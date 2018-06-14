На «трубах» Николай Линник | 14 июня 2018 г.

Какие участки летней реки наиболее богаты лещами? Прибрежные и русловые ямы, коренные перекаты, устья больших глубоких стариц? Да, всё это так. При всей многочисленности рек, где лещ водится в достаточном количестве, все более-менее интересные участки на них давно известны широкому кругу рыболовов. Наиболее популярные точки, особенно вблизи города, со временем даже становятся объектом купли-продажи. Их занимают еще с ночи, передают друзьям и родственникам - и даже продают.

Большого желания потолкаться локтями, чтобы заниматься любимым делом, у меня нет. В последние годы я всё чаще обращаю свое внимание на речные «трубы» - участки реки, внешне ничем не примечательные. Крупная рыба здесь имеется в достаточных количествах. Только вот добиться успеха, бездумно забрасывая снасть на середину реки, здесь удается только случайно, а потому концентрация соседей в таких местах, как правило, небольшая.

Выбор и обустройство места ловли

При всей похожести речных «труб» друг на друга, не каждая из них будет одинаково удобна для ловли накоротке. На тех участках реки, где русло расширяется, русловая бровка, как правило, проходит вдалеке от берега, да и часто она бывает маловыразительной. Больше шансов найти рыбу на тех участках, где река сужается. Здесь и свал более крутой, и проходит он в 10 - 15 м от берега. Да и течение тут более сильное, что в жаркую погоду является еще одним фактором, привлекающим рыбу.

Не менее важна и тишина на берегу. Крупный лещ сильно не любит шума. Как то, проанализировав свои лещовые рыбалки за сезон, я пришел к выводу, что поимка экземпляров за 2 кг почти всегда происходила в случаях, когда по близости не было соседей. А вот в окружении шумных коллег, даже на самых перспективных точках, в основном клевали подлещики массой до 1 кг. Так что, прибыв на водоем, если такая возможность имеется, я всегда иду в противоположную от соседей сторону.

Еще одной положительной стороной автономной рыбалки, несомненно, является то, что чем меньше поблизости от вас окажется других рыболовов, тем меньше будет распыляться лещовая стая. Времена, когда результат рыбалки можно было сделать только на том, что в состав вашей каши была включена ароматная «сыпучка», прошли. Многие рыболовы уже научились готовить правильную прикормку.

И не факт, что по соседству с вами на берегу окажется не какой-нибудь консервативный дедок с пшенной кашей, а вполне продвинутый рыболов. Иногда, чтобы соседи не сильно мне досаждали, я устанавливаю с их стороны несколько дополнительных удилищ. В процессе рыбалки я работаю с одним-двумя фидерами, а эти даже не оснащаю поводками. Однако такой «забор» психологически работает всегда.

Выбор точки ловли

При выборе точки ловли я руководствуюсь следующими соображениями.

1. Наиболее удобной точкой ловли, несомненно, будет нижняя ступенька свала. Здесь и лещ любит кормиться, и прикормка станет размываться, создавая правильное «пятно». Однако теория не всегда подтверждается практикой. Очень может статься, что в нижней части свала толстым слоем лежит ил, который будет создавать постоянные проблемы в процессе рыбалки. От такого места лучше отказаться еще на этапе простукивания дна. А может случиться и так, что свал - очень крутой, да еще плотно заселен ракушками. И чтобы раз за разом не обрезать основную леску и не терять оснастки, то, если есть возможность, лучше поискать место, где гребень свала будет не таким крутым. Но чаще всего все эти риски не столь велики, и точку прикармливания я всё-таки выбираю у подножья свала.

2. Для леща привлекательной в плане кормления может оказаться и верхняя часть свала. Особо он тяготеет к подобным местам в ветреную погоду. Здесь всегда больше шума, но случаются дни, когда лещ совсем не обращает внимания на излишние децибелы - и отменно ловится у самого берега. В начале рыбалки, чтобы понять на какой бровке, дальней или ближней, кормится лещ, я устанавливаю сразу два фидера. Потом, когда картина клева станет понятной, один из них я убираю.

