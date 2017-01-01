Навеянное Таиландом... Константин Кузьмин, Москва

В феврале я съездил на рыбалку в эту страну Юго-Восточной Азии. Давно собирался, но получилось только вот сейчас. По закону жанра, мне следовало бы написать «отчет о поездке» - статью в духе школьного сочинения «Как я провел лето». Но позвольте, я не буду этого делать, и по двум причинам. Во-первых, таких «сочинений» про рыбалку в Тае и без моего хватает. Во-вторых, с чисто практической точки зрения всё это интересно лишь доле процента наших читателей. Вот почему я решил построить свой рассказ совсем по другой схеме: опираясь на основные подмеченные в ходе тайской поездки технические и тактические моменты, попробовать дать советы и рекомендации, которые могут оказаться полезными для рыбалки на наших водах. Итак...

«Ненужный» красненький хвостик

Спиннингисты моего поколения должны хорошо помнить «колебалки», что продавались в СССР. Примерно каждая вторая из них была оснащена красненьким пластмассовым хвостиком, который был подвешен на заводном кольце параллельно с тройником. Мотивация была примерно такая: тройник блесны очень полезно «замаскировать» (да, именно это слово!) - скажем, красными перышками или кисточкой красной шерсти. Это придает ей дополнительную привлекательность. Но вот если в случае с вращающимися блеснами перья и шерсть на «игру» особо не влияют, то вот у колеблющихся они могут ее ухудшать. Поэтому для «колебалки» более оправдан хвостик из красного целлулоида. На «игру» не влияет, а визуальный эффект тот же...

В 80-е годы я всё это считал полной чушью, поэтому ни перышек не подвязывал, ни пластмассовых хвостиков не ставил. А имеющиеся – снимал и выкидывал. И кто бы мог подумать, что настанет момент, когда я поддержу идею хвостика! Правда, в силу несколько иного обоснования.

В Таиланде на «колебалку» с хвостиком ловят местного «сиамского язя». Это, конечно, никакой, строго говоря, не язь, но очень похож. Поэтому у русскоязычной рыболовной братии, приезжающей в Тай, название «язь» прижилось. Так вот, базовая техника подачи блесны (далее остановимся на ней подробнее) предполагает её свободное падение на самое дно. Что при этом происходит при отсутствии пластмассового хвостика? Тройник болтается «как хочет».

И вполне может при касании дна найти что-то такое, за что зацепится. А вот если имеется хвостик, то он выступает в роли этакого парашюта: на погружении блесны поддерживает тройник несколько выше, а с касанием дна «заворачивает» его сверху на блесну – примерно как это видно на моём фото. Это простое решение в разы уменьшает число зацепов. За всё время мы потеряли всего одну «колебалку», хотя дно было «умеренно проблемное».

Чем это все интересно нам – ловящим щуку или окуня? А тем, что мы джиговой донной проводкой ловим ведь этих рыб не только на чистый джиг. Порою, особенно на небольших глубинах, «колебалка» в этой роли бывает даже эффективнее. И тут стоит вспомнить про пластмассовый хвостик...

«Взлет ракеты»

Вы вправе поинтересоваться, а так уж и необходимо при ловле «язя» (настоящее его имя на латыни – Hampala macrolepidota, на тайском - пла касуп) класть блесну на дно? Как выяснилось, да – необходимо. Вот типичная схема ловли. Представьте себе плес водохранилища с глубинами 6 - 8 м, предвечернее время с едва заметным ветерком. «Язь» - плавится. Ну, почти как наш настоящий язь – «дельфинчиком». Кто достаточно много ловил на Волге язя, понимает, о чем речь.

Так вот, посылаем блесну именно в то место, где вывернулся тайский «язь» - не перекидывая, как на всплеск жереха, например, а точно в расходящиеся круги. И не ждем моментальной поклевки, а наоборот - даем блесне свободно, т.е. при открытой дужке, опуститься на дно. Вероятность поклевки во время опускания – мизерная. Но вот как только блесна касается дна, начинаем сразу подмотку с очень высокой скоростью. И где-то на четвертом-пятом обороте следует мощная поклевка!

Разумеется, к столь необычной схеме мы пришли не сами. Нам подсказал её гид, который на ловле местных рыб, можно сказать, вырос. Мы пробовали и какие-то свои варианты анимации. Бесполезно. «Язь» реагировал только на «взлет ракеты». Как это всё под водой происходит? «Язь» определенно замечает блесну, когда мы посылаем её на его выворот на поверхности. Но не атакует, а сопровождает до дна, опускаясь вслед за приманкой на глубину более пяти метров. И набрасывается на нее после того, как та резко начинает идти вверх. Если поклевка не состоялась в придонных двух-трех метрах, то выше ее уже точно не будет...

