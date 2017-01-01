Открыта навигация 2017 года на внутренних водных путях

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта, 31 марта открыта навигация 2017 года на участке от г. Камышев до Каспийского моря, 1 апреля - на Волго-Донском судоходном канале. Одновременно началась навигация в Азово-Донском бассейне.

Шлюз, расположенный на реке Кубань, проработает с 10 апреля по 1 ноября.

Шлюз на реке Воронеж начнет работу 15 апреля, а закончит 1 ноября. Шлюзы на реке Маныч проработают с 6 апреля по 23 октября.

Навигация 2017 года на Волго-Балтийском водном пути, в который входят гидроузлы на реке Свирь, Шексна, Волго-Балтийском канале, а также акватория реки Невы в Санкт-Петербурге, обычно начинается 30 апреля (но в этом году на Неве может стартовать с 14 апреля), а закончится 15 ноября. На реке Волхов шлюз будет работать с 5 мая по 31 октября. На Ладоге навигация тоже начнется в основном с 5 мая. В Беломорско-Онежском бассейне внутренних водных путей навигация продлится с конца апреля и по конец октября, а на Онежском озере — до середины ноября. Шлюзы Беломорско-Балтийского канала, расположенные ближе к Онежскому озеру, будут работать с 20 мая по 31 октября, остальные - с 20 мая до 15 октября.

В Калининградской области на реках Преголя, Дейма, Матросовка, Тростянка, а также на судоходных трассах Куршского залива навигация разрешена с 1 апреля.

Навигация 2017 года начнется в Москве и Московской области 24 апреля. В этот день должны начать работу шлюзы Канала им. Москвы, на реке Москве, на окских гидроузлах. Срок завершения навигации — 14 ноября. Также в эти дни должны начать работу и шлюзы на Волге в Ярославской области, входящие в зону границ Московского бассейна внутренних водных путей. Шлюз Угличской ГЭС откроется 24 апреля, а на следующий день начнут работу шлюзы Рыбинского гидроузла. Завершат они свою работу в сезоне 14 и 17 ноября соответственно.

На Каме навигация продлится с 25 апреля и до 10 ноября — это график работы шлюза Нижнекамской ГЭС в Набережных Челнах. С 30 апреля и по 3 ноября будет работать шлюз Воткинской ГЭС в Чайковском, а с 5 мая и по 1 ноября — шлюз Камской ГЭС в Перми. Павловский шлюз на реке Уфе, входящий в границы Камского бассейна, проработает с 3 мая по 1 октября.

Шлюзы Северско-Донецкой системы будут открыты по своим графикам в период с 25 апреля по 20 ноября. В Северо-Двинском бассейне сроки навигации - с 5 мая по 15 октября.

Шлюз Новосибирской ГЭС на реке Обь будет работать с 10 мая по 21 сентября. На Енисее Красноярский судоподъемник, расположенный при Красноярской ГЭС, будет работать с 3 сентября по 3 октября.

В целом по состоянию на 1 апреля 2017 г. навигация началась на 1.590 км внутренних водных путей.