Палтусы ждут! Олег Ляльковский

Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то целенаправленно отправлялся в Норвегию за сайдой, зубаткой или, скажем, морским окунем? Думаю, что нет. Зато наверняка знаете о массе людей, которые едут за палтусом. Оно и понятно, ведь палтус - пожалуй, самый желанный трофей в норвежских водах.

Популярен в Норвежском море и сезонный лов крупной полярной трески-скрея в феврале - марте, и какие-то там Big Game заморочки с акулами, но спросите немца, литовца, финна или норвежца, встреченного на воде, на пирсе, да хоть на местной заправке, зачем они здесь - и все в один голос ответят: «Halibut!» А «халибут» – это как раз и есть палтус по-английски. И это правда. А потому что этот представитель семейства камбаловых очень силен, хитер, мало предсказуем, боец, каких поискать, да к тому же еще достигает огромных размеров.

Палтуса можно сравнить с нашим сомом. Пусть даже в каком-то водоеме сом встречается в большом количестве, всё равно каждая его поклевка - это всегда бонус, всегда удача. Так и с «халибутом» - проходных поклевок здесь не бывает. Даже искушенные в морской рыбалке люди всегда рады поимке палтуса, пусть и небольшого. А что же с большим? Крупный палтус - килограммов под 50 и выше - это уже событие, с непременной фотосессией на пирсе, выдачей всяких разных сертификатов «рекорд базы» и т.д. и т.п. Рыба настолько значимая с точки зрения промысла, что, например, в городке Скролсвик (Skrolsvik) в коммуне Траной (Tranoy) есть даже музей палтуса.

Бывает, конечно, что палтус попадается при ловле трески на вабик или «влетает» в прибрежной зоне при ловле зубатки, но все это баловство и случай. Давайте же замахнемся на целенаправленную ловлю хозяина Норвежского моря.

Что мы знаем о палтусе?

Рыба эта нашими рыболовами не так уж хорошо изучена. Доподлинно известно, что весной с потеплением воды и появлением в прибрежных водах кормовой рыбы в достаточном количестве (сайды, мелкой трески, а летом еще и скумбрии) палтус выходит на мелководье. По морским меркам - это глубины 20 – 150 м. Наблюдается сие в период с марта по октябрь. В остальное время принято считать, что «халибут» уходит на глубины от четырехсот метров и более, а в случае с синекорым его подвидом - так и вовсе до километра. Там же этот загадочный представитель камбаловых и нерестится.

В первом приближении кажется, что палтус, как и все камбаловые рыбы, - засадчик. Само строение его тела вроде бы указывает на то, что это донный хищник, выжидающий, когда добыча сама приплывет в его пасть и активно использующий маскировку. Однако это вовсе не так. Всё было бы слишком просто - ловили б палтуса, как того судака, со дна на некое подобие джига, да горя бы не знали. Пожалуй, всего бы уже переловили.

На деле же эта неуклюжая с виду рыба обладает молниеносной реакцией, хорошей стартовой скоростью и, главное, обожает охотиться, при этом активно перемещаясь в самых разных слоях воды, вплоть до поверхности. Наш гид-норвежец рассказывал, что неоднократно в июне - июле наблюдал палтусов, в том числе и весьма крупных, принимающих солнечные ванны у поверхности воды. Но классической всё ж считается ловля в двух-трех метрах от дна.

Палтус - вершина пищевой цепи среди рыб Норвежского моря - охотится без разбору на всё, что попадется на пути. В интернете даже описан случай поклевки крупного палтуса на 20-килограммовую треску при ее вываживании. Вот она - степень безбашенности этой рыбы.

Как ловят палтуса?

Сами норвежцы ловят «халибута» почти сплошь промысловыми снастями – например, long line, это морской вариант перемёта. А то и вовсе тралами. И предпочитают большей частью пресноводную рыбалку на лососевых. Спортивная же ловля палтуса очень популярна среди финнов, немцев, прибалтов - преимущественно представители этих стран и соседствовали с нами на норвежских базах. Немцы ловят, как и большинство в море - в отвес, а вот финны - как всегда на своей волне: часто практикуют большой троллинг с даунриггерами, флешерами и прочими специальными приспособами.

Могут себе это позволить, поскольку приезжают сплошь со своими катерами - границ толком-то на пути у них нет, да и ехать недалече. Мы же, по понятным причинам, ловим по классике - в отвес.

