Начало лета. За судаком с джигом на водохранилище Сергей Акулич | 5 июня 2018 г.

Последний десяток лет я первый летний месяц всецело посвящаю охоте с легким джигом за таким хитрым и неуловимым хищником, как судак, не отвлекаясь на ловлю других подводных обитателей. Представленная ниже информация получена и систематизирована исключительно из личного опыта ловли с лодки на нескольких пригородных водохранилищах. Эти водоемы, относящиеся к различным типам, существенно отличаются друг от друга размером, поэтому в них обитают разные по численности популяции судака.

Возникает резонный вопрос: почему именно июнь заслуживает особого внимания охотника за судаком? Попробую аргументировать. Во-первых, у нас в Минской области только 30 мая оканчивается весенний запрет на рыбную ловлю, вводимый в связи с нерестом большинства рыб в водоемах региона. Данные ограничения подразумевают ловлю рыболовом на одну удочку или спиннинг с берега и в светлое время суток.

На судака действует отдельный дополнительный запрет с 15 апреля по 30 мая, а рыболов, поймавший хищника в этот период, установленный законом, обязан отпустить его обратно в водоем. А с 31 мая долгожданное открытие лодочного сезона существенно увеличивает шансы на успех на просторах водохранилищ. Особенно это актуально в охоте за судаком. Во-вторых, исходя из ихтиологических особенностей развития клыкастого и анализа своих многочисленных рыбалок, могу с уверенностью констатировать, что в июне у него происходит посленерестовый жор. Рыба, восстанавливая силы после тяжелейшего процесса воспроизводства, начинает активно питаться. И поэтому удается успешно охотиться за ним в течение довольно продолжительного времени.

Перспективные места

В начале лета судак встречается на множестве участков водохранилищ. Но даже в этот период повышенной его активности есть места, которые можно отнести к наиболее уловистым и где джиговику можно рассчитывать на поклевки хищника практически со стопроцентной гарантией.

Так, особый интерес в июне для меня представляют подводные столы и плато. Это практически ровные участки дна, перепады глубин на которых редко превышают 0,1 – 0,3 м. Они могут быть самыми разнообразными по площади, приходилось с успехом джиговать даже на локальных небольших плато, находил я массово зачетного судака и на столах размером в несколько сот метров.

Глубины же на таких участках могут варьироваться очень даже существенно, что зависит от особенностей конкретного водохранилища. В моем навигаторе имеются перспективные точки с максимальными глубинами в 3,5 – 3,7 м, а есть интересные подводные столы с глубинами 6 – 6,3 м, там в начале лета всегда можно рассчитывать на поклевки активного и не единичного хищника, порой даже трофейных размеров. Как вы понимаете, эти данные – величины относительные, и находятся в постоянной динамике. Но я знаю несколько плато, на которых многочисленный и приличный по размеру вот уже на протяжении десяти лет судак регулярно появляется, причем в одно и то же время – в первые две недели июня. И это независимо от погодных условий!

Важнейшим фактором, который может практически со стопроцентной уверенностью гарантировать присутствие клыкастого на подводных столах и плато в начале лета, является разнородный донный состав в этих местах. А именно: там, где илистые (мягкие) участки дна чередуются с локальными по размеру (от 1 до 3 - 5 м) твердыми участками - каменистым дном и галечником. Наличие здесь же обширных колоний дрейссены, которые выступают превосходными природными фильтрами, очищая воду и тем самым в некоторой степени увеличивая в воде количество растворенного кислорода, также способствуют частому появлению хищника на такой донной акватории. А, как известно из азов ихтиологии, судак является одним из самых требовательных к кислородному качеству водных масс в водоеме.

Кроме того, благодаря наличию здесь в июне наиболее комфортных условий для дальнейшего развития, над такими относительно ровными участками дна собираются огромные стаи уклейки, несколько реже - плотвы. Эти рыбки - основной пищевой объект для клыкастого хищника в этот период.

На мой взгляд, прослеживается еще одна закономерность, которая объясняет, почему в первый летний месяц судак является частым гостем именно на различных подводных столах и плато. Это нахождение в непосредственной близости от таких мест более глубоких участков водохранилищ - в виде всевозможных русловых поливов и непосредственно самого русла. Они также очень привлекательны для клыкастого в определенный период, т.к. судака по праву можно отнести к глубинным подводным обитателям - и большую часть жизни на водохранилище он придерживается глубоководных его акваторий.

Но в начале лета температура воды на водоемах еще относительно невысока, и говорить о наличии какого либо термоклина пока не приходится. Поэтому в силу наиболее благоприятно сложившихся факторов (лучший кислородный режим, приемлемый состав дна, наличие массового кормового объекта и т.д.) судак и находится именно в июне на относительно неглубоких и ровных участках водохранилищ.

