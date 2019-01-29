Немцы, англичане, Сабанеев и новые джиговые спиннинги Дмитрий Баринов | 29 января 2019 г.

Статья эта не только поведает о новых спиннинговых удилищах для джиговой ловли, но и унесет читателя в далекое прошлое, чтобы тот смог прочувствовать свою избранность и то изобилие, что доступно в наше время. Ведь у современного рыболова есть удилище для упругого броска, катушка, с которой изумительно слетает леска или шнур даже с легонькой джиг-головкой, и главное - есть информация о том, как надо ловить и что такое «джиг»!

Слово «джиг» вошло в наш обиход быстро и фундаментально, за считанные годы став одним из тех слонов, на которых покоится традиционная плоскость отечественного рыболовства. Спроси любого спиннингиста - и почти каждый расскажет тебе, как надо ловить джигом, поведает о наиболее уловистых приманках и пару удивительных случаев из личного опыта, но, боюсь, что вопрос об истории «джига», поставит человека в тупик. Более того, мало кто задавался вопросом о значении данного слова. А верный технический перевод всего один – «встряхивание».

Данное слово пришло к нам из Америки и относится к морской рыбалке, когда груз с приманкой вертикально опускают к донным слоям и там встряхивают до получения нужного результата в виде поклевки.

Как обычно, никто не стал переводить на наш манер зарубежный термин, однако непосредственно ловлю стали осуществлять по-иному. Другими словами, очень удачно приспособили отличную заграничную вещь под свои нужды, подобно папуасу, впервые увидевшему вилку и расчесывающему ею волосы.

Однако ведь не всегда под рукой великолепный катер, с которого можно опустить приманку вертикально вниз, потому немного подумали - и соединили опыт одних с технологиями других. И вот немного об опыте «других». Перенесемся в Южную Германию конца XIX-го века…

Вилфрид покачал в руке свинцовый шар, взвешивая и оценивая шансы добросить его вместе с болтавшейся уклейкой до противоположного края омута. Толстые судаки сидят в завалах именно с дальнего края ямы - это опытному удильщику было доподлинно известно. Но добросить дотуда можно было только приманку с тяжелым грузом, которая камнем падала на дно, и у Вилфрида не выходило дергать лесу с такими паузами, чтобы соблазнить судака и при этом не зацепить всю оснастку в корягах. А легкий груз, который опускается с нужной скоростью, рукой просто не кинуть на такое расстояние.

Как следует раскрутив всю оснастку, Вилфрид в определенный момент выпустил снаряд - и тот со свистом полетел и шлепнулся точно в нужную зону. Держа леску натянутой, рыбак дождался падения приманки на дно и поддернул, снова выждал секунду и снова поддернул. «Эх, слишком быстро падает! Слишком быстро!» - причитал рыболов. Решившись, он дал приманке провалиться в самый коряжник на дне ямы, в надежде хоть так соблазнить толстую клыкастую, но не чувствуя поклевки дернул и леска звонко лопнула. «Donnerwetter! - вскричал Вилфрид. - Уже почти двадцатый век на дворе, а я продолжаю забрасывать и дергать леску руками, как делал это еще мой прадед! Ну как же так?»

Современный рыболов, смотрящий сквозь призму времени на Вилфрида, отметил бы, что немецкий парень конца XIX-го века самозабвенно джигует дохлой уклейкой вместо упругого силикона, не имея ни спиннинга, ни катушки…

В прошлом сезоне я столкнулся с проблемой, обратной вышеупомянутой, потому как необходимо было использовать веса куда больше привычных 40 граммов. Желание ловить на глубинах более 10 метров с сильным течением не оставляло мне выбора, потому как пробивать свал поперек я не хотел, а чесать его вдоль – значит сильно увеличивать свои шансы на поклевку судака. И тогда я купил сразу две новых спиннинга для тяжелого джига, дабы выбрать потом более подходящий. Один из них был Maximus Advisor 25XH с верхним тестом до 100 граммов, а второй – Maximus Zircon Jig 24XH с тестом до 90 граммов.

Наиболее часто используемые мною веса в этом сезоне были в диапазоне 50 - 70 граммов, однако оба агрегата мне удалось испытать и 90-граммовой чебурашкой. И вывод такой, что верхний тест указан предельно верно, не имея большого запаса, как это нередко практикуется. То есть 90 граммов это действительно предельный вес для заброса у обоих спиннингов, причем лучше бы это уже была масса вместе с приманкой. Безусловно, обычные допуски вроде «а если аккуратненько», «а мы плавненько» имеют право на жизнь, но рекомендовать подобное я не могу.

