Особенности джиговой ловли щуки в водохранилище на подводных буграх и горках Сергей Акулич | 9 августа 2018 г.

Для меня щука является настоящей палочкой-выручалочкой при совершенствовании своей джиговой ловли на огромных просторах пригородных водохранилищ. В отличие от судака и окуня (здесь стоит оговориться, что речь идет о зачетном клыкастом и крупном горбаче), которые могут продолжительное время полностью игнорировать силиконовые приманки спиннингиста, рассчитывать на поклевку зубастой хищницы можно практически всегда – правда, на различных участках водоема.

Одними из перспективных мест, по моему мнению, где вероятность встречи с этой хищницей на Большой воде наиболее высока, являются всевозможные бугры и горки. В дальнейшем все мои выводы будут основаны исключительно на личном многолетнем опыте джиговой ловли щуки на нескольких водохранилищах рядом с белорусской столицей.

Чем бугры и горки так привлекают летом?

Для начала попробуем разобраться, почему эти донные аномалии притягивают зубастую хищницу?

В первую очередь, на подводных горках, либо у их подножий практически на протяжении всего сезона открытой воды присутствует кормовой объект щуки - на моих водохранилищах это, прежде всего, окунь и плотва. Благодаря относительно небольшой глубине, на донные возвышенности в большей степени, чем на глубоководные участки водоема, проникает солнечный свет. Также здесь происходит хорошее перемешивание водных масс и, соответственно, обогащение их большим количеством, растворенного в воде кислорода.

Такие комфортные условия, в свою очередь, способствуют лучшему развитию на подводных буграх и горках кормовой базы - в виде всевозможных микроорганизмов - для различной «бели» и её мелочевки. Эти рыбки отчасти служат кормом для разнокалиберного окуня, обитающего здесь, а во главе всей этой пищевой цепочки стоит, конечно же, щука и судак.

Зубастая - засадный хищник, поэтому вторым ключевым фактором, существенно повышающим привлекательность донных аномалий для щуки, является довольно изрезанный рельеф дна в таких местах. Склоны (как пологие, так и более крутые) подводных бугров и горок служат превосходным укрытием во время её охоты, а основания возвышений дна и всевозможные уступы на их понижениях предоставляют возможность щуке для отдыха и переваривания пищи.

Анализируя свою многолетнюю практику, я пришел к выводу, что наибольший интерес такие участки Большой воды для охоты за зубастой представляют в летний период и ранней осенью. А пик щучьей активности возле всевозможных подводных бугров и горок приходится на вторую половину лета. Думаю, в большей степени этому способствует достижение температурой воды в это время максимальных своих годовых показателей.

Именно благодаря лучшему прогреву водных масс в июле – августе и происходит бурное развитие зоопланктона на донных возвышенностях водохранилища, а тот служит кормом для уже порядком подросшей мелочевки различных видов рыб.

К тому же на вершинах этих аномалий дна малек пытается найти укрытие от различных хищников. За этой рыбешкой подтягивается и окунь, сбиваясь в многочисленные стаи, достигающие максимальной концентрации, как правило, во второй половине лета. Поэтому для щуки в это время наступает «праздник живота»: кормовые объекты для неё - на любой вкус.

Хочу отметить одну очень важную закономерность, которую мне удалось вывести при охоте за щукой возле подводных горок и бугров водохранилищ в летний период: активность щуки напрямую зависит от активности именно окуня. Чем охотнее питается полосатый разбойник в определенное время на подводных возвышенностях, тем с большей долей вероятности спиннингисту можно рассчитывать на поклевку щуки здесь и сейчас.

Могу предположить, происходит это потому, что массовый окунь во время активной своей охоты много двигается и изрядно шумит (создает приличные возмущения водной толщи). Такая суета полосатого не может остаться незамеченной для щуки благодаря её боковой линии и превосходному зрению. Приведу один из примеров из личной практики.

