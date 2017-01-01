О бедной «вертушке» замолвите слово Алексей Коломиец

Мои старые подружки – рыболовные «вертушки». «Вертушки» - старушки, «вертушки» - девчушки... Уже долгое время в моей коробке лежит старая вращающаяся блесна. Она ровесница первому стеклопластиковому спиннингу и первой корейской безынерционной катушке, которые я когда-то купил себе на день рождения. Ее по праву можно назвать ветераном.

Рука не поднимается вновь начать на нее ловить рыбу. Но именно ее наличие подтолкнуло меня написать историю моих отношений с этими спиннинговыми приманками. И хоть я не считаю себя фанатом «вертушек», мне есть что рассказать хотя бы о тех моделях, которые прижились в моей коробке.

Всё, что я помню об этой блесне – что называлась она Mikado № 4. Наименование самой модели уже не вспомню. В те годы ассортимент был более скудным, и мне хватало просто названия фирмы. Сейчас такую блесну я не могу найти в каталоге Mikado. Скажу только, что лепесток по форме похож на современную их модель Stream, но абсолютно гладкий, на нём еще была блестящая наклейка с надписью. Была ли это подделка – вряд ли.

Я об этом и не думал в те времена. Больше того, именно эта приманка убедила меня в том, что рыбу ловит именно блесна, а не то, что на ней написано. Этим правилом я руководствуюсь до сих пор и меня очень трудно убедить в обратном. Оригиналы - или реплики, клоны – мне до этого дела нет. У меня есть в коробке приманки, которые ловят хорошо и которые ловят посредственно. Оговорюсь сразу, что ловят посредственно – исключительно в моих руках и в моих водоемах. Это не значит, что они плохие. Россия – большая...

Но я отвлекся. Чем интересна история блесны Mikado № 4? Я умудрился поймать на нее язя, что было для меня в то время откровением. Никогда не думал, что язя вообще можно ловить на вращающиеся блесны, а тем более на такой большой размер. Я отлично помню эту рыбалку, хотя это было 17 лет назад. Мне тогда подумалось, что уж если язь на эту блесну ловится, значит более хищные рыбы – просто обязаны это делать! И это подтвердилось на волжских раскатах.

В течение буквально одной рыбалки на эту блесну пойманы щуки (одна из них – на заставке к статье), окуни и один жерех. Приманки использовались разные, как воблеры, так и попперы, но вот эта старая «вертушка; (сокращенно – «старушка») почему-то «стрельнула» лучше других и вновь заставила уважать эти блесны, которых у меня было – раз-два и обчёлся. Наверное, у каждого рыболова есть какая-то модель, благодаря которой он поверил в состоятельность приманок этого вида вообще.

История MEPPS

Один знакомый из Москвы привез мне в подарок четыре настоящих «вертушки» MEPPS Aglia Long № 3, две с серебряными лепестками, две - с бронзовыми. Это было первым серьезным вкладом в мой вращающийся арсенал. Разумеется, у меня с советских времен были всевозможные блесны - «Трофимовская», «Байкал», «Окуневая», но в тот период у MEPPS был непререкаемый авторитет в моих глазах. Я вдруг понял, что мне больше никаких «вертушек» и не надо вовсе. MEPPS ловил всё и вся. Чуть позже я сам пополнил ряд «МЕППСов» «двоечками», «единичками» и «нулевками». Именно с ними я впервые познакомился с ультралайтовой ловлей. Все они были, разумеется, Aglia Long, и лишь спустя несколько лет я разловил Lusox и Heavy Long.

В уловистость последней я уверовал, когда с товарищем ловили белого хищника с лодки - и он в режиме up stream поймал великолепного голавля! У этой блесны дальнобойность и глубина проводки достигались благодаря ее массе, а узкий лепесток и форма сердечника с «юбочкой», видимо, помогали вращению лепестка при малых скоростях проводки. Я тут же в ячейку памяти забил эту блесну себе на будущее и в скором времени приобрел парочку, когда поехал в Хабаровский край за тайменем. Именно на нее мне удавалось ловить сигов. И больше никому сиги тогда не попадались. Видимо, из-за размера: я чаще ловил на № 3, а остальные использовали более крупные «вертушки».

