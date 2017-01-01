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О бедной «вертушке» замолвите слово

Алексей Коломиец

Мои старые подружки – рыболовные «вертушки». «Вертушки» - старушки, «вертушки» - девчушки... Уже долгое время в моей коробке лежит старая вращающаяся блесна. Она ровесница первому стеклопластиковому спиннингу и первой корейской безынерционной катушке, которые я когда-то купил себе на день рождения. Ее по праву можно назвать ветераном.

О бедной «вертушке» замолвите слово

Рука не поднимается вновь начать на нее ловить рыбу. Но именно ее наличие подтолкнуло меня написать историю моих отношений с этими спиннинговыми приманками. И хоть я не считаю себя фанатом «вертушек», мне есть что рассказать хотя бы о тех моделях, которые прижились в моей коробке.

Всё, что я помню об этой блесне – что называлась она Mikado № 4. Наименование самой модели уже не вспомню. В те годы ассортимент был более скудным, и мне хватало просто названия фирмы. Сейчас такую блесну я не могу найти в каталоге Mikado. Скажу только, что лепесток по форме похож на современную их модель Stream, но абсолютно гладкий, на нём еще была блестящая наклейка с надписью. Была ли это подделка – вряд ли.

Я об этом и не думал в те времена. Больше того, именно эта приманка убедила меня в том, что рыбу ловит именно блесна, а не то, что на ней написано. Этим правилом я руководствуюсь до сих пор и меня очень трудно убедить в обратном. Оригиналы - или реплики, клоны – мне до этого дела нет. У меня есть в коробке приманки, которые ловят хорошо и которые ловят посредственно. Оговорюсь сразу, что ловят посредственно – исключительно в моих руках и в моих водоемах. Это не значит, что они плохие. Россия – большая...

Но я отвлекся. Чем интересна история блесны Mikado № 4? Я умудрился поймать на нее язя, что было для меня в то время откровением. Никогда не думал, что язя вообще можно ловить на вращающиеся блесны, а тем более на такой большой размер. Я отлично помню эту рыбалку, хотя это было 17 лет назад. Мне тогда подумалось, что уж если язь на эту блесну ловится, значит более хищные рыбы – просто обязаны это делать! И это подтвердилось на волжских раскатах.

В течение буквально одной рыбалки на эту блесну пойманы щуки (одна из них – на заставке к статье), окуни и один жерех. Приманки использовались разные, как воблеры, так и попперы, но вот эта старая «вертушка; (сокращенно – «старушка») почему-то «стрельнула» лучше других и вновь заставила уважать эти блесны, которых у меня было – раз-два и обчёлся. Наверное, у каждого рыболова есть какая-то модель, благодаря которой он поверил в состоятельность приманок этого вида вообще.

История MEPPS

Ультралайт в Турции на реке Манавгат с MEPPS Aglia Long № 00

Один знакомый из Москвы привез мне в подарок четыре настоящих «вертушки» MEPPS Aglia Long № 3, две с серебряными лепестками, две - с бронзовыми. Это было первым серьезным вкладом в мой вращающийся арсенал. Разумеется, у меня с советских времен были всевозможные блесны - «Трофимовская», «Байкал», «Окуневая», но в тот период у MEPPS был непререкаемый авторитет в моих глазах. Я вдруг понял, что мне больше никаких «вертушек» и не надо вовсе. MEPPS ловил всё и вся. Чуть позже я сам пополнил ряд «МЕППСов» «двоечками», «единичками» и «нулевками». Именно с ними я впервые познакомился с ультралайтовой ловлей. Все они были, разумеется, Aglia Long, и лишь спустя несколько лет я разловил Lusox и Heavy Long.

В уловистость последней я уверовал, когда с товарищем ловили белого хищника с лодки - и он в режиме up stream поймал великолепного голавля! У этой блесны дальнобойность и глубина проводки достигались благодаря ее массе, а узкий лепесток и форма сердечника с «юбочкой», видимо, помогали вращению лепестка при малых скоростях проводки. Я тут же в ячейку памяти забил эту блесну себе на будущее и в скором времени приобрел парочку, когда поехал в Хабаровский край за тайменем. Именно на нее мне удавалось ловить сигов. И больше никому сиги тогда не попадались. Видимо, из-за размера: я чаще ловил на № 3, а остальные использовали более крупные «вертушки».

