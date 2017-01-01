На рыбалку во Владик Николай Дегтярев

Службу на Дальнем Востоке я закончил несколько лет назад, но этот удивительный край всё манил и манил меня своими красотами. И вот решение принято - путевка в санаторий «Океанский» куплена, «напрягся лайнер, слышен визг турбин». Девять часов полета - и в аэропорту Владивостока меня уже встречает сослуживец на «правильной» праворульной машине. Погода в Приморье стоит шикарная, теплая и солнечная. Доезжаем до санатория, я размещаюсь, а товарищ отбывает готовить снасти к завтрашней рыбалке.

Природа Приморского края, где мне посчастливилось прожить 12 лет, необычайно богата и разнообразна. Сочетание крымской широты и колымской долготы порой выливается в самые причудливые формы. В садах у дачников вызревает виноград и абрикосы, а тайга, заплетенная лианами, напоминает настоящие джунгли, недаром там можно встретить тигра или леопарда. Бескрайние морские просторы, длинные песчаные пляжи и зеленое море тайги. Только покинув Приморье, со временем начинаешь понимать, что не увидел и сотой доли тех красот и чудес, которыми богат этот дивный край.

Ихтиофауна Дальнего Востока необычайно разнообразна и удивительна. Не буду углубляться в перечисление всех видов рыб, которых я ловил в Приморье, остановлюсь на одной. Это уникальная в своем роде рыба семейства карповых – угай. Другое её наименование – Крупночешуйная краснопёрка из рода Дальневосточных краснопёрок. Описание и историю эволюции угая можно без труда найти в глобальной сети, поэтому я не буду останавливаться на латинских названиях и скучных научных терминах.

Охота на эту не представляющую промыслового значения рыбку доставляет местным рыболовам не меньше положительных эмоций, чем ловля хариуса или ленка. Угай вырастает до 1,5 кг и достигает длины 50 см. Он нагуливает жирок в открытом океане. Ему приходится бороться с морскими течениями и выживать во враждебной среде, где полно разнообразных хищников, желающих его сожрать. Тем не менее, каждый год стаи краснопёрок, достигших нужных кондиций, возвращаются в реки. Осенью угай приходит в устья, чтобы полакомиться морским червем, который с наступлением морозов начинает выползать из ила. Поднакопив ещё жира, угай поднимается в реки и зимует в пресной воде в зимовальных ямах, как и многие его сородичи семейства карповых. Второй массовый ход случается весной - с апреля по июнь в устьях рек происходит нерест. После нереста взрослые особи скатываются в море. А через некоторое время и вылупившиеся из икры мальки отправляются следом за взрослыми.

Хода дальневосточной краснопёрки многие ждут даже больше, чем хода лосося или корюшки. В лососевый сезон в Приморье проще встретить инспектора рыбнадзора или полицейского на реке, чем самого лосося. С краснопёркой всё проще. Нерестовых запретов на неё нет и ловят её все, от мала до велика, не нарушая никаких правил. Ловят не для заготовок или продажи, а для удовольствия.

Теперь - о самой рыбалке. Выезжаем пораньше, ещё затемно. Покупаем по дороге червей. О червях нужно сказать отдельно. Выглядят они устрашающе, похожи на огромных сороконожек. Свое название «нереиды» они получили в честь мудрого греческого бога Нерея, который был женат на дочери Океана Дориде. Дорида родила вещему старцу полсотни нереид, морских нимф с веселым нравом, которые не давали скучать главкому морей и океанов Посейдону и всегда находились рядом с ним. Вот такой маленький червяк с большой историей. Хотя не такой уж и маленький - он вырастает до 70 см и является незаменимой кормовой базой для рыб многих видов.

