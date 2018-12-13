На север за красным окунем Максим Ефимов | 13 декабря 2018 г.

Предзимье и первые месяцы календарной зимы не считают лучшим временем для морской рыбалки, но это относится в основном к ловле трески, да и то не всегда. А так морскую рыбу можно поймать в любое время, именно этим меня и соблазнили, когда позвали в Норвегию. Что из этого получилось, я бы и хотел рассказать.

Итак, поездка в Норвегию для нас началась в Санкт-Петербурге. Добираться до места ловли мы запланировали на личном автотранспорте. Причем часть пути, уже в Норвегии, необходимо было преодолеть на пароме. Поэтому график движения был жестко привязан к расписанию этого парома, который ходил один раз в день, и опоздать на него означало потерять одни сутки. А с учетом того, что часть нашей компании добиралась из Москвы - до одного из аэропортов, находящихся в Финляндии в городе Рованиеми, из которого они пересаживались к нам в машину, рассчитывать время нужно было очень точно.

Нужно было учитывать и то, что необходимо будет проходить две границы - и в Финляндии, и Норвегии. Ведь королевство Норвегия, хоть и входит в Шенгенский союз, в ЕС, в отличие от своих скандинавских соседей, не вступила. И на границе имеет вполне настоящую таможню. Хотя в этот раз на норвежско-финской границе мы и не увидели никаких официальных лиц, по словам более опытных рыбаков прецеденты бывали, а досмотр машин проводился по-полной.

Как говорили, ищут в основном алкоголь, т.к. здесь он стоит очень дорого. Правда, до этого была еще финская граница, через которую запрещен к ввозу весьма большой список продуктов. Из-за этого закупаться продуктами пришлось именно в Финляндии, т.к. на Норвегию это оставлять не хотелось - в связи с высокими тамошними ценами.

Для сведения: поскольку Норвегия не входит в еврозону, все расчеты производятся в кронах. Впрочем, в любом месте берут в оплату кредитные карты, поэтому особо беспокоиться о наличных деньгах в кармане - смысла нет.

Конечной точкой нашего сухопутного путешествия был поселок Эксфьорд (Øksfjord), административный центр коммуны Лоппа (Loppa, фото 1), из которого и шёл паром до места рыбалки - поселка Сер-Тверрфьорд (Sør-Tverrfjord). Коммуна относится к округу (по местному – фюльке) Финнмарк (Finnmark). Этот округ - самый малолюдный в Норвегии, плотность населения – всего 1,53 человека на квадратный километр.

Сер-Тверрфьорд хоть и находится на материковой части, сухопутного подъезда не имеет, так что использование парома вносит некоторое разнообразие в поездку. Общее расстояние от Питера до парома по навигатору составляло 1600 км, а время, которое мы должны были потратить - ровно сутки. На самом деле это заняло несколько меньше часов, даже с учетом заезда в магазин.

Кстати, разница по времени у нас с Норвегией составляет один час в минус, т.е. если у нас 12 - у них 11. Это тоже стоит учитывать при составлении графика.

Ограничение по скорости передвижения в Финляндии в большинстве мест - 100 км/ч, а по Норвегии - 90 км/ч, причем, в отличие от России, зазор в превышении здесь значительно меньше, и чтобы не нарваться на огромные штрафы, лучше ограничение не превышать. Дороги что в Финляндии, что в Норвегии несколько уже российских - и с непривычки это вызывает определенный дискомфорт. А поскольку большую часть пути мы передвигались по второстепенным дорогам, это держало в напряжении, хорошо хоть особенно большого движения транспорта не замечалось. И только в самой Норвегии началось активное движение большегрузов, что стало напрягать совсем сильно, т.к. ездили они с явным превышением скоростного режима.

В северных районах Финляндии и Норвегии стоит опасаться не только штрафов за превышение, но и северных оленей, которые спокойно могут выйти на дорогу, причем шансы на это достаточно велики - оленей здесь уйма и они не являются какой-то экзотикой, а, скорее, привычной частью окружающего пейзажа. За дорогу они нам попались больше десятка раз.

