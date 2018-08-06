Научились квочить — что дальше? Алексей Коломиец | 6 августа 2018 г.

Я бы никогда не взялся за такую тему, как какие-то особые нюансы ловли на квок. Мне всегда казалось, что достаточно с кем-то один раз съездить на сомовью рыбалку - и большинство вопросов отпадет само собой. Но недавно мы с друзьями вспомнили о прошлогоднем эксперименте с пиявками, а затем стали обсуждать новые и новые оттенки ловли на квок, да так и проговорили все два часа, которые выделяем раз в неделю для похода в «рыбацкую» баню.

К слову, именно в бассейне этой бани мы тестировали квоки, которые делали сами или где-то приобретали. Даже ныряли, чтобы послушать, как звучит квок под водой. Сразу скажу – это дурацкая затея. Звуки от квока отражаются от стенок бассейна - и выходит ерунда. Совсем не так, как это получается на реке. Ну и коль я уже обмолвился о пиявках в качестве насадки – начну с того, чем мы пытаемся угостить сома, подзывая его звуками квока.

Деликатесы для усатого гурмана

Использование отработанных медицинских пиявок (Hirudo medicinalis – фото 1) в качестве лакомства для сома было для нас новой темой и весьма интересной. Сами подумайте: отработанная пиявка – значит, крови напилась. А кровь просто обязана привлекать хищника! Ну и еще бытует мнение, что лакомством для сома являются черви-выползки (фото 2), их пучок на крючке.

В наших широтах с выползками туговато, а вот рыболовы среди врачей и медперсонала – не редкость. В один прекрасный момент одному квочнику принесли баночку с пиявками. Как потом выяснилось, на них поклевок было примерно столько же, сколько и на земляных червей. С одной лишь разницей – пиявку с крючка содрать рыбе намного сложнее. Она тянется, «пищит», а не рвётся. В общем, чуда не случилось.

А на что еще мы пробовали ловить сома? Первое, что я услышал на этот счет – это должно быть что-то с запахом обожженного пера. А лучше поджаренный на открытом огне воробей. Тут тебе и мясо, и запах горелых перьев. Я даже помню, как мы пытались поймать воробья подручными средствами. В общем, получалось, чтобы поймать так сома, надо сначала стать охотником. Затея потерпела фиаско в самом её начале. Но тогда мы пытались ловить сомов донками и переметами. Вместо воробья посадили на крючок разрезанную рыбу - и добыли что хотели.

Другой вариант лакомства для сома, о котором я узнал – медведка (фото 3). Страшное такое насекомое, которое ползает под землей и грызет рассаду на даче. Кто-то мне рассказывал, что один дед на Ахтубе выплывает на середину, забрасывает два спиннинга исключительно с медведкой - и без сома никогда не уезжает. На эту насадку клюет только сом и никто более. Однажды я попробовал. Результата не добился.

Медведка в воде быстро дохнет и превращается в нечто бесформенное и мягкое. Хранить их тоже не понятно как. В дом нести эту нечисть страшно, а уж в холодильник положить – тем более. Еще я слышал, что ловят сома на личинок хруща (фото 4) - это такие огромные тварюшки, напоминающие гигантского опарыша. На даче регулярно попадаются, когда с навозом перекапываешь огород. Эта насадка тоже не очень-то прижилась.

Половину ведра таких хрущей добыть весьма проблематично, а 3 - 4 личинки – это на один заплыв или до первой потяжки. В эту же категорию нежных насадок попадает и саранча. Говорят, что она тоже является лакомством для усатого, но пучок саранчи обклевывает даже банальная чехонь.

Лягушки или ракушки?

Большую часть времени в своей практике ловли на квок я использовал либо ракушки, либо лягушек. Последних насаживал двумя способами – за задние лапки (фото 5) и за пасть, протыкая крючком обе челюсти для надежности. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Если насадить лягушку за заднюю лапку – то весь крючок находится ближе к центру всей насадки и при поклевке больше шансов, что он окажется во рту у сома.

И кровоточащая ранка должна привлекать хищника. Однако, как мне показалось, лягушка с таким способом насадки живёт недолго. Одним словом, если лягушек наловлено много – я насаживаю за лапку. Если лягушек мало и с ними приходится долго плавать – сажаю за обе губы. В таком положении лягушка дольше живет, дольше двигается сама по себе. Но бывает, что сом обдирает кожу с лягушки, а на крючок не попадается. Это происходит редко, но случается.