Справедливо решив, что клёв будет не хуже чем на прославленных «Черных камнях», мы купили по дороге несколько стаканов этих червей, предварительно подготовив емкость для их хранения. А именно - отрезали дно у 5-литровой пластиковой бутылки и выстлали её мягкой тканью, чтобы отвести от червей лишнюю влагу. Когда в конце октября начинаются первые ночные заморозки, морской червь вылезает из своих нор и беспечно плавает по акватории. Этим и пользуются многочисленные стаи рыб и не менее многочисленные сборщики червей. Последние собирают червей сачками, как небезызвестный персонаж сказки о Буратино, товарищ Дуремар. Кстати, эти «Дуремары» неплохо зарабатывают, снабжая рыбаков свежей наживкой.

Черви куплены, экипаж рвется в бой. Доезжаем до Кипарисово, сворачиваем на грунтовку и первую часть проселочной дороги проезжаем без проблем. Дальше - дельта реки Раздольная (китайское название - Суйфэнь, или в нашем просторечии - Суйфун) разветвляется. Преодолеть многочисленные протоки можно только по ветхим мосткам, которые, кажется, со времен царя Гороха никто не ремонтировал. Всего этих мостов четыре. И если первые три преодолеваются более-менее спокойно, то четвертый заставляет понервничать. Но вот, наконец, все препятствия - не без помощи полноприводной японской техники и матери той же национальности - преодолены. Каково же было наше удивление, когда выехав на берег реки, мы увидели родной «Москвичок». Надо отдать должное водителю - заехать на заднем приводе в этакие дебри...

Накачиваем «Уфимку», берем пару ведер под рыбу и на всякий случай несколько пакетов - вдруг попрёт. Народ на реке разношерстный. Кто-то приехал на крутом «Крузаке», но большая часть рыбаков - народ попроще. Резиновая надувнушка, спиннинг, купленный на китайском рынке по сто рублей за пучок, и такая же катушка. Оснастка нехитрая: в нижней части мощный груз, а выше груза – 2 - 3 поводка с большими крючками. Больше ставить не стоит, поскольку часто случаются поклёвки на все три крючка, а дубли - вообще обычное дело. Особо тяжелый случай, когда на помощь краснопёрке подходит камбала - такой улов трудно оторвать от дна.

Стоим на якоре недалеко от ямы и начинаем её облавливать. Поклёвки следуют одна за другой. В пылу азарта забываем обо всём. Все проблемы отходят на второй план. Угай - необычайно сильная рыба. Тело напоминает торпеду - продолговатое, вытянутое, c широкой спиной. По строению тела больше напоминает хариуса, чем краснопёрку. Сопротивляется угай отчаянно. Мечется из стороны в сторону, уходит под лодку. Нередко ему удается освободиться от крючка и выйти из боя победителем. Эмоции - через край. Косяки рыбы настолько плотные, что при забросе чувствуется, как грузило стучит по их спинам. Нередко случаются забагривания - и тогда вытащить раненого угая особенно сложно. Он бьется изо всех сил и норовит вырвать удилище из рук рыболова. Но такой активный клёв быстро надоедает - и чтобы разнообразить рыбалку, начинаем соревноваться по количеству дублей. Поклёвка, подсечка, ожидание: если не поднимать рыбу с глубины, а просто держать леску внатяг, почти наверняка происходит вторая поклёвка. В этот момент начинается самое интересное. Две рыбины тянут снасть в разные стороны. Ощущение, что зацепил торпеду.

Погода в Приморье может кардинально меняться каждые полчаса. Только что все окрестности покрывал густой туман и моросил мелкий дождь, но вот подул ветерок - и от пасмурной погоды не осталось и следа. Но у нас перемены погоды никак не сказались на клёве.

Закончить рыбалку смогли только тогда, когда подошли к концу черви. Улов порадовал, а ещё больше порадовали те незабываемые ощущения, которые нам подарила приморская рыбалка и эта небольшая, но бойкая рыбка. Усталые, но довольные, мы поплыли к берегу. Дома у приятеля весь улов разобрали по форматам. Лучшие экземпляры были засолены и вывешены в гараже вялиться. Остальное пошло на котлеты. Вяленый угай, правильно засоленный и высушенный, очень вкусный деликатес.

А в планах на следующий год, приехать сюда на морскую рыбалку. Лакедры и симы ещё нет в списке моих трофеев...