В один из погожих августовских дней мы с товарищем отправились на Минское море половить полосатого разбойника. День обещал быть жарким: мы прибыли в 6.30 утра, и несмотря на столь ранний час, температура воздуха уже стремительно приближалась к 30-градусной отметке.

Решили для начала проверить настроение окуня на крупнейшей подводной горке водохранилища. Первой поклевки ждали недолго - весьма упитанный хищник соблазнился виброхвостом Tioga 2.9 (Magic) от Lucky John, оснащенным одинарным крючком Decoy Worm 4 Strong Wire №1 на разборном 6-граммовом грузе, практически на вершине подводной аномалии, где глубина едва достигала 2,5 м. И в последующий час окунь уверенно атаковал наши силиконовые приманки на пологом свале этой донной возвышенности. Затем его поклевки резко прекратились.

Товарищ стал искать новые перспективные места, у меня появились определенные подозрения по поводу такой резкой смены настроения окуня, тем более этого ничего не предвещало, и я остался на точке, продолжив её тщательный облов. И минут через пятнадцать мои предположения полностью подтвердились: на очередной проводке недалеко от лодки произошла классная поклевка – и вовремя подсеченный хищник совершил первый затяжной рывок-потяжку, стравив при этом с катушки 40 - 50 м «плетенки». По сопротивлению я определил, что приманкой соблазнилась крупная щука.

В ходе вываживания каждую секунду ждал обреза, т.к. в качестве поводка применял флуорокарбон (Duel Hardcore Powerleader) диаметром 0,285 мм. Но всё обошлось - и минут через двадцать я подвел зубастую хищницу к борту лодки, где принял её лип-грипом. Такой экземпляр мне еще не попадался на этом водохранилище. Быстро взвесил трофей - в нём оказалось чуть менее семи килограммов, сфотографировал его на память и отпустил в родную стихию.

Немного успокоившись, продолжил ловлю. Поскольку в этой точке «силиконом» стал теперь интересоваться лишь некрупный окунек, решил переместиться по донной возвышенности в надежде найти более крупного полосатого разбойника. Между тем к полудню температура воздуха уверенно перешагнула за 30 °С, а по водоему начала разгоняться небольшая волна. Еще через час мне всё же удалось обнаружить крупного окуня на локальном понижении донной возвышенности с глубинами 3,2 – 3,6 м. Хищник в этом месте активно питался, порой его поклевки происходили даже в водной толще.

А после двух часов дня полосатый впал в пищевое неистовство, на каждой проводке разрывая на британский флаг наши силиконовые приманки. Стали изредка попадаться особи до 600 - 700 г. Вскоре при вываживании очередного окуня, произошла его хватка другим, более крупным хищником. Но через несколько мгновений, рыба отвалилась, а я достал практически мертвого полосатого с глубокими порезами на теле.

Вот и дождались Её Величество щуку. Я быстро заменил флуорокарбоновый поводок титановым. И, нацеливаясь на щуку, укрупнил приманку - поставив виброхвост Swing Impact 3.5 (Green Pumpkin PP) от Keitech.

Здесь сделаю небольшое отступление и перечислю те приманки, которые у меня являются фаворитами при ловле зубастой на донных возвышенностях нескольких водохранилищ. Это Keitech 3 в размере 3,5 дюйма (Orange Pepper, Grape, Violet и Green Pumpkin PP), Tioga 2.9, реже - в размере 3,4 дюйма (Magic, Purple Plum), виброхвост Bleakfish 3 от HitFish цвет R134 и Scalp Minnow 80 мм (цвет 14 «машинное масло»).

Товарищ же продолжил джиговать с использованием поводка из флуорокарбона - и расплата за такую неосмотрительность не заставила себя долго ждать. На одной из проводок у него произошла поклевка хорошей щуки, которая при вываживании срезала приманку. Мне повезло гораздо больше - в течение 30 - 40 минут увидел две поклевки – и моей наградой стали две зубастые хищницы на 1,9 и 2,7 кг. Вот такая интересная рыбалка у нас получилась в тот летний день!

