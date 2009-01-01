Не дрейфь и лови в дрейф! Алексей Коломиец

Я уже много раз писал о том, что в последнее время практикую ловлю «белого» хищника с лодки в дрейфе. Но только лишь упоминал, каждый раз отмазываясь, что, дескать, это отдельная тема, о которой говорить нужно предметно. «Это пахнет статьёй», - как говорил один мой старый знакомый публицист. Думаю, пришло время рассказать о такой ловле подробно, тем более что запрет ловли с лодок скоро закончится.

Сейчас уже трудно вспомнить ту рыбалку, на которой я впервые пытался поймать рыбу, сплавляясь по течению. Скорее всего, это было при потере якоря, когда более ничего не оставалось. А вот первую рыбалку, на которой мы стали осознано ловить именно в дрейфе – помню очень хорошо. Случилось это в октябре 2009 года. Приехала в Волгоград съемочная группа одного рыболовного журнала снимать сюжеты про твичинг. А Константин Евгеньевич Кузьмин прилетел на день раньше. Ему очень интересна была тема ловли «белого» хищника. Я опросил своих знакомых рыболовов и выяснил место, где на троллинг часто попадаются голавли.

Ну, а почему не попробовать ловить их взаброс с лодки? Мы весь день потратили именно на «белых» хищников - и очень успешно, язь и голавль брали исправно. Как раз на этой рыбалке мы и поняли, что наиболее эффективно ловить их при сплаве лодки по течению.

Мы, конечно, пробовали ловить с якоря в самом перспективном месте, но большинство приманок не достигало желаемой глубины или темпа проводки. Тяжелые «вертушки» работали только при забросе вверх по течению (up-stream), при проводке же поперек - блесну быстро «выдувало» наверх. Сплавлять воблер вниз по течению очень долго, да и практика показывает, что проводка воблером строго против основной струи сильно проигрывает проводке перпендикулярно ей или по дуге. В поиске рыбы мы начинали сплав, и как только начинались поклевки – бросали якорь. А дальше приходило понимание, что при сплаве поклевки случаются, а на якоре - поклевок меньше в разы, да и приманки подбирать нужно другие. Воблеры ставить более упористые, доступная акватория сильно уменьшается.

А вот в дрейфе – отлично работают почти все приманки. «Вертушки», воблеры, «раттлины». При этом нет необходимости использовать тяжелые приманки. Легким воблером отлично чувствуешь дно, как будто ловишь в стоячей воде.

Правда, есть один интересный нюанс. Когда лодка сплавляется по течению, трудно понять, рыба около лодки или нет. Ведь не все приманки способны соблазнить «белого» хищника. Бывало так, что у нас - то дуплет, то за 2-3 проплыва ни одной рыбы поймать не можем. В конце концов, мы начали делать так: один ловит на проверенную приманку, а другой - экспериментирует. И если на проверенную приманку поклевки есть, а на тестируемый воблер - нет – значит, всё в порядке.

Если и проверенная приманка не ловит – значит, этот проплыв был мимо рыбы. Следующий проплыв делаем чуть дальше от берега или чуть ближе. Выбираем другую траекторию, беря поправку на ветер. Поглядываем на показания эхолота только лишь для понимания, на какой глубине идет лодка. Возвращаемся в начальную точку дрейфа, стараясь не пугать лодочным мотором место, где были поклевки. Вот такой простой рисунок ловли. Не нужно заморачиваться с якорем. Нужно лишь поглядывать, не несет ли нас на какое-либо препятствие, стоящее на якоре, будь то бакен или рыбацкая лодка.

Я искренне рад за вас!

Этой фразой один рыболов практически наповал убил Константина Кузьмина. Дело было на Волге. Ловили мы с лодки в дрейфе на достаточно большом перекате. Объекты ловли – язь, голавль, жерех. Перекат продолжительный и широкий. При этом чайка над жереховыми «котлами» чаще всего кружит в самом начале переката. Мы в качестве разминки пару раз сплавились по направлению к этим «котлам». Быстро сориентировались, что жерех нам не шибко интересен: ловля в «котлах» - понятна и достаточно скучна, а таскать жерешат и отпускать – только время терять. Хотелось же вычислить язя и голавля.

На таких больших просторах они могут быть достаточно крупных размеров. И, как это часто происходит, кто-то издалека примечает чаек, приплывает и становится на якорь в ожидании, что «котёл» закипит на расстоянии заброса. Разумеется, минут через 30 - 40 лодка поднимает якорь и становится чуть ближе к вожделенной точке. Но жереховые «котлы» испаряются - и закипают опять где-то в стороне.

