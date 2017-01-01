Охота за щукой в редком тростнике: некоторые неочевидные тонкости Андрей Швец, Киев

В нынешние времена рыболовный прессинг на наши водоемы вырос многократно - и рыбе, чтобы выжить в таких условиях, приходится приспосабливаться, чтобы элементарно выжить. То её стремится поймать на хитромудрые снасти многомиллионная армия честных рыболовов, то выбивают всеми способами, порой откровенно варварскими, браконьеры всех мастей. Да еще и подводные охотники со своими промышленными аппетитами, охотясь ночью из-под фонаря, выбивают маточное поголовье, стреляя в первую очередь в самый крупняк. Так что рыбу ежедневно и буквально на каждом шагу подстерегает смерть, не спасает теперь даже удаленность водоема от населенных пунктов.

Куда же податься бедной рыбе? На водоемах с большими глубинами она перемещается на самые глубокие ямы, любит также протяженный ломовой коряжник. Например, на глубине в завалах из деревьев вольготно чувствует себя любой хищник, тут его практически ничем не взять - ни спортивными снастями, ни браконьерскими орудиями убийства. Но это на реках и водохранилищах, а куда деваться той же щуке в большом мелководном «жабовнике», где всей глубины-то - метр-два и совсем нет рельефа или завалов коряг?

На обширных мелководных водоемах типа лиманов, плавней или просто больших заросших озерах спасением для хищника служат заросли тростника, высокие стены которого практически везде образуют непролазные джунгли. Причем тростник растет не сплошной монолитной стеной, что очень важно - он достаточно редок для того, чтобы между его стеблями свободно заплыла рыба. Больше того, внутри тростникового леса в совершенно недоступных для человека местах раскидано много «блюдец» чистой воды различного размера, от маленьких до вполне приличных.

Такие места создают для хищника прекрасное укрытие - тот сидит себе в редком тростнике, лупит малька и в ус не дует, а спиннингисты безрезультатно полощут всевозможные приманки на чистой воде и сетуют на отсутствие клёва. Ведь подавляющее большинство рыболовов пытается ловить щуку именно на протоках, обрамленных стеной тростника, и мало кому придет охота протискиваться на лодке в непролазные дебри в надежде попытать там счастья.

Я занимался темой ловли в тростниковом лесу многие годы, а толчком к первой попытке послужил очень интересный водоем - огромный «жабовник» с глубинами до двух метров и с обилием старых пней на дне. Мы с товарищами его часто посещали: водоем богат щукой, судаком и окунем, но подобрать к ним ключик не так-то просто, как кажется на первый взгляд.

Нашей главной целью являлась щука: ее там было очень много, причем ловилась и крупная, до 15 кг, и за сезон удавалось поймать трех - четырех «крокодильчиков» по 7 - 8 кг. Но рыбалка там была сложной и непредсказуемой: из десяти поездок только одна-две могли быть относительно успешными, остальные разы в улове присутствовали только мелкие щупаки, ненасытно-активные практически всегда. Средняя же и крупная щука от двух до семи - восьми килограммов проявляла себя только периодически и очень нечасто.

Поначалу я не мог понять причину такого странного поведения местной хищницы. То несколько рыбалок ловятся одни неполовозрелые щупаки, то потом на тех же местах достаешь за одну рыбалку несколько щук килограммов по четыре-пять. Я всё никак не мог разгадать странный водоем, как ни старался, но помог, как всегда, Его величество случай. В одну из пролетных рыбалок, устав бороться с атаковавшими мои приманки мелкими щучками, я мотался на лодке по лабиринтам проток в надежде все-таки поймать что-нибудь поувесистее.

Проплывая мимо большого островка редкого тростника, внутри которого виднелось небольшое пятно чистой воды, краем глаза заметил, как там начала веером выпрыгивать из воды мелкая рыбешка, явно спасаясь от хищника.

Я по инерции продолжал плыть, но тут малек сыпанул из воды во второй раз, а на поверхности воды появился отчетливый бурун от разворота охотящейся щуки, причем довольно немелкого размера. Так вот ты где прячешься, красотка… Я тихонько подплыл, стараясь не шуметь веслами, аккуратно опустил в воду якорь и стал лихорадочно рыться в коробках в поисках подходящей приманки. Поскольку глубина среди редкого тростника небольшая, нужно и что-то неглубоко идущее - мой выбор пал на крэнк-мелководник с активной игрой, заныривающий сантиметров до тридцати максимум. Точный заброс, воблер с тихим плеском приводнился, я выждал пару секунд, пока успокоится водная гладь, и начал проводку.

