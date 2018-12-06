Новые приманки Nord Waters Захар Ильин | 6 декабря 2018 г.

Полагаю, когда утверждают: «Хищник привыкает к какой-то блесне или цвету» - это результат того, что не получается из года в год ловить, скажем, окуня на Ладоге на одну и ту же модель блесны. Действительно, спустя какое-то время хищник частично или даже полностью теряет к ней интерес, а в лидеры по уловам выходят другие приманки, с совершенно иной игрой и с другим оснащением.

Поэтому питерские производители рыболовных снастей и выпускают новые, необычные для наших краев приманки. При этом стараются брать за образец такие, что положительно себя зарекомендовали на других акваториях, заинтересовав не только рыболовных экспертов, но и хищную рыбу различных широт.

К таким моделям приманок, увидевших свет под брендом Nord Waters, в первую очередь относятся выпущенные в ноябре 2018 г. легкие балансиры. По замыслу создателей, они заточены под малоактивную рыбу в глухозимье или под ловлю на мелководье (от одного до пяти метров), в том числе вблизи тростниковых зарослей. В этих условиях резкие и стремительные движения классического балансира, сделанного из тяжелых металлов, хищника не гипнотизируют, а скорее, наоборот, настораживают и заставляют держаться поодаль.

Балансиры NW благодаря уникальному материалу разработки «Северных Мастерских» имеют облегченный вес, сохраняя при этом объем, необходимый для более плавных, с заметно увеличенным разлетом, движений и медленного погружения приманки, что практически сразу увеличивает шансы на контакт с осторожным хищником, да еще и на небольших глубинах.

Идеальная гидродинамическая форма с выверенным балансом подвеса обеспечивает своеобразную «игру» приманки: при взмахе следует подъем с заметным смещением в сторону, при этом в верхней точке балансир ощутимо кренится, показывая один из боков. Дальше - заметный отлет в сторону. После достижения максимума отклонения, приманка начинает движение к вертикали, при этом почти сразу разворачиваясь головой в сторону движения.

В отличие от тяжелых балансиров, которые в свободном полете описывают несимметричную «восьмерку», легкий балансир Nord Waters лишь возвращается к вертикали, рисуя только один «лепесток». Оказавшись под лункой вновь, балансир начинает медленное вращение вокруг точки подвеса. Подобные полетные характеристики позволяют без особого труда запустить приманку по кругу, что, как показывает практика, окуня зачастую просто сводит с ума.

Несмотря на достаточно объемное тело и мощный хвост со скругленными углами, балансиры этой серии не оказались упористыми. В качестве носового крючка используется одинарник от Hayabusa, а подвесного – тройник Owner с каплей. В случае необходимости тройник легко заменяется благодаря удобной конструкции застежки на теле приманки. Пока в линейке легких балансиров три разновидности: «Тюлька» – 65 мм/8 г, «Пескарь» – 80 мм/9,5 г и «Минноу» – 85 мм/10,2 г.

Легкие балансиры Nord Waters имеют значительное разнообразие расцветок с добавлением как люминесцентных, так и фосфорных составов, поэтому всегда можно подобрать приманку для любых водоёмов и погодных условий.

Еще одна необычная приманка, выпущенная под брендом Nord Waters – безлопастной воблер «Универсал». Эта уникальная тонущая приманка выполнена из полимерной смолы с залитым внутри грузом. Так же, как и у легких балансиров, краска является частью композитного материала, благодаря чему внешний вид, например, моих экземпляров сохранился практически идеально – оторвать «верхнее покрытие» просто невозможно – его просто напросто нет. Воблеры представлены в 3 вариациях массой 6, 11 и 16 г – для разных глубин и течения. Цветовые решения тоже радуют – предусмотрены варианты для различной освещенности и прозрачности воды.

Приманка позиционируется производителем как безлопастной воблер – то есть универсальный летний инструмент для поиска и ловли активного хищника в разных слоях воды при ловле взаброс и на разных проводках. Однако и в зимний сезон при использовании в качестве «вертикалки» - интерес хищника очевиден: его не пропускают ни окунь, ни судак. В этом случае визитной карточкой «Универсала» служит его игра на падении с ярко выраженным «осыпанием». Чтобы заставить блесну играть подобным образом, достаточно приподнять приманку и легким коротким движением вверх придать ей ускорение, не забыв при этом отдать приманке леску. На совсем коротком рывке блесна начинает «гвоздить», но при этом заметно уходит в сторону от лунки. Варьируя игру воблера, можно быть уверенным, что удастся подобрать ключик к любому хищнику в любой степени активности.

Приманка оснащается одинарником на заводном кольце, а подвес воблера на леску осуществляется за носовую петельку. Но, экспериментируя в периоды, когда судак был малоактивен, я обнаружил, что можно заинтересовать клыкастого, поменяв петельку установки крючка и подвес на леске местами. Игра блесны при этом немного меняется, чуть увеличивается её разлет. Но хищнику в отдельные дни именно такое поведение блесны почему-то нравится больше. При испытании приманки на русловых водохранилищах средней полосы России отмечалось, что иногда для повышения привлекательности для судака можно насадить на одинарный крючок небольшой кусок рыбы – что-то из кормовой базы клыкастого. У нас же на Финском заливе что для судака, что для окуня частенько был более востребован тройник с каплей-светофором.

При использовании воблера зимой как вертикальной приманки по окуню, целесообразно вместо одинарника вешать тройник не более № 8 или 10, чтобы избежать перехлеста за леску.

В конце сезона открытой воды мне довелось также покатать «Универсала» в качестве троллинговой приманки, и результативно - по крайней мере, по окуню. Но и тройник нужен чуть больше, и вертлюжок на застежке не помешает - на некоторых режимах движения приманка начинает совершать и вращательные движения, не оставляя равнодушным именно полосатого.

В целом могу резюмировать – легкие балансиры и «Универсалы» от NW заметно расширяют возможности не только любителей зимнего отвесного блеснения, но и тех, кто не прочь поэкспериментировать с демисезонными приманками при любых условиях на рыбалке. Приманки, безусловно, интересные, рабочие и перекрывают довольно широкий диапазон глубин и потенциальных хищников.