, где они «зависают» всего на несколько дней. Как правило, это небольшие заводи, устья ручьев, места сброса сточных вод и т.п. Затем движутся дальше. Кроме того, на продолжительность стоянки и клёва оказывают влияние погодные условия, уровень воды, состояние речной поймы, работа гидросооружений и т.д.

Так что, если стоит цель поимки крупного карася, требуется хорошее знание конкретного водоема, особенностей поведения в нём рыб этого вида. В противном случае успех может носить случайный характер, либо караси станут приловом к вездесущей и шустрой плотве, подлещикам, уклее и прочим рыбам.

Пикерный расклад

Караси – рыбы придонные, поэтому пикер отлично подходит для их ловли. Особенно если учесть, что весной растительность лишь набирает силу, акватория чище и даже если кидать оснастку на сухой тростник или камыш, риск её обрыва минимален. Поэтому такой ситуацией можно и нужно пользоваться.

К тому же пикер - в отличие от поплавочного удилища - обладает еще и массой преимуществ. Таких, как дальность и точность заброса к удаленным от берега и затопленным кустарникам, островам и т.п., надежной фиксацией оснастки на дне в нужной точке. Облавливать такие сектора с поплавочной удочкой часто нереально. Плюс современная легкая донка не только не уступает, но порой и превосходит поплавок в плане фиксации осторожных поклевок. Особенно при сильном ветре на большом удалении сектора ловли от берега. Да и в плане надежности даст фору.

Замена пикера на фидер возможна, но реально требуется разве что при ловле на сильном речном течении, когда понадобятся тяжелые кормушки (100 г и более) и необходимость выполнять дальние забросы оснастки.

В стоячих водах и в речных акваториях со слабым течением вполне достаточно пикера. Отметил для себя, что чаще всего средняя дистанция моей ловли составляет 20 - 30 м, а на малых водных объектах - не более 15. Да и кормушки (а реже - груз) требуются максимально легкие, чтобы не зарывались в грунт или ложились на донную растительность, не прошивая её.

Я перепробовал немало монтажей пикерных оснасток. В результате пришел к самым что ни на есть простым, надежным и одновременно эффективным. При активном клёве карасей - это Патерностер Гарднера, при слабом клёве – скользящий вариант In-Line. Достоинство последнего в том, что леска или шнур имеют свободный ход. Крупные караси осторожны и разборчивы. При малейшем дискомфорте способны покинуть сектор ловли - и дождаться их повторного появления будет проблематично. Поэтому такая оснастка их меньше настораживает.

У монтажа In-Line есть две разновидности. Первая – без отвода. Простейший классический вариант. На основную леску толщиной 0,16 - 0,18 мм устанавливается коннектор для крепления кормушки, далее – бусина-отбойник плюс стопор (если требуется), скрутка-антизахлестыватель и поводок. Такой монтаж хорош для ловли на твердом дне. Леску после заброса я не натягиваю - вершинка пикера почти не сгибается, чтобы во время поклевки карась не чувствовал сопротивления, спокойно заглатывая приманку. Но его самоподсекание не происходит.

Когда дно заиленное или густо покрыто прошлогодней растительностью, рациональнее применять монтаж In-Line с отводом длиной 5 - 10 см. В этом случае кормушка после погружения хоть и зароется, но поводок останется на поверхности, обеспечивая более качественную работу оснастки.

Вместо лески можно использовать шнур, обладающий рядом достоинств: он лучше передает робкие, малозаметные поклевки карасей, а также увеличивает результативность подсечек благодаря своей нерастяжимости.

Да и при вываживании рыб с ним чувствуешь себя увереннее. Важно лишь не переусердствовать с толщиной. На чистой воде я считаю достаточным толщину 0,08 - 0,10 мм, в сложной акватории – 0,12 - 0,13 мм. Никогда не использую «плетенки» ярких расцветок, они настораживают рыб в прозрачной воде. С зеленым или коричневым шнурами ловить практичнее. В качестве поводковой использую монолеску диаметром 0,1 - 0,14 мм. Ну и не последнюю роль для успешного вываживания трофея играет настроенный фрикцион катушки.

Пикерные вершинки выбираю исключительно мягкие, стеклопластиковые. И чем они тоньше – тем лучше. Ну а выбор оптимальной кормушки определяется местом, условиями ловли, погодой. По общему правилу стремлюсь к самым легким. При ловле на ковре прошлогодней травы хороши кормушки массой до 5 г, без дополнительного груза, с одним лишь сеточным каркасом.

Начинающих хочу предостеречь от применения на малых глубинах блестящих кормушек, которые в чистой воде бликуют, настораживая рыб. Ну и важна форма, а также объём кормушки. К примеру, в стоячих водах при заиленном дне оптимальнее цилиндрические пластиковые, которые лучше выходят на поверхность при подмотке.

Что касается крючков, то я не сторонник использования мелких крючков из тонкой проволоки. Ходовыми считаю крючки из упругой, хорошо амортизирующей проволоки, желательно с чуть загнутым к цевью острым жалом №№ 8 - 12. Когда иной раз после едва заметной поклевки вытягиваешь упитанного карася, засекшегося крючком лишь за краешек губы, понимаешь, насколько важен этот элемент оснастки.