В общем, чтобы правильно определиться с точкой ловли, перед началом рыбалки я тщательно исследую дно реки. Операция эта при ловле леща необходима. Точность прикармливания – это основной конёк фидерной ловли. На сильном течении беспроводной эхолот – слабый помощник. С ним можно получить только самую общую информацию о глубине и расположении свалов. Для более детальных исследований я пользуюсь традиционными методами.

Протаскивая по дну реки маркерное грузило, я стараюсь получить ответ на несколько вопросов – например, каков характер грунта и много ли в зоне ловли ракушек. От того, насколько точно мне удастся на них ответить, во многом зависит построение тактики рыбалки. После того как основание свала найдено, я отмечаю дистанцию на леске отметкой жировым маркером, а саму леску завожу в петлю из резинового амортизатора (фото 1). А если леску клипсовать, то при работе с тяжелыми кормушками на небольших расстояниях очень часто возникает угроза отстрела оснастки. Особенно, если в качестве основной лески используется «плетенка».

Прикормка

На реках с сильным рыболовным прессингом лещ довольно привередлив, так что удивить его чем-то особенным довольно трудно. По опыту знаю, что успеха проще всего добиться, если в качестве базы использовать корм, к которому рыба привыкла. На нашей реке рыболовы широко используют каши - перловую, пшенную, гороховую. Я тоже активно пользуюсь свежесваренной кашей, но добавляю в неё свою «изюминку». Чаще всего в качестве основы прикормки я использую смесь сухой растительной прикормки и пареного гороха. На одну рыбалку хватает 700 - 800 г сухой крупы. Неважно, будет горох колотый, цельный или нелущеный.

Главное, чтобы каша, сварившись, не превратилась в пластилинообразную массу, а получилась рассыпчатой. Уже на берегу к вареному гороху добавляется 2 кг сухой растительной прикормки. Чтобы сделать смесь сладкой до нужной консистенции, я довожу её с помощью разведенной в воде мелассы. А когда базовая смесь пропитается влагой, добавляю в неё ту самую «изюминку» - стакан перемолотых на кофемолке жареных семечек подсолнуха или конопли, стакан мертвых опарышей, стакан кастеров и приблизительно такое же количество рубленых навозных червей.

Всё это разнообразие добавок (фото 2) нужно для того, чтобы в процессе ловли у меня была возможность оперативно менять насадку. Лещ, особенно крупный, рыба осторожная, но очень любопытная, и лучшей тактикой удержания его в точке ловли является частая смена насадки на крючке. Я делаю это практически на каждом забросе, широко используя перечисленные выше насадки в виде «бутербродов». Удивить леща частенько помогают и ароматизаторы, которыми я обрызгиваю насадку.

Еще одной обязательной добавкой в моих прикормках для донной ловли является живой опарыш. И даже если я не планирую ставить его в качестве приманки. Своим шевелением на дне эти шустрые червячки намного увеличивают привлекательность прикормки. Вот только работать с ними нужно осторожно. Чтобы личинки попали точно на прикормленную точку, в кормушку я добавляю их порционно, запечатывая с двух сторон «пробками» из растительной прикормки (фото 3).

Удилище

Ловить леща накоротке можно удилищами любого класса. При желании даже использовать пикеры, достоинств у такого подхода множество, и я уже неоднократно писал об этом. Если же говорить о фидерах, то наиболее оптимальным вариантом, безусловно, будут удилища длиной 3,3 – 3,6 м с достаточным запасом прочности. Производить промер дна, делать стартовый закорм места и управляться с крупной рыбой при вываживании – всё это намного удобнее делать с мощным удилищем.