Лично я этот урок выучил давно. Потратил много времени. И гонялся, и терпеливо ждал, становился на безопасном расстоянии и сплавлял воблер метров за 120. Случались результаты, бывало - терпел фиаско. Подбирал ключики. Быстро понимал, что подобранный ключ – одноразовый. Предпринимал разные попытки обмануть жереха. Ловил Кастмастером на глубине. Плавно выводил тяжелую упористую «вертушку» по дуге в нужное место. Ловил бомбардой. Ловил на вабик. Кажется, перепробовал всё, разве что кроме ловли на «кораблик».

Это были годы моего егерства на рыболовных базах - времени хватало. Хотелось понять какие-то истины, чтобы подсказать моим клиентам, как быстрее поймать шереспёра. И все действия рыболовов, которые пытаются ловить жереха подобным образом, мне более чем понятны.

Короче, уже через час в начале переката стояло несколько лодок. Нам приходилось обходить их стороной, чтобы не пугать рыбу и не нервировать жерешатников. Мы заплывали сильно выше по реке, глушили мотор и пытались, сплавляясь по течению, тихо приблизиться к своим язевым точкам. Так вот, проплывая очередной раз мимо пожилого рыболова, который вынул приманку и терпеливо ожидал, когда течение, наконец, уволочет нашу проклятую посудину, на которой то и дело какие-то сволочи фотографируют рыбу и отпускают обратно в воду.

Чтобы как-то разрядить неловкую паузу, я вежливо поинтересовался - мол, мы не сильно мешаем? В ответ прозвучал утвердительный ответ, но в достаточно корректной и вежливой форме. Константин не менее вежливо объяснил, что, де, ничего подобного. Что дрейфующая лодка никоим образом жереха не пугает. И что мы уже надрали этого жереха неприличное количество именно в дрейфе. Вот тут вежливый рыболов и ответствовал нам: «Я искренне рад за вас!» А что было дальше, спросите вы? А дальше между его заякоренной лодкой и нашей неожиданно вскипает жереховый «котел». Рыболов успел кинуть какой-то пилкер три раза и поимел один холостой удар. Ну а мы с Константином продемонстрировали ему дуплет. Я на воблер поймал, а он - на «раттлин».

«Дрейфовые» воблеры

В том далеком 2009 году проверочными приманками, о которых я говорил, были тяжелые «вертушки» от Myran - Panter, Toni и Mira. Они помогли нам с Константином проверить работу очень многих воблеров. Удивительно, что уже в следующем году на тех же местах «вертушки» вообще никак не работали. Ни Myran, ни дайвовский Silver Creek, ни MEPPS, ни Osko, ни Blue Fox, ни Mikado, ни Cabela’s. Это только те, что я пробовал. А вот воблеры «выстрелили» достаточно ярко.

Безусловным лидером во второй год у меня был воблер Excalibur Fat Free Shad с автографом Bill Dance на боку. Сейчас эти воблеры выпускаются под именем Bomber Fat Free Shad - и всё с тем же автографом Билла. Но надо учесть, что для язя подходит лишь размер Junior. Хочу обратить внимание, что речь идёт о волжских просторах, где язь охотно ест нетрадиционно крупные приманки.

Уже на следующий год приоритеты снова поменялись. На первое место вышли воблеры Lucky Craft Clutch (DR и MR). Они лидируют в моем «дрейфовом» хит-параде и по сей день. Именно LC Clutch DR позволил нам с товарищем занять второе место на Кубке «Трофеи Daiwa 2014». Этот воблер я пускаю в дело только в самых крайних случаях, когда рыба вредничает или ставки сделаны высокие.

С того момента незаметно пролетела целая пятилетка, сохранив на память кучу фотографий. Яркий след оставил воблер Daiwa Bass Hunter. Ловил рыбу хорошо, но недолго. Поглотила его водная пучина. Моя «жаба» торжественно душила меня всякий раз, когда я открывал свою заветную коробочку с крэнками. Разумеется, появились любимчики из более бюджетных воблеров. Первым таким воблером стал Raiden Bubble Crank 38. Ловля с лодки в дрейфе стала мной практиковаться все чаще - и я начал интересоваться различными воблерами. Именно «бублик» помог мне сломать стереотипы и поверить в состоятельность других, менее брендовых приманок.