В последнее время я всё чаще в качестве наживки использую мясо ракушки (фото 6). Причин тому несколько. Добыча и хранение – проще не бывает. Если лягушек приходится хранить в садке, причем так, что бы они могли дышать, то ракушки просто бросил в ведро в воду - и забыл. А самое главное – мясо ракушек очень универсальное, и вот почему.

Вопрос свежести насадки

Я много раз слышал, что сома можно и даже нужно ловить на нечто пахнущее. Что на слегка тронутую запахом разложения ракушку он клюет охотнее, что сом за запах паленых перьев «родину продаст». Однако мои личные наблюдения и анализ рассказов моих друзей-сомятников всё больше меня разубеждают в этом.

Я стал задумываться над этим вопросом давно. В те времена, когда молодость требовала больших уловов, а времени на рыбалку было катастрофически мало, мы ставили на сома так называемые «поставушки» - и, как нам казалось, достигли совершенства в подобном виде ловли. Сейчас я уже не считаю использование подобных снастей спортивным, поэтому не буду описывать их и некоторые тонкости, без которых сома добыть очень сложно.

Но поскольку мы использовали разные насадки одновременно на пяти - десяти поставушках, эмпирическим путем вычислили любимое меню сома на одной из Ахтубинских проток. Как информатик по образованию, я не мог не заметить, что сомы попадались в подавляющем большинстве случаев на свежую рыбу. Причем, как ни странно, этой рыбой был окунь (фото 7). Казалось бы, куриные потроха, которые мы тоже насаживали, повкуснее будут полосатика, однако рано утром срабатывали в основном поставушки со свежепойманными окунями. Значит, за ночь неживая вкуснятина теряет свою привлекательность и с самого утра сома не возбуждает?

Когда я начал ловить на квок, моей первой успешной насадкой на сома была лягушка. С ней всё просто: лягушка должна быть живой. Если она переставала подавать признаки жизни – мы её меняли. А вот лягушачья лапка (известное лакомство для сома) мне, как супернасадка, не приглянулась. Казалось бы, поймал лягушку – вот тебе уже 2 - 3 наживки! Но факты – вещь упрямая. На поставушках квакушки быстро погибали без воздуха и на них сом не клевал.

То же самое происходило и с лягушачьими лапками. Лягва сомам нравилась только живой, ведь при ловле на квок, когда переезжаешь в начало ямы, чтобы начать очередной сплав, мы втаскиваем её в лодку - и она дышит воздухом. И приходит в себя перед очередным погружением.

Спустя некоторое время основной насадкой для ловли сома на квок стало мясо ракушек-беззубок, их можно без труда набрать в реке. Не надо беззубок загонять в сачок или устраивать засады на них в камышах или водорослях. Не надо за ракушками следить, чтобы они не выпрыгнули из садка.

В общем - одни достоинства! И сом этим мясом охотно завтракает, обедает и ужинает. А самое интересное, что мясо беззубки остается лакомством, даже если протухает и начинает источать зловоние (правда, в тонкостях этого вопроса я еще не разобрался, у меня самого практики очень мало, и не верить друзьям, практикующим ловлю на квок, я не могу). Многие рыболовы заготавливают мясо ракушек заранее, чтобы во время ловли этим не заниматься. И нож убран, что для надувной лодки весьма актуально.

Я думаю, что чем свежее насадка, тем лучше. После каждого проплыва мясо на крючке съёживается, проседает - и, даже если не было поклевки, я подсаживаю свежую порцию мяса, чтобы закрыть крючок полностью. Закрыть так, чтобы даже на леске или поводке выше крючка было 2 - 3 куска мяса. Оголенный же крючок сома если не отпугивает, то настораживает. Бывали рыбалки, когда сом тянул в рот всё подряд. А вот когда видишь по эхолоту, что сом всплыл, но так и не взял насадку – значит, дело именно в последней.

Рыба ищет, где глубже, а человек – где рыба

Теперь поговорим о длине отпуска приманки от дна лодки. Я сам до сих пор не определился, каков самый оптимальный спуск, на сколько метров опускать. Геннадий Атанов в свое статье писал – 4 м, я же для себя определил, что 4 м - это лишь минимальное расстояние от лодки. Ближе к лодке сом может и не подойти. Так что держу насадку на четырех - шести метрах. Там, где глубина небольшая, порядка 6 - 8 м – разумеется, отпуск минимальный – 4 м, а если глубина 10 и более метров – спускаю ниже, до шести метров. Ниже не опускаю по личным соображениям. Мне кажется, что если сом всплыл – он просто должен как-то восполнить потерю затраченной энергии, т.е. что-то скушать.