Все это очень любопытно и ни на что не похоже, на правда ли? Точнее, не похоже, если принимать во внимание весь цикл ведения блесны. А вот резкий старт со дна… Тут я могу кое-что вспомнить.

Наша с вами привычная ступенчатая проводка джиговой приманки предполагает в среднем три быстрых оборота после касания дна, так ведь? И почти все поклевки приходятся на последующую паузу, т.е. на фазу падения приманки. Но вот, что я припоминаю. Я как-то давно экспериментировал с «высокой ступенькой», делая на каждом шаге не три, а шесть-семь оборотов. Что характерно, случались щучьи поклевки в конце подъема. Тогда вот я не усмотрел в том системы, но теперь, после истории с «тайским язем», стоит возобновить эксперименты.

«Морковная» тема

Всё-таки основной объект рыбалки в Таиланде - это змееголов (по-тайски «пла чон»). Схема его ловли сопряжена с множественными забросами поверхностных приманок в траву и отчасти – в кусты. Поэтому конечный отрезок лески то и дело контактирует с ветками и всякой другой жесткой растительностью. Ну и, разумеется, трется об нее. Хорошо известно, что лески плетеные не очень хорошо себя чувствуют в условиях «повышенной абразивности», а это – как раз тот самый случай. То, как этому можно противостоять, хорошо известно. К концу основного шнура привязывается поводок из флуорокарбона или хотя бы из обычного нейлона длиной в полтора-два метра. Он в гораздо меньшей мере уязвим в плане трения. Многие из нас практикуют что-то подобное в джиговой ловле по обросшему ракушкой коряжнику.

Но есть одно количественное отличие. В привычном для нас варианте речь идет о шнуре тестом примерно 20 lb и «флуровом» поводке толщиной 0,3 - 0,35 мм. А вот в ловле «змея» используются шнуры в районе 60 lb и, соответственно, существенно более толстый «флур». К чему это приводит? А к тому, что узел, который связывает шнур и поводок, получается гораздо более объемным. До поездки в Таиланд узел Олбрайт (Albright knot), который я вяжу в таких случаях, меня полностью устраивал, но вот перейдя на более толстые компоненты, я столкнулся с тем, что большой узел стал очень ощутимо бить по кольцам.

А кончилось тем, что на очередном забросе следующее за «тюльпаном» кольцо просто вылетело из лакированной обмотки. Кольцо мы вечером вклеили на место, но проблему надо было как-то решать. Постановка задачи была понятна: требовалось исполнить такой узел, что имел бы минимальный «профиль сечения» и легче проходил бы по пропускным колечкам, если сравнивать его с тем же Олбрайтом или с т.н. «Морковкой» (Mahin knot) - другим весьма популярным узлом.

Наш гид (который, надо полагать, в силу труднопроизносимого тайского имени попросил называть его просто Бой), я уверен, далеко не в первый раз видел перед собой растерянных европейцев, привыкшим к своим «Морковкам». Он улыбнулся и в буквальном смысле взял всё в свои руки. Узел, которым Бой привязывал поводок к шнуру, был очень непрост. И обычный-то Олбрайт, даже при поставленной работе пальцев, вяжется не менее минуты. А тут требовалось раза в три больше времени. Узел – реально сложный.

Его невозможно запомнить ни с пятого раза, ни с десятого. Название, разумеется, неизвестно. Главное – он дает тот самый минимальный «профиль сечения» и хорошую прочность. Понятно, что прямой ссылки на технику завязывания у меня нет, видео мы не снимали. Но поройтесь, если тема вам интересна, через поисковик на YouTube. И точно найдете там что-то менее тривиальное, нежели «Морковка» или Олбрайт. И пригодится оно, наверное, не только в охоте на змееголова.

Безделушки с китайской выставки

Лет уже более десятка назад мне с проходившей в КНР выставки прислали коробку с образцами приманок. К слову, в ней оказался и ставший потом мегаизвестным «Зеленый Китаец». Но было там и еще кое-что. То, что я тогда определил для себя как «глиссеры». Ближайшим летом я их даже обрыбил, поймав несколько щучек-травянок.