Что происходит осенью?

В зависимости от значений глубин на вершинах подводных бугров и горок, а также от того, насколько близко они соседствуют с глубоководными участками водохранилища (русловыми поливами и самим руслом), эти донные аномалии имеют для щуки различную степень привлекательности в осенний период. На тех подводных возвышенностях, которые находятся в наиболее глубоких акваториях водоема, вероятность встречи джиговика с зубастой хищницей в это время достаточно велика.

Возле горок, находящихся в местах со средними и выше значениями глубин, рассчитывать на поклевки щуки во второй половине осени можно лишь в редких случаях, да и то относительно некрупной. Это связано с тем, что с похолоданием в водохранилище именно на русловых поливах или непосредственно в самом русле температура воды будет несколько выше, чем в средних и приповерхностных её слоях.

Благодаря чему в таких местах создадутся наиболее приемлемые и комфортные условия для дальнейшего развития различных микроорганизмов. Соответственно, концентрация всевозможной «бели», для которой зоопланктон является основным кормом, будет здесь довольно высокой. А за мирной рыбешкой подтянется и хищник, в том числе зубастая красавица.

При рассмотрении подводных бугров и горок обязательно следует иметь в виду взаимосвязь между количеством особей щуки, которое может придерживаться отдельно взятого перспективного места, и его площади. Чем меньшей по размеру является та или иная донная возвышенность, тем в меньшей степени спиннингисту приходится здесь рассчитывать на многочисленные щучьи поклевки. И наоборот, если подводная аномалия занимает обширную площадь донной акватории водохранилища, то на ней или возле неё джиговик может ловить щуку продолжительное время, обкидывая это место со всех сторон.

По моему мнению, это связано с тем, что зубастую можно по праву назвать строго территориальной хищницей, придерживающейся своего определенного участка водохранилища, на котором она предпочитает охотиться. И чем большего размера достигает щука, тем большую по площади территорию она занимает и патрулирует. А поскольку зубастая хищница отличается отчасти агрессивным характером, то не потерпит чужака в подконтрольном ей секторе водоема.

Но не бывает правил без исключения. В моем арсенале перспективных мест есть несколько небольших по площади, локальных горок и «пупков», где порой можно встретить довольно многочисленную популяцию щуки в одной точке. Такую популярность у хищника эти донные возвышенности заслуживают по двум причинам. Во-первых, массовое воссоединение зубастой происходит здесь в основном осенью – в период повышенной её пищевой активности.

А во-вторых, такие подводные бугры и горки находятся в глубоководных частях водохранилищ с относительно ровным донным рельефом, простирающихся вокруг них на приличной по площади акватории. И в этом случае эти возвышения являются настоящими островками спасения, где находят укрытие различные многочисленные подводные обитатели водоемов, а щука здесь превосходно маскируется во время охоты и терпит присутствие себе подобных.

Погода и клёв

В заключение хочу рассказать об одной закономерности, которую мне удалось выявить в ходе своих многочисленных джиговых охот за щукой на различных водохранилищах. Если на протяжении одного конкретного выезда и за день-два до него стоит умеренно теплая или жаркая погода с относительно стабильной ветровой обстановкой и давлением, облов начинаю с вершин подводных горок и их более пологих склонов, именно здесь в это время удается увидеть большее число поклевок щуки.

Когда же за несколько дней до выезда или в ходе него происходит похолодание, меняется ветровая обстановка на водохранилище, а также довольно резко повышается или понижается атмосферное давление, в большей степени рассчитывать на щучью поклевку можно уже на более крутых и резких бровках донных возвышенностей. Порой при такой ломке погоды очень успешной бывает ловля на практически отвесных склонах некоторых бугров и горок. Поэтому при организации своих выездов я всегда уделяю большое внимание изучению и анализу прогноза погоды - и, исходя из этого, планирую предстоящую рыбалку.

Береги природу, поймал – отпусти!