«Кулинарные» вопросы

Успех пикерной ловли карасей в холодной воде зависит от прикармливания. Я убедился, что для этого лучше подходят мелкодисперсные сухие смеси с нейтральной ароматикой. С прошлого года вообще стал применять зимние «пылевые» прикормки со слабым запахом. Карась остро реагирует на ароматику - и резкие запахи способны его отпугнуть. Кроме того, слишком питательная смесь может быстро насытить рыб, которые затем покинут точку ловли.

Из иных проверенных ингредиентов, к которым рыба моего региона хорошо адаптирована, отмечу лишь вареное пшено. Его добавление в массу в небольшом количестве не вредит. Но обходиться можно и без этой крупы.

Давно отметил для себя важность цвета прикормки. Она не должна контрастировать с дном. Крупные караси сторонятся заметных пятен, особенно светлых. Кроме того, контрастная прикормка привлекает внимание мешающей ловле мелочи. Поэтому прикорм чаще всего затемняю черным грунтом. Добавление в готовую массу животных компонентов излишне.

Обильное раскармливание точки ловли не произвожу. Карася лучше недокормить, чем насытить. Высыпаю 2-3 больших кормушки и начинаю ловить, наблюдая за реакцией рыб. Если корм и приманки пришлись им по вкусу, во время каждого последующего заброса уже при помощи миниатюрной кормушки досылаю в точку малые порции корма.

Если же через час-два карась не выдает своего присутствия, корректирую ловлю. Для этого можно изменить дистанцию, сместить угол, изменить состав прикормки и даже перейти на резервную точку, присмотренную заранее. Словом, не дожидаться рыбы, а искать с ней встречу.

Основные приманки для ловли карасей традиционны. Это черви, мотыли и опарыши, как по отдельности, так и в комбинациях друг с другом. При отсутствии или плохом клёве полезна дополнительная подсадка к ним на крючок некрупной пенопластовой горошинки - та приподнимет приманку над дном и заставляет её парусить в районе прикормочного пятна. Это подвигает рыб на более активные действия.

Начало и середина весны - не лучшее время для применения растительных насадок, однако отдельные эксперименты оказались удачными. К примеру, хорошо зарекомендовала себя воздушная (вулканизированная) кукуруза (Corn Puff), она содержит привлекающие рыбу запахи (в частности - рыбьи и смеси фруктов, так называемого scopex), плюс работает аналогично шарикам пенопласта, приподнимая над дном наживку. Правда, в воде эта насадка держится недолго, размокая минут через 15 и требуя замены.

А прошлой весной мой приятель удачно ловил крупных карасей на оснастку с кормушкой типа «Метод», насаживая на крючок плавающие мини-бойли собственного приготовления из гороховой муки, соли и яйца. Так что экспериментировать с растительными насадками и «бутербродами» смешанного типа (червь-кукуруза, мотыль-перловка и др.) вполне оправданно. Кроме того, они способны отсечь ненужных рыб - бойли или обычной перловкой уклейка, мелкий ерш или окунек не прельстятся, а мотыля всегда пустят в пищу.

Положительно способна повлиять на клёв карасей обработка приманки дипами, у меня эта жидкая субстанция сработала, помимо упомянутого scopex, с запахом чеснока, аниса, шоколада, кокоса и ананаса. Экспериментируя с ними можно получить ощутимый эффект.

Заметки на полях

Являясь сторонником активной донной рыбалки, я никогда не жду у моря погоды. И пусть ловля карасей не относится к темповой, при отсутствии поклевок активно работаю пикерным удилищем – скажем, неизменно выполняю потяжки. Смещаю кормушку примерно на полметра, делаю паузу - и так несколько раз. Благодаря этому кормушка отрывается от дна, поднимает облако мути, приманка приводится в движение. В этих фазах поклевки происходят либо, что называется, влёт, либо после остановки оснастки.

Осуществив результативную подсечку крупного карася, я форсировано вывожу его из зоны ловли, дабы не пугал своими выкрутасами сородичей. Усиленно сопротивляется он чаще всего на начальной стадии вываживания или конечной. И в случае схода клёв этих рыб может вообще прекратиться. Поэтому наличие подсачека на рыбалке обязательно.

Ранним утром в холодные дни карась активничает редко. Поклевки носят скорее единичный характер. На системный клёв можно рассчитывать ближе к полудню - по мере прогревания воды. Поэтому чем мелководнее место, тем выше вероятность активности рыб. А если позволяет время, задержаться на берегу стоит до сумерек. Вечерний клёв тоже способен подарить массу приятных впечатлений.

Неблагоприятно на пищевую активность карасей влияет резкая смена погоды, снижение температуры в течение дня, сильный ветер. А вот потепление, ветра южных направлений, а также теплые майские дожди, наоборот, радуют.

Успешно отловив крупных карасей на одной водоеме, всегда можно продлить удовольствие, переключившись на иной водный объект, ибо караси нерестятся неравномерно. К тому же в мае им на смену приходят более мелкие особи, нерестящиеся в несколько заходов. Так что весной с пикером скучать не придется.