Крэнк, постепенно заглубляясь, пошел, активно колеблясь. И щука, которая, видимо, стояла неподалеку, схватила приманку на первом же полуметре проводки - поклевка вышла злая, с мощным буруном на поверхности. Не давая рыбе уйти в спасительный тростник, я нахрапом вытащил её на чистую воду. Ну а заволочь зубастую в лодку оставалось уже делом техники. Остаток времени до отъезда я пролазил по протокам, ища подобные места. И мне удалось поймать шесть щук от килограмма до двух с половиной - это был настоящий прорыв! Причем два моих товарища, с которыми я приехал, довольствовались лишь щупаками, а зачетная щучка им попалась всего одна - выводы делайте сами...

С тех пор так и повелось: если на чистой воде час-полтора нет поклевок, я тут же лез в тростниковые заросли, облавливая чистую воду «окошек» и прогалов - и всегда ловил свою щуку. Довольно быстро пришло понимание, какие снасти и приманки следует использовать при облове таких специфических мест. Да и тактика ловли, конечно, отличается от общепринятых схем облова открытых акваторий.

Снасти для тростникового леса

Итак, начнем со снасти. Первое и самое главное требование ко всем ее элементам - это надежность и достаточная мощность, ведь она должна справляться с силовым форсированным вываживанием, подчас - буквально выдиранием подсеченной щуки из тростника, который иногда бывает довольно густым. Не стоит забывать, что даже в небольшом просвете среди тростника вашу приманку может атаковать солидная щука - я сам в малюсеньком «оконце» поймал экземпляр, весящий чуть меньше шести килограммов.

Побороться с такой щукой даже на чистой воде, где есть пространство для маневра, весьма непросто, а в таких стесненных условиях - и подавно. Поэтому основной метод вываживания рыбы после подсечки - сразу, не медля ни секунды и не давая щуке придти в себя, напролом тащить ее в лодку. И вот для этого нам и понадобится мощная силовая снасть.

В таких условиях мультипликатор имеет неоспоримое преимущество, т.к. легко позволяет при силовом вываживании не церемониться с добычей и бескомпромиссно преодолевать ее отчаянное сопротивление. Один раз я с «мультом» силой удерживал у лодки щуку, весящую больше десяти килограммов, не давая уйти ей в спасительную крепь. А вот безынерционная катушка даже при полностью затянутом фрикционном тормозе не позволит контролировать ситуацию - при внезапном сильном рывке щука всё равно может уйти в тростник.

Шнур на катушку наматываем попрочнее, с разрывной нагрузкой 10 - 12 кг, исходя из тех же соображений - ведь нас ждет силовая борьба с полной сил и энергии рыбой накоротке. Удилище же потребуется быстрого строя и с тестом не меньше чем до унции - оно позволит укрощать даже крупную щуку, гася её рывки при вываживании.

Приманки для зарослей

Теперь пришла очередь поговорить о приманках, которые подходят для ловли в тростниковых зарослях - здесь, оказывается, всё тоже совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Разумеется, пробовать ловить можно на любые приманки и даже что-то поймать, но максимального результата и эффективности мы достигнем лишь с некоторыми из них, подчас весьма специфичными. Каким же требованиям должны соответствовать приманки, которые мы будем применять в таких неординарных условиях?

Первое: мы ловим в небольших прогалах и «окнах», поэтому нам нужны приманки, которые лучше остальных работают при коротком расстоянии проводки. То есть любая приманка, будь то воблер или самая обычная «вертушка», в идеале должны включаться в работу буквально с первых же сантиметров пути и активно, без сбоев, играть, привлекая щуку. На коротком расстоянии проводки приманка должна проявить себя наиболее эффектно, создавая максимум колебаний на единицу пройденного пути - тогда она идеально подойдет под наши условия ловли.

Второе: приманки для ловли в таких условиях должны обладать хорошей проходимостью в условиях вертикально ориентированной растительности - свободно идти между неплотно растущими стеблями тростника и не цепляться за них. В то же время они должны иметь хорошую засекаемость, иначе получим массу холостых поклевок, как, например, бывает при ловле на заокеанские, американские и канадские «колебалки-незацепляйки» с чрезмерно жестким металлическим защитным усиком.

Разумеется, когда щука активна, она атакует подобную блесну жадно и с легкостью продавливает даже такой мощный защитный ус, но когда её активность средняя и ниже, то количество холостых поклевок станет просто зашкаливать.