Сейчас я уже с успехом ловлю на воблер San-Crank Malvina. Как и многие недорогие воблеры, он боится сильного течения - «игра» сбивается. Но вот во время сплава по течению этот недостаток совсем незаметен. По размеру он как раз язевый, а лопатка позволяет сразу набрать заявленное заглубление. Обычно я «Мальвину» запускал в воду, чтобы проверить, будет она цеплять дно или нет, до того, как собирался ловить на LC Clutch DR. Когда MR поклевок не приносит, а DR страшно отрывать – вот тут выручает недорогой воблерок San-Crank Malvina, на котором я сразу заменил тройники на более качественные. Я на многих воблерах это делаю, и не только на китайских.

Я не зря подробно остановился на воблерах, которыми ловлю в дрейфе. Было уже полно случаев, когда рыболовы, кому приходилось со мной рыбачить в лодке, ощущали дефицит таких приманок. Их воблеры чаще всего были либо очень большие, либо слишком маленькие, либо слишком мелководные. Та коробка воблеров, из которой я достаю приманки и о которой рассказываю вам, собиралась несколько лет. Частенько сперва я приобретал воблеры для ловли голавля с берега.

Таких рыбалок у меня большинство. Ну и иногда «купаю», плывя рядом на лодке. Если ловит – значит, покупаю такой же и кладу в «дрейфовую» коробочку. Среди таких воблеров теперь числятся: Mottomo Wrestler 60F (летит хорошо, размер подходящий, язя ловит), Sebile Bull Crank и Crankster 45 MR, а также воблер из Сербии «Доктор Будас» (Dr. Budas). Ну и завершу ряд воблером, который заменил мне утерянный Escalibur – это Lucky Craft S.K.T. Mini DR. Ныряет туда, куда не каждый воблер занырнет. Соблазняет голавля, жереха и язя. Цвет – голубой, с белым брюхом и темной спиной. Часто на него вешаются и судаки со щуками.

Все воблеры у меня пристегиваются на металлическую струну. Причины - три: первая – на струне воблер меньше путается при забросе; вторая – легко менять приманки; третья – не боюсь щучьих зубов. Существует точка зрения, что, мол, железный поводок мешает «игре» воблера и пугает рыбу. В своей практике я не нашел этому подтверждения. Может, где-то в малых реках, в прозрачной воде, но на Волге – вряд ли.

Знай себе дрейфуй

Собственно, тактика дрейфа на перекате не должна вызвать каких-либо вопросов. Гасим скорость, на малом ходу выбираем траекторию и глушим двигатель. У вас в лодке два спиннинга наготове. Один дальнобойный - на случай внезапно образовавшегося жерехового «котла», другой - для ловли крэнками. Очень хороша ловля на «раттлины». Летят далеко, соответственно доступна большая площадь. Быстро занимают нужный горизонт – дальше дело техники. Можно равномерно вести, можно подтвичивать. Но писать про тонкости ловли летом на «раттлины» я пока воздержусь. Я еще, так сказать, в процессе познания таинств.

Главное – в лодке не шуметь. Не бить молотком о борт, не скрипеть пайолами, веслами. Не стучать костяшками домино по банке с криком «Рыба!» Не петь, не танцевать… Главное – сосредоточиться на ловле. Слиться с течением. Периферийным зрением ловить рисунок поверхности воды. Всевозможные турбулентности подскажут вам приближающийся рельеф дна. Нужно быстро принять решение, как его обловить минимальным количеством забросов. Надо ведь сделать проводку до интересного места, непосредственно по нему и потом чуть ниже по течению, а то и вдогон. Всё это делает рыбалку отнюдь не скучной. А вот сплав вдоль берега имеет свои особенности.

Дрейфуй, но знай!

Страшнее всего, когда дрейфующий спиннингист не докидывает до берега несколько метров. В этом случае воблер займет свой рабочий горизонт поздновато. Лучше проплыть чуть ближе к берегу, забрасывая приманки под углом (чуть перед лодкой и чуть сзади). Думаете, лодка пугает язей, что стоят около берега? Нет! И будьте искренне рады за нас! Язи, голавли и даже жерех частенько атакуют воблер прямо около борта.

При прохождении лодки в непосредственной близости от берега ветер или течение норовит лодку прижать к берегу или, наоборот, оттащить на глубину. На помощь приходят весла. Чуть гребанул в нужную сторону - и опять продолжай сплав. Обязательно нужно ослабить фрикцион катушки. И дело не в крупной рыбе, что может рвануть в любой момент, а в зацепах, которые иногда случаются. Пока компаньон услышит, оглянется, оценит обстановку, смотает свой спиннинг, заведет мотор - катушка должна терпеливо все это «спустить на тормозах» фрикциона.

