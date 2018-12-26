Не разменивайтесь на мелочи Николай Линник | 26 декабря 2018 г.

Крупный окунь – вожделенная мечта любого рыболова-зимника. И чтобы вдоволь половить увесистых «полосатиков», люди готовы ехать за тридевять земель и тратить при этом немалые средства. Но почему-то считается, что добыть крупного окуня на мормышку в наших краях (я имею в виду юго-восток Беларуси) очень сложно, а рыболовов, которым это всё-таки удается, считают просто везунчиками.

Признаться честно, еще лет десять назад я тоже придерживался того же мнения. Наверное, потому, что в те годы я еще не до конца осознавал исключительные возможности безнасадочной мормышки, а ловля травяных «матросиков» казалась мне вполне достойным времяпровождением. Однако по мере того, как росло мое мастерство владения «безнасадкой», всё чаще возникала потребность попытать счастья в поиске более достойных трофеев.

И, как оказалось, крупный окунь не такая уж и случайная добыча мормышечника в наших мелководных «лужах». А если обладать упорством в достаточной степени и почаще включать главную снасть любого рыболова – мозги, поимка трофейного «полосатика» может сделаться закономерностью. Ну, или почти закономерностью.

Все познается в сравнении

Конечно, увидев на фотографиях к этой статье окуней по 300 - 500 граммов, рыболовы с российского Северо-Запада могут вполне справедливо заметить, что до трофейного размера наши «полосатики» малость не дотягивают. Но ведь речные старицы и мелководные пойменные озера юго-востока Беларуси - тоже не Ладога. Рыба здесь живет в совершенно других условиях. Да и рыболовный прессинг на наших водоемах (особенно с его традиционным изъятием улова) вполне можно сопоставить с условиями Нижней Волги.

Так что по опытности и осторожности местный 300-граммовый окунь вполне может потягаться с «килошником» Ладоги или Карелии. Несколько лет назад мне довелось убедиться в этом на собственном примере - тактика, отработанная на белорусских окунях, оказалась вполне подходящей и для ловли их северных собратьев.

Перволедье – это не для нас

Как ни странно это звучит, но охоту за крупным окунем с безнасадочной мормышкой лучше всего начинать недели через три после того, как на водоемах встанет лед. Окунь – вообще рыба подвижная, а в первые дни после становления льда активность полосатого возрастает в разы. В поисках пищи крупный окунь перемещается по всему водоему. И чтобы пересечься с траекторией передвижения окуневой стаи, вооруженному мормышкой рыболову нужно приложить множество усилий.

Не факт, что эти усилия увенчаются успехом. В эту пору увесистые «полосатики» быстрее обратят внимание на приманку, напоминающую мелкую рыбку. Вот и получается, что по первому льду крупного окуня намного быстрее найдешь с балансиром или вертикальной блесной. А с мормышкой в перволедье лучше всего рыбачить на травянистых отмелях, где вместе с «матросиками» нет-нет да и влетит более достойный экземпляр.

Настоящая окуневая рыбалка у меня начинается чуть позже, когда утихнут перволедные страсти, а рыба уйдет на свои привычные зимние стоянки. Теперь более понятным делается и расписание её кормления, и мелкие приманки типа мормышек становятся для окуня более интересными.

Стратегия поиска

Даже на хорошо изученных водоемах я применяю приблизительно одну и ту же стратегию. Рыбалка разбивается на два этапа. Первые несколько часов я обязательно посвящаю детальному исследованию водоема. Прежде всего, меня интересуют точки, где когда-то раньше окунь проклевывался более-менее стабильно.

Но чаще бывает так, что за время моего отсутствия в водоеме успевает что-то поменяться - и на рабочих в прошлом точках рыбы теперь уже нет. И тогда на помощь приходит активный поиск. Что я ищу? Подводные возвышенности и пологие свалы в глубину. А если водоем совсем мелкий, да еще и плотно зарос травой, цель моих поисков – «окна» среди сплошного ковра подводных растений. В это трудно верится, но именно в таких вот плотно покрытых травой мелководных водоемах популяция крупных окуней может оказаться весьма внушительной.

