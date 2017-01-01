Спортивное рыболовство

Телефон редакции

+7 (812) 943-98-00

ГлавнаяСпортивное рыболовство №9 сентябрь 2017
ГлавнаяСтатьиОбзор рынкаСтатьи из журналов

Новая серия «Викингов»

Андрей Чепурный

Что самое важное при выборе лодки для рыбалки на малых и средних водоемах? Скорость? Нет, расстояния пробега невелики. Мореходность? Только отчасти, высокой волны там не бывает. Что остается? Размеры кокпита.

Новая серия «Викингов»

И если с длиной кокпита все просто, она определяется длиной самого судна, то ширина кокпита при одинаковом типоразмере нескольких лодок становится одним из определяющих факторов при выборе. Основываясь на этом, компания «Посейдон» разработала новую серию «Викингов» лайт-класса с увеличенной до 75 см шириной кокпита. «Викинг 320-330S» будет выпускаться с баллоном диаметром 44 см и шириной кокпита 75 см. «Викинг 320-340H» будет выпускаться с баллоном 46 см и шириной кокпита также 75см. Почему мы пошли на создание двух серий нового «Викинга»? Ответ прост: там, где не бывает волны в принципе, вполне хватит и 44-сантиметрового баллона, а там, где небольшая волна может присутствовать – с этим справится 46-й баллон, да и сидеть с ростом выше среднего комфортнее в лодке с баллоном большего диаметра.

Внимание! Акция!

Компания «Посейдон» начинает акцию по продаже лодок. Для проведения акции мы выбрали наиболее популярные модели – «Викинг 360 ПРО», «Касатку 365», «Касатку 385 спорт» и «Касатку 385 марин», а также «Антей 380» и «Антей 420».

Лодки в базовой комплектации дополнительно имеют носовой тент с окном в цвета лодки, мягкие накладки с сумкой тоже в цвета лодки, регулируемый по высоте транец. Все модели укомплектованы шасси: «Викинг 360 ПРО» - специально разработанными перекидными алюминиевыми, а остальные модели – нержавеющими самофиксирующимися.

Приглашаем дилеров к сотрудничеству.

В номере

Новая серия «Викингов»

Способы предварительной разведки места ловли. Часть 2

О бедной «вертушке» замолвите слово

Ловим в траве. Часть 3

Сербия. За бассом и не только

Заповедные места России. Тыва

Мои снасти для «дорожки» и для троллинга

Домашний водоем: перезагрузка

На перекат с поплавочной удочкой

Ловля щуки на джерки: экзотика — или правильный подход?

С Maximus — комфортно!

ООО «Редакция журнала «Спортивное рыболовство»

Электронная версия журнала «Спортивное рыболовство»

Email: info@sfish.ru

Телефон: +7 (812) 943-98-00

Спортивное рыболовство

© Спортивное рыболовство. Все права защищены. При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.