Так вот, у меня на MEPPS Heavy Long ловилось все: таймень, ленок, сиг, щука. Но не все «МЕПСЫ» в моей коробке разловлены. Но на безхомутовку XD я не поймал ни одной рыбы. Давно уже перестал на нее ловить. Лежит, как напоминание - мол, MEPPS – это не только Aglia Long.

История Blue Fox

Когда-то много читал про эти «вертушки». Раньше только Blue Fox имели сердечник в виде колокольчика. Однако я постоянно обходил их стороной, потому как лично для меня MEPPS все остальное отодвигал в тень. Однажды один из магазинов попросил меня назвать самые уловистые модели Blue Fox. Выделили мне большой ассортимент (почти весь на тот момент, и все по одной) – я только лепестки выбрал и массу. Так вот, опыты показали, что самой уловистой по окуню оказалась Super Vibrax с черной «мушкой» на тройнике. Она «косила» окуней на каждом забросе. Остальные модели тоже ловили, но именно эта - с каждого заброса.

Я вернул в магазин все блесны и оставил себе только ее. Но история с Blue Fox на этом не закончилась. При подготовке к рыбалке на тайменя в обязательном порядке были приобретены «вертушки» Blue Fox размеров 4 - 6. Как я понял, они являются классикой для таёжных речек. Собственно, это и подтвердилось.

История Virek

С «вертушками» Virek я познакомился вынужденно. Собирался ехать в США, где мне предстояло попробовать себя в ловле форели. Я начал штудировать литературу, опрашивать знакомых. Ведь в Волгограде форели нет, так что практики – ноль. Мне посоветовали с собой взять всё, что может подойти для ловли голавля. Особое внимание уделять блеснам с оперением крючков, будь он одинарный или тройной. С такой задачей я зашел в первый знакомый рыболовный отдел и вышел оттуда с горстью блесен Virek. Различные расцветки, различное оперение. Смотрел на них и думал, ну а если эта красота форели не понравится – тогда я не знаю, на что еще ловить. Однако ж Virek подарила мне первую в моей жизни форель, но это не всё. Еще она развернула мой взгляд в сторону голавля, ультралайта - и я увлекся мухоблеснами.

История Rooster Tail, Panther Martin и прочего ультралайта

Моему увлечению ультралайтовой ловлей сильно не хватало приманок. «Нулевок» от MEPPS и Virek – этого мало. Если не клюет, то больше рыбе и предложить нечего. Пришлось пополнять ассортимент за счет интернет-магазина Cabela’s. Там «вертушек» много. Забейте в поисковую строку слово «spinner» – и сразу поймете, о чём я говорю. Я дожидался распродаж, которые там случаются довольно часто, и покупал небольшие наборчики блесен. Очень быстро обеспечил себя большим количеством мухоблесен. Только вот ловить на них на все толком так и не начал. Правда, быстро разловил Panther Martin, затем Rooster Tail не заставил себя долго ждать и… на этом всё. Увлечение ультралайтовой ловлей отошло на второй план.

Форели и хариуса в наших краях нет, а до чехони и жереха надо еще суметь добросить приманку. Так что мухоблесны заняли отдельную коробочку и выезжают со мной на рыбалку исключительно на малые речки. Но это только первая причина. Вторая – более глубокая. Чем больше я погружался в тему «вертушек», тем легче выходил на фанатов, от которых мне перепадали самодельные блесны. Есть очень мелкие «вертушечки» с вольфрамовым сердечником. Есть с сердечником в виде личинки, построенным из бусинок. Так вот, именно эти блесны в ультралайте ловили рыбу чаще всего. Возможно, я просто им больше верил и чаще пускал в ход – отсюда и результат? Может быть.

