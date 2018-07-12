Не хуже кружков Алексей Фалалеев | 12 июля 2018 г.

В нашей стране немало любителей живцовой ловли. Например, на кружки. Снасть интересная, азартная и достаточно добычливая. Эта ловля приоритетна, начиная с июля и заканчивая сентябрем-октябрем. Недостатков у неё практически нет, разве что неудобства, когда, например, ветер загоняет кружки в прибрежную траву и приходится их периодически перевозить с место на место. Но для тех рыболовов, кто хочет более спокойной живцовой ловли, я расскажу о способе, который ну никак не хуже ловли на кружки.

Речь пойдет о ловле на летние жерлицы - по открытой воде. Вы спросите, ну и в чём преимущество летних жерлиц перед кружками? А я отвечу: более размеренная, спокойная, если хотите – вдумчивая получается рыбалка. Расставили жерлицы и, пожалуйста, рыбачьте на спиннинг или удочку с лодки, периодически поглядывая на цепочку развешанных снастей. Не нужно перевозить, не нужно переставлять, не нужно переживать, что снасть может быть утащена клюнувшей рыбой.

Многие используют жерлицу-рогатку, сделанную из ветки дерева, но я предпочитаю жерлицы, изготовленные из кусков толстостенного шланга или фигур от игрушечных городков. Такими жерлицами я рыбачил еще в детстве, в девяностые годы. В такой снасти, в принципе, нет ничего необычного. К верхней части основания крепится флажок на витой проволоке и наматывается обычная жерличная оснастка: леска 0,3 - 0,35 мм (длиной не менее 15 м), скользящее грузило, карабин и поводок (фото 1).

Поводки я ставлю разные – лесочные или вольфрамовые - в зависимости от условий ловли. Живца цепляю двумя способами: либо за спинку тройником (фото 2), либо под жабры, используя при этом двойничок (фото 3). Оба способа не лишены как достоинств, так и недостатков. С одной стороны, если рыбку подцепить тройничком под спинку, то она будет долго оставаться живой и бодрой, но с другой стороны, в этом случае её легче сорвать со снасти.

Если цепляем живца через жабры, то шансов поймать хищную рыбу больше, но в этом случае рыбка намного быстрее засыпает и приходится чаще её на снасти заменять. При постановке жерлицы леска фиксируется либо подогнутой проволокой, также примотанной к основанию, либо прорезью, если рассмотреть вариант изготовления её из куска толстостенного шланга (фото 4). Снасть несложная и при наличии материалов за один вечер вполне возможно сделать себе десяток таких жерлиц. Теперь непосредственно к вопросу ловли.

Летняя жерлица – это универсальная снасть как для ловли на стоячих водоемах, так и на реках. На реках такие жерлицы устанавливаются в местах с наименьшим течением: в заливчиках, в омутках, под крутыми берегами, где поспокойней. На прудах и озерах они размещаются вдоль береговой части практически на любом участке водоема. Самый простой способ установки летних жерлиц – это использование природных сооружений, которые есть на водоеме. Скажем, торчит коряга из воды – замечательно, на неё можно повесить жерлицу (фото 5).

Имеется замытый топляк, одна часть которого находится над водой – великолепно, крепим жерлицу к нему и ждем поклевки. В своё время я даже с собой брал в лодку гвозди и молоток, чтобы была возможность на месте вколотить гвоздь в тот же топляк, т.к. на торчащих бревнах не всегда есть возможность надежно зафиксировать свою снасть. Однако идеальной я считаю рыбалку на водоеме, по берегам которого располагается лес или кустарник.

Деревья иногда падают в воду, образуя тем самым интереснейшие места для стоянки рыбы. Вдоль береговой кромки бывает много кустов, нависших над водой (фото 6). Или торчат корни деревьев, под которыми имеется пусть и не очень глубокий, но всё же участок воды. Кстати, имеет смысл повесить не одну, а две или три жерлицы в таком месте. Очень часто бывает, что тут происходит несколько сработок сразу. Или несколько щук контролируют этот участок, или стая окуня крутится.

Есть и способ расстановки с использованием шестов, палок или веток с последующим развешиванием на них жерлиц (фото 7). Несомненно, маневренности получается больше и можно воткнуть шест в приглянувшийся участок водоема, но возникает вопрос, стоит ли в этом случае вообще использовать жерлицы? Не проще ли перейти на кружки, ведь таскать с собой по водоему охапку кольев – то еще удовольствие, ведь они имеют немаленькую массу, т.к. зачастую приходится использовать шесты больше двух метров высотой, ведь дно в местах установки нередко бывает хорошо заилено. Для себя я решил этот вопрос так.

В первую очередь использую естественные места установки, ну а если точки водоема по-настоящему интересны, то можно и пару-тройку шестов воткнуть. Шесты обычно вырубаются по месту. Выбираются не сухие (читай - не очень ломкие) палки, желательно достаточно прямые, на вершине которых делается насечка для фиксации веревочки жерлицы. Если шестов найти не представляется возможным, используем любые ветки, лишь бы они были достаточные по длине. Перед тем как повесить жерлицу на ветку или корягу, обязательно проверьте её на прочность - не слишком ли просто будет сломать её рыбе в случае полной размотки лески с жерлицы.

Дело это пары секунд, но зато вы гарантировано избавите себя от неприятных последствий.

