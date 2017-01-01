Норвежский дневник рыболова-туриста Павел Лясоцкий

Опять хочу в Норвегию. Очень. Эта мысль посещает меня теперь и при просмотре Google Maps, когда эта страна оказывается в поле видимости, и при пролистывании журнальных статей со знакомыми пейзажами, и при пересмотре фотографий с минувшей поездки в страну викингов, да и просто без повода...

Поскольку формат описываемой поездки лежит на стыке двух увлечений – туризма и, собственно, рыбалки, излагать материал буду в виде рыболовного дневника - по дням, с отдельными блоками по туристической составляющей.

Поскольку в такую поездку самому ехать это для меня - не вариант, я стал распространять «норвежский вирус» среди своих друзей. Один из них, Ваня - был моим единственным напарником в прошлой вылазке, на него и были основные надежды. Другие ребята не имели такого богатого походного прошлого, как он, а некоторые вообще ни разу с рюкзаком не ходили, так что я был готов, что из зоны комфорта городских джунглей их выдернуть не удастся. Но добро дали еще 3 человека, а это целая рыболовная артель.

Очень часто идеи многодневных рыбалок на большом удалении от дома оказываются нереализованными по причине того, что это либо очень дорого, если на месте рыбалки кроме дорогих баз нет никакого жилья, либо местность вообще дикая, без вариантов крыши над головой. Для человека комфорто- и интернетзависимого второй вариант становится непреодолимым препятствием, а для тех, кого не пугает отсутствие крыши над головой и невозможность регулярно обновлять ленту новостей в своем facebook, существует палатка, спальник и туристический коврик каримат.

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Сейчас ушли в прошлое неудобные и тяжелые «Ермаки», спальники из ватных одеял и комплекты воинской одежды, как единственно возможной для тяжелых и грязных походных будней. Хотя туристы советских времен и с таким снаряжением ходили на большие расстояния и даже покоряли высоченные горы. Чтобы поход был успешным, недостаточно качественного и легкого снаряжения и хорошего маршрута. Важную роль играет психологический микроклимат в коллективе и грамотное распределение обязанностей. Чтобы в большом походе не происходила притирка характеров и для выявления у всех участников способностей, полезных в походе, чтобы все выполняли свои задачи как единый организм без сбоев и разных «не хочу», «не буду» - нужно сходить в маленький (тренировочный) совместный поход. Это также даёт возможность проверить в деле свою снарягу и при необходимости внести коррективы.

Состав нашей группы и распределение обязанностей

- Ваня – руководитель, врач, психолог. Продумывание плана маршрута, глобальное распределение обязанностей, поддержание здорового микроклимата, сбор аптечки на все случаи.

- Рома – «начальник транспортного цеха». Продумывание самого оптимального транспортного сообщения между пунктами маршрута. Покупка и поиск самых бюджетных билетов.

- Павел (это я) - завхоз. Составление продуктовой раскладки с учетом требований минимальной тяжести и максимальной полезности рациона, закупка и четкое распределение продуктов в походе, покупка лицензий и билетов на внутренние переезды по Норвегии, ведение бюджета поездки.

- Павел (не я) – шеф-повар и мастер сюрпризов. Приготовление самых вкусных блюд и помощь дежурящим по кухне.

- Женя – контролёр и по совместительству завклуб. Все списки, кто и что берёт по снаряжению, билеты на всех в нескольких экземплярах, контроль выполнения всех сроков, поставленных руководителем, и пинание тех, кто эти сроки срывает, ну и культурная программа тоже была на нём.

Полезные советы и лайфхаки

- Подбор приманок нужно делать на основе детальной информации о местах и условиях рыбалки - и потом половину первоначально отобранного оставлять дома. Для двухнедельного похода с преимущественно лайтовой и УЛ-рыбалкой хватает одной большой коробочки с воблерами и одного среднего кошелька с «железом». Если предполагается рыбалка в море, то добавляем маленькую коробочку с пилкерами и быстротонущими воблерами + пару «ставок» с самодурами.

- Поплавки сбирулино пары размеров и десяток сухих «мушек» - это обязательный комплект для тех, кто собирается ловить хариуса, и желателен для форелятника.

- Перед стартом длительного похода состригите под ноль ногти на руках и на ногах и возьмите с собой пилочку для ногтей и миниатюрные ножницы. Обломавшийся в походе ноготь на руке - это постоянные зацепы за всё, к чему прикасаетесь, а на ноге – дырки в носках. При спуске с горы длинные ногти на пальцах ног, ударяясь о ботинок изнутри, травмируют мягкие ткани, порой даже до крови.