Так вот, у меня на MEPPS Heavy Long ловилось все: таймень, ленок, сиг, щука. Но не все «МЕПСЫ» в моей коробке разловлены. Но на безхомутовку XD я не поймал ни одной рыбы. Давно уже перестал на нее ловить. Лежит, как напоминание - мол, MEPPS – это не только Aglia Long.

История Blue Fox

Когда-то много читал про эти «вертушки». Раньше только Blue Fox имели сердечник в виде колокольчика. Однако я постоянно обходил их стороной, потому как лично для меня MEPPS все остальное отодвигал в тень. Однажды один из магазинов попросил меня назвать самые уловистые модели Blue Fox. Выделили мне большой ассортимент (почти весь на тот момент, и все по одной) – я только лепестки выбрал и массу. Так вот, опыты показали, что самой уловистой по окуню оказалась Super Vibrax с черной «мушкой» на тройнике. Она «косила» окуней на каждом забросе. Остальные модели тоже ловили, но именно эта - с каждого заброса.

MEPPS Heavy Long отличился по сигам

Я вернул в магазин все блесны и оставил себе только ее. Но история с Blue Fox на этом не закончилась. При подготовке к рыбалке на тайменя в обязательном порядке были приобретены «вертушки» Blue Fox размеров 4 - 6. Как я понял, они являются классикой для таёжных речек. Собственно, это и подтвердилось.

История Virek

С «вертушками» Virek я познакомился вынужденно. Собирался ехать в США, где мне предстояло попробовать себя в ловле форели. Я начал штудировать литературу, опрашивать знакомых. Ведь в Волгограде форели нет, так что практики – ноль. Мне посоветовали с собой взять всё, что может подойти для ловли голавля. Особое внимание уделять блеснам с оперением крючков, будь он одинарный или тройной. С такой задачей я зашел в первый знакомый рыболовный отдел и вышел оттуда с горстью блесен Virek. Различные расцветки, различное оперение. Смотрел на них и думал, ну а если эта красота форели не понравится – тогда я не знаю, на что еще ловить. Однако ж Virek подарила мне первую в моей жизни форель, но это не всё. Еще она развернула мой взгляд в сторону голавля, ультралайта - и я увлекся мухоблеснами.

История Rooster Tail, Panther Martin и прочего ультралайта

Моему увлечению ультралайтовой ловлей сильно не хватало приманок. «Нулевок» от MEPPS и Virek – этого мало. Если не клюет, то больше рыбе и предложить нечего. Пришлось пополнять ассортимент за счет интернет-магазина Cabela’s. Там «вертушек» много. Забейте в поисковую строку слово «spinner» – и сразу поймете, о чём я говорю. Я дожидался распродаж, которые там случаются довольно часто, и покупал небольшие наборчики блесен. Очень быстро обеспечил себя большим количеством мухоблесен. Только вот ловить на них на все толком так и не начал. Правда, быстро разловил Panther Martin, затем Rooster Tail не заставил себя долго ждать и… на этом всё. Увлечение ультралайтовой ловлей отошло на второй план.

Blue Fox размера 6 — классика для таёжных речек

Форели и хариуса в наших краях нет, а до чехони и жереха надо еще суметь добросить приманку. Так что мухоблесны заняли отдельную коробочку и выезжают со мной на рыбалку исключительно на малые речки. Но это только первая причина. Вторая – более глубокая. Чем больше я погружался в тему «вертушек», тем легче выходил на фанатов, от которых мне перепадали самодельные блесны. Есть очень мелкие «вертушечки» с вольфрамовым сердечником. Есть с сердечником в виде личинки, построенным из бусинок. Так вот, именно эти блесны в ультралайте ловили рыбу чаще всего. Возможно, я просто им больше верил и чаще пускал в ход – отсюда и результат? Может быть.