От этого поклевки более верные. Многие мои знакомые, ловящие с эхолотами, держат приманку примерно в метре от дна. Они утверждают, что поклевок становится больше. Зато некоторые заядлые квочники утверждают, что насадку в метре от дна сом схватит и без всякого квока. Зато зацепов о коряги будет больше. А вы знаете, как трудно порвать сомовью снасть, находясь в резиновой лодке?!

Еще про отпуск: интересно порассуждать, под каким углом уходит в воду шнур с приманкой. Лично я считаю, что чем прямее – тем лучше, т.е. перпендикулярно плоскости поверхности воды. Именно для этого мы вешаем тяжеленный груз и именно поэтому используем водяной якорь, который позволяет двигаться исключительно по течению, невзирая на боковой или встречный ветер. У меня самого водяного паруса пока еще нет, но его отсутствие я ощущаю чуть не каждую рыбалку.

К вопросу о размере крючка

Вопрос интересный. Скажем, я люблю ловить на большие крючки. Очевидно, чем больше крюк – тем вернее застрянет в пасти. Однако ж те же самые сомы попадаются и на банальные джиг-головки, на которых размер крючка отнюдь не сомовьего размера. И еще крючок меньшего размера спрятать в насадке проще. Всё, вроде бы, очевидно, но я продолжаю ловить на огромные крючки. Надеюсь, что это временно. Просто ловлю, потому как они есть, а новые крючки я еще не приобрел.

Кто как хочет - так и квочит

А теперь самое интересно – как, собственно, манипулировать квоком (фото 8)? Однажды на воде я встретил рыболова, который квочил довольно быстро и тихо. Я был просто уверен, что так сома не поймать. Тем не менее, у него на кукане сидело три сомика, и он говорил, что поклевок много, но они все ну очень осторожные.

Многие у меня спрашивают - какова ритмика ударов квоком? Какие делать паузы между ударами и между сериями? У меня формула такая. Если я подряд 3 раза стукну так, как мне нравится (громко, четко и с одинаковой частотой), то следом идет пауза, сопоставимая с двумя такими сериями ударов. А если по каким-то причинам четкости или громкости нет, я квочу до тех пор, пока не получу желаемый звук - и только потом делаю паузу.

Я где-то читал или видел в интернете, что некоторые рыболовы используют несколько квоков на одной рыбалке. Дескать, одним квоком тревожат, а вторым уже провоцируют на всплытие и поклевку. Мне слабо верится, что определенная частота звука отвечает за разные этапы поведения сома. Подавляющее число рыболовов работают тем квоком, которым лучше всего получается извлекать звуки. Вот у меня, например, деревянный квок не пошёл.

Мне не нравится, что «нога» квока гуляет относительно плоскости своей работы. А товарищи мои ловят и радуются (фото 9)! Они говорят, что легким квоком стучать легче. А я считаю, что зато металлическим квоком работать проще. Когда «пятак» заходит в воду – рука расслаблена, дальше я начинаю сжимать рукоять, придавая «пятаку» ускорение, и на последней фазе выворачиваю кисть руки так (фото 10), чтобы «нога» с «пятаком» выпрыгнула из воды и встала параллельно запястью руки (если кто не знает - это на что наручники надевают обычно).

Напоследок хочу отметить парочку попутных вопросов. Думаю, на них нет точного ответа. Например, как лучше и эффективнее - держать шнур в руке или же свесить приманку на мощном спиннинге? Лично я уверен, что сом поднимается именно в точку источника звука. Пока квок звучит – это ему ориентир движения. Во время паузы сом начинает искать приманку. И чем сом ближе, тем звуки квока должны быть четче, т.е. без непонятных плюханий.

Только такой теорией я могу объяснить прямую зависимость количества поклевок от чистоты исполнения «соминой рапсодии». Тем не менее, есть много рыболовов, которые считают, что на спиннинг ловить эффективнее. Типа, бланк удилища придает приманке хаотичные колебания, а при поклевке - легко поддается, и сом не сразу чувствует сопротивление, ну а бешеный рывок сгладит фрикцион катушки и т.п. Я спорить не стану. Я пробовал и так и эдак. Для себя решил, что одному в лодке нужно иметь какую-то одну снасть.

Сом – рыба серьезная. Не успел – или оторвет приманку, или спиннинг улетит в воду. Я считаю, что две снасти на одной лодке – разумный предел. «Исполнитель» держит снасть выше, «штурман», у которого эхолот перед глазами - ниже. Этим самым облавливается два горизонта. А вот 4 снасти на одной лодке – явный перебор.

Надеюсь, мои наблюдения и догадки будут кому-то интересны.

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