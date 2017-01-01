Основы приготовления прикормки для фидерной ловли Андрей Чепурный

Прикормка в фидере, как, впрочем, и в поплавочной, и в карповой ловле, является одним из важнейших факторов результативной рыбалки. И с этим утверждением не поспоришь. Ведь даже имея идеально подобранную и настроенную снасть, мы можем в принципе ничего не поймать, не придав прикормке должного внимания.

Ныне большинство современных рыболовов под словом «прикормка» понимают некую сыпучую смесь (фото 1), облаченную в яркую красочную упаковку, на которой большими буквами написано, что сделана она по передовым технологиям и секретные формулы, применяемые в ней, принесут её потребителю колоссальные результаты на рыбалке (фото 2). При этом никто даже не проявляет желания узнать, из чего же она собственно состоит. Соответственно, чем сильнее раскручен какой-либо бренд, чем ярче сделана упаковка, чем больше написано на ней красивых слов про «разработки ведущих спортсменов», тем дороже стоит упаковка, тем выше её продажи и (якобы) тем больше рыбы она собирает.

Ну, а если говорить серьезно, то большинство из нас наверняка сталкивались с ситуацией, когда покупаешь, казалось бы, идеальную и супердорогую прикормочную смесь именитого производителя, замешиваешь её, закармливаешь точку ловли и... Что-то идет не так. Нет поклевок желанной рыбы или они достаточно редкие. И тут мы начинаем грешить на погоду, место ловли, снасть, изменять форму крючков, толщину поводков и т.д. Но поклевок по-прежнему мало. Зато на прикормку мы вообще не обращаем внимания - всё идеально, ведь она лучшая, что была в магазине.

Оказывается, самая дорогая прикормка - еще не значит, что она будет работать именно здесь и сейчас, и совершенно не следует, что её правильно и с легкостью удастся замешать новичку. К тому же, в зависимости от времени года и условий ловли, предпочтения рыбы могут кардинально отличаться, и любой рыболов, в конце концов, заметит, что, к примеру, одна и та же прикормочная смесь, которую он регулярно покупал в магазине, приносит далеко не однозначные результаты, а иногда и вовсе может подвести. В чем же дело? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо немного вникнуть в само понятие «прикормка», в её составляющие, способы замесов и физику готовой смеси, а также - нюансы её подачи.

На самом деле, даже из относительно дешевой прикормки можно сделать «конфетку», если приготовить её грамотно, в соответствии с условиями ловли: добиться нужной влажности, активности и размера частиц. А можно попросту испортить супердорогую прикормку, если замешать её бестолково. С одной и той же смесью, но по-разному приготовленной, можно выиграть соревнования, а можно оказаться в конце турнирной таблицы. Или же, другими словами, можно наловить большое количество рыбы, а можно просидеть весь день в ожидании хоть какой-то поклевки. Видимо, не зря рыболовы-спортсмены тратят на замес прикормки около получаса времени ещё до захода в свой сектор. Поверьте, это действительно очень важное слагаемое успеха!

Итак, что же такое прикормка, из чего она состоит, как правильно её приготовить под конкретные условия ловли, а также какими особенностями и свойствами должна обладать прикормочная смесь при ловле с кормушкой? Об этом и пойдет разговор в данной статье.

Ознакомившись с большим количеством статей о том, какими свойствами прикормка должна обладать в той или иной ситуации, переняв вживую ценный опыт отечественных и зарубежных рыболовов-спортсменов в приготовлении прикормочных смесей, а также учитывая собственный многолетний опыт экспериментов с прикормками и добавками, я решил выделить, пожалуй, самое главное в этой теме. Как оказалось, понятие «прикормка» не имеет однозначного смысла. Разные люди её воспринимают по-разному.

Для одних прикормка - это смесь из различных частиц и крупинок, которые непосредственно привлекают и удерживают рыбу в месте ловли, а для других - это всего лишь некий носитель или даже связующий компонент, с помощью которого рыболову удается доставить сам корм в выбранную точку лова. Если задаться вопросом, кто же прав, мы придем к выводу, что оба умозаключения верны и полный ответ находится, так сказать, посредине. Прикормка - это и то, и другое одновременно.