Немаловажен также и размер приманок, которые мы будем использовать в таких камерных условиях. Думаю, мало кому придет в голову применить для облова маленьких «окошек» чистой воды среди редкого тростника крупные воблеры типа биг-минноу или крупный «силикон». А вот приманки небольшого и среднего размера в подобных условиях (с некоторыми исключениями) будут в безусловном выигрыше. Каждый рыболов может составить себе набор для такой ловли самостоятельно, я лишь дам общие рекомендации по классам приманок - за многие годы у меня по этой теме наработан немалый опыт.

Первым номером пойдут всевозможные воблеры, причем преимущественно плавающие, т.к. глубина в тростнике чаще всего небольшая, максимум до полутора метров, а чаще и того меньше. Суспендеры применять тоже можно, только их заглубление должно быть небольшим, до полуметра. А вот использование тонущих приманок допустимо только с большой натяжкой. Как уже говорилось выше, любой такой воблер должен включаться практически моментально, раз расстояние полезной проводки ничтожно мало. Во многих ситуациях в выигрыше будут воблеры, которые позволят использовать паузы в проводке, удерживая приманку в «окошке» или прогале максимально долго.

Хорошо показывают себя в таких условиях мелководные крэнки с широкой лопастью - и «игра» на равномерной проводке или потяжке удилищем у них очень активная, и от встреченных на пути стеблей тростника отбиваются с легкостью. Это как раз тот случай, когда мы имеем возможность использовать в камерных условиях довольно крупную приманку: большой крэнк своим массивным телом сильно расталкивает воду - и благодаря этому щука замечает его с большого расстояния.

В редком тростнике глубина обычно небольшая, и порой можно видеть, как к проводимому крэнку, раздвигая своим телом стебли, а иногда и пуская волну по поверхности, приближается хорошая щука. Крэнки лучше выбирать со средней или высокой плавучестью - это при необходимости позволяет легко регулировать глубину их хода, что часто бывает весьма кстати. К тому же быстро всплывающий крэнк имеет более активную «игру» на равномерной проводке, да и заводится от легчайшего движения, выполненного кончиком удилища или рукояткой катушки.

Таких крэнков немало в ассортименте самых разных фирм, как дорогих японских, так и бюджетных, поэтому каждый волен выбирать то, что ему по душе и по карману. Результативность же ловли от цены воблера зависит мало - все крэнки, даже недорогие, ловят в тростнике очень достойно.

Очень хорошо работают составники, и с ними тоже мельчить не следует - самым оптимальным выбором будет приманка среднего размера. В маленьком «окошке» чистой воды на первое место выходит то, как мы сумеем подать воблер щуке, и здесь именно составные воблеры часто оказываются в выигрыше. Плавающие модели обычно обладают мегаактивной собственной «игрой» - ими можно очень долго работать даже в небольшом прогальчике среди тростника, пошевеливая их практически на одном месте. А возмущения водной среды, которые такой составник создает своим массивным телом, выведут из душевного равновесия любую щуку.

Хорошо работают в таких условиях некоторые минноу. Не подойдут нам только широко рыскающие на твиче модели, ведь часто ловля идет в таких стесненных условиях, где минноу-широкоходу разгуляться особо негде. Предпочтение отдаем моделям с высокой плавучестью: ими и горизонт хода регулировать очень легко, и собственная «игра» у них очень активная - при определенной сноровке работать с такими приманками очень легко и приятно.

Отлично работают при коротком расстоянии проводки так называемые cranking minnow - минноу с очень активной «игрой» на равномерной проводке. Среди них встречаются модели, показывающие на твиче очень мощный роллинг. Рыскают они не очень широко, зато колеблются вокруг собственной оси невероятно сильно - именно такие поперечные колебания корпуса воблера всегда неотразимо действуют на щуку.

Старое доброе «железо», которое с годами не утратило своей уловистости, тоже прекрасно ловит в чистых «оконцах» и коридорчиках среди редкого тростника. Здесь на первом месте в моем личном рейтинге стоят крупные «вертушки» без огрузки, с широким лепестком и кисточкой из красных шерстинок на тройнике. Такую блесну можно вести очень медленно, буквально на грани срыва лепестка, к тому за счет своей упористости легкая «вертушка» очень хорошо держит горизонт проводки.

Держать постоянный горизонт помогает и объемный пучок шерстинок на тройнике, выступающий в данном случае в роли стабилизатора. Крупная «вертушка» создает в воде очень сильные вибрации, которые боковая линия щуки улавливает издалека - по уловистости даже с самой обычной вращающейся блесной мало какая приманка может поспорить. Еще один плюс применения такой приманки заключается в том, что неогруженная вращающаяся блесна отлично отбивается от жесткой подводной растительности - в нашем случае это вертикально расположенные жесткие стебли тростника.

