Норвежский дневник рыболова-туриста. Часть 2 Павел Лясоцкий

(Окончание, начало в предыдущем номере)

День седьмой – автобусный переезд Диранут Фьелстова, альтитуда 1245 м – Лизет (Liseth), альтитуда 740 м – Мобё (Mabe), альтитуда 300 м – автобусом до Эйдфьорд (Eidfjord), альтитуда 0 м.

Выспавшиеся, чистые, сытые – мы были готовы к новым сложностям или радостям. В 09:00 от кемпинга подъехали к одному из пяти наибольших в Норвегии водопадов Вёрингсфоссен (Veringsfossen, высота 182 м). Побродили с толпами туристов по двум смотровым площадкам и устроились на травянистом склоне на легкий пикник. С этого места открывался отличный вид (фото 1) на маршрут по реке ниже водопада, который должны были с рыбалкой пройти до вечера.

Пошли по пешеходной тропе (бывшей автодороге) и поняли, что до реки вроде рукой подать. Но без специального снаряжения и навыков Маугли к воде попасть почти нигде не выйдет, поэтому была чистая пробежка с паузами на фотографирование. К обеду дошли до участка, где река была запружена, там аккуратно и без рюкзаков можно было пройти по берегу. Сначала стали в центральной части плёса. Первыми в ход пошли «колебалки» – клюёт на всё, но лидером по поимкам стала SV Koketka (фото 2).

Полетели в воду воблеры – клюёт реже, но очень агрессивно, на удивление, лидером стал крупный кислотный Orbit. «Вертушки» и «раттлины» результата не дали вовсе, а вот легкий пилкерок Kanagi JIG в розовом цвете приносил рыбу с уже замолчавших точек. Первым разведчиком решил стать Ваня - и убежал в верхнюю часть запруды, где бурный поток, разделенный на рукава, наполнял кристальной холодной водой этот водоем.

Через час он пришел с таким выражением на лице, которое бывает у детей, скупивших игрушечный магазин. «Я наловился и с меня хватит - там «Форельдорадо» какой-то», - сказал он. Нам дважды повторять не нужно - мы все рванули туда, оставив Ваню возле рюкзаков. Рыбу он, конечно, наколол и сливки снял, но за полтора часа там я поймал 15 рыб, у товарищей - похожие результаты. Лучше всего работало «железо», предназначенное для сильного течения - Waterland Long Gator 4,5 г, Smith Heaven 9 г, SV Koketka 7 г, Smith Niakis 6 г.

Форель это хорошо, но лосось – лучше, а тот был только ниже по течению, да и поселиться мы планировали неподалёку от места его ловли - в кемпинге «Kjærtveit». По рассказам бывалых лососятников лучшее время ловли - это сумерки. Поскольку действие лицензии начинается в 00:00, к этому времени палатки были установлены ужин съеден и лососевые комплекты собраны. По карте мы определили, что самой толковой точкой для ловли будет исток реки Эйо (Eio) из озера Эйдфьордватнет (Eidfjordvatnet).

Вот там мы с Ваней и были ровно в полночь. Место оказалось удобным для береговой ловли даже без вейдерсов: пологий мелкий берег, плавно понижающийся уровень дна в сторону центра озера и ревущий поток с глубиной 1 – 1,5 м по правую руку (фото 3). В таком потоке ловить не приходилось, в его водах мне не удалось нормально провести ни один из своих тонущих воблеров – их просто выкидывало на поверхность воды, а на счёт «три» уже прибивало течением к берегу.

Начинаем делать забросы в бутылочное горло перехода озера в поток - там уже без проблем можно провести даже суспендерный 83-й Jackall Tricoroll. В условиях такого течения полноценный щучий твичинг не удается исполнить, поэтому работаем «равномеркой» и потяжками разной силы.

На пятом забросе у Вани отзывается рыбка, которая неплохо нагрузила его средне-лайтовый спиннинг, но ясно, что это не лосось. После недолгой борьбы рыба припаркована - и я поздравил Ваню с поимкой его первой морской форели (seatrout) немного за кило. Между первой и второй - перерывчик небольшой, и вот опять визжит фрикцион на его катушке. Минут пять он вываживал и уже трофей подвёл к урезу, но я не успел зафиксировать рыбу - и та оборвала леску 0,19 мм о кромку камня, находящегося под самым берегом. Мы разглядели – это опять оказалась морская форель, где-то на три с лишним кило.