Также большой интерес для поиска клыкастого в июне представляют подножия разнообразных донных аномалий в виде разных по площади горок и бугров. На таких возвышениях дна всегда собираются большие стаи различной мелочевки, потому что здесь происходит лучший прогрев водных масс водохранилищ, способствующий быстрейшему развитию кормовой базы мелкой рыбешки – зоопланктона. А склоны подводных аномалий всегда оккупированы окунем, который питается здесь мальком. Но полосатый разбойник в это время пока еще довольно разрозненный, и передвигается по горкам локальным группами, состоящими, как правило, из особей небольшого размера – и служит превосходным кормовым объектом для более крупного хищника – судака, который придерживается в основном подножий донных возвышенностей, совершая набеги на более мелководные их склоны.

Сделаю небольшое отступление и поделюсь интересным фактом из своей практики. На крупнейшем пригородном водохранилище - Минском море - вот уже в течение трех сезонов, несмотря на невысокую активность «матросика» в июне, мне всё же изредка удается попутно с судаком ловить крупных окуней. И что интересно, горбач в это время кушает молодь своего антагониста - клыкастого хищника. А выловленный практически с этой же точки приличный по размеру судак - питается окунем.

Но вернемся к обзору донных возвышенностей. Нахождению здесь клыкастого также способствует, по моему мнению, довольно изрезанный донный рельеф на этих участках водохранилищ, помогающий ему лучше маскироваться при охоте за кормовой рыбой. Хочу отметить еще одну важную особенность поиска судака возле различных банок и горок: чем большей по площади является та или иная подводная аномалия, тем с большей долей вероятности можно рассчитывать на встречу именно с массовым крупным хищником.

Во второй половине июня часто можно встретить судака уже в непосредственной близости от русла и даже в нём. А именно, на локальных, порой не более 20 – 30 м, участках исключительно твердого дна с ракушечником, находящихся в наиболее глубоководных частях водохранилищ. Очень важно, чтобы такие перспективные места не были в виде отдельных образований в русле, а вдавались в него в форме так называемых «языков», соединяясь с более мелководной акваторией. Трудно ответить, с чем это связано. Но статистика говорит сама за себя. Наиболее крупные особи судака на исходе первого летнего месяца в русловой части водоемов мне попадались именно на таких языках. Облов же локальных замкнутых образований в русле приносил в это время поклевки лишь некрупного хищника.

Активность хищника

При организации первых июньских выездов за судаком я стараюсь быть уже на воде около трех часов утра. И дело даже не в том, что за полугодичный перерыв я порядком соскучился по ловле, просто, проанализировав отчеты со своих многочисленных джиговых рыбалок, пришел к выводу, что первый в течение суток выход судака начинается за полчаса до рассвета и продолжается в течение полутора – двух часов после него.

Во второй половине июня продолжительность утренней активности хищника может сократиться уже до 20 – 30 минут, причем порой удается увидеть всего несколько поклевок. В начале же июня на рассвете клыкастый довольно агрессивен, и его атаки «силикона» могут носить массовый характер. Но, несмотря на суперактивность судака, в столь ранний час поимка особей свыше двух килограммов в моей практике практически не происходила. В основном попадается средний по размеру хищник. Влияние погодных факторов на активность судака в это время имеет наименьшее значение, за исключением каких-либо природных катаклизмов.

Вторая вспышка активности клыкастого, по которой в буквальном смысле можно сверять часы, происходит в период времени с 9.30 – 10.00 до 10.30 – 11.00. Как в начале лета, так и в конце июня временные рамки этого выхода оставались практически неизменными на всех посещаемых мной водохранилищах! Джиговику можно всегда рассчитывать в этот период на массовые его поклевки, причем вероятность поимки крупного клыкастого существенно возрастает. К слову, мой рекордный судак за 5,5 кг был пойман во второй половине июня в 9.45 у подножия подводной горки на глубине 4,6 м.

Погодные условия на активность хищника во время этого выхода в начале лета влияют несущественно. К концу же месяца их воздействие на поведение клыкастого уже может заметно возрастать. Лучшей результативности удавалось достичь при умеренном волнении на водохранилище, когда волну разгоняли ветра юго-западного, западного и северо-западных направлений при переменной облачности на момент ловли.

Следующий выход судака начинается днем ориентировочно с 13.00 – 13.30 и может продолжаться в течение нескольких часов. Этот период активности хищника, в первой половине июня (понятно, при удачно сложившихся благоприятных погодных условиях) может оказаться самым продолжительным и наиболее результативным из всех суточных выходов клыкастого на водохранилище.

Дневная ловля судака мне импонирует больше всего, т.к. конкурентов и лишних глаз на водоеме в это время становится на порядок меньше. Большинство утренних спиннингистов уже разъехались по домам, а рыболовы, предпочитающие вечернюю ловлю, еще не подтянулись на водохранилище.

Такое пограничное состояние, установившееся днем на водоеме, позволяет более терпеливому и настойчивому джиговику существенно расширить свои возможности в поиске новых перспективных мест на акватории. А обнаружение рыболовом активного хищника в какой-то конкретной точке довольно длительное время может оставаться незамеченным другими рыболовами. Также в пользу особого статуса дневного выхода в начале лета говорит тот факт, что в данный период суток попадается в основной своей массе крупный хищник, мелочи же в уловах практически не встречается.