Перспективными точками для окуневых стоянок могут считаться и затопленные деревья или другие большие аномалии подводного рельефа, но не все. Скажем, если грунт вокруг дерева слишком заилен, окуня здесь, скорее всего, не будет. Затопленные прибрежные кусты я тоже стараюсь обходить стороной. Во-первых, здесь обычно живут «матросики», а во-вторых, вытащить крупного окуня на тонкой снасти из таких завалов очень тяжело.

Тактика облова интересных точек следующая. В обнаруженном перспективном месте сверлится десятка полтора лунок. В каждой лунке я делаю по 10 - 15 проводок. На этом этапе смена анимации мормышки не обязательна. Моя цель - увидеть хоть бы какой признак присутствия рыбы. Любой прижим кивка или простое прикосновение рыбы к приманке – это верный признак того, что впоследствии эта лунка может оказаться рабочей.

Но даже если произошла поклевка, долго на лунке я не задерживаюсь. Чем больше лунок мне удастся обследовать на первом этапе рыбалки, тем быстрее сложится пазл распределения рыбы в водоеме. Дело в том, что зимой рыба не очень охотно меняет места своего пребывания, и если не произошло каких-либо серьезных изменений уровня воды, точка может оставаться рабочей на протяжении долгого времени.

Ну а после того, как водоем обследован, я приступаю к детальному облову «засвеченных» лунок. В каждой из них меняю мормышки, их анимацию, проверяю на наличие рыбы различные горизонты воды и т.д.

Еще одним важным пунктом моей стратегии является непременный учет временного фактора. Дело в том, что крупный окунь питается порционно, и чтобы быть с уловом, мало знать предположительные места его стоянок - нужно как можно точнее вычислить распорядок его дня. Когда он кормится? Чем крупнее рыба, тем большей цикличности подвержен характер её питания. У крупного окуня вспышки пищевой активности чаще всего происходят два раза в день: утром - за полчаса до восхода солнца и спустя час после, а вечером - приблизительно за полтора часа перед закатом.

Именно в этих промежутках времени мне удавалось получить максимальное количество поклевок трофейных окуней. Поклевки эти чаще всего происходили возле подводных возвышенностей и на мелководных поливах. А потом, на протяжении всего светового дня, в этих же лунках клевали мелкие «матросики». Видать, перед закатом и на восходе солнца крупные окуни выходят на мель, чтобы покормиться своими меньшими собратьями.

А в промежутке между 10-ю и 14-ю часами я рыбачу на лунках, пробуренных возле подводных укрытий. Думаю, не стоит никого убеждать, что окунь любит такие места. Не всегда ловится, но посещает их неизменно. Здесь окунь предпочитает отдыхать. Так что получить много поклевок в этих точках я и не рассчитываю.

Но, тем не менее, эта кропотливая ловля всё равно более интересна, чем банальное прореживание стада «матросиков» на травяных отмелях. Да и приятный бонус, например, в виде поимки увесистой плотвы добавляет рыбалке возле подводных укрытий изрядную долю интриги.

Снасти

На первый взгляд, в устройстве снастей любого рыболова-мормышечника всё предельно просто: удильник, кивок, леска, набор мормышек. Но это только на первый взгляд. Даже рыболовы, практикующие ловлю рыбы на мормышку с подсадкой мотыля или другой живности, стараются сделать свою снасть максимально сбалансированной. Для приверженцев же безмотыльной ловли грамотно собранная снасть – это залог успеха всей рыбалки.

Мормышка – приманка маленькая, и чтобы она совершала в воде именно те колебания, которые будут привлекательны для рыбы, нужно очень тщательно подобрать к ней кивок и леску. Чуть ошибся с жесткостью кивка или толщиной лески - и любая, даже самая уловистая мормышка вмиг превращается в бесполезную железяку. На рыбалке у меня всегда с собой 3 - 4 удильника, оснащенных кивками под мормышки разной массы.