Пожалуй, одним из самых неоднозначных аспектов при ловле на летние жерлицы является то, что зачастую при поклевке рыба уходит в коряги, которых обычно бывает в изобилии в месте установки снасти. Но что делать, как раз в таких местах и обитает хищница. И приходится быть начеку и контролировать свои снасти. Но тут не всё так плачевно, как может показаться на первый взгляд. Нередко ушедшая в коряги рыба сама выходит из них - и если вы заново насторожили ранее сработавшую снасть, то, посматривая на жерлицу, можно заметить новую сработку и вовремя отреагировать на выход хищницы.

В крайнем случае, можно попытаться определить направление ухода рыбы и, подцепляя леску палкой или загнутым куском проволоки, постараться найти беглянку. Когда нашли рыбу или вытащили выплюнутый крючок, то просто отцепляете поводок от жерлицы - и уже без особого труда протаскиваете грузило с карабином сквозь подводные преграды.

За мою многолетнюю практику такой ловли можно вспомнить не больше двух-трех глухих зацепов, когда не удавалось спасти оснастку. Да и небольшая глубина при прибрежной установке в большинстве случаев позволяет спасти свою снасть, нередко - наряду с поимкой клюнувшей рыбы.

Возможно, у кого-то из читателей появится вопрос – что можно ловить на такой маленькой глубине, ведь в основном рыба предпочитает более глубокие участки водоема? Также думал и я, когда только начинал осваивать этот способ ловли. И вот что скажу: маленькая глубина не означает, что сюда не наведывается крупная рыба. И даже, наоборот, бывали случаи, когда 3- и 4-килограммовые хищницы клевали на откровенной мели, в то время как на глубине полутора-двух метров тут же на спиннинг попадались «шнурки».

Бывало, при установке жерлицы была такая мель, что даже грузило оставалось висеть в воздухе, а в воде находилась только часть поводка с живцом, а поклевки были - и вполне достойной рыбы.

Если не шуметь в месте расстановки снастей, очень и очень вероятно, что ими заинтересуется хищница. В месте установки жерлицы я обычно убираю и выдергиваю водные растения хотя бы на небольшой площади. Разумеется, для поклевки рыбы эта уборка ничего не даст, но зато живец, пока он безнаказанно находится на несработавшей снасти, не убежит и не спрячется в траву или не зацепится за лист кувшинки. Мелочь, казалось бы, но зато очень полезная и действенная.

Часто бывает так, что возле того же поваленного дерева крутятся окуни. Ваши жерлицы то и дело «выстреливают», но рыба не попадается, а только портит живца, раз за разом вхолостую поднимая флажок жерлицы. Определить то, что это окуни просто, т.к. на живце не остается следов от зубов, а только слетает чешуя. В этом случае мы меняем вольфрамовый поводок, который обычно используем при ловле щуки, на более тонкий или вообще на лесочный. Также ставим более миниатюрный двойник и живца помельче. И результат не заставляет себя долго ждать – окуни попадаются и вполне неплохо.

На реках удавалось поймать судака и налима с помощью летней жерлицы. Жерлицы настораживались на ночь, но если в случае ловли речной щуки живец располагался обычно в средних слоях воды, то при ловле судака, а тем более налима, его следует размещать ближе ко дну.

В качестве живца при ловле щуки я использую карася, плотву, окуня; при ловле окуня - пескаря и некрупную плотву; когда иду за ночным судаком – беру плотву, ельца, голавликов или пескарей, пойманных тут же на реке; налим очень приветствует пескарей, некрупную «бель», часто попадается и на ершей.

После расстановки жерлиц я времени не теряю и обычно рыбачу на спиннинг. Ну а сложить спиннинг и направиться к сработавшей живцовой снасти – дело пары минут. Если вы увидели момент поклевки (фото 8), то сразу бросаться к жерлице не стоит – нужно дать время хищнице заглотить живца. Зато если вы заметили сработку не сразу, сильно долго ждать не нужно – рыба может уйти в подводные коряги.

Подходить к жерлице в любом случае нужно аккуратно и по возможности бесшумно, чтобы не спугнуть рыбу и не спровоцировать то, что она испугается и выплюнет живца. Разумеется, совершенно тихо на лодке подойти невозможно, но элементарные правила соблюдать стоит: не греметь снастями, громко не говорить, не шлепать по воде веслами. Удобней всего на летние жерлицы рыбачить вдвоём, когда один человек аккуратно подводит лодку к месту сработки, а второй, в той же лодке, манипулирует сработавшей снастью. Точно так же и с расстановкой снастей: один маневрирует, второй - расставляет.

Поделюсь еще несколькими нюансами из личного опыта. Если у вас в лодке есть спиннинги или удочки, то расположите их на носу лодки, а к месту установки подходите кормой вперед. Всё-таки вы ставите жерлицы у берега, где торчат ветки, корни или лежит упавшее дерево, поэтому нет ничего проще зацепиться удилищем или даже сломать его, бездумно рванув к месту сработки и не следя при этом, куда направлены торчащие из лодки снасти. Иногда бывает так, что приходится вешать жерлицу на ветку, которая располагается достаточно высоко над водой. В этом случае рыболов бывает вынужден вставать в лодке. Делать это нужно предельно внимательно, чтобы не выпасть из неё.

Ловля на летнюю жерлицу – это по-настоящему увлекательное занятие. Это не кружки, когда снасть, проплывая по водоему, посещает различные его точки, здесь нужно думать при выборе места установки жерлицы. Жерлица по открытой воде – это каждый раз удивление от того, какая рыба может клевать на мелком участке водоема. И, несомненно, это истинное наслаждение от удачной рыбалки, которое ну никак не меньше чем при ловле на кружки.