Для повышения проходимости я обычно немного дорабатываю неогруженную «вертушку», оснащая её тройником, на один размер меньше штатного. На реализацию поклевок это никак не влияет, зато при движении блесны он лучше прикрыт вращающимся лепестком, находясь как бы внутри образуемого им колокола. Очень часты поклевки «на шлепок», когда щука атакует неогруженную «вертушку» в момент её приводнения - иногда даже может показаться, что хищница отслеживает полет приманки в воздухе.

Очень хорошо работают различные спиннербейты и чаттербейты - эти приманки отлично отбиваются от жестких стеблей, встреченных на пути. Приманки должны быть легкими – пяти - семи граммов будет вполне достаточно, т.к. глубина в прогалах чаще всего небольшая. К этим приманкам выдвигаются два основных требования: стабильная работа лепестков или вибрирующей пластины, которые должны включаться в работу на самой малой скорости проводки, и непременно острый крючок высочайшего качества - например, Owner или Gamakatsu.

Нередко родные крючки у этих приманок не самого лучшего качества, особенно грешат этим спиннербейты и чаттербейты из США, изготовленные в Китае, а тупой крючок всегда ведет к большому количеству сходов. Поэтому имеет смысл раскошелиться на японские приманки, которые всегда оснащаются острейшими одинарниками.

Хороши и колеблющиеся блесны - лучше всего нам подойдут легкие модели в незацепляющемся варианте - например, 10-граммовая Kuusamo Rassanen. Она отлично ловит как на прямолинейной проводке, так и на проводке подбрасываниями, во время пауз красиво и соблазнительно играя на падении.

Тактика ловли в джунглях

Теперь немного о том, как, собственно, охотиться за щукой в таких непростых условиях. В тактических схемах, применяемых при облове «окон» чистой воды в редком тростнике, нет ничего особо хитрого. Но существуют и некоторые нюансы - может, и не совсем очевидные, о которых я считаю нужным рассказать - это поможет рыболовам, решившим впервые половить в редком тростнике. Начнем с нашего плавсредства, на котором мы будем пробираться к «оконцам» и полосам чистой воды внутри редкого тростника.

В идеале - это маленькая одноместная надувнушка из ПВХ, а еще лучше - каяк, но поскольку пока для нас он остается экзотикой, то остановимся на надувной лодке, как самом массовом и доступном для спиннингиста плавсредстве на сегодняшний день.

Самое главное, что нужно запомнить - передвигаться на лодке нужно по возможности очень тихо, без громких ударов веслами о воду и без треска ломаемых стеблей, которыми мы сразу распугаем всё живое. Щука, стоящая на небольшой глубине, очень пуглива, и наша увлекательная охота может закончиться, так и не начавшись. Для тихого и более удобного передвижения на лодке среди тростника вынимаем весла из уключин, берем их в руки и тихо гребем, опустив их вертикально в воду у бортов лодки.

Таким образом намного легче передвигаться в сложных условиях - среди тростникового леса, по полю из листьев кувшинки или телореза, а то и сплошной каше из нитчатых водорослей - и делать это с наименьшим шумом. Якорь или вовсе не берем, или чисто символически используем самый маленький и легкий, т.к. в зарослях тростника даже самый сильный ветер практически не чувствуется, а частокол прочных стеблей сам по себе отлично удерживает лодку на месте.

Тихо передвигаемся вдоль тростниковой кромки и обращаем внимание на малейший вдающийся в неё микрозаливчик, любой маленький коридорчик или «окошко» - в каждом из таких мест с большой долей вероятности может стоять щука. Причем её размер порой может очень удивить - я в свое время поймал в одном из таких «микроокон» всего на полуметре глубины щуку за 7 кг на неогруженную вращающуюся блесну. Такое запоминается надолго, поскольку борьба накоротке с такой большой рыбиной, да еще в стесненных условиях, заставляет изрядно поволноваться за исход схватки.

При такой ловле работает чистая арифметика: чем больше перспективных мест мы обловим за день, тем выше наши шансы удачно отрыбачить. Поэтому подолгу на одном месте не задерживаемся: несколько забросов - и поплыли дальше, на поиски новых точек. Очень важно и умение виртуозно владеть снастью, особенно пригодится хорошо поставленная техника заброса – ведь нам нужно укладывать приманку с первого заброса точно в цель. Малейшая ошибка - и приманка или повиснет на стебле тростника, или наберет водорослей. И для её освобождения придется изрядно пошуметь, а это распугает стоящую поблизости щуку.

Ловля в редком тростнике очень интересная и эмоциональная. А за день лазанья на лодке по непролазным чащам можно поймать две-три, иногда - и до десятка, щук, но всё это будут рыбины зачетного размера, а не щупаки-недомерки.