Возле города Алта (Alta) наш путь пролегал вдоль берегов Лангфьорда (Langfjorden - фото 2), а потом - через несколько туннелей, самый длинный из которых потянул на семь километров. Всю дорогу мы следовали указаниям навигатора, поэтому какой-то конкретный маршрут я советовать не буду - варианты, предлагаемые заботливым гаджетом, примерно одинаковые.

В итоге собрав всю нашу компанию, а самое главное - без досадных происшествий, мы приехали в Эксфьорд за три часа до отправления парома, чему не очень расстроились (фото 3). На причале было три выгороженных пути с обозначением места назначения, в один из которых мы и встали. Наиболее нетерпеливые сразу отправились к воде и принялись ловить на обычный спиннинг.

Размеры рыбы были, конечно, не морские, но главное - она клевала, причем довольно активно (фото 4). Паром отправился четко по расписанию - и через два часа после погрузки мы были в точке назначения. Стоимость перевоза машины на пароме - около 2000 рублей (курс тогда был в районе 8,3 рублей за крону), плюс пассажиры. Вся дорога - со всеми таможнями, ожиданиями и магазинами с заправками - заняла 26 часов, зато впереди нас ждал заслуженный отдых.

Разместились мы в трехэтажном доме, находящимся прямо на берегу фьорда, в нашем распоряжении было несколько спален и большая гостиная с кухней. А на берегу находился причал с катерами (фото 5).

В Норвегии нет такого понятия, как приехать на денек на рыбалку - аренда рассчитана на неделю. В цену входит проживание и катер. Стоимость такой недельной аренды начинается с 50 тысяч рублей с человека. А стоимость бензина для лодок оплачивается отдельно - по принципу проката машин: взял с полным баком - и отдать должен с полным, а сколько ты за это время проехал - никого не интересует. А поскольку стоимость бензина в Стране полуночного солнца - около 160 рублей за литр, то и каждый выход в море обходится весьма недешево. У нас, например, уходило 40 л ежедневно.

Морская рыбалка предполагает ловлю крупной рыбы, а самой крупной в здешних водах является палтус. В местах нашей рыбалки рекорд был более 200 кг, а экземпляры около 50 кг - здесь и вовсе не редкость. Клюют они не сказать что очень часто, и если за день удается поймать одного, уже считается неплохо, а если больше, то и вовсе повезло. Но ехали мы сюда с более конкретной целью, а именно – за морским окунем. Буквально перед нами группа рыбаков отловилась очень удачно, им самые крупные экземпляры попались до 9 кг, что для этой рыбы - очень много. Точки на картплоттере базы были ими забиты - и нам оставалось только добраться до них.

В первый же день мы и занялись морским окунем, благо погода была самая подходящая - практически штиль. Глубина в месте ловли составляла от 250 до 150 м, причем с очень резким свалом. И хотя ветра почти не наблюдалось, стягивало с точки весьма быстро - за проход удавалось опустить снасть не более двух раз, даже с использованием плавающего якоря.

Сама снасть для ловли окуня состоит из пилкера (фото 6) или специального концевого груза, весящего не менее килограмма, и крупных крючков в количестве до десяти штук, навязанных выше коневого груза с промежутком в метр. Основная задача – дождаться, когда сядет максимальное количество окуней. Вытаскивать одиночную рыбу очень не хотелось, ведь даже при моментальной поклевке, что происходило довольно часто, весь процесс от опускания до вытаскивания занимал не менее десяти минут – даже если использовать рыболовные катушки с электроприводом. Лично у меня за раз попалось максимум 5 «хвостов», а две – три рыбки - это вообще в порядке вещей.

Перед ловлей окуня необходимо наловить насадку для него, ведь лучше всего он берёт на куски рыбы - этим такая рыбалка чем-то напомнила мне ловлю корюшки. Для ловли насадки мы заезжали в небольшую бухту, где в огромном количестве ловилась сайда. Её косяки были хорошо видны на эхолоте, и как только они появлялись на экране, можно было смело опускать снасти - поклевки были обеспечены.

В среднем здесь попадались экземпляры в районе 500 г, что отлично подходило для насадки, хотя в море экземпляры этой рыбы попадались значительно больше килограмма (фото 7), а мой знакомый однажды поймал особь и вовсе на 15 кг, что, конечно же, редкость. В заливе же задача была поймать именно насадку а не наловить рыбы. Оснастка для ловли сайды состояла из пяти крючков, в моем случае они были оснащены искусственными креветками, но можно использовать практически всё, что блестит – главное, не переборщить с размером крючка.

