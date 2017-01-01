Новая серия «Викингов» Андрей Чепурный

Что самое важное при выборе лодки для рыбалки на малых и средних водоемах? Скорость? Нет, расстояния пробега невелики. Мореходность? Только отчасти, высокой волны там не бывает. Что остается? Размеры кокпита.

И если с длиной кокпита все просто, она определяется длиной самого судна, то ширина кокпита при одинаковом типоразмере нескольких лодок становится одним из определяющих факторов при выборе. Основываясь на этом, компания «Посейдон» разработала новую серию «Викингов» лайт-класса с увеличенной до 75 см шириной кокпита. «Викинг 320-330S» будет выпускаться с баллоном диаметром 44 см и шириной кокпита 75 см. «Викинг 320-340H» будет выпускаться с баллоном 46 см и шириной кокпита также 75см. Почему мы пошли на создание двух серий нового «Викинга»? Ответ прост: там, где не бывает волны в принципе, вполне хватит и 44-сантиметрового баллона, а там, где небольшая волна может присутствовать – с этим справится 46-й баллон, да и сидеть с ростом выше среднего комфортнее в лодке с баллоном большего диаметра.

Внимание! Акция!

Компания «Посейдон» начинает акцию по продаже лодок. Для проведения акции мы выбрали наиболее популярные модели – «Викинг 360 ПРО», «Касатку 365», «Касатку 385 спорт» и «Касатку 385 марин», а также «Антей 380» и «Антей 420».

Лодки в базовой комплектации дополнительно имеют носовой тент с окном в цвета лодки, мягкие накладки с сумкой тоже в цвета лодки, регулируемый по высоте транец. Все модели укомплектованы шасси: «Викинг 360 ПРО» - специально разработанными перекидными алюминиевыми, а остальные модели – нержавеющими самофиксирующимися.

Приглашаем дилеров к сотрудничеству.