Чаще всего состав прикормки условно можно разделить на три части: основу, добавку (наполнитель) и ароматику. В ловле фидерной реже, чем в других её видах, добавляется еще одна часть – грунты, обычно в качестве прикормки используется только растительная составляющая. Добавление грунта в фидере - скорее исключение, чем правило. Его добавляют в таких случаях, как ловля на течении или же в холодное время года, чтобы снизить пищевую ценность прикормки. Добавление грунтов имеет множество нюансов, описать которые не удастся двумя словами. Поэтому данную тему мы рассмотрим в другой раз.

Как я уже упомянул выше, основу большинства прикормочных смесей составляют измельченные сухие растительные компоненты (фото 3). Это, во-первых, крупы, выпечка (сухари, пряники, печенье, бисквиты) и цельные и перемолотые геркулесовые хлопья. Потом - зерновые культуры (горох, кукуруза, пшеница) и обжаренные семена подсолнечника, конопли, тыквы, льна, кориандра. Ну и жареный арахис, кокосовая стружка и прочее. Её требуемые свойства – возможность заинтересовать рыбу (каждый в отдельности компонент смеси должен привлечь рыбу запахом и составом, не насыщая её при этом), способность «пылить» и кормить (основа должна состоять из мелких легких и пылящих фракций плюс из более крупных кормовых частей).

Плюс некоторые компоненты должны нести клеящие свойства - склеивать основную смесь, чтобы её можно было использовать. В качестве добавки используются питательные кормовые компоненты, которые непосредственно и удерживают рыбу в точке ловли: не до конца сваренное пшено; запаренная или слегка недоваренная перловка; отваренные отруби; горохово-пшеная каша; пшенно-перловая каша (её еще называют «Салапинка»); отваренная или баночная кукуруза и (или) горох; смесь из этих компонентов, а также животные компоненты прикормок: мотыль, опарыш и рубленый червь. Ароматика же представлена всевозможными ароматическими добавками и усилителями - как натурального происхождения, так и «химией».

На сегодняшний день основу прикормки, как правило, мало кто готовит сам. Она в готовом виде продается во всех рыболовных магазинах и уже имеет достаточно сбалансированный состав, рассчитанный производителем на основе предпочтений конкретных видов рыб, или же является универсальной. Смесь можно с легкостью приготовить и самому, особенно если речь идет о больших объемах прикормок.

Единственно, что такое решение по плечам лишь тем, кто не испытывает финансовых трудностей при покупке достаточно недешевого качественного сырья. Какие ингредиенты понадобятся и в каком количестве? Это в наше время, наверное, может узнать абсолютно каждый, кто мало-мальски знаком с такой полезной вещью, как интернет. Есть сотни форумов и блогов с не меньшим количеством рыболовов-спортсменов, регулярно пишущих о своих опытных наработках, в том числе и о прикормочных смесях.

Добавка же, удерживающая рыбу на одном месте, может составлять до половины объема прикормочной смеси, хотя чаще – до 20 - 30%. Тут главное понимать, что она нужна, но в меру. На самом деле нужно научиться определять, где находится грань между качественным закормом участка ловли и реальной угрозой перекормить рыбу. И действительно, если мы ловим в стоячем водоеме, где не так много рыбы, то такая возможность существует. Но при ловле фидером на реке, тем более, если она имеет хорошее полноводное русло, такие опасения излишни. Обычно на реке рыба очень активна и постоянно перемещается в поисках корма. К тому же течение постоянно размывает наш прикормочный стол - и использование увесистых питательных компонентов в прикормочной смеси будет просто необходимо (фото 4).

Что касается ароматики, то тут перед рыболовом открывается безграничное поле деятельности с огромным выбором ароматических добавок разных фирм-производителей на любой вкус и кошелек. Выбор запахов - очень широкий. Ваниль, мед, карамель, сливовый, клубничный, вишневый сиропы. Кофе, какао, шоколад. Рыбий жир или ароматизаторы типа «креветка», подсолнечное, анисовое, конопляное масло. Кориандр, корица, паприка и прочие ароматы, а также их смеси. Все ароматизаторы подбираются в соответствии с предпочтениями конкретных рыб, условиями ловли и даже особенностями водоемов. Как и какой выбрать? Как правило - это дело практики.

Регулярные эксперименты помогут определить некий перечень запахов, которые предпочитает рыба конкретного вида. Важно понимать лишь одно правило: в воде запахи расходятся не так, как на воздухе, и любой аромат, который мы еле ощущаем - рыба почувствует в полной мере. Поэтому не стоит злоупотреблять ароматическими добавками. Всего должно быть в меру, иначе мы только отвадим рыбу от точки ловли. Но об этом мы поговорим позже.