А чтобы не ошибиться с подбором мормышки при её замене, на каждом удильнике маркером делается пометка с диапазоном масс используемых мормышек. Так же по массе распределены у меня и мормышки в коробке. При обрыве или замене одной мормышки на другую я просто беру из коробки приманку такой же массы.

Перебрав множество вариантов, в последние 5 - 6 лет я пользуюсь исключительно длинными металлическими кивками. Для меня эти кивки кажутся наиболее универсальными. Они позволяют без проблем менять частоту и амплитуду колебаний мормышки. Кроме того, в отличие от лавсановых аналогов, металлические кивки менее чувствительны к ветру.

Основными критериями, по которым я выбираю леску для ловли на безнасадочную мормышку, являются её мягкость и отсутствие «памяти»: на жесткой или скрученной в спираль леске, даже если стоит хороший кивок, мормышка не выдаст нужных колебаний. Следующий критерий - толщина: скажем, с излишне толстой леской вы не сможете пользоваться так необходимыми в конце зимы мелкими мормышками.

А вот прочность лески на разрыв, как ни странно, для меня величина второстепенная. При определенной сноровке и наличии мягко регулируемого тормоза на удильнике можно вполне успешно ловить увесистых горбачей и на леску с разрывной нагрузкой менее 1 кг. Однако при охоте за крупным окунем на малых глубинах некоторый запас прочности у лески нисколько не повредит. Дело в том, что на мели окунь намного активнее борется за свою жизнь.

После подсечки он часто идет в сторону от лунки - и тонкая леска просто не успевает самортизировать этот рывок. Есть у меня среди лесок и свои фавориты. Вот уже много лет я успешно пользуюсь двумя сортами лески: Colmic Xilo (0,104 мм), и Lucky John Micron (0,109 мм).

Дополнительное снаряжение

Кроме грамотно подобранной снасти, обязательным атрибутом охотника за окунями являются хороший бур, наколенники и ящик, имеющий заплечные лямки для переноски (или рюкзак). Передвигаться на окуневой рыбалке нужно очень много, потому таскать ящик на плече – не самый лучший вариант. Кроме того, что висящий на одном плече ящик сильно сковывает движения рыболова, так это еще и травмоопасно - поскользнувшись с висящим на плече ящиком можно серьезно повредить себе ребра. Рюкзак или ящик с заплечными лямками в этом случае намного безопаснее.

Приманки

Здесь давать советы немного сложнее, поскольку у каждого рыболова обязательно имеется свой набор самых уловистых приманок. У меня такой набор мормышек выглядит следующим образом. «Быстрыми» (т.е. без всякой дополнительной навески) мормышками типа «Лесотка» я пользуюсь на относительно небольших (1 – 2,5 м) глубинах.

Они нравятся мне не только за их уникальную «игру» - эти мормышки выпускаются в широкой цветовой гамме, что часто является решающим фактором в подборе ключика к закапризничавшей рыбе. А когда рыбу приходится искать на большей глубине, в ход идут «медленные» мормышки - с навеской в виде опушки, бусинок, или дисков.

Я не большой любитель подобных мормышек, и поэтому набор их в моей коробке весьма скромный. Это несколько цветовых вариантов имитации рачка-бокоплава от Lucky John, «Гвоздешарики» нижегородского производства и, оборудованные крылом тяжелые «Нимфы». Навеска этих мормышек создает в воде дополнительные колебания, что может явиться дополнительным раздражающим фактором для отдыхающей в укрытии рыбы.

Как видите, всё не так уж и сложно. И если научиться правильно анализировать ситуацию и не бояться экспериментировать с приманками и способами их анимации - поимка крупного окуня перестанет быть случайностью.

Рыбачьте в удовольствие!