Но факт остается фактом. Самодельные миниатюрные «вертушки» сильно потеснили «фабрику звезд». Отдельно хочу упомянуть «вертушку» из Украины «Маньячка Полиглот» с черным оперением тройничка Она «прилипла» ко мне после увлечения ловлей голавля. На моих малых речках это самая дальнобойная и самая уловистая «вертушка». И, что самое интересное, шемая к ней очень неравнодушна. Ловить-то шемаю нельзя у нас в области, но ловить и отпускать – почему нет? Если кто-то интересует ультралайтовыми «вертушками» – искренне советую обратить на «Маньячку» внимание, поскольку скептически слушал хвалебные отзывы о ней, пока сам не попробовал. Она у меня в единственном экземпляре, и я при зацепах уже три раза плавал за ней, ибо очень ею дорожу.

История Myran

Эта история опять началась на одной из рыболовных выставок. В один прекрасный момент на каком-то спонтанном тусняке начали разговор за «вертушки». Заговорили про «Мюраны». Я к своему стыду признался, что слышал о таких приманках, но в арсенале не имел. Этот пробел в конце выставке быстро устранили. Я выбрал себе 3 или 4 модельки разного размера Panter, Mira и Toni. Абсолютно все я очень быстро разловил, а однажды эти блесны стали «проверочными» приманками по ловле язя. Эти блесны служили мне приличное время, но я их никогда не чистил. Это к вопросу – должна ли быть блесна блестящей? Я думаю, что для ловли белого хищника темная блесна лучше. Единственное неудобство в «Мюранах» – нельзя заменить тройник. Ну, или можно, но сделать это непросто. Самые яркие рыбалки с блеснами Myran – это весенняя ловля крупной красноперки в одной лодке с Володей Герасимовым и, как я уже неоднократно писал, ловля язей и голавлей в дрейфе с лодки с Константином Кузьминым.

Virek поймал мою первую форель
Rooster Tail — одна из мухоблесен
На моих малых речках «Маньячка Полиглот» самая дальнобойная и уловистая
Крупный язь большого «Мюрана Тюна Лакс» не боится

История Daiwa

Эта история достаточно короткая. Daiwa расширила ассортимент блесен Silver Creek и выпустила ряд более тяжелых представителей этой линейки. Это, пожалуй, третье и самое ощутимое «вливание» как по количеству, так и по стоимости. К этим блеснам у меня совершенно не было и нет никаких замечаний. Летят, заводятся легко, рыбу ловят. Дай бог памяти, как раз с Володей Герасимовым мы устроили соревнование - Myran против Daiwa. Поймали по 20 красноперок - и с ничейным результатом закончили этот бесполезный спор. Может показаться, что в тот день красноперка лихо брала всё, что движется, но это не так. Работали только две эти торговые марки.

История Osko

Весенняя ловля крупной красноперки с блеснами Myran Mira

Эти «вертушки» мне никто не советовал. Во времена, когда выходил журнал «Рыбалка ЮГ», кто-то из астраханских авторов очень внятно отозвался об этой блесне - и мы решили обязательно ее сфотографировать. Журнальный фотобанк был скудным, пополнять его нужно было обязательно, так почему не именно той приманкой, о которой автор рассказывает? Я пошел на рынок - и нашел! Купил парочку моделей покрасивше, поярче. Мне ж не на рыбалку, а для фотографии! Вот так Osko и забралась в мою коробку. Вспомнил я о ней, когда начал ловить белого хищника. Увидел около берега стаю каких-то рыб, похожих на голавлей, но они упорно игнорировали всё, что бы я им не предлагал. И когда очередь подошла к Osko – вдруг от куда-то из глубины появился язь и, не раздумывая, ее слопал. Все это произошло почти у самых ног, что меня сильно удивило и обрадовало.

Через пару забросов уже из-за куста вышел язь - и опять поймался на Osko. Как потом выяснилось, те странные рыбы, которых я пытался ловить, были подусты. На последующих рыбалках блесна от Osko не раз доказывала свою состоятельность в плане ловли язей. Сейчас у меня осталась последняя «вертушка» Osko с бронзовым лепестком № 3, но по размеру она примерно как MEPPS №2. Я ее считаю по величине идеальной для ловли язя. В завершении скажу, что прошло уже много времени, а лепесток Osko остался блестеть, как и раньше. Почему – не знаю, воспринимаю как факт.

