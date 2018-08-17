Ночь, река, поплавок Николай Линник | 17 августа 2018 г.

Перепробовав в свое время многие виды современной спортивной рыбалки, в итоге я решил остановиться на двух из них: ловле донной английской снастью и поплавочной удочкой. И пусть фидер в наше время развивается семимильными шагами, но поплавочная удочка для меня - снасть для души. Ведь из всех видов современной рыбалки поплавочная, пожалуй, самая романтичная. Есть в ней что-то магическое, что заставляет смотреть на торчащую из воды вершинку поплавка часами - и радоваться каждому её шевелению.

Кроме того, в летнюю жару, которая год от года делается всё сильнее, поплавочная удочка может стать серьезным конкурентом мегапопулярному фидеру. Когда температура воды в реке перешагивает отметку в 25 °С, подводные обитатели начинают испытывать дискомфорт, который в отдельных случаях может перерасти и в настоящее кислородное голодание. Верным признаком того, что у жителей реки начинаются не самые лучшие дни, является резкое ухудшение клева на глубоких русловых бровках и речных ямах. В иные, особенно жаркие дни здесь на фидер можно и поклевки не увидеть. И чтобы изменить ситуацию в свою пользу, нужно что-то делать. Я предлагаю поменять всё: снасть, место ловли и время рыбалки.

Течение – это жизнь

В жару самыми густонаселенными участками реки остаются коренные перекаты с каменистым или галечным дном. Причина проста. Быстротекущая вода сильнее насыщается кислородом - и пресловутого термоклина на перекатах не бывает даже в самый пик летней жары. Однако рыба держится не на всех перекатах - пляжный вариант с ровным дном и отсутствием каких-либо серьезных укрытий её вряд ли заинтересует. А вот если неподалеку от точки ловли имеются крупные камни, затопленные стволы деревьев или сваи моста, вероятность поимки трофейного язя или леща увеличивается в разы.

Вот только с донной удочкой на таких участках реки особо не порыбачишь - очень велика вероятность потери оснастки. Остается только поплавочная удочка. При наличии определенных навыков, с этой снастью можно очень аккуратно облавливать участки дна не только в непосредственной близости от подводных препятствий, но и проводить приманку так, чтобы она буквально сваливалась на голову прячущейся за камнем или стволом дерева рыбе.

Очень хорошо, если на перекате имеется колония ракушек. Брюхоногие моллюски весьма чувствительны к количеству растворенного в воде кислорода - и при первых признаках замора массово погибают. Но мертвые ракушки являются настоящим лакомством для остальных обитателей реки - и они немедленно собираются сюда на пирушки.

Белые ночи

Принято считать, что лучшим временем для ловли рыбы на поплавочную удочку является раннее утро. Но в жару всё меняется. Чем теплее становится вода, тем слабее делается утренний клев рыбы, а время её активной кормежки всё больше сдвигается к вечерним сумеркам, а то и к ночи. Даже на тех перекатах, где рыба не только кормится, но и живет, в самые жаркие дни до 22-х часов вообще делать нечего.

Зато потом, с момента заката солнца (фото 1) и приблизительно до двух ночи, рыбалка может быть очень даже интересной. Иногда и прикормки никакой не требуется. Густера, белоглазка и подусты атакуют приманку едва ли не на каждой проводке. Нужно только позицию выбрать правильную: вблизи какого-нибудь большого укрытия или в самом начале переката, где только-только начинается уменьшение глубины. Потом, часов до трех, наступает небольшой перерыв, а потом поклевки возобновляются.

Однако состав рыбы несколько изменяется. На смену густере и подустам приходят язи и лещи. А в пять утра, когда над горизонтом поднимается солнце, можно смело собираться домой - до самого вечера перекат вновь делается пустынным.

Удилище

Когда-то, лет 10 назад, я был ярым поклонником маховой удочки, считая эту снасть самым удачным вариантом для ночной ловли рыбы (фото 2). Однако всё течет, всё изменяется. Постепенно пришло понимание, что возможностей маховой удочки для осуществления качественной проводки часто бывает недостаточно. А именно при ловле на перекатах мне нередко не хватало длины проводки. Так на смену «маху» пришла болонская удочка (фото 3).

Я быстро освоился с новой для себя снастью. Оказалось, что частые перехлесты лески за «тюльпан» - это всего лишь отговорка, которой я пытался оправдать собственную лень.

Руки очень быстро запомнили последовательность правильных движений - и перехлесты прекратились. Единственным существенным минусом «болонки» по сравнению с маховой удочкой оставался её значительная тяжесть - в собранном состоянии болонская удочка (сам бланк удилища + кольца + катушка + леска) в среднем на 400 г весила больше, чем собранная «маховка».

На дневных рыбалках этот недостаток казался не таким уж и существенным, а вот ночью организм работает в совершенно другом режиме - и где-то часа через два активной рыбалки даже с легким и хорошо сбалансированным удилищем руки начинали наливаться свинцом. Проблема эта решилась после того, как я попробовал рыбачить с матчевым удилищем (фото 4).

По сравнению с болонской удочкой «матч» более эргономичен. Однако днем рыба ведет себя более осторожно, и тогда длины матчевого удилища зачастую оказывается недостаточно.

А вот ночью, когда при соблюдении элементарной тишины рыбу можно «поставить» буквально у самых ног, матчевое удилище со своей задачей справлялось очень хорошо.