Ваня прекратил ловлю, поскольку понял, что с его удилищем борьба с рыбой такого размера на этом течении практически бессмысленна – только замучишь её длительным вываживанием, да и шанс припарковать - меньше среднего. А у меня - удочка следующего класса мощности, и я посчитал, что этакие рыбки мне по плечу и продолжил «процеживать» тягун в бутылочном горле. Свою единственную поклёвку я таки заработал. Вот как судак клюет резко, что ты типа из тапок выпрыгиваешь, так то же самое. Плюс после подачи рыба по инерции, не останавливаясь, сразу срывает метров пять шнура с катушки. Только тут она наверно поняла, что ей кто-то мешает, это её возмутило - и она забрала еще полтора десятка метров шнура.

Ваня, не особо видя в сумерках, как нагружено моё удилище и что из-под шпули уже идет дым, начинает помогать советами: «фрикцион затяни», «не форсируй», «не пусти её в бурлилку вниз по течению». Я хоть и на адреналине и напряжен до предела, вежливо его прошу подойти поближе и увидеть, что творит рыба, и что если я еще сделаю пол-оборота фрикциона, то просто сорву на нём резьбу.

Дальнейшие 5 - 7 минут напомнили мне запуск воздушного змея, в порывистый ветер меняющего свое направление каждые полминуты. Комель своего «Синапса» я никогда не видел согнутым прямо за катушкодержателем, даже когда на течении брутально выдирал сома хорошо за 5 кил. Дошло до того, что я уже стал просто отходить вдаль от берега, ибо ресурс удилища для выкачивания рыбы был исчерпан, а мой магниевый «Твин» всячески давал мне понять, что это его «лебединая песня», после которой и ТО не поможет. Но мне удалось подвести рыбу к линии берега, и Ваня оперативно сомкнул пятерню у неё на основании хвостового плавника, а второй взял её под голову.

Тут пришла его очередь меня поздравить с первым пойманным лососем. Я забрал лосося и поднял над головой, как футболист, выигравший кубок, и ночную тишину городка Эйдфьорд нарушил мой радостный вопль. Я бы назвал этого лосося «семеркой», но весов и линейки у нас с собой не было, фотоаппарат мы забыли в лагере, а ночные фото с мобильного вышли явно не для журнала, да и рыбу такого размера нельзя забирать с собой. А жаль.

Но что бы мы делали с красной рыбой при отсутствии холодильника, да и вообще-то размеры штрафов за нарушения в Норвегии совсем не гуманны: за рыбу, пойманную не по правилам (или без лицензии, или в неоговоренное время, или при размере больше или меньше положенного) такие штрафы! Скажем, за самку лосося – 75.000 крон (а это почти 9.500 американских долларов), за самца – 25.000, за морскую форель – 12.000.

Поэтому я еще столько же времени, сколько вываживал, потратил на его реанимацию, чтобы он мог нормально уйти от берега. В лагерь забрали только одну морскую форель, и сразу её съели. Сашими из неё было таким вкусным, что «даже в лучших японских заведениях такого не подают» (это были слова Вани, который не раз бывал в Японии и толк в сашими знает).

День восьмой – днёвка в Эйдфьорд. Ловля лосося - это процесс, к которому нужно готовиться загодя и не только по приманкам. Лицензии на его ловлю нужно покупать дважды. Сначала государственную пошлину в 220 крон на право его ловли в принципе, а потом - частную у хозяина водоема (от 150 до 450 крон в среднем - в зависимости от рейтинга реки и крутости самой точки на реке).

Как правило, от имени хозяев выступает либо местная коммуна (аналог нашего сельсовета), либо местное спортивно-рыболовное общество (в нашем случае оно называлось «Eidfjord Sportfiske»). Лицензию у местного представителя нужно покупать заранее - порой за год до сезона все лицензии на хорошие реки или участки уже проданы. Лимиты на изъятие рыбы достаточно скромные: одна рыба от двух кило в день и не более пяти рыб на лицензию (местную) в сезон.

Обязательно требуют подавать отчёт о пойманных рыбах и их размере на каждую лицензию. За невыполнение правил - жестокие штрафы и конфискация рыболовного снаряжения.

День начали с прогулки в центр городка и на причал для рейсовых судов. На причале не наблюдалось кораблей и рыболовов, но ведь по классике причалы и прочие гидротехнические сооружения - это хорошее место для разных видов рыб. Но местная рыба, видать, не знакома с литературой по её ловле - и за час только Рома заработал поклевку мелкой пикши.

Поскольку в пределах города береговая линия фьорда была либо застроена, либо неудобна для ловли, решили поехать половить на сбросе с местной ГЭС во фьорд. С транспортом туда было никак, а расстояние - примерно 10 км. Мы взяли напрокат велосипеды и погнали по берегу фьорда до места. ГЭС - одна из наибольших в Европе и вообще нестандартная. За первой горой, возвышающейся над фьордом, на высоте 700 м находится крупное озеро, из него по наклонному туннелю, пробитому в горе, вода падает на турбины. На границе течения пресной воды из-под турбин и спокойной воды фьорда за два часа ловли мне удалось на тяжелую «колебалку» поймать килограммовую треску (фото 4) и заработать еще одну поклевку. Для такого неординарного места - это явно плохой результат. Видать - «давление»...