В то же время Advisor начинает неплохо отрабатывать уже граммов с 35, тогда как нижний тест заявлен как 50 граммов. Zircon Jig же вполне оправдывает свой нижний тест в 40 граммов.

В итоге я оставил себе Maximus Advisor - в первую очередь из-за более упругого заброса и хорошей фурнитуры выше классом, визуально более приятной. Однако Zircon Jig, несмотря на другой ценовой диапазон, оказался очень неплох по всем параметрам.

С этими спиннингами я смог радоваться ранее недоступной мне ловле на больших глубинах, с которых вываживание даже килограммового судака уже кажется серьезным упражнением. Оставалось только внимательно следить за катушкой, потому как инерция от грузика в 70 граммов при захлопнувшейся скобе и крепком шнуре иногда выдергивает спиннинг из рук незадачливого рыболова, что я проверил на себе. Но это мелочи по сравнению с мучениями рыболовов, не имеющих безынерционных катушек вовсе. А именно так и было до того самого момента, как однажды в конце XIX-го века на дверях одного из английских патентных бюро не звякнул колокольчик…

В бюро вошел некто Г.Р. Холдинг из графства Кент. «Я бы хотел запатентовать специальный, принципиально новый механизм катушки для рыбной ловли!» - сказал посетитель и протянул служащему устройство из металла нестандартной формы. - Это катушка с поворотной шпулей, которая позволяет леске беспрепятственно слетать при забросе, даже с совсем небольшими грузами».

«Очень интересно, - рассматривая устройство, сказал служащий, сам являвшийся крайне азартным рыболовом. - Формально я должен проверить, не является ли это устройство подобным уже запатентованным аналогам, но могу Вас заверить, сэр, что ничего подобного я до этого дня не видел!» И служащий вытащил бумаги, которые следовало заполнить для оформления патента…

А уже через несколько лет Альфред Иллингворт доработал катушку Холдинга до, фактически, нынешнего ее вида, сделав шпулю неподвижной. Леску при этом наматывал проволочный лесоукладчик.

Почти все было готово, чтобы современный рыболов мог наслаждаться джигом в полной мере. Оставалось только совершенствовать удилища, чем и поныне, не покладая рук, занимаются целые отделы инженеров и рыболовы-испытатели по всему миру.

Еще Леонид Павлович Сабанеев описывал общие принципы удилищ для подобной ловли, хотя, безусловно, и представить себе не мог современную джиговую ловлю.

«Естественное донное удилище делается из ореха, березы, а лучше всего можжевельника… должно быть не слишком тонко в комле и не очень жидко, особенно если приходится удить в быстротекущей воде, - писал Сабанеев. - По большей части у естественных донных удилищ комли бывают слишком тонки, что чрезвычайно утомительно для руки; лучше обертывать их камышом, который затем довольно часто и туго обматывается бечевкой. Эта камышовая рукоять должна быть не короче пяти вершков, иначе трудно сделать ее аккуратно». Иными словами, у удилища должна быть хорошая износостойкая рукоять и крепкий комель.

«О привозных удилищах не стоит распространяться, так как они встречаются в продаже довольно редко; лучшее из них французское с кончиком из китового уса», - писал Леонид Павлович, тем самым нанося последний штрих в портрет современного джигового спиннинга – живой кончик!

Значимость подвижного кончика спиннинга возрастает с уменьшением используемых весов, потому как в хэви-джиге отдача увесистого свинцового шара прекрасно слышна и в руку, а вот в микроджиге или просто легком джиге зачастую приходится полагаться именно на визуальную реакцию.

Самой популярной моделью этого года в линейке Maximus можно смело назвать модель Gravity. И хотя в моей коллекции такого спиннинга нет, но о его свойствах лучше всего говорит факт использования данной модели экипажем PAL Михаилом Федоровым и Олегом Селивановым, которые в фантастическом стиле выиграли третий этап и заняли второе место по итогам 2018 года. Они же уже начали тестирование новой модели Maximus Mescalito, который должен стать спиннингом для тяжелого джига в классическом представлении – толстый, мощный комель и живой кончик, основываясь на мнении вышеупомянутых спортсменов.

Завершая рассказ, хочется пожелать читателю никогда не останавливаться на достигнутом, искать, экспериментировать и познавать новое, даже если это хорошо забытое старое, ведь факты из данного очерка олицетворяют собой это самое непрекращающееся развитие мысли и связанные с ней большие шаги для рыболовной братии всего мира.