Новые тенденции в старинном городе Спортивное рыболовство

В Будапеште, древней венгерской столице, под эгидой EFTTA (European Fishing Tackle Trade Association, Европейской торговой ассоциации производителей рыболовных снастей) прошло очередное, 36-е по счету шоу новинок рыболовного рынка - Efttex 2017. Состоялось это шоу в период с 29 июня по 1 июля и собрало почти две с половиной сотни участников, фирм и компаний из 35 стран.

Вообще, 656-летний Будапешт, по виду центральной его части - настоящий средневековый город (фото 1 и 2), принимает Efttex уже не впервые, уступая в данном вопросе лишь Парижу и Амстердаму. Правда, за 36-летнюю историю главных в Европе рыболовных выставок столица Нидерландов была для них хозяйкой дюжину раз, да и 37-я пройдет там в следующем году.

Ориентировано европейское шоу на крупных и мелкооптовых торговцев, но в Будапеште туда могли попасть и рядовые посетители, другой вопрос, что, в отличие от наших рыболовных выставок, розничная торговля на Efttex не ведется. Зато любители рыбалки, наряду с представителями мировых СМИ, могли поучаствовать в голосовании на выявление лучших новых изделий, представленных в рамках шоу в отдельном павильоне – правда, лишь в одной номинации «Выбор посетителей» (Visitors’ Choice). Ну а журналистам пришлось отдуваться аж в 18 номинациях.

Что касается самой выставки, то организована она была по-деловому, без пышных излишеств (фото 3), характерных для аналогичных азиатских и американских шоу – всё-таки сказывается промышленно-торговый кризис в Европе, никуда не денешься. Но, тем не менее, на очень высоком уровне – ко всем участникам и посетителям со стороны организаторов было доброжелательное отношение, предупредительность, ни одна проблема, если она возникала, не оставалась неразрешенной.

Ну а деловой настрой выставки можно охарактеризовать таким косвенным моментом: чтобы взять интервью, от которого нам, к слову, никто не отказывал, приходилось кроить напряженный временной график на все три дня проведения «Эфттекса» - торговые и иные переговоры здесь шли полным ходом.

Завершилось рыболовное шоу официальным вечерним приемом (фото 4), на котором в дружественной атмосфере вручались призы победителям в различных номинациях конкурса новинок. Вел церемонию награждения Жан-Клод Бел, директор-распорядитель EFTTA. Вот, так сказать, с вишенки на торте и начнем – и перечислим этих победителей и их достижения.

Итак, было объявлено 18 номинаций. В первой из них – Best new rods («Лучшее новое удилище», общая группа для спиннинговых, карповых и т.д. моделей) победила польская фирма Konger со спиннингом ультралегкого класса Streeto Air. Масса, например, одной модели из линейки (фото 5) длиной 190 см с тестом 0,6 – 7 г составляет 56 г (производитель позиционирует «Стрито» как «самый легкий спиннинг в мире»). Предназначена серия, как можно догадаться по названию, для модного ныне стрит-фишинга. Вообще, надо заметить, что на выставке мы встретили много снастей ультралегкого и легкого класса – и удилищ, и катушек, и приманок, и лесок.

А ведь еще пару лет назад на «Эффтексе» наблюдалась другая тенденция – тяготение к производству мощных снастей, предназначенных больше для трофейной рыбалки. И вот как всё переменилось. Мы спрашивали у некоторых экспонентов – чем это вызвано. Ответ был – устойчивым спросом именно в данном сегменте рынка спиннинговых снастей, ну а желание покупателя – безусловно, закон. Ну это и немудрено – рыбалка все больше отходит от категории «добычливого промысла», переходя в область эстетического времяпрепровождения.

В следующей категории - Fly rods (нахлыстовые удилища) победителем ожидаемо стали американцы из Sage (фото 6) со своей удочкой Sage Salt SD для морской ловли. Изготовлено это удилище по фирменному ноу-хау, KonneticHD Technology, в результате чего выдерживается оптимальное соотношение между жесткостью и прочностью бланка из высокомодульного карбона высокой плотности. Оптимизированная передача энергии заброса между волокнами по длине бланка минимизирует паразитные продольные и поперечные колебания последнего, что приводит к повышению точности доставки приманки в намеченную точку и возможности ею оптимально управлять.

В номинации Fly reel (катушки для нахлыста) первыми оказались англичане из фирмы Hardy, входящей в концерн Pure Fishing, с ультралегкой моделью Hardy MTX (фото 7), скомбинированной из инновационного углепластика и алюминиевого сплава, тормоз в ней тоже из карбона - с высокоточной регулировкой на 340 позиций. Выпускается катушка в трех размерах – 3000, 5000 и 7000.