Техника и тактика ловли

Ловля ведется с дрейфующей лодки в отвес. Как правило, экипаж состоит из трех - четырех человек. Ловят все с одного борта. Палтус может находиться в любом слое воды от дна до поверхности. Но особенно велика вероятность его присутствия в нижней трети толщи. Именно в этом горизонте чаще и держат палтусятники свои приманки. Предположим, глубина в месте ловли 50 м - такая вот красивая цифра. Допустим, с лодки ловят четверо. Оптимально развести все 4 приманки по разным глубинам и работать командно.

Скажем, первый ловит в самом нижнем слое 1,5 - 3 м от дна, а каждый последующий поднимает приманку на 3 - 5 м выше предыдущего (считаем обороты катушкой и смотрим на цвет мультиколорной «плетенки»). Таким образом, последний будет как раз в среднем слое. Делается это для того, чтобы, во-первых, облавливать весь перспективный слой воды сразу, во-вторых, чтобы не смущать палтуса обилием приманок перед его носом. Бывает, «большая камбала» смакует приманку у одного - тот чувствует тычки и легкие потяжки, замирая в волнующем ожидании, затем у другого, а спустя еще пару минут фрикцион трещит у третьего...

Время от времени приманку лучше опускать и поднимать метров на 10, причем делать это асинхронно всем членам команды. Тот, кто был повыше, уходит ближе ко дну - и, наоборот, кто ловил у дна пробует повыше. В общем, некое подобие схеме работы поршней. При выходе на глубины 100 м и более все выматываются - и лодка возвращается на исходную, только правее либо левее от предыдущей точки старта метров на 30 - 50, чтобы прочесать новую траекторию, благо картплоттер постоянно пишет трек и все видно на дисплее.

Снасть

Снасть на палтуса - вопрос серьезный, ведь «влететь» может экземпляр за двести кило, потому компромиссы здесь неприемлемы.

Удилище - оптимально с тестом не менее 400 г, лучше - 600 г, мощность лишней не будет. Главное требование - чтоб удочка не была слишком тяжелой, потому откровенно дешевые стеклянные модели не годятся - к концу дня руки отвалятся ими махать. Я использую Westin w4 c тестом 200 – 600 г и мощностью по леске 30 – 50 lb. Обратим внимание на достаточную длину рукояти (фото 1) и совместимость с упорным поясом (фото 2). Катушкодержатель любого морского удилища, а особенно предназначенного для палтуса, должен быть мощным и надежным (фото 3).

Катушка - обычно мультипликтор в морском исполнении (стойкость к коррозии от соленой воды) с лесоемкостью по меньшей мере 300 м (а лучше - 500) шнура 40 lb и передаточным числом не менее 5:1 (оптимально 6:1), чтоб быстрее выматываться с больших глубин - в море это критично, поверьте на слово. Вдобавок нужны надежный мощный фрикцион и удобная ухватистая ручка катушки. Четвертый год использую бюджетную катушку Tica Seaspirit - полет нормальный.

Шнур - лучше многоцветный, меняющий окрас через каждые, скажем, 10 м - для простоты подсчета глубины ловли. Например, Stinger PowerLine multicolor в размотке 300 м - тоже надежный бюджетный вариант, т.к. покупать «плетенку» именитых морских брендов метражом с больших бобин выходит не просто недешево, а очень дорого. На мой взгляд, оптимален классический четырехжильный шнур - переплачивать за восьмижилку смысла особого нет, ведь дальние забросы здесь не требуются вовсе, ловим-то в отвес.

Поводок и аксессуары. К концу шнура привязывается силовой вертлюг морской серии - снова важна устойчивость к соленой воде. Например, неоднократно проверенные в бою морские вертлюги Stinger, к ним вяжется специальным узлом (фото 4) метра полтора миллиметрового флуорокарбона - только этот узел, из известных мне, способен совладать с неподатливым толстым «флуром». В самом низу - супернадежная морская застежка вроде Seabehr (фото 5), а далее - приманка. Флуорокарбоновый поводок служит, в первую очередь, для защиты от донного абразива да рыбьих зубов, маскировка здесь - лишь побочный эффект, впрочем полезный. На выходе у нас получается некое подобие обычной джиговой снасти - правда, раз в десять помощнее.