Дело шло к вечеру, а значит - пора на охоту за лососем. У нас был последний вечер, чтобы закрепить вчерашний результат и возможно даже его улучшить. И таки мне улыбнулась удача, но не качественная, а количественная. Мы снова на точке и снова в воду летит герой вчерашней ночи Tricoroll. И рыба не заставляет себя долго ждать, но моя снасть на вываживании путается со снастью Жени - и рыба уплывает с воблером. Ориентировочно я назвал её «пятеркой», и пусть кто-то сможет опровергнуть мои слова...

После этого начинаю перебор своей коробки с тонущими и прочими минноу размером 8+ сантиметров. После пары смен приманок беру одного трёшечного лосося на Jackson Athlete 9 S, но вторая рыба на «свече» умудряется оборвать и этот воблер. Опять подбор, но уже более долгий - и вот новая пластмассовая японская палочка-выручалочка была найдена и принесла мне еще 3 рыбы в размере 3 - 4 кг (фото 5). Но после вчерашнего трофея они все выдёргивались без особых эмоций и усилий, даже фрикцион не особо визжал. Рыбу мы не брали, ибо завтра с самого утра нужно уезжать поездами и автобусом через полстраны к форелям и хариусам хорошо нам известной реки Гломмы (Glomma), самой длинной в Скандинавии.

День девятый - автобусом Эйдфьорд – Гейло (Geilo), а оттуда поездом до Атны (Atna). Весь день в дороге. Вечером заселились в четырехместный домик (500 крон/сутки) в «Atna Camping» на реке Гломма, провели осмотр берега, пообщались со шведскими и норвежскими нахлыстовиками и поймали по паре форелей на 300 - 500 г (фото 6).

День десятый – облов ближних окрестностей кемпинга. Утром разделились на две группы. Два Павла пошли вниз по течению, оставшиеся - вверх до устья бокового притока с названием Атна (Atna), где был верхний край нашей зоны. У нас рыбалка складывалась неважно, форель ловилась мелкая и не часто, а хариус вообще себя никак не проявлял.

Как оказалось, просто ловили мы не там и не на то. Но про это узнали в обед, когда вернулись к своему домику и увидели наших ребят, чистивших пяток хариусов по 35 - 40 см. Секрет успеха был в нахлыстовых «мухах» и бомбарде. Хоть мы и видели, что каждый второй местный «гаврила» ловит именно такой снастью, но рыбы мы у них не видели, кроме того нахлыстовику просто не по фэншую такой метод ловли, а я себя считал достаточно шарящим спиннингистом, чтобы не пользоваться прохиндейской снастью.

А вот наши друзья такими заморочками не страдали - и после пары часов хариусового бесклевья связали такие оснастки и надубасили по десятку хариусов каждый (фото 7). Приманкой служила плавающая нахлыстовая «муха». Самое удивительное, что сам нахлыстовик на эти «мухи» классическим нахлыстом ни одного хариуса не поймал, только форели были у него на крючке.

После обеда я всё же плюнул на спиннинговые идеалы - и тоже отлично половил на бомбарду на ровном прогоне со стабильным течением. Когда надоело, ушёл на перекат, где хариуса не было и все хорошие засады оказались заняты форелью. Ключ к ней я подбирал долго, и, к удивлению, им оказался неброской расцветки крэнк Jackall Chubby SR. Проводить его следовало на стыке струи и затишка за большими валунами, в девяти случаях из десятка следовала поклевка.

День одинадцатый – день реабилитации спиннингистов. «Продовольственную программу» мы выполнили в первый день, и у нас всех резко возникло желание добиться результата без бомбарды. В разной степени все с задачей справились - кроме нахлыстовика. Мне удалось отличиться самой большой рыбой – 43 см. Взял с полного выброса на типичный тонущий форелевый воблер, нормально так нагрузил мою лайтовую снасть и пару раз заходил за подводные препятствия. После успешного вываживания и устаканивания нервной системы был удостоен продолжительной фотосессии – надо ведь было перед ребятами похвастаться, да и перед читателями тоже (фото 8).

