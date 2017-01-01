Пенопластовые лещи Владимир Клень

В последнее время возросла популярность фидерной ловли мирных рыб на такую нетрадиционную насадку, как пенопластовые шарики. Причем в отдельных регионах этот полимер сумел вытеснить проверенные веками классические доночные приманки. С учетом собственного опыта применения пенопласта расскажу о ловле на него речных лещей.

В плане психологии фидерная ловля на пенопласт чем-то схожа со спиннинговой ловлей, где применяются сугубо искусственные приманки из железа, силикона и иных материалов. Для тех, кто делает ставку на них, первичным фактором успеха является вера – вера в саму приманку. А мастерство рыбака отходит уже на следующий план. Причем в контексте освоения техники и тактики использования пенопласта дело обстоит гораздо проще, нежели у спиннингиста, где каждая приманка требует индивидуального подхода. Вместе с тем у, казалось бы, «одноклеточной» пенопластовой горошины тоже имеются свои секреты. Но прежде чем о них рассказать, начну с рассмотрения главного вопроса – почему рыба клюет на пенопласт.

Мнение рыболовов практиков на этот счет неоднозначно. Большинство вообще не пробовало применять эту приманку, отдавая приоритет проверенным временем натуральным наживкам и насадкам. Кто-то экспериментировал с пенопластом исключительно при ловле карасей, которые считаются хоть и капризными, но всё-таки бесшабашными рыбами. Эти рыболовы полагают, будто карась способен питаться всем, что попало.

Третьи используют пенопласт исключительно вместе с натуральными приманками в виде так называемых «бутербродов», добиваясь таким путем их поднятия над дном и лучшего балансирования в толще воды. Четвертые хоть и верят в пенопласт, но убеждены, что он выступает не столько приманкой, сколько неким раздражителем для рыб, своего рода преградой на пути к находящемуся в кормушке корму и потому просто глотают его, дабы не мешал.

Моя точка зрения на этот счет иная. Основываясь на длительной практике использования пенопласта, я пришел к выводу, что приведенные выше аргументы имеют под собой основания, однако выступают скорее сопутствующим факторами. Первичным же является иной посыл – пенопласт (фото 1) является отменной имитацией натуральных насадок и потому рыба поглощает его осознанно, принимая за питательный кормовой объект. И если ранее я в полной мере относил этот тезис лишь к речным обитателям глубин, то сейчас активно провожу эксперименты на озерах и начинаю убеждаться, что даже в стоячей воде пенопласт способен себя хорошо проявлять.

Как на фидер, так и на пикер ловлю на него лещей, густеру, плотву и даже уклею. Причем бывало, что одну рыбу за другой, едва насадка опускалась на дно. Однако сегодня речь именно о речной пенопластовой ловле, поэтому перехожу к ключевым характеристикам пенопласта, которые предопределяют его высокую эффективность в качестве фидерной насадки, нацеленной на ловлю лещей.

Основные аргументы

Условно все характеристики пенопласта можно разделить на основные и дополнительные. К первым относятся хорошая плавучесть рассматриваемого полимера, который на 98% состоит из газа, заключенного в микроскопических тонкостенных ячейках полистирола. Благодаря этому надетое на крючок «зёрнышко» (фото 2), во-первых, привлекательно шевелится в воде при погружении оснастки. Во-вторых - мельтешит в речных струях после достижения кормушкой или грузилом дна. А, в-третьих, при слабом клеве, благодаря выверенному подбору, способно приподнимать от дна не только пустой крючок, но и насаженные на него дополнительные натуральные приманки (опарышей, червей, шитиков, перловку, горох, кукурузу и т.д.).

Именно благодаря плавучести пенопласта обеспечивается его визуальное сходство с натуральным прототипом. Это как в случае использования безнасадочных приманок в подледной ловле. «Игра», только активная, заставляет рыб принимать несъедобную имитацию за ее природный прообраз. А если учесть, что из кормушки вылетает множество питательных частичек, то оказавшееся среди них парящее пенопластовое «зёрнышко» надежно маскируется под аналогичный натуральный компонент.

В условиях быстрого речного течения рыбам становится трудно распознать подлог. К тому же лещи, о которых ведем речь, стайные рыбы, среди них существует определенная конкуренция во время выхода на кормежку к «накрытому» на бровке «столу». При виде играющего у самой кормушки «зёрнышка» лещ попросту глотает его, пытаясь опередить сородича.

