О термоконтейнере замолвлю словечко... Владимир Соколов | 4 июля 2018 г.

Всегда приятно коллеге по увлечению пожелать: «Ни хвоста, ни чешуи», а в ответ услышать слова, идущие из самых глубин рыбацкой души: «Пошел к черту…» Но еще более приятно получить телефонный звонок и последующий рассказ об удачной рыбалке после таких пожеланий. Хорошие уловы, понятное дело, каждому рыбаку представляются по-разному.

Для кого-то и радость домашнего кота – уже хорошо. А другой, отправляясь за тридевять земель, норовит отличиться и трофеями покрупнее, и уловом побольше. Хотя всего лишь несколько месяцев назад для Западного рыбохозяйственного региона и вышло документальное ограничение суточного любительского улова, но если на катере рыбачат трое-четверо друзей, то даже разрешенный улов может получиться очень даже ощутимым.

А многие на рыбалку ездят не на один световой день. Особенно это касается периода, когда велик шанс повстречаться с клыкастым. А если визит - на север России, на тот же Кольский, то за несколько дней у умелого рыбака добыча может оказаться куда как весомой. И здесь вполне уместны вопросы, как сохранить свежепойманную рыбу на лодке и как транспортировать улов от места рыбалки к дому.

Плавсредства, которыми мы, рыбаки, пользуемся, могут быть разными - от совсем небольших лодок из ПВХ до приличных 17 – 20-футовых катеров, заточенных именно под рыбалку. И если на последних в конструкции предусмотрены каны или отсеки с проточной водой, а то и с аэрацией, чтобы рыба дольше сохранялась в живом виде, то для небольших судов проблема сохранности улова на борту стоит острее. Вариантов - несколько. Небольшую добычу можно поместить в забортных садках, а если что-то покрупнее, то и на кукане.

Но это для тех, кто по окончании рыбалки часть улова возвращает в родную стихию. Ну а если планируется улов к изъятию, на борту судна его можно сложить и в достаточно прочный мешок из полиэтилена. Но для ПВХ-лодки использовать мягкую тару весьма рискованно - крупному окуню и судаку с их острыми колючками не объяснишь, что не надо безобразничать на борту судна. Поэтому предпочтительнее емкости жесткие. Желательно с крышкой, дающей рыбе возможности покинуть этот объем.

В качестве такой емкости моя рыболовная компашка на протяжении многих лет использует специализированные термоконтейнеры. Берём их в зависимости от размера лодки - с внутренним объемом от 28 до 120 л. Если первые подобные приобретения были разных производителей, то последнее время мы перешли на Camping World Professional. Благодаря их многоплановой функциональности, они фактически стали неотъемлемой часть судового оснащения.

Кроме основного предназначения, работают и сервировочным столиком, и удобным сиденьем для отдыха, и подставкой для чистки рыбы. А на рыбалку в них обычно везём скоропортящуюся еду и прохладительные напитки. Внутрь дополнительно к трем штатным аккумуляторам холода, размещенным в крышке термоконтейнера, кладем одну-две 2-литровые бутылки с предварительно замороженной обычной водой. В ходе рыбалки еда изымается, вода выпивается, а их место занимает улов.

Термоконтейнер емкостью 80 л при условии, что все три элемента заряжены и лежат добавочные бутылки со льдом, позволяют удерживать температуру не выше 10 – 12 °С в течение светового дня, даже если на улице солнцепек и на термометре за плюс 30. И (мы несколько раз проверяли это на практике) нечищеную и непотрошеную рыбу можно привезти домой свежей даже после дня жары на воде. Однако гораздо приятнее доставить её уже разделанной, а то и приготовленной.

Правда, для этого стоит чуть-чуть поработать на берегу. Часть улова приводим в состояние полуфабриката - снимаем филе или делим на порции, а также готовим суповые наборы. А часть солим семужным или пряным посолом. И уже в таком виде улов едет домой. Если рыба филеровалась, то хладоэлементы, накануне вечером заложенные в морозильник на базе, позволяют привезти назавтра вечером мясо свежим. А то и готовим улов горячим копчением - тот же термоконтейнер потом обеспечит сохранность тепла до дома. Здесь я имею ввиду относительно недалекие выезды - в пределах Ленинградской области.

Но если выезд более дальний, за тысячу-полторы километров, без термосберегающего контейнера уже просто не обойтись. И там алгоритм применения несколько другой. Точных замеров теплообмена я не делал, но когда в 80-литровый Camping World Professional укладывал предварительно замороженную рыбу, то через 10 часов пути в 30-градусную жару и без хладагентов с ней ничего плохого не произошло. И это при том, что укладка в контейнере выполнялась неплотно.

А при плотной укладке и при наличии внутри хладагентов рыба оставалась замороженной даже после двухсуточного путешествия из Мурманской области.