Еще хочется отметить, что в качестве прикормки для фидера можно использовать только основу (без добавки даже ароматизаторов). Многие именно так и поступают - и ловят успешно. Но всё, опять-таки, зависит от условий ловли, размера прикармливаемой рыбы и прочих факторов. Одно дело - прикормить плотву, а совсем другое - крупного леща или карпа. Основа привлекает рыбу и делает это успешно. Но задержать на одном месте, например, стаю леща будет возможно только с использованием добавки.

В конце концов, задача прикормки сводится, прежде всего, к тому, чтобы создать подходящую для питания рыб среду. Работая как во время закорма, так и после, сохраняя кормовые частицы привлекательными на дне, прикормка делает рыб менее осторожными. Однородность кормового «пятна», привлекательные запахи и питательные частички прикормки, разбросанные повсюду, плюс ко всему - работа прикормки. Это всё втягивает рыбу на кормовое «пятно», подталкивает её к активному приему пищи, а когда особей становится достаточно много - к достаточно жесткой конкуренции за лакомый кусочек, тем самым притупляя бдительность рыбы и делая её менее осмотрительной.

И если с ароматикой и питательными компонентами прикормки всё понятно, то что же означает «работа прикормки»? Для ответа на данный вопрос нам необходимо, прежде всего, рассмотреть физические свойства прикормочных смесей.

Для множества рыболовов изготовление и применение прикормки – чуть ли не магический процесс. Они упорно ищут тот самый заветный компонент, который сделает её «волшебной». Многие уверены, что чем сложнее состав прикормки, чем больше в ней ингредиентов, тем прикормка лучше. А другие, особенно карпятники, становятся просто зависимыми от ароматических добавок, доливая в прикормку что-то несусветное и в невероятных количествах, а потом свято веря, что именно «химия» наловит им рыбы.

Но на самом деле основная часть секрета заключается не в химии, а в физике. Как я уже отмечал ранее, правильнее будет говорить о том, какой должна быть прикормка и её физические свойства, а также о том, как правильно её замешивать и подавать, а из чего она будет состоять - уже дело вкуса, достатка и возможностей конкретного рыболова.

На общую эффективность смеси влияет каждый её компонент. И следует хорошо подумать, прежде чем их комбинировать – именно так и делают большинство ведущих рыболовов-спортсменов, используя доступные прикормки и добавки к ним. В прикормке важно всё: и состав, и структура, и питательность, и вкус, и цвет, и запах. Кроме того, смесь, безусловно, должна быть сбалансированной, но есть и еще кое-что очень важное в ней – её физические свойства (в чем и заключается та самая «работа» прикормки) и то, как вы преподносите её рыбе.

К сожалению, множество рыболовов-любителей считают, что достаточно иметь «хорошую» по составу прикормку - и успех гарантирован. К тому же, если в неё добавить что-нибудь «сверхсекретного» - рыба чуть ли не сама будет идти в руки. Но как бы странно это не звучало - лучшей «сверхсекретной» добавкой к прикормочной смеси будет являться вода. И вправду, в зависимости от того, как и сколько вы добавите воды в тщательно подобранную смесь, будут варьироваться её физические свойства.

Снова повторюсь: то, как вы приготовите прикормку, чаще всего предопределяет исход всей рыбалки. Любую, даже очень качественную и «вкусную» прикормку можно сделать абсолютно непригодной и непривлекательной, а иногда и отпугивающей рыбу, всего лишь неправильно добавив в неё воды.

Следует запомнить один важный факт: ключевой компонент прикормки – это вода. Наравне с силой сжатия (то, насколько вы сожмете прикормочный шар или запрессуете прикормку в кормушку), она влияет на механику работы прикормки. И, варьируя добавляемый в прикормку объём воды, можно менять её свойства в очень широких пределах. Так, например, слабо увлажнённая прикормка лепится в шарик, который при нажатии тут же разваливается. Такая прикормка будет разбиваться при ударе о воду, образуя медленно оседающий на дно столб частиц.