Выбор оснастки. При ловле палтуса лично я предпочитаю не размениваться на всякую другую рыбу. Потому на флуорокарбоновом поводке никаких дополнительных вабиков и прочих заманух не ставлю - при серьезном настрое не хочется отвлекаться на мелкую треску или сайду, которая в правильных местах постоянно теребит дополнительные крючки. Да и палтусу будет проще определиться с объектом атаки без всей этой мишуры.

Справедливости ради, скажу, что за все время норвежских вылазок у нашей компании случилось 3 эпизода поклевок палтуса на вабик, предназначавшийся для трески. Причем два «халибута» оказались вполне зачетного размера. Было еще два эпизода поклевок на пилкер, но пилкер - тема больше тресковая, и при ловле палтуса обычно проигрывает «силикону».

Палтус очень любит охотиться, потому предпочитает приманки с активной «игрой». Манера охоты у этой рыбы та еще - частенько он настигает жертву и прикусывает за хвост - эдакие кошки-мышки. Зубки у «халибута» - острые и достаточно длинные, потому мелкую рыбу при этом хватает паралич. Затем палтус издевательски отпускает свою жертву, но только на время, чтобы спустя пару секунд захлопнуть в своей пасти навсегда. Конечно, так происходит не всегда, часто палтус сразу делает «ам», но всякий раз, когда вам покажется, что приманку теребит мелочь, помните, это может быть палтус, возможно даже трофейный.

Приманки

Говорят, в 60-е годы прошлого века, когда макрели (скумбрии) в здешних водах еще не было, палтуса ловили на живца, небольшую сайду или тресочку, или же пилкерами. В наше время при ловле на «мясо» лучшей приманкой считается макрель, а весной до прихода оной - сайда. Рыбка оснащается специальными монтажами с двумя-тремя тройниками, огружается до стандартных 400 - 500 г (фото 6).

Из приманок (причем не только искусственных) «силикон» - № 1 для палтуса. Но есть типичная ошибка новичка - желание повесить монстроподобную огромную приманку: мол, большому куску и рот радуется. Пасть у палтуса действительно роскошная, но давайте учтем и техническую сторону ловли - дрейф, ветер, парусность и, конечно же, тест снасти. В этом свете оптимальны, на мой взгляд, вполне себе стандартные 20 – 25-сантиметровые «силиконки» массой 300 - 500 г - в зависимости от глубины ловли, их же мы используем и, к примеру, для ловли трески. Westin Crazy Daisy (фото 7) - вне конкуренции, хороши также Westin Slim Jim (фото 8), Westin Scarry Jerry. По моим наблюдениям, одинаково успешно работают и твистеры, и виброхвосты.

Но мне глянулась еще специфичная модель в виде камбалы - Westin Flat Matt (фото 9), по принципу работы она ближе к рипперу. Правда, на равномерных амплитудных взмахах удилищем такая силиконовая «камбала» не работает. У нее другая фишка: если мелко потряхивать удочкой, тогда хвост у Flat Matt буквально оживает и приманка максимально уподобляется природному прототипу. Кроме того, не будем забывать, что палтус видит добычу всегда снизу, а у камбалы силуэт самый объемный и потому заметный с этого ракурса.

Нравится мне и то, что у такой силиконовой «камбалы» стоит мощный одинарный крючок - на мой взгляд, лучшее решение для крупной рыбы - сходов с него не бывает. А на крюк этот обязательно подсадим полоску филейки сайды, трески или скумбрии, непременно с кожей - чтоб держалась. Ведь немаловажную роль у «халибута» играет обоняние.

Как-то нашими соседями по базе оказались опытные рыбаки из Германии. Они специализировались на палтусе, и только на нём. Так вот, немцы привезли с собой целый ящик мороженой скумбрии - дело было в мае, и местная макрель еще не зашла во фьорд. Скумбрию эту они не только размораживали, но и держали перед ловлей на солнце день-другой, чтоб пошел душок. На мой вопрос, для чего это, они ответили, что, мол, палтус чувствует этот запах с больших расстояний.

Надо сказать, «халибутов» они привозили исправно, а к финалу поездки и вовсе похвастались фотографией с пойманным трофейным экземпляром, на вид около 70 кг, измеренным и отпущенным. Норвежец-гид, тот и вовсе посоветовал на ночь оставлять наши силиконовые приманки в корыте с рыбьими потрохами - всё с теми же «парфюмерными» целями. Не знаю, насколько это определяющий фактор, но палтусы будто бы стали чаще отзываться на наши приманки.