В правильном месте, поймать 3 - 4 десятка сайдин не занимает более 15 минут. И этого хватало на оставшийся день для уженья другой рыбы. Из сайды вырезалась филе, которое потом делилось на кусочки примерно 3х3 см (фото 8), которые в последующем и насаживались (фото 9). Именно на них и ловили морского окуня. К слову, при ловле сайды периодически попадается скумбрия, которая здесь ценится и свежеприготовленная действительно вкусна.

Окунь активно брал до трех часов дня, а после этого начались одиночные поклевки, что было не очень интересно, а поскольку время до заката еще оставалось, мы переходили на ловлю другой рыбы. В частности пытались ловить палтуса – правда, не очень зачетно (фото 10). Треска в это время так же была единичной и в количестве попадалась только мелкая береговая. Была поймана только одна за «десяточку» (фото 11). Но зато мы нашли отличное место, где ловился менёк, рыба очень похожая на налима (фото 12). Рыба - не очень ценимая местными рыбаками, но в копченом виде – ну очень вкусная. Клевал он на 50-метровой глубине, причем на резком свале до ста метров.

Ловили на отводной поводок, где в качестве приманки был всё тот же кусок рыбы. А для груза использовался пилкер массой 500 г со снятым крючком, чтобы исключить зацепы. Ловить менька оказалось довольно интересным делом, тем более что и экземпляры попадались достаточно крупные, до 7 кг. Да и сама рыбалка была значительно динамичней, и кроме толщины снастей от джиговой ловли отличалась не очень сильно. А еще я поймал тут небольшую морскую щучку – мольву (фото 13). Но самое главное – оторвался по любимому, особенно - в кулинарном плане, морскому окуню (фото 14).

Тем, кто постоянно ловит морскую рыбу, дальнейшее будет не очень интересно, а для новичков - несколько советов.

Для рыбалки в этих местах нужны самые суровые снасти из тех, которые можно найти – например, спиннинги с тестом от 1 кг. Лично я использовал удилище с тестом до 1,2 кг. И меня это нисколько не смущало, поскольку чувствительность здесь не особенно нужна, главное - надежность.

Немного стоит остановиться на шнуре - его должно быть минимум 250 м с диаметром 0,35 - 0,4 мм. Можно, конечно, использовать и более толстые, но это увеличивает парусность оснастки, что не очень хорошо, т.к. течение здесь присутствует всегда, и при самом неблагоприятном исходе шнура может просто не хватить из-за того, что приманка будет опускаться под большим углом. И еще: если вы ловите катушкой без счетчика лески - шнур лучше брать разноцветный. Используемые здесь катушки также должны отличаться особой надежностью, а при ловле окуня с больших глуби - так и вовсе лучше применять электрические, это ускорит процесс вытаскивания.

Еще один момент: все оснастки монтируются на шок-лидере (или попросту на толстой леске) диаметром от 0,8 мм и более. Как известно, шнур очень плохо противостоит абразивному воздействию камней, а здесь они везде, леска же значительно лучше переносит контакт с ними. Оснасток надо иметь несколько видов, на разные виды ловли и желательно не в одном экземпляре.

По экипировке: у каждого рыбака обязательно должен быть острый нож и непрокалываемые перчатки.

Нож нужен как для выпускания крови из рыбы (это надо делать сразу после поимки, чтобы сохранить вкус), так и для разделки в конце рыбалки. Ну а перчатки нужны, чтобы не поранить руки - рыба здесь весьма колючая и зубастая.

Обратная дорога прошла по тому же сценарию: паром, аэропорт Рованиеми, где были высажены московские коллеги, а дальше - таможня и Санкт-Петербург. Стоит отметить, что ввоз свежей рыбы в Россию теперь запрещен, это влечет административное наказание и утилизацию рыбы. Так что везти или не везти рыбу домой - каждый решает сам. И это, конечно, огромный минус всей поездки, поскольку любому рыбаку всегда хочется похвастаться уловом.

В целом же поездка оставила только положительные эмоции - рыба ловилась, погода стояла великолепная, а что еще нужно для счастья рыбаку!