Если вы делаете забросы перед лодкой, то при зацепе нужно спокойно дождаться, когда лодка приблизится к месту зацепа и бланком спиннинга попытаться отцепить воблер. Чаще всего нам это удавалось. Главное – быть готовым к этому и быстро принимать решение, что делать. Полезно иметь в лодке хороший мощный багор, чтобы зацепиться за корягу и удерживать лодку на течении, пока товарищ разбирается с зацепленным воблером.

Всё о матчасти «кренкинга в дрейфинге»

В плане матчасти я буду краток. Дело в том, что для ловли в дрейфе подойдет практически любой спиннинг. Нет необходимости покупать отдельный инструмент, заточенный на такую ловлю. Больше чем уверен, что такой спиннинг у вас появится только тогда, когда сформируется соответствующая коробочка нужных воблеров. То есть, вам такая ловля станет понятной и интересной – а, значит, можно подумать об отдельном спиннинге. И даже в этом случае я не смею что-то советовать.

У каждого продвинутого спиннингиста свои предпочтения. Мой хороший товарищ, например, ловит с лодки спиннингом с тестом до 7 г - и получает массу удовольствия. Я же считаю ловлю на «зубочистки» извращением. А что делать, если жерех-одиночка под пять кило сядет на воблер? У меня хотя бы есть шанс побороться.

Я лучше назову свои любимые спиннинги, используемые в этой ловле. Первым стал Hearty Rise Seabass Force SA-822L (7 - 23 г). Это сперва был мой спиннинг для твичинга, но он же отлично работал при ловле на крэнки с лодки. Спустя несколько лет в моём спиннинг-парке появился SurfMaster Black Bass S-672MLMF (5,5 - 17,5 г). Тест его очень интересный - и, наверное, все мои воблеры для ловли в дрейфе отлично укладываются в его границы. Дрожание воблера передает отлично, рыба, как говорится, липнет к бланку и на крупняке спиннинг доказал свою состоятельность.

Что касается шнуров – я также прошел некоторый путь. Сначала я ловил той «плетенкой», которая была намотана на катушку. А намотана была всегда «плетенка» для джиггинга. Чаще всего это была Power Pro 15 lb. Затем на дополнительную шпулю намотал всю ту же Power Pro, но уже 10 lb. Этот вариант меня устраивал достаточно продолжительное время. Воблеры улетали дальше, ныряли глубже, шнур держал любого «белого» хищника. С появлением в моем арсенале катушек Daiwa Certate я разорился на Sunline PE-EGI HG #1.

Очень крепкий и износостойкий шнур. Я им еще и джигую с берега, когда нужен дальний заброс. Сейчас этот шнур уже снят с производства, но на смену ему вышел PE-EGI ULT, которым я собираюсь заменить старенький, но еще вполне крепкий Sunline PE-EGI HG #1. В обязательном порядке хочу заметить, что для скользких «плетенок» я использую узел Uni, который многие путают с Клинчем. Вот теперь, пожалуй, о своей матчасти «дрейфинга» я рассказал всё.

Парочка советов напоследок

Как только я начал ловить «белого» хищника с лодки, я обзавелся лип-грипом. Всю жизнь в лодке у меня на службе большой сачок, которому обрадуется любой троллингист. Но брать в него язя в районе килограмма, а потом отпутывать воблер из сетки – как-то неудобно. Просто рукой рыбу брать, оно, конечно, можно… Только вот руки всего две - и приходится класть спиннинг, правой рукой доставать фотоаппарат, включать, выбирать режим – а всё это время язь в левой руке готов сражаться за свою жизнь. А уж голавль – тот вообще хитрец, каких поискать. Затаится на несколько секунд, усыпит бдительность, потом как рванет изо всех сил!

Если вырвется и плюхнется в воду – картина меняется с точностью до наоборот. В правой руке фотоаппарат, спиннинг дергается в лодке, левая рука делает неуклюжие попытки быть правой… Ну и к тому же брать рыбу надо около головы, а в пасти торчит воблер с двумя острыми тройниками (напомню, что тройники я чаще всего меняю на более качественные даже у воблеров с родословной)... Я уже однажды выдирал крючок из ладони. В общем, с лип-грипом всё упрощается. Рыбу брать безопаснее. Крутить её перед фотоаппаратом удобно, убирая блики солнца с чешуи. Вероятность, что вырвется – очень мала. Легко передать товарищу, подержать, взвесить и тому подобное. Ну а в случае, когда воблер полностью проглочен рыбой по самую лопатку – вот тут я смел, напорист и беспринципен…