Я убежден, что независимо от того, какая приманка применяется для ловли палтуса - снулая ли рыбка, силиконовая ли, пилкер - она должна обладать достаточно активной собственной «игрой». Именно для этого при ловле на снасточку рыбке-насадке острым филейным ножом разрезают хвост по позвоночнику или делают поперечные надрезы на боках. Помимо дополнительной подвижности, это еще и запах. Что касается цветов силиконовых приманок, то здесь всё как всегда: наиболее успешны два типа - натуральные цвета под треску, скумбрию или сайду и «кислота» (фото 10). Оптимальные кондиции приманки, повторюсь - 20 - 25 см, 350 - 500 г.

Места ловли

Львиная доля успеха в палтусовой ловле кроется в поиске правильного места. За годы знакомства с этим удивительным обитателем морских глубин, я вывел для себя несколько характерных черт правильного места ловли. Палтус, сродни нашему судаку, предпочитает твердое песчаное дно. Классическое палтусовое место - песчаное плато с глубинами 20 - 80 м, которое непременно должно соседствовать с глубиной. Возможно, палтус нашелся бы и глубже (самая глубокая точка, где лично у меня случилась заветная поклевка – 118 м), но там ловле очень мешает менёк (морской налим) - вешается буквально на всё при малейшем контакте с дном.

Положим, подходящее плато нашли, теперь убедимся, что здесь есть косяки кормовой рыбы - очень существенное подспорье в вычислении возможного местонахождения «халибута». При выборе места ловли очень важно учесть и направление дрейфа (читай, направление ветра) - оптимально сплавляться в сторону увеличения глубины, так меньше вероятность зацепов.

Бывает, вчера при юго-восточном ветре ты отлично отловился по палтусу в данном конкретном месте, а сегодня ветер - северо-западный, и чисто технически ловля здесь непродуктивна - часты зацепы, нет поклевок, дрейф слишком быстрый и т.п. Приходится сниматься с насиженной точки и искать новое место. Наибольшее число заветных поклевок у нас случалось на отметках 50 и 60 м. Возможно, впрочем, что это специфика майской рыбалки.

Неплохо, чтобы где-то поблизости от нашего выбранного песчаного плато находились глубины сто метров плюс, да острова с откровенными меляками – «халибут» здесь точно объявится рано или поздно, нужно только запастись терпением. В этом году при выходе лодки на банку с глубиной всего 18 м у скал у товарища случилась поклевка крупного палтуса, закончившаяся обрывом шнура.

Немного об алхимии

Ну и пара слов о второстепенных факторах. Доводилось читать про зависимость клева разной морской рыбы от фазы луны: дескать, в полнолуние - пассив. Этот вопрос я неоднократно адресовал опытным норвежским, финским и немецким товарищам - все в один голос уверяли, что это архаизм. Единственное, что можно сказать наверняка о влиянии луны - это уровень приливов и отливов, который достигает максимальных значении (220 см и более) именно в периоды полнолуния. Впрочем, сколько-нибудь устойчивой зависимости клева от уровня прилива или отлива и вообще от фазы моря мы за свою скромную практику не заметили.

Палтус поклевывал как на приливах, так и на отливах, причем с сопоставимой периодичностью. Так что на сегодняшний день я утверждаю, что нет лучшего или худшего времени для ловли палтуса. Объективных момента здесь лишь три: правильное место, правильный сезон и (в меньшей степени) ветер, а именно его направление и сила. Считается, что при северном и северо-западном ветре клев рыбы слабый. Что-то в этом есть, но я бы сказал, что момент этот больше технического плана. Дело в том, что норд-вест дует во фьорд со стороны открытого моря.

Просторы там огромны, и ветру есть, где разгуляться - волна под этими ветрами приходит порой нешуточная. Лодка встает в чересчур быстрый дрейф, приманки начинают бесконтрольно плавать где-то в толще, не достигая дна, «плетенка» уходит в воду почти горизонтально. Понятное дело, рыбалка на этом заканчивается до улучшения погоды. При смене ветра, что бывает по пять раз на дню, ситуация меняется - и мы снова можем комфортно ловить. Палтусы ждут!