При «классической» консистенции, к примеру, прикормка, замешанная для фидерной ловли плотвы в стоячей воде, несомненно, окажется слишком сухой для ловли в реке или, например, для селективной ловли карпа и карася, когда необходимо, чтобы шар распадался медленно. Либо, допустим, вам может показаться, что растительная прикормка в чистом виде увлажнена идеально. Но после смешивания её с мелким мотылём окажется, что невозможно слепить плотный шар, не подавив личинок, и тогда придётся ещё доувлажнять смесь (это допускается при любительской ловле, а, к примеру, по правилам соревнований - это запрещено делать после проверки судьей).

Ну и наконец, для ловли рыбы в поверхностном слое лучше всего разводить прикормку до консистенции, на вид больше напоминающую пюре или густую манную кашу (так называемый «суп»). В результате её применения в воде остается густое долгоиграющее облако. Правда, использование «супа» слабо сочетается с фидерной ловлей, т.к. для данного типа прикормочной смеси, классические фидерные кормушки окажутся малопригодными.

Также важную роль играет температура воды и время, прошедшее с первого увлажнения до момента использования. Если для утренней рыбалки вы замешали прикормку с вечера, то по механике она получается инертной (неактивной прикормкой, в которой все без исключения частицы пропитаны водой). Это хорошо для селективной ловли крупной рыбы, но плохо, если необходимо быстро собрать в точке всю проходящую рыбу. Аналогичный эффект получается, если замешать прикормку на горячей воде. Это позволяет быстро «сварить» все частички - и прикормка уже не будет пылить. А вот если перед самым забросом добавить к увлажненной прикормке жменю сухой, то в результате получим обратный эффект. И это притом, что на ощупь прикормка почти не изменится.

Хочется отметить еще один факт: воду лучше, конечно же, использовать из водоема, но можно и из-под крана. На самом деле, роли это не играет (если только домашняя вода не пахнет хлоркой).

Итак, касательно прикормки нас будут интересовать такие физические свойства её компонентов, как вязкость, фракционность, влажность, плотность, твердость, упругость (сопротивление сжатию), жесткость, способность пылить, растворимость, пластичность и т.п. Физические свойства каждого отдельного вещества, входящего в состав прикормки, в большей или меньшей степени влияют на поведение прикормочного шара – как скоро он будет распадаться в воде на частички, какой они будут величины, осядут ли на дно или будут пылить, собирая рыбу. Именно эти физические свойства компонентов прикормочной смеси многие рыболовы-спортсмены и называют «физикой прикормки».

Они точно знают, как должна вести себя прикормка в точке ловли, а что еще важнее, как она должна работать в различных условиях ловли. И за счет этого знания действительно побеждают. Но даже если мы не собираемся участвовать в соревнованиях, а просто хотим пойти на рыбалку и получить положительный результат, нам очень сильно помогут те самые знания о физике прикормочных смесей.

Наверняка многие из вас слышали, что прикормки бывают активными и инертными, поверхностными и донными. Всё это имеет непосредственное отношение к физическим свойствам прикормки и имеет свое объяснение.

Таким образом, для того чтобы научиться осознанно применять прикормку, необходимо знать 5 основных способов её приготовления, а точнее - увлажнения, когда используются только исходная смесь и вода. Зная эти методы, я думаю, будет несложно добавить к исходной смеси необходимые добавки, сохранив соответствующую консистенцию. Эти способы стали опытными наработками ведущих рыболовов-спортсменов, и их знание поможет значительно облегчить новичкам изучение столь тяжелой темы, как в фидерной, так и в иных способах ловли рыбы. Единственно что, хочу на время забыть об условиях и, собственно, о тех самых других способах ловли, дабы мы смогли уложить наш разговор в формат статьи, а не растянуть его на весь журнал.

Конечно же, разговоры - разговорами, но если вы по-настоящему хотите разобраться с правильной работой прикормочных смесей, рекомендую потратить некоторое время и потренироваться в практическом замесе прикормок с полным контролем над их работой в воде. Для наглядности вам потребуется прозрачная емкость с водой - например, небольшой аквариум. Но если такой возможности нет, то хотя бы просто регулярно пользуйтесь данными практическими советами на рыбалках и тестируйте результаты ваших трудов непосредственно там - у самого берега водоема. И только когда вы потратите достаточно времени на изучение физики прикормок, когда получите конкретные практические результаты, то, в конце концов, сможете быть уверены в том, что всё делаете правильно.

(Окончание следует)