Ну и второй ключевой характеристикой является упомянутое выше внешнее сходство с натуральными пищевыми объектами, которые составляют пищевой рацион одного из основных речных хозяев – леща. Именно по этой причине производители профильных пенопластовых шариков для рыбной ловли начали не только окрашивать их в различные яркие цвета (зеленый, желтый, оранжевый, красный и др.), но и придавать полимеру запах, сдабривая аттрактантами (мед, корица, ваниль, анис, карамель, мотыль). Пенопласт хоть и является продуктом химической промышленности, но он безвреден для здоровья и хорошо контактирует с пищевыми продуктами.

На вкус и цвет

Опробовав разный профильный пенопласт, пришел к выводу, что при ловле речных лещей приоритет следует отдавать двум цветам – лимонному (фото 3) и белому (фото 4). Причем совсем не обязательно покупать точно откалиброванные «зёрна» в магазине. Прекрасно подойдут и отслоенные крупинки от обыкновенного монолитного куска строительного пенопласта. Да и запаха у полимера может не быть вообще. Достаточно аромата, которым обладает корм, находящийся в кормушке. Но если всё-таки применяется пахучий полимер, то стоит предусмотреть сочетаемость его запаха с запахом прикорма.

Сделал я и еще один необычный вывод. Лучше, когда пенопластовая «горошинка» будет сопоставима по размеру с частицами питательной массы в кормушке. Именно поэтому неизменно добавляю в готовую магазинную смесь пареную перловку, горох или кукурузу. Вымываясь из кормушки, они маскируют пенопласт - рыбе сложнее отличить подвох.

Обычно подбираемое «зерно» пенопласта не превышает в диаметре 4 мм, в то время как крючок под леща находится в диапазоне №№ 6 - 8. Даже если маленькая «горошинка» на большом крючке и не поднимется от дна, всё равно будет двигаться за счет силы течения. А речные лещи чаще собирают («пылесосят») корм, стелящийся по дну. При использовании более мелких крючков «горошины» поднимаются выше, после чего учащаются поклевки плотвы, густеры, голавлей и пр.

Перед тем, как насадить шарик на цевье, обязательно разминаю его, катая между двумя пальцами. Тогда он становится мягче, обеспечивая лучшее скольжение по крючку, что положительно отражается на результативности подсечек. При этом жало крючка должно обязательно выходить из шарика наружу.

Эксперименты с насаживанием на крючок нескольких пенопластовых горошин уместны, но большинство речников-доночников, включая меня, едины во мнении, что это излишне. Видимого эффекта нет. Разве что при формировании «бутерброда» с натуральными компонентами (фото 5) и обеспечения подъема комбинированной приманки от дна можно проколоть не один, а два-три шарика, если нет одного большого, подходящего для этой цели.

Дополнительные аргументы

Ну а к дополнительным характеристикам пенопласта, прежде всего, отнесу его надежность. «Зерно» прочно держится на крючке (фото 6), не требует замены после вытаскивания фидерной оснастки для перезаброса. Лишь после результативной подсечки и успешного вываживания леща стоит насадить на крючок новую «горошину», ибо прежняя хоть и не всегда, но деформируется пойманной рыбой и потому теряет презентабельный вид.

Кроме того, пенопласт не объедается мелочью, в силу чего целенаправленно работает на привлечение внимания именно достойных по размеру рыб, к коим относятся лещи.

Помимо отмеченного, долговечный полимер имеет мизерную стоимость, не занимает много места и не требует особых условий для хранения. Раскрошите кусок упаковочной плиты - и шариков хватит на длительное время. Надо лишь предусмотреть тару для их хранения. Она должна быть такой, чтобы при вытягивании одной «горошины» ветер не раздул все остальные, ведь они крайне легкие. К тому же «горошины» липнут к пальцам и снять их по причине электризации непросто - опять же разлетятся. Пакетик ли применять для этих целей, баночку с закруткой, как у меня, либо что-то иное – дело индивидуальное.

Плюс к сказанному, пенопласт является всесезонной, круглосуточной насадкой. Ловлю я на него с начала весны до поздней осени, фактически до заморозков. Причем как днем, так и ночью. А ночь, как известно, отличное лещовое время.