Катушка

В проводку мне нравится рыбачить с матчевыми катушками. В процессе работы значительных силовых нагрузок катушка не испытывает, а вот большая скорость выматывания лески в болонской ловле приветствуется. Несколько последних сезонов я рыбачу с катушкой Salmo Diamond Speed Match 5+1 30FD. Эта неприхотливая и надежная в эксплуатации катушка отработала уже с сотню рыбалок и вполне меня устраивает. Для ночной ловли очень ценным качеством этой катушки является наличие рукоятки типа double handle (фото 5) - в темноте при подсечке рыбы не нужно думать, как поймать грибок рукоятки рукой. А просто хватаешь её - и начинаешь вываживать.

Леска

Слишком тонкими лесками советую не увлекаться. И не только по причине того, что вероятность поимки трофейной рыбы ночью велика. Условия ловли на перекатах легкими не назовешь - постоянный контакт снасти с острыми краями ракушек или камнями негативно влияют на прочностные характеристики лески. Тонкая, пусть и дорогая леска всегда более чувствительна к потертостям поверхности. А ночью эти потертости и микронадрезы не всегда заметишь. Поэтому лучше перестраховаться и поставить более толстую леску.

Поплавок

К выбору этого элемента оснастки я посоветовал бы отнестись очень внимательно - и остановить свой выбор на поплавках известных производителей. В первую очередь обратите внимание на то, как леска крепится к телу поплавка. Не покупайте модели с вкрученными в тело поплавка металлическими ушками - в процессе рыбалки они часто вырываются из тела поплавка. Еще одно слабое место многих болонских поплавков – контейнер для крепления антеннки.

У дешевых «народных» поплавков эта деталь ломается после нескольких попыток вставить в неё светлячок. Ну и конечно, у хорошего болонского поплавка для ночной ловли обязательно должен быть мощный пластиковый киль. Для ночных рыбалок в проводку волне подходят польские поплавки Expert (фото 6). При сравнительно невысокой цене, эти поплавки сделаны очень добротно и отлично справляются с большими нагрузками.

Огрузка

Здесь всё просто. Поскольку лучшей презентацией приманки ночью является её волочение по дну, схему огрузки поплавка я выбираю самую простую: одно массивное скользящее грузило, «подпасок» массой приблизительно 0,3 г, вертлюжок и поводок. По сравнению с многоточечной огрузкой, при этой схеме расположения грузил практически нет захлестов. А то представляете, каково это распутывать оснастку в свете налобного фонарика?

Поводок

Увлекаться ночью слишком тонкими поводками я бы не советовал. Причина – всё те же острые края ракушек и камни, контакт с которыми неизбежен. Оптимальный диаметр лески для поводка 0,14 – 0,16 мм. В линейке продукции серьезных фирм имеется много качественных лесок. Сам я предпочитаю пользоваться лесками серии Team Salmo Micron. Целостность поверхности лески на поводке я определяю на ощупь: после каждой проводки протягиваю её между большим и указательным пальцами руки. При малейшем подозрении на шероховатость или задиры поводок немедленно заменяется свежим. Эта привычка позволила мне сохранить не один десяток трофейных рыб.

Прикормка

В приготовлении прикормки для ночной ловли поплавочной удочкой есть несколько важных моментов. Во-первых, такая прикормка должна быть очень хорошо пропитана водой и быть достаточно вязкой. Делается это для того, чтобы она смогла дождаться того, ради кого и затевался ночной выход на реку. В силу своей природной осторожности крупная рыба не сразу набросится поедать прикормку, и если она будет рыхлой, более мелкие рыбы быстро с ней расправятся.

А дополнительный докорм точки ночью может только навредить. Так что в свои прикормки для ночной ловли на поплавок я всегда добавляю значительное количество грунта и даю смеси хорошо пропитаться водой. Во-вторых, поскольку моя прикормка рассчитана на привлечение крупной речной рыбы, в ней обязательно должны присутствовать крупные же кормовые частицы. На килограмм сухой смеси я обычно добавляю по горсти пареного гороха и пшеницы (фото 7).

Хорошо подходит для этих целей и баночная кукуруза. В-третьих, поскольку в качестве насадки чаще всего выступает опарыш, некоторое количество личинок должно присутствовать и в прикормке. А чтобы они не разрушали шары раньше времени, опарышей я обездвиживаю: замораживаю или, наоборот, ошпариваю кипятком. Хорошей добавкой в прикормку являются кастеры.

Чтобы лишний раз не шуметь, практически всю прикормку я забрасываю в воду перед началом рыбалки.

Насадка

В качестве насадки чаще всего применяется крупный опарыш. С количеством личинок на крючке мелочиться, как правило, не следует - приманка ночью должна быть хорошо заметной. Обычно я насаживаю 5 - 6 опарышей (фото 8). Хорошей альтернативой опарышу в некоторые ночи является гороховая мастырка (сваренная в гороховом пюре манка). Она хорошо держится на крючке и очень нравится язям и лещам.

Сам процесс ловли простой. Придя на берег, первым делом простукиваю глубиномером дно, стараясь отыскать на нем удобный для ловли ровный участок. Операцию эту следует выполнять с особой тщательностью, поскольку сменить ночью точку ловли очень трудно. Еще засветло закармливаю место несколькими десятками плотно слепленных шаров прикормки - и с наступлением темноты начинаю ловить рыбу. Если всё сделано правильно, первые поклевки начинаются уже через несколько минут после заброса оснастки. Рыбачьте в удовольствие!