Для рыбалок на речных «трубах» чаще всего я пользуюсь моделью Team Salmo Energy длиной 3,6 м и с тестом до 100 г. Рыбачить с этим удилищем на бровках очень удобно. Несмотря на то, что Energy имеет быстрый строй, оно хорошо снимает нагрузку на леску при забросе оснастки и отлично вяжет рыбу при вываживании (фото 4).

Катушка

Катушка тоже нужна достаточно мощная. Кроме того, что на сильном течении нужно использовать тяжелые кормушки, так еще, чтобы избежать зацепов оснастки за крутую бровку, оснастку нужно постоянно «подрывать» вверх. Справиться с такой задачей может только катушка с надежной главной передачей и широкой шпулей. Я пользуюсь катушкой Browning Sphere Mg Ti 940 (фото 5). При сравнительно небольшой массе (338 г) - это очень надежная катушка.

Основная леска. Для рыбалок на речных «трубах» я предпочитаю монофильную леску диаметром 0,25 – 0,28 мм (фото 6), её растяжимость дает дополнительные преимущества при вываживании рыбы, а сравнительно большой диаметр - дополнительную гарантию от обреза на острых створках ракушек. Обязательным атрибутом снасти для ловли рыбы на крутых свалах я считаю флуорокарбоновый шок-лидер длиной 4 - 6 м. Жесткая флуорокарбоновая леска хорошо противостоит острым краям ракушек.

Монтаж оснастки

Кормушку на основной леске монтирую с помощью ассиметричной петли (см. фото 3). На мой взгляд, для ловли на течении этот вариант монтажа является оптимальным. Масса кормушки определяется опытным путем. Тяжелыми, 100 г и выше, кормушками пользуюсь только в самых исключительных случаях. Средняя масса моих кормушек – 40 - 60 г. При ловле на крутых свалах очень удобно использовать металлические кормушки с контейнером типа «клетка» и широким дном (см. фото 6). При выматывании лески такие модели быстро покидают придонный слой - и тем самым позволяют избежать зацепов оснастки. Да и прикормка из таких контейнеров вымывается не так быстро, как если бы это была «сетка».

Между основной леской и поводком обязательно монтирую кусочек эластичной вставки Feeder Gum. Эта дополнительная деталь в монтаже позволяет ставить более тонкую леску на поводки. Даже при ловле крупного леща поводками толще 0,12 – 0,14 мм я не пользуюсь. Длина поводка колеблется от 50 см до 1 м. Это значительно облегчает задачу протаскивания рыбы через крутую бровку. Выбор размера крючка больше зависит от приманки. Чаще всего я пользуюсь крючками №№ 10 – 14 (фото 7).

Приманки

Набор приманок для ловли леща на «трубах» - стандартный. Опарыши, кастеры, навозные черви, пареный горох, гороховая мастырка и «бутерброды». Обычно на рыбалку беру несколько приманок, а потом по очереди предлагаю их рыбе.

Ловля

Если все подготовительные операции проведены правильно, сама ловля является достаточно простой. Стартовый закорм состоит из 10 - 15 больших закормочных кормушек, которые я стараюсь класть под самую подошву свала. Потом ставлю рабочую кормушку - и последующие забросы делаю с перелетом в 1 - 2 м. Под действием течения кормушка сама скатывается под подножье свала. Если речь идет о ловле леща, усердствовать с частыми перезабросами снасти не следует – 15 – 20-минутные интервалы будут то, что надо.

Время подхода рыбы на прикормку может растянуться от нескольких минут до нескольких часов. Но если поклевок долгое время нет, есть смысл поискать рыбу чуть дальше от берега или вообще сменить место. Зато если лещ вышел на прикормку, скучно не будет.

Вываживание даже крупного леща обычно проблем не составляет, однако доставить крупный трофей без подсака с длинной ручкой на крутой и поросший кустами берег довольно сложно. Так что этот аксессуар всегда присутствует на моих лещовых рыбалках (фото 8).

Попробуйте и вы половить леща на речных «трубах». Уверен, занятие это вам понравится. Рыбачьте в удовольствие!