Те «глиссеры» я прихватил с собою в Таиланд, памятуя о том, что если такого рода поверхностные приманки и производятся для какой-то рыбы, то в первую очередь для змееголова, нежели для щуки и остальных. Единственное, что меня изначально несколько смущало, это размер тех «глиссеров», весящих не более 7 - 8 г.

Разумеется, первое, что я сделал, это показал то, что привез с собою, нашему гиду. И тот, что не стало для меня сюрпризом, их однозначно забраковал. И в силу малого размера, и вообще.

В самом ведь деле, змееголова ловят обычно мощной кастинговой снастью. Мультипликаторами – не из тех, что позволяют уверенно работать с приманками на грани ультралайта, а примерно от 12 - 14 г и выше. Плюс еще чисто конструктивно Бой оценил мои «выставочные» глиссеры, мягко говоря, не очень высоко. А чтобы сразу стало понятно, какими они, приманки на змееголова, должны быть, открыл свою большую коробку...

Коллекция «лягушек»

На картинке я это всё видел. Более того, по прилету в Бангкок, прежде чем отбыть в «сельву», мы заехали в местный рыболовный магазин и прикупили по паре-тройке деревянных «лягушек». В тот момент они казались нам почти одинаковыми. Бой очень быстро убедил нас в обратном – в том, что едва ли не каждая «лягушка» обладает своей индивидуальностью, причем сделано так не ради того, чтобы продать их всяких-разных побольше, а с целью применения во всевозможных условиях и при различной степени активности змееголова.

Если не вдаваться совсем уж в детали, то отличия следующие. Во-первых, что совсем уж очевидно, есть «лягушки» с пропеллером (т.н. «дельта-лепестком») и без. Деталь эта (о ней скажу ниже подробнее) съемная. И ставится в основном в той ситуации, когда ветер создает на поверхности рябь, переходящую в волну. Для большей шумности и заметности приманки. Менее явны различия между «лягушками», которые используются без лепестка. Для нашего не очень искушенного взгляда они могут быть едва заметными. Например, это позиция крепежной петельки: чуть выше или чуть ниже – и уже влияет на ход «лягушки». Или небольшое отличие в геометрии носовой части.

Она может быть «крутолобой», а может – похожей на передок лодки-плоскодонки. Или вот центровка: одни «лягушки» лежат на воде почти горизонтально, другие – занимают близкую к вертикальной позицию. Как следствие, некоторые «лягушки» в основном только оставляют за собой V-образную волну, тогда как другие – явственно «плюются», причем это происходит на самой обычной равномерной проводке. Еще вот важно, что для каждой «лягушки» существует своя оптимальная скорость, ниже и выше которой приманка работает хуже. Причем для большинства из них, в нашем понимании, эту скорость можно охарактеризовать как «высокую». Ведь не просто так тем, кто собирается на рыбалку на змееголова, рекомендуют брать с собой «мульты» с редукцией не ниже 6:1.

В представлении своих «лягушек» Бой не мог обойти вниманием тему, что вызывает горячие споры среди тех из нас, кто много ловит на воблеры. Дерево или пластик? Мне вот кажется, что уж применительно-то к поверхностным приманкам нет никакой разницы. Но наш гид уверен, что дерево – предпочтительнее. И это, отметим, даже с учетом того, что ротик змееголова, наверное, пострашнее щучьего - зубы больше напоминают собачьи. То есть, приманка должна быть весьма «стойкой на укус», что легче достигается с пластиком, чем с деревом. И тем не менее.

Элементы

Помимо собственно тела имеет значение то, что находится спереди от «лягушки» и что – сзади. Спереди – как вы уже догадались - это дельта-лепесток. Примерно такой, что знаком нам по баззбейтам. Вроде бы, деталь, делающая нашу искусственную «лягушку» менее похожей на лягву настоящую. Однако примерно в трети всех случаев «змея» ловят на приманку с дельта-лепестком. И это говорит само за себя. По словам Боя, важно, чтобы лепесток был изготовлен из разумно тонкого металла и имел крутой угол наклона лопастей. Бой даже «переформатировал» прямо в лодке один такой лепесток с помощью пассатижей, потому что счел изначальный угол дюже пологим.

Но особое внимание стоит обратить на хвостовую часть приманки. Первое, что бросается в глаза, это силиконовый «ежик» - что-то исполненное по тому же принципу, что и «юбка» у спиннербейта, но коротко «подстриженное» и потому держащее такую сферическую форму. Я, понятно, поинтересовался у гида, так ли необходим этот «ежик»? Тот достаточно уверенно ответил, что лучше с ним, чем без. У меня не возникло оснований поставить его слова под сомнение.