В обед на базе за столом обсудили план набега на горное озеро в 8 км от нас и на нижнем краю зоны нашей лицензии. Часа полтора пробежки по дороге в вейдерсах - и вот озеро, окруженное трясиной. Но нам оно запомнилось разве что комарами размером с воробья, плавающими берегами и ручьем глубиной по колено, став в который можешь уйти по грудь в слой ила, а рыбы мы там так и не поймали. Типичная иллюстрация для тех, кто стремится зайти подальше, ибо там «места не топтаные и рыба не выловлена».

После этого по гипотенузе пошли к реке, а вот там был отличный участок. Видать, у норвежцев принято ловить рядом с кемпингом, ибо комфортно и лень ходить куда-то, если и тут хорошо клюет. А в 10 км от кемпинга клевало не хорошо, а… просто отлично. Мы все поймали по 8 - 10 хариусов зачётного размера и практически всех на одну и ту же вертушку Smith Niakis. В приоритете был заброс приманки поперек течения и медленное вращение катушки при сносе приманки с чирканьем лепестком по дну. Лучше всего работали темные расцветки или темный лепесток с желтым сердечником (фото 9).

День двенадцатый – чемоданное настроение. В последний день всегда наступает момент, когда нужно собираться домой, а ты понимаешь что еще не нарыбачился, много важного не успел, и такая тут депрессия на некоторых накатывает - просто берегись. Но удалось обойтись легкой её формой, поскольку таки набродились, рыбы наелись, а карты памяти фотоаппаратов забиты до отказа. Мы в этот день решили рыбачить на котёл до обеда в окрестностях кемпинга, а после был пир, состоявший из пяти рыбных блюд (четыре из хариуса – «селёдка», суши, ролы и уха, плюс форель в фольге). Это был первый раз, когда ели термически обработанного хариуса. Но, конечно, это единственная рыба из тех, что я ловил, которую лучше есть сырой и не портить продукт термообработкой.

День тринадцатый – на рассвете поезд Атна – Осло – аэропорт «Торп». Самолетом и автобусом - домой. И опять погружаемся в трудовые будни, а норвежская идиллия постепенно затуманивается за пеленой ежедневных забот. Но это повод планировать следующую поездку.

Выводы и рекомендации

- В горах не ходите «по короткой дороге» в обход маркированных туристических троп. Коротко – не значит быстро;

- Июнь - это вам не лето, особенно в горной местности. Хотите рыбачить в горах - езжайте в августе, когда снег со льдом сойдут. Правда, в сентябре уже новый снег может выпасть (фото 10).

- При поездке большим коллективом целесообразно багажное место одного из участников заменить большим тубусом, в котором будут собраны удилища всего коллектива. Этому участнику нужно брать в ручную кладь рюкзак до 40 л, а излишки его снаряги на время перелета распихивать всем по рюкзакам.

- Мой проверенный комплект с учётом опыта предыдущей поездки в Норвегию состоял из двух удилищ. Для условий ловли форели и хариуса в местах, где экземпляры более кило – редкость, отлично подошла Favorite Arena Stream 662 3 – 10 г в комплекте с одноименной катушкой Arena 2500s. Для ловли пилкерами в море (пирсы и побережья фьордов), среднего лосося - в реках, крупной форели - крупными же приманками и ловли на бомбарду я выбрал Favorite Synapse 742 M с катушкой Shimano Twin Power Mg 2500 и шнуром #1.0;

- При ловле в реках в условиях невысокой воды и умеренного течения воблерами и «вертушками» весьма неплохо отработал шнур с флуоркарбоновым лидером длиной от 30 см. А при ловле в стоячих водоемах лучшие результаты были с монолеской, особенно это проявлялось при ловле на «колебалки». Использовал такие материалы: леска Sunline Troutist Darkness 0,148 мм; шнур Sunline Super Cast PE Nage Kyogi #0.4; шнур Sunline PE Eggi #1.0; флуорокарбон Sunline диаметром 0,26 – 0,33 мм.

Пятерки моих лучших приманок в каждой категории для водоемов по нашему маршруту

1. «Колебалки» (фото 11): Waterland Long Gator, SV Koketka, Smith Heaven, Smith Pure, Waterland Deep Cooper Heavy.

2. «Вертушки» (фото 12). Smith Niakis, Smith Niakis, Smith Niakis, Smith Niakis, Smith Niakis. Эта блесна вынесла мозг и нам и рыбе, другие «вертушки» даже не смогли попасть в рейтинг.

3. Воблеры на хариуса и форель (фото 13). Smith AKM 48, Jackall Chubby, Waterland Jerk Sonic 65, Jackson Athlete 7SP, Jackall Tricoroll 55 SP.

4. Воблеры на лосося и морскую форель. Пока – только тройка. Jackall Tricoroll 83 SP, Smith Cherry Blood 90SR, Jackson Athlete 9S.