- Сделайте короткую стрижку и сбрейте волосы под мышками. В условиях, когда у вас нет возможности часто мыться (а когда она есть, то вода ледяная), короткие волосы вымыть быстрее и легче. А отсутствие волос под мышками не позволит быстро пропахнуть потом вашей «термухе».

- Мыло - дегтярное, гигиеническая помада – в индивидуальный набор. Тюбик зубной пасты, крем для рук - для тех, у кого кожа склонна к обветриванию, и крем от загара (если поход летний или по снегу) - эти вещи обязательны по тюбику на группу, но не в индивидуальный набор, чтобы лишнего не брать. Не берите моющих средств для посуды – их заменяют песок и трава. Не мойтесь в проточной воде с мылом и шампунем – берегите природу и думайте о тех, кто ниже вас по течению может набирать воду (фото 1).

- Техника и элементы питания. Самый важный девайс – GPS-навигатор с предварительно загруженными картами вашего маршрута. Фонарик налобный нужен всегда, кроме случаев похода в пору белых ночей. На группу достаточно одного хорошего фотоаппарата и одной резервной влагозащищенной «мыльницы». Зеркалку лучше брать с широкоугольным объективом, ибо в кадр чаще всего будут попадать пейзажи. Мой выбор – зум-объектив с фокусным расстоянием 12 - 24 мм или, как вариант, универсал 17 – 70 мм. Видеокамера, которой вы снимаете детские дни рождения, вам, скорее всего, не пригодится, а вот экшен-камера типа Go-Pro вполне подойдет, ибо не громоздкая, защищенная и более экономно потребляет заряд батареи.

Смартфоны с ёмкой батареей и функцией GPS, помещенные в водонепроницаемые чехлы, тоже будут полезны, особенно если использовать их по очереди, а не разряжать одновременно батареи у всех. Комплект запасных батарей для GPS и миниатюрную панель солнечной зарядки для подпитки ваших смартфонов, подвешенной с солнечной стороны на ваш рюкзак (не актуально для походов в условиях малого количества солнечных дней). Если обязательно всё время оставаться на связи, много общаться и использовать мобильный интернет, то вас выручит powerbank объемом 20000 mA/h.

- Поскольку хорошего средства от комаров и прочих кровососущих насекомых я еще не встречал, то решаю проблему максимальным изолированием поверхности тела. Перчатки с обрезанными пальцами, бандана-трансформер типа Buff, сетка-антимоскитка, наброшенная поверх головного убора, не дают им практически никаких шансов.

- Если до точки старта нужно добираться на самолете, то продумайте, где в точке старта вы будете покупать топливо для своих горелок, ибо ни газовые баллоны, ни емкости с очищенным бензином на борт вам взять не позволят.

- Наличные деньги желательно иметь примерно в объеме 50% от планируемых затрат внутри страны. Часть из них - в виде монет по 5 и 10 крон, которые пригодятся вам в кемпингах для пользования горячей водой в душе.

Когда все организационные вопросы в нашей компании были решены, оставалось открытым только решение продовольственного вопроса. По поводу составления походных раскладок немеряно информации в интернете - и я не вижу смысла дублировать ее. Приведу только пару рекомендаций общего плана:

- всё должно быть надежно упаковано с учетом того, с каким усилием вещи запрессовываются в рюкзак (фото 2);

- по возможности надо делать порционные упаковки из расчета на один прием пищи;

- завхозу следует составить список, у кого какие продукты в рюкзаках, и равномерно всех разгружать по маршруту, учитывая срок годности составляющих рациона;

- максимальный упор делать на сушеные продукты и готовые сублимированные полуфабрикатные решения. Очень удобное решение по упаковочному фольгированному zip-пакету, который позволял залить стаканом кипятка содержимое хоть в вагоне поезда, хоть в палатке, закрыть замок - и уже через 5 минут прямо из пакета ложкой удобно всё скушать.

Пока все участники коллектива под кодовым названием «Турбаза» решили все организационные вопросы, начитались статей про Норвегию, насмотрелись видео тех, кто бродил по нашему маршруту, и стояли, как бегуны на низком старте, настала уже третья декада июня. Выстрел - и понеслась… Перед вылетом просмотрели картину с веб-камер в окрестностях старта нашего маршрута и решили, что выезжать из дома будем по-летнему, но зимними вещами в рюкзаках стоит запастись.