Обязательным условием активизации судака днем является приличное ветровое волнение на водохранилище на момент ловли, способствующее лучшему перемешиванию водных масс и большему обогащению их кислородом.

Во второй половине июня временной интервал дневного выхода клыкастого может существенно сокращаться, иногда до 20 – 30 минут. А порой, при неблагоприятных погодных условиях, может и вовсе отсутствовать, либо на перспективных точках на силиконовые приманки джиговика будет отзываться лишь некрупный судачок. На активизацию хищника в это время наиболее существенное влияние будет оказывать наличие на водоеме приличного ветрового волнения.

В следующем интервале времени - с 15.00 – 15.30 до 19.00 - в моей июньской практике ловли происходили исключительно единичные поклевки зачетных судаков в том или ином перспективном месте. Повышенную же активность проявлял в основной своей массе некрупный хищник. И такое поведение клыкастого практически не зависело от погодных условий.

Последний выход судака, заслуживающий внимания, начинается приблизительно около 19.30 – 20.00, а может продолжаться даже в сумерках. При июньской ловле на активность хищника в это время динамика погодных факторов оказывает меньшее влияние, нежели на его дневные периоды активности. Гораздо важнее сейчас найти концентрацию кормового объекта судака на участках водохранилища с интересным донным рельефом, где в непосредственной близости и можно будет встретить голодного клыкастого. Вечером атаки хищником силиконовых приманок происходят в основном в виде серий: 3 – 5 поклевок, а затем относительное затишье.

Во время последнего суточного выхода судака мне в основном попадаются экземпляры довольно приличных размеров. Мелкий клыкастый в уловах практически отсутствует.

В подтверждение того, насколько активность судака проявляется в виде различных по времени суточных выходов, приведу один из ярких примеров. 4 июня 2017 года мы с товарищем поехали на Минское море. На воде - в 3.30. Сразу решили проверить не очень обширное плато с глубинами 4,5 – 4,8 м, на котором кроме обильного ракушечника встречался довольно редкий коряжник. Поскольку в столь ранний час на водоеме была еще относительно спокойная ветровая обстановка, на поверхности над этим перспективным местом нам удалось заметить огромную стаю крупной уклейки.

Данный фактор также вселял надежду, что здесь с большой долей вероятности может находиться и клыкастый хищник. Так оно и оказалось. Уже при первой постановке лодки, на одной из проводок последовал четкий удар хищника по 3-дюймовому виброхвосту фиолетовой расцветки.

Мгновенная подсечка - и судак успешно доставлен в лодку для фотосессии. В последующие полчаса ловли с точки мне удалось изловить еще шесть зачетных клыкастых от одного до двух килограммов. Но затем на этом подводном столе активизировался исключительно мелкий хищник.

Выглянуло солнышко, заметно потеплело, и мы в поисках более крупного судака сместились на пологий склон подводного бугра с перепадами глубин 4,9 – 5,8 м. Здесь я занялся экспериментами с подбором силиконовых приманок. Поставил виброхвост расцветки «Кола», который не раз меня выручал при ловле именно в солнечную погоду - и поклевка не заставила себя долго ждать. Хищник атаковал «съедобку» у подножия донной аномалии. Клыкастого затащил лип-грипом в лодку, он оказался более двух кило. Напарнику также вскоре удалось отличиться поимкой приличного судака. Но на этом поклевки хищника полностью прекратились - на точку «встал» некрупный окунь.

Между тем на водохранилище под действием юго-западного ветра разогналась приличная волна. Решили перейти на протяженный и обширный подводный стол с глубинами 5,3 – 5,7 м в нескольких километрах дальше. Прибыв на место в 13.20, приступили к ловле. Первую поклевку пришлось ждать не более двадцати минут. На одной из проводок, уже практически под самой лодкой, у меня произошел мощный удар по виброхвосту размера 3,5 дюйма, причем настолько сильный, что я чуть не выронил удилище из рук! Но с подсечкой не прозевал - и уже через мгновение почувствовал сопротивление крупного судака на том конце «плетенки».

Доставил хищника в лодку, взвесил – около 4 кг, сфотографировал - и отпустил в родную стихию. В последующие несколько часов на этом участке поклевки крупного судака (от 2 до 3,5 кг) происходили с завидной регулярностью. Но была одна очень интересная особенность: после поимки, чтобы увидеть следующую поклевку судака, нужно было смещаться по подводному плато на расстояние до 20 – 30 м (благо размеры этого участка позволяли делать такие перемещения без проблем). В общем, действовало правило: одна точка – одна поклевка!

И в конце хотелось бы отметить: мастерство джиговика заключается в его умении предположить, когда и в каком конкретном перспективном месте можно встретить активного судака на огромных просторах водохранилища.

Берегите природу, до новых встреч!