Пропорции в монтажах

Многочисленные эксперименты показали, что при использовании в качестве приманки пенопласта допускаются фактически все ходовые речные фидерные монтажи оснастки. Это и с трубочкой-противозакручивателем (фото 7), и классический Патерностер, и Ассиметричная петля, и спортивная классика – скажем, Running feeder rig, и иные.

Самым непростым вопросом при монтаже является определение длины поводка. Как показывает личная практика, наиболее выигрышным вариантом видится короткий лесочный поводок – от 3 до 10 см длиной. Причем чем ближе он находится к кормушке, тем чаще происходят поклевки. Казалось бы, крупная, не крашенная под грунт и потому выделяющаяся на нем кормушка способна насторожить пугливого леща, однако этого не происходит. Лещ ловится отлично. Причем дождавшись активной стадии клева, мне доводилось вытягивать этих рыб одну за другой. А при ловле на два фидера одновременно не знаешь, за какой и хвататься. Лещ за лещом продолжают соблазняться воздушными шариками на сверхкоротких поводках. Поклевки визуально ярко выражены. Фидер буквально сотрясается. При этом в 95% случаев лещи засекаются по классике - за нижнюю губу.

Вместе с тем выдаются рыбалки, когда при слабой активности лещи упрямо не хотят клевать на пенопласт, отдавая приоритет натуральным приманкам на длинном поводке (70 - 100 см). Либо в течение суток более успешно ловятся то на пенопласт, но на натурпродукт. Учитывая это, приходится либо постоянно экспериментировать с размером поводка, устанавливая то короткий, то длинный, либо ловить на несколько фидеров с разными типами монтажей и поводками, либо конструировать монтаж с двумя поводками одновременно. Вариантов последних много.

Мне нравится собственный, скомпонованный из аккуратной металлической трубочки-противозакручивателя, бусинки-отбойника и тройного вертлюжка, на который натянуты два силиконовых кембрика длиной 5 - 6 см (фото 8). Через кембрик-отвод проходит короткий поводок с пенопластинкой, через второй кембрик – длинный поводок с натуральной приманкой. Во втором случае силиконовая трубочка лучше разводит оба поводка между собой. Если и приходится на рыбалке менять поводки вследствие их скрученности и деформированности, то не более одного раза.

Оптимальность оснастки

Учитывая, что увеличение диаметра поводковой лески уменьшает ее скручиваемость, при ловле лещей короткий поводок я вяжу из лески 0,18 - 0,20 мм, а длинный - из более тонкой, от 0,14 до 0,18 мм. Последний должен оказывать минимальное влияние на презентацию приманки, чтобы та представала перед рыбой как можно естественнее. На его крючок редко нанизываю пенопласт, чаще применяю опарышей и прочее лещовое лакомство. Либо компоную смешанную искусственно-натуральную приманку, о чем упоминал выше. При таком подходе попутно увеличиваются шансы поимки иных речных рыб. Когда же подходит лещовая стая, она их попросту сгоняет с точки.

Плетеная леска для поводков при ловле лещей не годится. Карасей и карпов с ними ловить можно, но речных рыб – нет. Ну а кормушки следует подбирать в зависимости от условий ловли. На слабом и среднем течении – открытого типа, на сильном – закрытого. Главное в обоих случаях, чтобы даже крупные частички корма были способны пройти через отверстия, не застревая в корпусе кормушки. Соответствующей должна быть и консистенция прикормочной смести – рассыпчатой, не липкой.

Без ограничений можно применять пенопласт на оснастке с грузилом вместо кормушки, что чаще практикуется в пикерной ловле. Однако и в этом случае предпочтительнее, если прикормка будет забрасываться в воду рукой либо рогаткой. Причем оснастка любого вида не обязательно должна быть статичной. Даже при сильном течении, не говоря уже о слабом, приманку можно, а порой - и нужно шевелить, делая потяжки. Это пробуждает к ней интерес со стороны рыб.

Не сомневаюсь, что продолжая совершенствовать собственную практику «пенопластовой» ловли, сделаю еще немало полезных открытий, которые позволят успешно ловить лещей и иных обитателей водоемов. Причем на разные оснастки в разные поры года.