Также все перепроверили на воде и без чехлов запаковали самое главное богатство – удилища. Наши комплекты состояли из двух удилищ (фото 3), одно под малые водоемы и некрупные приманки, другое - под море и легкие пилкеры и параллельно под лосося или крупную форель. Вся эта охапка поместилась в тубус диаметром 11 см и длиной 135 см.

- Ваня: Favorite Arena Stream 602 UL + Blue Bird Compact 634 UL;

- Женя: Tenryu Master Plan 862 ML + Favorite Synapse Twitch Spec 702 ML;

- Рома: Favorite Neo Breeze 862 M + Synapse 702 ML;

- Паша (спиннингист, это я): Favorite Synapse 742 M + Arena Stream 662 UL;

- Паша (нахлыстовик, не я): Sage Z-Axis.

Первый и второй день провели в транспорте, в автобусе и самолете, и вот мы в международном аэропорту «Торп Сандефьорд» (Torp Sandefjord) в 110 км от Осло. Оттуда – поездом в Осло, а потом, тоже поездом, до стартовой точки поселка Хаугастёль (Haugastol). Но немного времени между поездами у нас оставалось - и мы его потратили не только на покупку двух газовых баллонов в магазине спорттоваров, но и немного половили на набережной Осло почти напротив оперного театра. Рыбачить пришлось плечом к плечу с местными афро- и арабонорвежцами, которые, скорее всего, были просто безработными мигрантами, ибо в дневное время буднего дня все в стране заняты на работе.

Самой популярной у них снастью оказался большой поплавок и «ставка» с самодурами ниже него, подгруженная снизу 30-граммовым пилкером. Снасть приносила им сарганов и хороших ставрид, а у нас вызывала улыбку своей несуразностью. Ну, мы типа крутые ребята с правильными снастями - и сейчас покажем высший пилотаж местным «гаврилам». Но тут что-то пошло не так, и мы скромно покурили бамбук, если не считать по одной зеленушке, пойманной на «микруху» и на блесну. Вот уж поистине «на каждую сверхновую снасть, всегда найдется местный Вася с бамбуковым недоразумением, который вас обловит».

Третий день – пеший переход Хаугастёль (альтитуда, т.е. высота на уровнем моря - 1000 м) – Ларсбу (Larsbu, альтитуда 1200 м). Выйдя из вагона на станции в 4 утра, мы сразу очутились на берегу озера, на поверхности которого упавшими насекомыми активно кормилась форель - и у всех сразу зачесались руки расчехлить снасти и заняться ловлей. Но, во-первых, не хотелось ловить в пределах населёнки, а во-вторых, зона действия нашей лицензии начиналась в десяти километрах от посёлка. С места в карьер пробегаем это расстояние. Вернее, пробегаем его с десятком остановок, ибо непривычные к перепадам высот городские организмы требовали передышек и перекуров. И наконец-то мы притопали туда, где уже можно ловить. Ловить можно, но к нашим лицензиям на право рыбалки не прилагались лицензии на гарантированный клёв, и за весь день только одному из нас - Жене - удается на «вертушку» поймать пару форелей (фото 4), которые тут же ушли на «селёдку-пятиминутку».

Поскольку рыба нас не баловала поклевками, а солнечная погода располагала к активному перемещения в надежде, что озеро за соседней сопкой окажется более рыбным, то мы рванули на себе рубашку и прошли половину завтрашнего маршрута. По пути наступили на типичные грабли под названием «я знаю короткую дорогу». Короткая дорога с неожиданным перепадом высот измотала нас больше, чем вдвое большая дорога по пологой тропе.

Большую часть дня температура была плюс 25 градусов, а поскольку мы перемещались вблизи воды либо по снегу, лица и особенно носы у нас сгорели напрочь. Лагерь разбили в ложбине между сопками рядом с мощным потоком - около места его впадения в озеро (фото 5). Рядом был разрушенный мостик через поток и вкопанное в склон холма зимовье оленеводов или, может, охотничий домик. Визуально место признали пригодным для утреннего и вечернего клёва упитанных форелей.

Но вечерняя пробежка к тому самому месту тех экспедиционеров, кто не упал «сторожить палатки», показала, что тут хоть и не пустыня, но явление под названием «мираж» этой горной местности совсем не чуждо. В качестве миража выступала рыба. В каждом буруне потока нам чудилась пятнистая, за косой на сливе в озеро явно мелькали тени, а на поверхности озера под тем берегом вроде проглядывались круги на поверхности, а, может, показалось… Но вот что не показалось, так это наличие льда на большей части поверхности водоема. Ну и что оставалось делать - пошли и мы «охранять палатки» и уменьшать тяжесть утомивших нас за день рюкзаков.