История Abu Garcia

В сотый раз буду повторять – на рыболовные выставки ездить очень полезно. И открою еще один секрет. Посетить выставку в последний день – это почти гарантия, что вам продадут за полцены, а возможно просто дадут на тест что-то из того, что уже отвисело на выставке три дня. Вот по такому сценарию я «угостился» приманками Abu Garcia.

Я к этой торговой марке давно неравнодушен. Каким-то странным образом, абсолютно обходя мои желания, приманки этой фирмы тем или иным путем появлялись в моих коробках. Сначала я кому-то по старой памяти починил компьютер - и его хозяин, узнав, что я заядлый спиннингист, презентовал воблер Abu Garcia Hi-Lo. Это тот, у которого лопасть меняет угол атаки. Затем родная сестра решила потратить в Швеции последние «еврики» и сделать подарок младшему брату. Зашла в рыболовный магазин, сказала оставшуюся у нее сумму и попросила подыскать что-то для рыболова. Вот так у меня появился воблер Abu Garcia Terminator (сейчас он носит другое название).

Первая мультипликаторная катушка у меня была «Абушная», как мы обычно говорим про снасти этого бренда. Ну и как мне отказываться от этого бренда, если оно само мне в руки идет? Я взял на пробу несколько блесен и уже весной одна «выстрелила» на удивление очень ярко. Мы ловили весеннего жереха, и надо было подобрать нужный горизонт. Спиннинги у всех разные, «плетенки» - разные, поэтому каждый сам подыскивал рабочую приманку. Когда в личной коробке уже не из чего было выбирать – мы рылись в коробках своих товарищей. Вот так Юрий «нарыл» у меня 12-граммовую «вертушку» Abu Garcia Active Spinner. На ней стоял тройник нормального жерехового размера, который по желанию можно было бы заменить. Я эту особенность заметил еще на выставке и собирался это сделать. Но вот Юрий начал «косить» жереха одного за другим всем на удивление. Даже я изумился, если честно. Потом, как это часто бывает, я не смог объяснить другу, где можно купить такую блесну в Волгограде.

Daiwa Silver Creek и сербская форель
Osko с годами не тускнеет
Abu Garcia Active Spinner «косит» жереха всем на удивление

Свежая кровь - Сан-сан

Возвращаясь к самому началу, повторюсь, что на «вертушки» я ловлю реже, чем, скажем, на воблеры. Частенько просто забываю об этих приманках и редко беру их с собой на рыбалку. Но вот именно San-San вновь заставил меня открыть заветную коробку.

«Вертушки» от San-San – весьма бюджетные, и на начальном своем этапе фирма предлагала всего одну модель – San-Spinner Gamma в двух размерных и цветовых вариантах. Они весьма недурно показали себя при ловле голавля на малых реках. Я к ним обращался, когда надо было зашвырнуть приманку подальше, докинуть до какого-нибудь камыша. Воблером это сделать весьма проблематично, дорогие «Мюраны» или «Сильвер-крики» жалко. А San-Spiner жальче меньше, да и работает он на течении неплохо.

Порхает со своим лепестком почти на месте, борясь с течением. Ну как тут голавлю устоять? Не буду описывать геометрию этих блесен, поскольку я не их фанат и объявил сразу, что рассказываю о том, что у меня в коробке, а не о том, на что похожи мои приманки. Единственное хочу посоветовать обратить внимание на тройники. В первой партии приманок San-San тройники были отнюдь не на высоте. Возможно, ситуация уже изменилась, но обратить на это внимание никогда не вредно.

Вместо заключения

Разумеется, я рассказал не обо всех «вертушках», которые можно найти у меня в хате. Если порыться по сусекам – можно откопать еще много разного. Может, когда-нибудь я вернусь к теме «вертушек» и расскажу что пришло на замену тем или другим уловистым вращающимся блеснам. А пока перед вами все модели, которые у меня реально ловили и ловят.

San-Spinner Gamma хороша на малой речке

В номере

Способы предварительной разведки места ловли. Часть 2

О бедной «вертушке» замолвите слово

Ловим в траве. Часть 3

Сербия. За бассом и не только

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Мои снасти для «дорожки» и для троллинга

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