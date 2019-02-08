Налим на мормышку! Максим Ефимов | 8 февраля 2019 г.

У большинства рыболовов подледная налимья рыбалка ассоциируется с донками-поставушками. А ведь налима можно ловить и другими снастями и способами, которые значительно интересней и динамичней. Я сейчас говорю о ловле на мормышку. Конечно, такая ловля весьма специфична и отличается от обычной мормышечной, и в первую очередь - размером снастей.

Поскольку налимья мормышка намного тяжелей – она весит около 20 г, необходимо использовать более мощную удочку – например, блеснилку в качестве рабочего удильника, поскольку принцип-то ловли точно такой же, как на блесну, просто вместо последней привязана сходная по массе мормышка. Естественно, и насадка здесь не тоненький мотыль, а или небольшая рыбка, или просто кусочек рыбы - нарезка.

По форме мормышки для налима напоминают привычную нам «Уралку», они имеют защитное покрытие, а подавляющее большинство моделей покрашены светонакопительными красками. Это увеличивает эффективность приманки, поскольку основная налимья рыбалка происходит ночью - и здесь играют положительную роль любые дополнительные факторы для привлечения рыбы. Крючки на мормышках - очень солидного размера, т.к. и рыба нам может попасться большая, да и насадка применяется достаточно крупная.

Лично для меня налимья рыбалка интересна тем, что её можно совмещать с обычной, т.к. зимой ночь длиннее дня и вполне остается время на отдых. Да и результативность ловли налима на мормышку в полной мере можно сравнить с доночной. Так что, тем, кто любит ловить налима зимой, рекомендую обязательно попробовать сделать это на мормышку - ощущения от динамичной рыбалки будут самые положительные.