В номинации Fly lines/Fly braid (нахлыстовые шнуры и поводки) голоса распределились поровну между английским подразделением Snowbee (изготовленный с применением нанотехнологий плавающий шнур Thistledown², идеально подходящий для ловли удилищами классов от #2/5 до #5/7) и американцами из RIO products (плавающий шнур Flats Pro Fly Line, используемый в качестве раннинга и предназначенный для ловли в морской воде), оба этих шнура – на фото 8.

Победителем в следующей номинации – Fixed spool reel (безынерционные рыболовные катушки) стало европейское подразделение нашей старой знакомой – фирмы Shimano, входящей в интернациональный концерн Normark (фото 9). Принесла победу новая для европейского рынка модель Twin Power XD. Подробно о ней и о других новинках знаменитой фирмы вы узнаете в следующем номере журнала из интервью, которое нам любезно дал менеджер торгового отдела голландец Пол Де Вал (на фото он крайний справа).

В номинации Multiplier reel (мультипликаторные катушки) победой вновь отметился концерн Pure Fising (фото 10), в состав которого входит фирма Abu Garcia. Подробно о занявшей первое место в голосовании низкопрофильной модели Abu Revo 4 Premier вы тоже узнаете в продолжении нашего отчета в сентябрьском номере.

Среди монофиламентных лесок (Best new mono line) первое место получила Sufix Advance (фото 11) от Rapala VMC corporation. Эта новейшая разработка, впервые изготовленная с использованием HMPE (сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности) и объединяющая молекулы HMPE с молекулами нейлона, устанавливает практически новый класс монофильных лесок. В результате примененной комбинации достигнута высокая абразивная стойкость, характерная для HMPE, и исключительная чувствительность и эластичность, свойственная нейлону. И плюс - повышена прочность лески на узле.

В номинации Multifilament/Braided lines (мультифиламентные и плетеные лески) по результатам напряженной борьбы между шестнадцатью (!) номинантами победу праздновала японская компания Gosen (Tsuda Shokai) со своим 16-жильным (как символично – по жилке на конкурента!) шнуром Gosen Casting 16 Braid (фото 12). Ну что про него скажешь? Конечно, высочайшая прочность: на диаметре # 0,8, а это 0,153 мм, разрывная нагрузка объявлена в 9,2 кг, что почти в полтора раз больше, чем у 8-жильного шнура того же производителя (а японцы обычно приводят реальные цифры). И архигладкая поверхность, способствующая дальним забросам. А также обеспечение надежного контроля над проводкой приманки. Зато и стоит 150-метровая размотка этого японского чуда немало – многовато, по нашему мнению.

В категории Accessories (вспомогательные приспособления и инструменты) в борьбе среди четверти сотни конкурентов участвовал и представитель России – Tonar Export LLC из Барнаула. Естественно, на конкурс они предоставили свое самое лучшее - ледобур Iceberg Siberia 130R v2.0 (фото 13). Но, увы, победил не он, а программа для настольного ПК Lakebook – the Deeper Data Manager (фото 14), разработанная литовской компанией Deeper UAB и действующая в паре с уже известным сонаром Deeper (который, к слову, выиграл в той же номинации в прошлом году в Амстердаме). Подробно про девайс этот – в интервью следующего номера.

В номинации Clothing/Foot wear (одежда и обувь для рыбалки) первое место досталось вейдерсам Sierra X-Stretch Waders (фото 15) датской фирмы Svendsen Sport. Производитель заявляет, что ткань его вейдерсов (стопроцентный полиэстер с трехслойной «дышашей» мембраной) без риска повреждения растягивается во всех четырех направлениях, мы попробовали – действительно. Водонепроницаемость задекларирована в 12.000 мм водяного столба, паропроницаемость – в 4.000 mvp. Очень удобно, что лямки вейдерсов – прорезинены, с плеч соскальзывать не будут. Нагрудный карман – на водонепроницаемой молнии. И хорошо, что в комплект входит легко регулируемый неопреновый пояс на «липучке» - это удобно.

Ну а завершим сегодняшний обзор номинацией Boxes, Bags, Luggage (коробки и сумки для рыболовных снастей). Здесь победила норвежская фирма O.Mustad & Son со своим очень удобным мягким кейсом Jig Pouch (фото 16), это что-то вроде органайзера с несколькими «страницами» для размещения и хранения в отдельных карманчиках джиговых приманок. Те, кто занимается джиггингом, должны по достоинству оценить эту новинку – в арсенале джигов, во время ловли лежащих в рыболовной коробке обычно в ужасающем беспорядке и переплетении, с помощью Мустадовского водонепроницаемого кейса может быть наведен идеальный порядок, все приманочки будут находиться отдельно друг от друга и любую удастся беспроблемно найти.

О победителях в оставшихся номинациях и об интересных новинках, что мы еще нашли на будапештском «Эфттексе», расскажем в следующем номере журнала.

(Продолжение следует)