Но факт остается фактом. Самодельные миниатюрные «вертушки» сильно потеснили «фабрику звезд». Отдельно хочу упомянуть «вертушку» из Украины «Маньячка Полиглот» с черным оперением тройничка Она «прилипла» ко мне после увлечения ловлей голавля. На моих малых речках это самая дальнобойная и самая уловистая «вертушка». И, что самое интересное, шемая к ней очень неравнодушна. Ловить-то шемаю нельзя у нас в области, но ловить и отпускать – почему нет? Если кто-то интересует ультралайтовыми «вертушками» – искренне советую обратить на «Маньячку» внимание, поскольку скептически слушал хвалебные отзывы о ней, пока сам не попробовал. Она у меня в единственном экземпляре, и я при зацепах уже три раза плавал за ней, ибо очень ею дорожу.

История Myran

Эта история опять началась на одной из рыболовных выставок. В один прекрасный момент на каком-то спонтанном тусняке начали разговор за «вертушки». Заговорили про «Мюраны». Я к своему стыду признался, что слышал о таких приманках, но в арсенале не имел. Этот пробел в конце выставке быстро устранили. Я выбрал себе 3 или 4 модельки разного размера Panter, Mira и Toni. Абсолютно все я очень быстро разловил, а однажды эти блесны стали «проверочными» приманками по ловле язя. Эти блесны служили мне приличное время, но я их никогда не чистил. Это к вопросу – должна ли быть блесна блестящей? Я думаю, что для ловли белого хищника темная блесна лучше. Единственное неудобство в «Мюранах» – нельзя заменить тройник. Ну, или можно, но сделать это непросто. Самые яркие рыбалки с блеснами Myran – это весенняя ловля крупной красноперки в одной лодке с Володей Герасимовым и, как я уже неоднократно писал, ловля язей и голавлей в дрейфе с лодки с Константином Кузьминым.

История Daiwa

Эта история достаточно короткая. Daiwa расширила ассортимент блесен Silver Creek и выпустила ряд более тяжелых представителей этой линейки. Это, пожалуй, третье и самое ощутимое «вливание» как по количеству, так и по стоимости. К этим блеснам у меня совершенно не было и нет никаких замечаний. Летят, заводятся легко, рыбу ловят. Дай бог памяти, как раз с Володей Герасимовым мы устроили соревнование - Myran против Daiwa. Поймали по 20 красноперок - и с ничейным результатом закончили этот бесполезный спор. Может показаться, что в тот день красноперка лихо брала всё, что движется, но это не так. Работали только две эти торговые марки.

История Osko

Эти «вертушки» мне никто не советовал. Во времена, когда выходил журнал «Рыбалка ЮГ», кто-то из астраханских авторов очень внятно отозвался об этой блесне - и мы решили обязательно ее сфотографировать. Журнальный фотобанк был скудным, пополнять его нужно было обязательно, так почему не именно той приманкой, о которой автор рассказывает? Я пошел на рынок - и нашел! Купил парочку моделей покрасивше, поярче. Мне ж не на рыбалку, а для фотографии! Вот так Osko и забралась в мою коробку. Вспомнил я о ней, когда начал ловить белого хищника. Увидел около берега стаю каких-то рыб, похожих на голавлей, но они упорно игнорировали всё, что бы я им не предлагал. И когда очередь подошла к Osko – вдруг от куда-то из глубины появился язь и, не раздумывая, ее слопал. Все это произошло почти у самых ног, что меня сильно удивило и обрадовало.

Через пару забросов уже из-за куста вышел язь - и опять поймался на Osko. Как потом выяснилось, те странные рыбы, которых я пытался ловить, были подусты. На последующих рыбалках блесна от Osko не раз доказывала свою состоятельность в плане ловли язей. Сейчас у меня осталась последняя «вертушка» Osko с бронзовым лепестком № 3, но по размеру она примерно как MEPPS №2. Я ее считаю по величине идеальной для ловли язя. В завершении скажу, что прошло уже много времени, а лепесток Osko остался блестеть, как и раньше. Почему – не знаю, воспринимаю как факт.

