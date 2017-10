Новые тенденции в старинном городе. Часть 2 Спортивное рыболовство

(Продолжение, начало читайте здесь)

В номинации Hard lures (жесткие приманки) со своим новым кроулером 3D Bat (фото 1) победила компания Savage Gear, входящая в крупный датский концерн Svendsen Sport. Это ночное страшилище - реалистично выполненная фигурка летучей мыши (с глазками, ушками, лапками) из жесткого пластика – имеет два типоразмера. Подвижные крылышки сделаны из нержавейки (большая модель) и алюминия (малая), узел крепления их к телу очень мощный и надежный.

Поверхностная приманка значительного размера, она легко проходит сквозь заросли кувшинки, рдест, щучью траву и т.п. прямо-таки классическим кролем. Предназначена для ловли крупного хищника, в частности – щуки (в сети есть видео, где ее слопала 11-килограммовая зубастая), недаром на двух размерах модельного ряда стоят тройники №№ 6 и 1/0, причем задний богато опушен перьями. Предусмотрены 4 вида окраски – от белой до черной, ориентированные на различные световые условия. В теле – акустическая камера с шариками. Может ловить как в стоячей воде, так и на реках. Думаем, тайменям (и таймешатникам) «мышь» тоже понравится.

Следующая номинация - Soft lures/Hybrid lures (мягкие и комбинированные приманки). Здесь вновь победу праздновала компания Savage Gear (фото 2), теперь – с «утенком» 3D Hollow Duckling. И опять тело приманки с мягкими «утиными лапками» было выполнено очень реалистично, но теперь материалом послужил силикон. Этот «поверхностник» имеет стандартное оснащение (как у привычных уже для нас резиновых «лягушек») – прижатый к телу двойник, т.е. относится к классу «незацепляек». Но бонусом является дополнительный съемный одинарник большого размера (фото 3), без него «утенок» работает в сплошных зарослях, а с ним – скажем, в травяных «окошках».

Среди металлических приманок (Metal lures) победителем стала универсальная приманка Trolling Plus Model S/M от польско-канадской фирмы Bite Booster (фото 4). На конструктивные решения этой приманки уже есть несколько патентов. На выставке было представлено две модели –24-граммовая S длиной 6,7 см с рабочей глубиной в 9 м (фото 5) и 82-граммовая M длиной 12 см и заглубляющаяся до 16 м.

Нетрудно догадаться, что «эска» рассчитана на ловлю в пресноводных водоемах троллингом, в отвес и, в отличие от старшей сестры, даже взаброс. А «эмка» - ближе к морской тематике, хотя и в глубоких озерах сможет прекрасно орудовать на глубине при вертикальном джиггинге. На «спинных плавниках» той и другой модели есть три соответствующих отверстия, а старшенькой прилажен и второй тройник в головной части.

В номинации Terminal tackles (вспомогательные снасти) лучшей была признана Bullet Cheburashka (фото 6) от Valentin Lures (Goldfisher Group, Венгрия). Да-да, именно «чебурашка» - это русской слово наряду со «спутником», «тайгой» и «тройкой» вошло в международный лексикон. По самому грузу можно сказать, что эта комбинация «пули» и «чебурашки» предназначена для джиговой ловли на течении – так, по крайней мере, утверждают его производители. А нам так кажется, что основной «клиент» этого груза – коряжник. Самый маленький груз весит 3 г, самый большой – 14.

В разделе Soft/Dough bates/Attractants (мягкие и тестообразные приманки и аттрактанты) победила компания Energofish, тоже из Венгрии (фото 7). Она представила искусственные приманки Jelly Baits Luminophore Worm. Они предназначены для насадки на крючок и состоят из протеина (альбумина) в сочетании с органическими материалами с натуральной пропиткой – запахом червя. Но мало того, «червь» этот еще и светится (фото 8) под водой, единственное, что его надо подзаряжать на естественном свету или под фонариком.

В номинации Sunglasses/Head lamps/Head wear (очки, налобные фонари и головные уборы) первое место заняла датская компания Wiley X EMEA со своими очками WX Boss With Kryptek (фото 9). Это модель сделана из поликарбонатного стекла, которое трудно поцарапать или разбить. Имеют очки поляризационный фильтр японского производства и водоотталкивающее и антибликовое покрытие. Более того, компанией разработана внутренняя накладка к оправе (фото 10), собирающая пот с лица и отводящая его от стекол.

Ну а кто победил в номинации Innovation of the year (новинка года)? Опять наша знакомая «летучая мышь» 3D Bat от Savage Gear. Таким вот образом Svendsen Sport праздновал победу в трех номинациях (фото 11). А в номинации «Выбор посетителей» (Visitor Choice) вне конкуренции оказалась опять же Energofish с уникальной насадкой для донной ловли The One Enzymax (фото 12).

(Окончание следует)