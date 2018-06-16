Открылся Детский хоспис при Соборе святого Архистратига Божия Михаила поселка Токсово Всеволожского района Спортивное рыболовство | 16 июня 2018 г.

Когда происходят благие дела, душа и сердце наполняются благодатным теплом радости и счастья. Одно такое радостное и долгожданное событие недавно произошло в поселке Токсово.

13 апреля 2018 года силами Выборгской епархии РПЦ и правительства Ленинградской области в пятницу Светлой седмицы, день празднования иконе Божией Матери, именуемой «Живоносный источник», был открыт «Детский хоспис при Соборе святого Архистратига Божия Михаила поселка Токсово Всеволожского района».

После Божественной литургии, совершённой Преосвященнейшим Игнатием, епископом Выборгским и Приозерским, и пасхального крестного хода, состоялось освящение хосписа. За Литургией и при освящении здания молилось множество людей, приехавших со всей Ленинградской области, в их числе были представители общественных организаций, учащиеся образовательных учреждений, благотворители и простые прихожане.

Здание построили на средства прихожан и благотворителей, и изначально в нём предполагался сиротский дом. Но позже было принято решение об открытии хосписа, необходимость которого так давно назрела в Ленинградской области.

21 ноября 2016 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере социальной деятельности между Ленинградской областью и Выборгской епархией Русской Православной Церкви, и впервые в истории состоялась передача здания, построенного РПЦ, правительству области. Почти два года потребовалось для запуска в эксплуатацию хосписа и приведения его в соответствие различным нормам и требованиям. И вот долгожданное событие состоялось!

После освящения хосписа Преосвященный владыка произнес торжественную речь и в завершении сказал: Я сердечно всех вас поздравляю с Пасхой Христовой и с освящением Детского хосписа! В этот знаменательный день благодарю всех тех, кто потрудился и внес свою лепту в общее дело строительства!»

Слова особого тепла и благодарности были направлены настоятелю местного прихода отцу Льву Нероде. Один только Бог знает, сколько сил, нервов и переживаний стоило ему строительство этого хосписа. На пути к открытию учреждения пришлось столкнуться и с бюрократическими проволочками, и с человеческим равнодушием.

Приход Михаило-Архангельского храма в Токсово давно положительно зарекомендовал себя в сфере социальной работы: здесь, например, находится большой Гериатрический центр, сотрудники которого заботятся примерно о сотне больных и престарелых.

Большое здание Детского хосписа рассчитано на пребывание одновременно тридцати маленьких пациентов. Для них в хосписе подготовлены палаты, игровая комната. Есть также компьютерный класс, бассейн и гидромассажная ванна. В хосписе расположено современное реанимационное отделение.

Здесь созданы все условия для планового наблюдения, реабилитации и поддержке на терминальной стадии тяжелобольных детей и их родителей, которых здесь будут обучать уходу за детьми. Предусмотрено и отделение реабилитации, индивидуальное психологическое сопровождение детей и членов их семей. Создавали Детский хоспис Ленинградской области люди, имеющие многолетний опыт работы в сфере оказания паллиативной помощи.

Детский хоспис – это учреждение, направленное на оказание симптоматической терапии, улучшение качества и продолжительности жизни детей, имеющих заболевания, ограничивающие продолжительность жизни - таких как ДЦП и онкология. В фокус внимания паллиативной педиатрии попадают дети, страдающие заболеваниями, сокращающими жизнь (это состояния, приводящие к преждевременной смерти ребенка в возрасте ранее сорока лет или до смерти его родителей), или угрожающими жизни (это состояния, требующие агрессивного лечения и сопровождающиеся высоким риском летального исхода).

Для тяжелобольных детей и их близких также особенно актуальна поддержка и помощь Церкви. Для детей и их родителей в хосписе организовано индивидуальное психологическое сопровождение. Планируется, что ежегодно паллиативная помощь будет оказана тремстам пятидесяти пациентам.

Преосвященнейший владыка также поблагодарил за содействие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, отметив большую важность сотрудничества в делах благотворительности.

Как рассказал глава региона Александр Дрозденко, присутствовавший на официальной церемонии открытия, состоявшейся неделей позже: «Этот хоспис стал одним из самых современных медицинских учреждений на Северо-Западе. В нём установлено передовое оборудование, необходимое для оказания помощи детям. А главное, в хосписе создана безбарьерная среда».

Губернатор выразил благодарность настоятелю Собора протоиерею Льву за то, что именно с его помощью несколько лет назад было принято важное для области решение — создать современный детский хоспис на деньги внебюджетных источников.

Сейчас хоспис уже принял первых пациентов и их матерей, которые взяты на довольствие Гериатрического центра. Конечно, еще не всё необходимое оборудование закуплено и запущено в эксплуатацию. Нужно многое сделать в деле оказания необходимой помощи больным детям. Поможем же детям вместе!