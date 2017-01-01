Начнем сезон вместе с Yamaha Спортивное рыболовство

Российское представительство компании Yamaha – ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» – предприняло в прошлом году решительный маркетинговый ход. Нам достаточно известны примеры сотрудничества мотористов с судостроительными фирмами, но, пожалуй, впервые моторостроительная корпорация мирового уровня заявила в России о курсе на сближение с конкретными серийными производителями довольно серьезных судов с жесткими корпусами.

Выбор пал на три производственные фирмы из Самары, Сызрани и Санкт-Петербурга – «Волжанку», Victory и «Беркут». Во времена снизившегося спроса на любую технику рекреационного назначения намерение «опакетить» продажи, предлагая лодку универсального назначения вместе с идеально подобранным для нее мотором по привлекательной цене, выглядит логичным, если не сказать – необходимым. Ведь конкуренты тоже не спят и стремятся отвоевать своё место под солнцем.

Поскольку планы развития были оглашены под самый конец сезона, заинтересованная водно-моторная общественность не успела оперативно оценить степень эффективности принятых решений, зато смогла опробовать новое предложение на воде «живьём» в лице нескольких пробных образцов. А компании-партнеры успели получить шанс улучшить их по результатам тестов, чтобы начать новый сезон-2017 во всеоружии. Прошедшая в марте традиционная выставка «Московское Боут-шоу» показала готовность договорившихся сторон к наступающей навигации.

Обширный стенд компании «Супер Марин», дилера ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс», встречал посетителей прямо при входе в павильон. Баннер сверху провозглашал: «Мировой опыт Yamaha Motor в производстве пакетных предложений «моторная лодка + подвесной мотор». В качестве успешного примера пакетного сотрудничества демонстрировались несколько известных моделей лодок отечественных производителей - обновленные «Беркуты» и «Виктории», абсолютно новая модель «Волжанки» и хорошо известные финские лодки Buster.

Надо признать, что сотрудничество по программе BBR положительно сказалось на внешности отечественного товара: по-выставочному наполированные корпуса смотрелись не хуже именитых финских собратьев. Для сурового профессионала Berkut L-DC даже подобрали специальную темно-шаровую окраску на прочной полиуретановой основе. Широко используются цветные полимерные пленки, защищающие надводный борт, они придают лодкам нарядный вид. Лодки «Волжанка» для совместных продаж с Yamaha согласно договоренностям получили специальное имя Yava – просим принять и жаловать. Но будьте уверены: ямаховские стандарты качества проникли глубже, в самую конструкцию алюминиевых корпусов.

За время зимней передышки, превращая «Волжанок» в Yava, конструкторы доработали корпуса – увеличили килеватость, а также лишили их продольных реданов. Популярный тренд «голых» днищ придал новому поколению универсальных лодок особую мягкость хода и плавность преодоления встречной волны.

Идеально подобранные под лодочный типоразмер моторы установлены именно так, как этого требуют японские инженеры, и даже отверстия под фиксирующие болты в транцевой доске защищены специальными металлическими втулками. Тросы управления точно подобранной длины проложены без лишних перегибов, что снижает усилие на органах управления и удлиняет их ресурс. К мотору сразу будет установлен наиболее подходящий гребной винт, да и вся комплектация «пакетов» порадует покупателя, потому что некоторые эксклюзивные опции здесь присутствуют «в стандрате», такие как электронный монитор двигателя в дополнение к тахометру или внешний топливный фильтр, обязательный в случае использования встроенного бака.

Yava 470 + Yamaha F60 «Рыбалка и отдых без лишних хлопот»

Длина 4,71 м, ширина 1,93 м, высота борта на миделе 0,85 м, масса 335 кг, угол килеватости на транце 18°, грузоподъемность 400 кг, пассажировместимость 5 человек, топливный бак 60 л.

Yava 510 + Yamaha F80 «Универсальность и оптимальные показатели»

Длина 5,16 м, ширина 2,04 м, высота борта на миделе 1,01 м, масса 395 кг, угол килеватости на транце 18°, грузоподъемность 450 кг, пассажировместимость 5 человек, топливный бак 115 л.

Yava 550 + Yamaha F130 «Если завтра в поход»

Длина 5,76 м, ширина 2,15 м, высота борта на миделе 1,01 м, масса 480 кг, угол килеватости на транце 18°, грузоподъемность 500 кг, пассажировместимость 6 человек, топливный бак 115 л.

Victory Open 500 + Yamaha F70 «Оптимальный набор параметров»

Длина 5,00 м, ширина 2,00 м, высота борта на миделе 1,05 м, угол килеватости на транце 18°, пассажировместимость 5 человек, топливный бак 110 л.

Victory Open 570 + Yamaha F130 «Для прогулок и длительных переходов»

Длина 5,70 м, ширина 2,05 м, высота борта на миделе 1,05 м, угол килеватости на транце 16°, пассажировместимость 6 человек, топливный бак 110 л.

Berkut M-Jacket + Yamaha F70 «Основательность во всем»

Длина 4,60 м, ширина 1,90 м, высота борта на миделе 0,60 м, масса 350 кг, угол килеватости на транце 18°, грузоподъемность 500 кг, пассажировместимость 5 человек, топливный бак 65 л.

Berkut M-DS Twin Console + Yamaha F70 «Ваша уверенность на рыбалке»

Длина 4,60 м, ширина 1,90 м, высота борта на миделе 0,92 м, масса 350 кг, угол килеватости на транце 18°, грузоподъемность 500 кг, пассажировместимость 5 человек, топливный бак 65 л.

Berkut L-DC Arctica + Yamaha F70 (150) «К просторам северных широт»

Длина 5,10 м, ширина 2,05 м, высота борта на миделе 0,91 м, масса 420 кг, угол килеватости на транце 18°, грузоподъемность 660 кг, пассажировместимость 6 человек, топливный бак 110 л.