Довершает «лягушку» мощный двойник с той или иной системой защиты от зацепов. Что мощный – это понятно. Ведь снасть на змееголова – вся далеко не лайтовая. А вот «система защиты»… В тех условиях, в каких ловят «змея», прикрывать жала крючков – не прихоть, а реальная необходимость. Это и трава, часто – жесткая, которая продирается, если что, с трудом, и точащие из воды кусты, в небольшие прогалы между которыми можно и нужно закидывать «лягушку».

Так что минимум на каждом втором забросе наша приманка имеет массу шансов за что-то зацепиться.

Основных вариантов защиты два. Первый – принципиально многим из нас знакомый. Это прикрывающие жала усики из проволоки, а чаще – из упругих проволочных тросиков. Но куда как большее моё внимание привлек вариант номер два. Я специально этот тип защиты сфотографировал в «макро», чтобы были понятны детали. Берется пластиковая трубочка (кембрик) и на двойнике монтируется так, как видно из фото. При поклевке закрывающие жала концы трубочки продавливаются.

Вопрос - где такую трубочку взять? Тайцам – проще, она у них продается в рыболовных магазинах, причем в двух или трех диаметрах. Нам же с вами что-то подобное надо поискать. Возможно, подойдет «термоусадка». Я пока не занимался решением данного вопроса. Но тема-то для нас актуальная. И мы ведь двойники не только с «лягушками» используем.

С прицелом на щуку

Я вот в этом году непременно попробую тайскую «лягушку» в ловле нашей с вами основной хищной рыбы по «жабовникам». Сдается мне, что мы с что-то, да упускаем, если до сих пор этого не практикуем. Вспомните, как у нас развивалась тема топ-вотерной щучьей рыбалки на заросших акваториях. Лет пятнадцать назад она была вообще в зачаточном состоянии. Потом появились глиссеры, силиконовые «лягушки», «Хорватское Яйцо» и масса вариаций на все эти темы. И мы стали весьма успешно ловить щуку там, где ранее это казалось нереальным.

Места, в которых мы ловим щуку, во многом похожи на те условия, где в иных краях ловят «змея». Соответственно, и приманки вполне могут оказаться в равной мере рабочими.

Удивить «парниковую» рыбу

Возможно, вы обратили внимание на то, что я, мягко говоря, не фанат рыбалки на платных прудах. В предпоследний раз я ловил на водоемах этого типа в Японии. И получил «прививку» от «платников» годика так на три. Но вот в Таиланде срок действия «прививки» истек, и я провел-таки пару деньков на прудах в пригороде Бангкока.

Вообще, и у самих тайцев, и у иностранцев «платники» очень популярны. Во многом благодаря тому, что в них можно половить не только местную рыбу, но и «заморскую». Например, арапаиму или там пиранью.

Однако меня куда больше интересовала рыба именно тайская – тот же змееголов плюс баррамунди (по-тайски «пла крапонг»). У последнего, хоть его и называют порою «австралийским бассом», естественный ареал обитания доходит и до Таиланда, хотя в «платниках», конечно, живет рыба, разведенная искусственно.

Я не буду грузить вас подробностями, скажу лишь, что тайские «платники» оказались очень похожими на аналогичные пруды в других странах в первую очередь тем, что рыба в них «имеет университетское образование» в плане знакомства с предлагаемыми ей приманками. А потому поймать ее проще не на то, на что чаще ловят местные, а на что-то принципиально другое.

Это правило подтвердилось на 100%. Я внимательно наблюдал за другими рыболовами.

Они, в расчете на змееголова, бросали в воду в порядке убывания: ТБСы, «раттлины», крэнки и джиги. Я же сделал «асимметричный» выбор в пользу довольно крупного минноу Kosadaka The Legend 118 (тот самый «Зеленый Китаец») и на него поймал шесть из своих восьми «хвостов». Причем вел его в бешеном темпе. И не видел, чтобы кто-то из местных поймал более трех-четырех.

То же самое, кстати, сработало и по баррамунди. Опять больше всего – на 118-й, а на втором месте – «колебалка» от «Русской блесны». Не видел ни одного тайского спиннингиста, кто бы ловил на «колебалку».

Наконец, мне удалось поймать пла крапонга на 8,5 кг. Это при рекорде акватории в 9 кг. С учетом «искусственности» этой рыбы – пустячок. Но все равно приятно...