История Abu Garcia

В сотый раз буду повторять – на рыболовные выставки ездить очень полезно. И открою еще один секрет. Посетить выставку в последний день – это почти гарантия, что вам продадут за полцены, а возможно просто дадут на тест что-то из того, что уже отвисело на выставке три дня. Вот по такому сценарию я «угостился» приманками Abu Garcia.

Я к этой торговой марке давно неравнодушен. Каким-то странным образом, абсолютно обходя мои желания, приманки этой фирмы тем или иным путем появлялись в моих коробках. Сначала я кому-то по старой памяти починил компьютер - и его хозяин, узнав, что я заядлый спиннингист, презентовал воблер Abu Garcia Hi-Lo. Это тот, у которого лопасть меняет угол атаки. Затем родная сестра решила потратить в Швеции последние «еврики» и сделать подарок младшему брату. Зашла в рыболовный магазин, сказала оставшуюся у нее сумму и попросила подыскать что-то для рыболова. Вот так у меня появился воблер Abu Garcia Terminator (сейчас он носит другое название).

Первая мультипликаторная катушка у меня была «Абушная», как мы обычно говорим про снасти этого бренда. Ну и как мне отказываться от этого бренда, если оно само мне в руки идет? Я взял на пробу несколько блесен и уже весной одна «выстрелила» на удивление очень ярко. Мы ловили весеннего жереха, и надо было подобрать нужный горизонт. Спиннинги у всех разные, «плетенки» - разные, поэтому каждый сам подыскивал рабочую приманку. Когда в личной коробке уже не из чего было выбирать – мы рылись в коробках своих товарищей. Вот так Юрий «нарыл» у меня 12-граммовую «вертушку» Abu Garcia Active Spinner. На ней стоял тройник нормального жерехового размера, который по желанию можно было бы заменить. Я эту особенность заметил еще на выставке и собирался это сделать. Но вот Юрий начал «косить» жереха одного за другим всем на удивление. Даже я изумился, если честно. Потом, как это часто бывает, я не смог объяснить другу, где можно купить такую блесну в Волгограде.

Свежая кровь - Сан-сан

Возвращаясь к самому началу, повторюсь, что на «вертушки» я ловлю реже, чем, скажем, на воблеры. Частенько просто забываю об этих приманках и редко беру их с собой на рыбалку. Но вот именно San-San вновь заставил меня открыть заветную коробку.

«Вертушки» от San-San – весьма бюджетные, и на начальном своем этапе фирма предлагала всего одну модель – San-Spinner Gamma в двух размерных и цветовых вариантах. Они весьма недурно показали себя при ловле голавля на малых реках. Я к ним обращался, когда надо было зашвырнуть приманку подальше, докинуть до какого-нибудь камыша. Воблером это сделать весьма проблематично, дорогие «Мюраны» или «Сильвер-крики» жалко. А San-Spiner жальче меньше, да и работает он на течении неплохо.

Порхает со своим лепестком почти на месте, борясь с течением. Ну как тут голавлю устоять? Не буду описывать геометрию этих блесен, поскольку я не их фанат и объявил сразу, что рассказываю о том, что у меня в коробке, а не о том, на что похожи мои приманки. Единственное хочу посоветовать обратить внимание на тройники. В первой партии приманок San-San тройники были отнюдь не на высоте. Возможно, ситуация уже изменилась, но обратить на это внимание никогда не вредно.

Вместо заключения

Разумеется, я рассказал не обо всех «вертушках», которые можно найти у меня в хате. Если порыться по сусекам – можно откопать еще много разного. Может, когда-нибудь я вернусь к теме «вертушек» и расскажу что пришло на замену тем или другим уловистым вращающимся блеснам. А пока перед вами все модели, которые у меня реально ловили и ловят.