День четвертый - пеший переход Ларсбу, альтитуда 1200 м – Кьельдедален (Kjeldedalen), альтитуда 1150 м. Утренний променад к озеру явил, что лед не растаял, рыбы - нет, а вчерашние фантомы форелей были следствием усталости глаз от бликующего снега. Тогда решили и дальше накапливать опережение графика, чтобы в более рыбных местах была возможность половить в удовольствие. По маршруту наткнулись на цепочку из трех озер, соединенных ручейками. У верхнего озера стояла табличка «Privat. Fiske forbudt» (Частная собственность. Рыбалка запрещена), у двух других таких табличек не оказалось - и там мы собрали снасти и стали ловить. Рыба на поверхности часто себя проявляла, собирая мошкару, но наши блесны и воблеры, проводимые в верхних и средних слоях воды, были проигнорированы. Но эксперименты с горизонтом ловли дали успех – оранжевая «колебалка» SV Panic массой 4 г, положенная на дно на максимальном выбросе и проводимая классической джиговой проводкой, принесла Ване трех рыб (фото 6).

Также удалось заработать пару тычков на тонущие воблеры, проводимые в придонном слое. Третье озеро рыбы нам не дало, но предоставило неплохую крытую площадку (фото 7), где мы смогли приготовить в обеденное время внеплановую уху из пойманных рыб с превосходным красным мясом. Под сухарики из чёрного хлеба и символические «пять капель» это был отличный допинг для покорения очередного заснеженного перевала под непрекращающимся весь день дождём. Ох, и дали мы после вкусного обеда пробежку! Километраж вроде не больше двенадцати – тринадцати, но постоянные перепады высот и стопроцентная влажность придали ощущение, что прошли вдвое больше (фото 8).

День пятый - пеший переход Кьельдедален, альтитуда 1150 м – Кьелдебу (Kjeldebu), альтитуда 1055 м. Утром нас разбудил хор колокольчиков, блеяние овец и крики погонщиков – мимо лагеря по нашему маршруту гнали на летние пастбища сотни три овечек. До средины дня мы двигались по маркированному пути и с интервалами в час выбирали самые интересные места в этом потрясающе красивом и суровом горном краю (фото 9).

Каждая точка была перспективна - и мы не могли поверить, что ни в одной из них нет рыбы, ибо предполагать, что у пятерых бывалых рыболовов вдруг синхронно окривели руки и перестали играть приманки - мы не собирались. К обеду дошли до окрестностей туристического приюта Кьелдебу, возле которого лежала широченная излучина реки, часть площади которой оказалась без течения. В этой тихой заводи постоянно были видны кормящиеся с поверхности форели.

Раз она упорно предпочитает кушать с поверхности, то задача по обеспечению свежей рыбой на ужин была возложена на нахлыстовика Пашу. Однако мы уже успели разбить лагерь на берегу (фото 10), а у него не было даже поклевки. То ли «мухи» оказались не той системы, то ли его гуманное отношение к рыбе не позволяло ее наловить для ухи, мы так и не поняли. Зато поняли, что нужно брать в руки спиннинги и каждому самолично добывать себе ужин. Я сподобился изловить на тяжелую «колебалку» двух рыбок, а Ваня поддержал меня аналогичным уловом на мелкое арийное яркое «железо».

День шестой - пеший переход Кьелдебу, альтитуда 1055 м – Диранут Фьелстова (Dyranut Fjellstova), альтитуда 1245 м. В этот день рыбалки не было, а тянулись изнурительные переходы по сопкам и заснеженным перевалам. Жаль, формат журнальной статьи не дает возможности показать, в каких погодных условиях и при каком ветре мы провели этот день. Первым радостным событием оказалась встреча с норвежской пенсионеркой, идущей по маршруту нам навстречу (фото 11). Мы, воспряв духом и расправив плечи, произнесли торжественную речь о дружбе народов и вручили ей последнюю оставшуюся у нас шоколадку. А вторым позитивом стало поселение в кемпинге возле трассы - Диранут Фьелстова. Там мы нашли все блага цивилизации – правда, за весьма недешевую цену (300 крон/койка) и бутылочное пиво по 12 долларов за бутылку, но всё равно это повысило градус оптимизма у отсыревших и слегка замшелых туристов.

(Окончание следует)